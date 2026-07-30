České překvapení v Mexiku. Svrčina po rychlé skreči favorita vyrovnal životní maximum

DNES, 07:20
Aktuality 1
ATP LOS CABOS - Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos podruhé v kariéře zahraje čtvrtfinále na prestižním okruhu ATP. Český mladík postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči italského favorita Luciana Darderiho, který zvládl odehrát jen tři gamy.
Profily hráčů
Svrčina Dalibor
Darderi Luciano
Dalibor Svrčina je v Mexiku ve čtvrtfinále (© ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA)

Svrčina – Darderi 3:0 / skreč

Svrčina původně neměl turnaj vůbec hrát, ale po sérii omluvenek se nakonec vešel do hlavní soutěže a teď v Los Cabos prožívá jeden z nejlepších týdnů kariéry. Do obou zápasů nastupoval jako outsider. Zatímco proti Waltonovi bojoval do druhé hodiny ranní a absolvoval tříhodinový maraton, souboj s nasazenou dvojkou Darderim trval jen 24 minut.

Italského favorita trápil problém s pravým zápěstím. Asi mu nepřidalo ani to, že ještě před pár dny hrál na antuce v Estorilu. Darderi dělal spoustu chyb a Svrčinovi v podstatě stačilo držet míč v kurtu a spoléhat se na svou vynikající obranu.

Darderi, který byl nasazenou dvojkou turnaje, nakonec nezvládl odehrát ani čtyři gamy. Za stavu 0:3 a při brejkbolu Svrčiny se bez jakéhokoli ošetření vydal směrem k síti a zápas vzdal.

Svrčina po rychlé skreči soupeře vyrovnal své maximum na hlavním okruhu. Do čtvrtfinále v minulosti postoupil pouze loni v září v čínském Hangzhou, kde schytal výprask od Alexandera Bublika. Těžkého soupeře bude mít i tentokrát, jelikož vyzve obhájce titulu a bývalou světovou desítku Denise Shapovalova.

Středeční program v Los Cabos nabídl dva zápasy s českou účastí a oba skončily překvapivým výsledkem. Nejvýše nasazený Jiří Lehečka totiž překvapivě podlehl outsiderovi Colemanovi Wongovi.

Lehečka v Mexiku nečekaně končí

Výsledky turnaje ATP 250 v Los Cabos

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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Kapitan_Teplak
30.07.2026 09:20
Famózní výkon, kterým zničil dalšího favorita
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