Skvělá zpráva pro tenis! Návrat Alcaraze po vážném zranění vypadá ještě víc nadějně

DNES, 11:00
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Z tábora Carlose Alcaraze přicházejí v posledních dnech jen pozitivní zprávy. Hvězdný španělský tenista sdílel na svém Instagramu video a je vidět, že už může trénovat naplno. Návrat majitele sedmi grandslamových trofejí do turnajového kolotoče by se tak měl uskutečnit už za dva týdny.
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Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz by se měl na kurty vrátit už za dva týdny (© VALERY HACHE / AFP)

Poslední měsíce nebyly pro Alcaraze vůbec snadné. Po vynikajícím začátku sezony korunovaném triumfem na Australian Open a zkompletováním kariérního Gran Slamu přišlo nepříjemné zranění pravého zápěstí během antukového jara.

Nejprve to vypadalo, že se nebude jednat o nic vážného, ale vyšetření ukázala velký problém. Majitel sedmi grandslamových trofejí musel vynechat French Open i Wimbledon a poslední turnaj odehrál v polovině dubna v Barceloně.

V posledních dnech ale přicházejí jen pozitivní zprávy. V polovině července přinesl španělský deník La Verdad informaci, že Alcarazovo zápěstí je kompletně zahojeno a od lékařů dostal zelenou. A v posledních hodinách obletělo sociální sítě a tenisový svět video, které sdílel sám hvězdný Španěl na svém Instagramu.

Na něm je vidět, jak Alcaraz, který je v poslední době vlastně jediným rivalem úřadující světové jedničky Jannika Sinnera, konečně polyká plnohodnotné tréninkové dávky a trefuje míče s obvyklou intenzitou. S jeho plánovaným návratem na kurty už v následujících dnech to tak vypadá velmi slibně.

Pokud bude vše pokračovat tak, jak má, vrátí se Alcaraz do turnajového kolotoče už za dva týdny na Masters v Cincinnati. Hlavní soutěž na prestižním podniku v Ohiu vypukne 13. srpna. Poté by měl obhajovat titul na US Open.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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