České překvapení v Mexiku. Svrčina po rychlé skreči favorita vyrovnal životní maximum
Svrčina – Darderi 3:0 / skreč
Svrčina původně neměl turnaj vůbec hrát, ale po sérii omluvenek se nakonec vešel do hlavní soutěže a teď v Los Cabos prožívá jeden z nejlepších týdnů kariéry. Do obou zápasů nastupoval jako outsider. Zatímco proti Waltonovi bojoval do druhé hodiny ranní a absolvoval tříhodinový maraton, souboj s nasazenou dvojkou Darderim trval jen 24 minut.
Italského favorita trápil problém s pravým zápěstím. Asi mu nepřidalo ani to, že ještě před pár dny hrál na antuce v Estorilu. Darderi dělal spoustu chyb a Svrčinovi v podstatě stačilo držet míč v kurtu a spoléhat se na svou vynikající obranu.
Darderi, který byl nasazenou dvojkou turnaje, nakonec nezvládl odehrát ani čtyři gamy. Za stavu 0:3 a při brejkbolu Svrčiny se bez jakéhokoli ošetření vydal směrem k síti a zápas vzdal.
Svrčina po rychlé skreči soupeře vyrovnal své maximum na hlavním okruhu. Do čtvrtfinále v minulosti postoupil pouze loni v září v čínském Hangzhou, kde schytal výprask od Alexandera Bublika. Těžkého soupeře bude mít i tentokrát, jelikož vyzve obhájce titulu a bývalou světovou desítku Denise Shapovalova.
Středeční program v Los Cabos nabídl dva zápasy s českou účastí a oba skončily překvapivým výsledkem. Nejvýše nasazený Jiří Lehečka totiž překvapivě podlehl outsiderovi Colemanovi Wongovi.
Lehečka v Mexiku nečekaně končí
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře