Jsem ráda, že držím pohromadě, líčila Krejčíková. O odhlášení z Prahy vůbec neuvažovala
"Myslím si, že na Štvanici je to pro mě jedno z prvních vítězství. Mně se tady na těch menších turnajích nikdy moc nedařilo, takže jsem ráda, že jsem dobře začala, a doufám, že zde přidám další výhry," uvedla Krejčíková. "Ten centrální kurt mám ráda, několikrát jsem na něm dříve trénovala. Obecně mám ty velké dvorce ráda," podotkla.
Předloňská wimbledonská šampionka a turnajová dvojka má za sebou hektické období, neboť do Prahy přicestovala až v pondělí brzy ráno. Ještě v neděli večer totiž hrála finále v Aténách, kde porazila domácí Marii Sakkariovou. Devátý titul na okruhu WTA ani pořádně neoslavila a snažila se sbírat síly na novou výzvu v Praze.
"Než jsme dohrály a než se vše vyřídilo, přijeli jsme na hotel až v jednu ráno a v pět už jsme zase cestovali na letiště. Spali jsme tak devadesát minut, pak jsem spala ještě v letadle a víceméně jsem pospávala celý včerejšek," líčila Krejčíková.
O tom, že by se po úspěšném turnaji v Aténách z pražské akce odhlásila, ani v nejmenším neuvažovala. "Určitě jsem nepřemýšlela o tom, že bych tady nenastoupila nebo nehrála. Jsem ráda, že držím pohromadě a doufám, že se to bude jen zlepšovat. Těším se na další zápasy a uvidíme, co se stane," uvedla Krejčíková, která turnaj v Praze před pěti lety vyhrála.
Duel s Fruhvirtovou, která postoupila do hlavní soutěže jako lucky looser z kvalifikace, vyhrála za hodinu a čtvrt. "Byl to těžký zápas. Vždycky je náročné hrát české derby. Když je ale člověk takto v Česku, tak tím, že máme spoustu dobrých holek, se většinou něco podobného stane. Ve Wimbledonu jsem si těch derbíček také zahrála dost," řekla Krejčíková. Věrna svému rituálu se jméno soupeřky dozvěděla až dnes ráno na rozehrávce. "To když to svítilo na tabuli," uvedla s úsměvem.
Přestože plní roli jedné z hlavních favoritek turnaje, nad možností oslavit v domácím prostředí jubilejní desátý titul v kariéře nepřemýšlí. "Je to určitě lákavé, ale máme za sebou teprve první kolo. Turnaj je našlapaný, je tady plno dobrých holek, takže jdeme zápas od zápasu," řekla.
Triumf na turnaji v Aténách ji nicméně povzbudil a dodal jí sebevědomí. V řecké metropoli totiž získala první titul od předloňského Wimbledonu. "Měla jsem obrovskou radost, že se to takhle sešlo. Nepředváděla jsem sice úplně nejlepší tenis, ale mentálně jsem to zvládla velice dobře. Chtěla jsem hrát. Jsem pyšná na to, jak jsem to po této stránce zvládla, i když jsem z té hry třeba neměla úplně super pocit," doplnila Krejčíková, která v druhém kole narazí na další krajanku Lucii Havlíčkovou.
Krejčíková ovládla skvělé české derby s Fruhvirtovou
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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