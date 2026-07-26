Hvězdička Taggerová je novou královnou Livesport Prague Open! Na Štvanici přemohla Snigurovou
Snigurová – Taggerová 6:7, 2:6
Do finále dvouhry na letošním Livesport Prague Open se nedostala ani jedna česká tenistka, ale i tak si našly cestu na centrální dvorec na pražské Štvanici tisíce diváků. Bitvu o první titul rozehrála lépe Snigurová. Taggerová marně hledala recept na její agresivní ploché údery a prohrávala 0:3.
Rakušanka ale zřejmě i s pomocí trenérky Francescy Schiavoneové začala vzdorovat. Ukrajinská soupeřka sice i díky dvěma odvráceným brejkbolům vedla už 5:2, nicméně Taggerová bleskově srovnala a rozhodnout nakonec musel tie-break.
Snigurová zkrácenou hru vůbec nezvládla a hodně chybovala. Z 1:5 snížila na 3:5, ale vyrobila dvojchybu a nabídla Taggerové tři setboly v řadě. Rakouské hvězdičce stačil hned ten první, který proměnila esem.
Vstup do druhého dějství měla naopak mnohem lepší Taggerová. Tentokrát to byla ona, kdo šel jako první do vedení o brejk. Povedlo se jí to po skončení čtvrtého gamu, když svůj druhý brejkbol využila po krásném křižném bekhendu.
Ukrajinská tenistka na rozdíl od ní nedokázala manko tří gamů smazat. Snigurová se nevzdávala a dál usilovala o obrat, ale Taggerová byla podobně jako v maratonském semifinále s Barborou Krejčíkovou psychicky silná a vedení si pohlídala až do konce zápasu. Dokonce utkání, které trvalo hodinu a půl, ukončila již na returnu.
Připravujeme další podrobnosti.
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