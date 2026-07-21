Češi v akci, středa 22. 7. Bouzková a další naděje o čtvrtfinále v Praze! Všechny mají velkou šanci
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 21. 7. | pondělí 20. 7. | neděle 19. 7. | sobota 18. 7.
Bouzková, Valentová a Šalková o čtvrtfinále
Tři české tenistky budou ve středu bojovat o postup do čtvrtfinále Livesport Prague Open a každá z nich nastoupí jako favoritka. Obhájkyně titulu a dvojnásobná šampionka Marie Bouzková zvládla velmi těžké první kolo a měla by mít snadnější práci v osmifinálovém duelu s kvalifikantkou Carol Youngsuh Leeovou.
K obhajobě loňského výsledku by se měla přiblížit také úřadující semifinalistka Tereza Valentová. Ta má však mnohem těžší výzvu než Bouzková a bude čelit australské hvězdičce Maye Jointové, která nedávno skolila legendární Serenu Williamsovou a v Praze vyřadila Lauru Samson. Jediný předchozí duel se uskutečnil na letošním Australian Open a Češka měla navrch ve dvou setech.
Jedinečnou šanci na druhé kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu má Dominika Šalková. V posledních dnech posbírala včetně kvalifikace tři výhry a set nepovolila ani nasazené favoritce Antonii Ružičové. Její soupeřkou bude zkušená Océane Dodinová, jež prošla do osmifinále po skalpu nové české naděje Alisy Oktiabrevy. Bývalá 46. hráčka světa se momentálně nachází až ve čtvrté stovce žebříčku.
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Bouzková (1-ČR) – Leeová (USA)
14:00 | T. Valentová (5-ČR) – Jointová (Austr.)
15:30 | Šalková (ČR) – Dodinová (Fr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Havlíčková/Samson (ČR) – Y. Lee/Q. Ye (Tchaj-wan/Čína)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Krejčová/Žoldáková (ČR) – H. Chan/Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.)
ATP 250 KITZBÜHEL (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Miedler/Polmans (2-Rak./Austr.)
WTA 250 HAMBURK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – M. Brooksová/Haverlagová (Brit./Niz.)
ATP CHALLENGER 75 TAMPERE (Finsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Bartoň (ČR) – Bailly (4-Belg.)
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Niklas-Salminen/Vrbenský (1-Fin./ČR) – I. Sabanov/M. Sabanov (Srb.)
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:30 | Paštiková (ČR) – Sziedatová (Něm.)
13:30 | Sisková (6-ČR) – Kučmová (ČR)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Bayerlová/Šebestová (3-ČR) – T. Mordergerová/Y. Mordergerová (Něm.)
15:30 | Otzipkaová/Vlčková (Belg./ČR) – Gasparovicová/Perelyginová (Rak.)
17:30 | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – Glušková/Serbanová (Izr./It.)
ITF W50 HORB (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Suchá (ČR) – Gluškovová (Bulh.)
ITF W35 GENTOFTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Hejtmánková (ČR) – Vujovičová (6-Srb.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Hejtmánková/Kuhlová (ČR/Něm.) – Vilarová/Vismaneová (USA/Lot.)
ITF M25 METZINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Siniakov (6-ČR) – Pörtner (Něm.)
ITF M25 OLLERSBACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Homola (ČR) – Artnak (8-Slovin.)
11:30 | Hrazdil (ČR) – Lánik (SR)
11:30 | Kumstát (ČR) – Inui (Jap.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Biletič/Hrazdil (Bosna/ČR) – Michalík/Wagner (SR/Rak.)
16:00 | Kumstát/Pecák (1-ČR) – Ihlenfeld/Laporta Osante (Rak.)
ITF W15 KLUŽ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Kulhavá (ČR) – Ogescuová (Rum.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Urbanová (ČR) – Corviová (It.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Argyrokastritiová/Urbanová (3-Řec./ČR) – Aitová El Bacherová/De Koningová (Niz.)
J60 FÜRTH (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | T. Tichý (ČR) – Lorimer (8-Brit.)
10:00 | Černovický (ČR) – Karayel (Niz.)
10:00 | Jos. Svoboda (ČR) – Scheffer (3-Něm.)
11:30 | Kollert (ČR) – Gampenrieder (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Posmyková (ČR) – Luczaková (6-Něm.) / bez boje
Kuchynkaová (Něm.) – Čermáková (ČR) / bez boje
11:30 | Benetková (ČR) – Onnenová (Něm.)
13:00 | Vokrojová (ČR) – Frumholzová (Fr.)
13:00 | Meszárošová (5-ČR) – Karatogmaová (Tur.)
13:00 | Dukovová (ČR) – Strogalščikovová (Něm.)
13:00 | V. Svobodová (1-ČR) – N. Iraholaová (ČR)
14:30 | Holubová (ČR) – Nurmachanová (3-Kaz.)
14:30 | Dari Dušková (ČR) – Greinertová (2-Něm.)
J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:30 | Wirgler (4-ČR) – Szczypka (Pol.)
12:00 | Rakouš (ČR) – K. Kruminš (Lot.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:00 | Havelková (1-ČR) – Safirová (Lot.)
13:30 | Dufková (3-ČR) – Galvelytéová (Lit.)
15:00 | Bidziliaová (ČR) – Siniccová (Švýc.)
J30 SOFIE (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Višňovská (ČR) – Brabeteová (3-Rum.)
J30 SOLUŇ (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
12:30 | Dufek/Figurovskij (ČR/-) – Melissoglou/Zavourgianos (Řec.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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