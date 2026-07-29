US Open: Los, program, česká účast a všechny důležité informace

DNES, 13:00
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Letní sezona severoamerických betonů tradičně vyvrcholí na přelomu srpna a září posledním grandslamem tenisového roku. Celkově 146. ročník US Open startuje za necelý měsíc, a proto přinášíme kompletní přehled tohoto prestižního turnaje. Termín losu, program, seznam českých účastníků a všechny další informace najdete v tomto článku.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Kopřiva Vít
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Nosková Linda
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Linda Nosková se pokusí na US Open navázat na triumf ve Wimbledonu (© ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Základní informace

Termín: 24. srpna - 13. září
Místo konání: New York, USA
Povrch: tvrdý
Kategorie: grandslam
Celková dotace: bude doplněno

 

Rozlosování hlavní soutěže

Mužská i ženská dvouhra bude rozlosována ve čtvrtek 27. srpna. Rozlosování s největší pravděpodobností nebudeme moct sledovat živě a dozvíme se až kompletního pavouka obou soutěží.

 

Hlavní soutěž

Zapište si neděli 30. srpna. To je den, kdy startuje hlavní soutěž US Open 2026. Finálové zápasy jsou na programu v první polovině září. Ženský souboj o titul proběhne v sobotu 12. září a muži si to rozdají o trofej v neděli 13. září.

Seznam přihlášených: Ženy | Muži

Omluvenky ženy: Victoria Mboková, Hailey Baptisteová, Varvara Gračovová, Ajla Tomljanovicová

Omluvenky muži: žádná

 

Česká účast

Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Sára Bejlek, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková. Třetí pod čarou je aktuálně Darja Viďmanová.

V hlavní soutěži mužské dvouhry budou české barvy hájit Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

Nasazení

Nejlepších 32 hráčů i hráček figuruje mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na US Open 2026 bude klíčový žebříček z 24. srpna, jelikož los proběhne ve čtvrtek 27. srpna.

Z Čechů se momentálně mezi nasazené vejdou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.

 

Kvalifikace

US Open trvá tři týdny a vše začíná kvalifikačními boji. Ty jsou na programu od pondělí 24. srpna a 32 postupujících do hlavní soutěže se dozvíme ve čtvrtek 27. srpna. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek.

Seznam přihlášených: bude doplněno

 

Divoké karty

Hlavní soutěž mužů: bude doplněno

Hlavní soutěž žen: bude doplněno

Kde sledovat živě

US Open 2026 vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.

 

Souhrn

Kvalifikace: 24. - 27. srpna
Los hlavní soutěže: 27. srpna
Hlavní soutěž: 30. srpna - 13. září
Složení hlavní soutěže: 104 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 8 divokých karet

 

Program

Pondělí 24. srpna: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen

Úterý 25. srpna: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen

Středa 26. srpna: 2. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen / Finále mixu

Čtvrtek 27. srpna: Finále kvalifikace dvouhry mužů a žen

 

Neděle 30. srpna: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Pondělí 31. srpna: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Úterý 1. září: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Středa 2. září: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 3. září: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Pátek 4. září: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Sobota 5. září: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Neděle 6. září: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Pondělí 7. září: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Úterý 8. září: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Středa 9. září: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 10. září: Semifinále dvouhry žen

Pátek 11. září: Semifinále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen

Sobota 12. září: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů

Neděle 13. září: Finále dvouhry mužů

Body do žebříčku

MUŽI
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 800
Čtvrtfinále: 400
Osmifinále: 200
3. kolo: 100
2. kolo: 50
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 16
2. kolo kvalifikace: 8
1. kolo kvalifikace: 0


ŽENY
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 780
Čtvrtfinále: 430
Osmifinále: 240
3. kolo: 130
2. kolo: 70
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 40
Finále kvalifikace: 30
2. kolo kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2

 

Prize money (v amerických dolarech)

Bude doplněno.

 

Obhájci titulu

Dvouhra mužů: Carlos Alcaraz
Dvouhra žen: Aryna Sabalenková
Čtyřhra mužů: Marcel Granollers/Horacio Zeballos
Čtyřhra žen: Gabriela Dabrowská/Erin Routliffeová
Mix: Sara Erraniová/Andrea Vavassori

 

Vítězové dvouher v tomto století

2025: Carlos Alcaraz / Aryna Sabalenková
2024: Jannik Sinner / Aryna Sabalenková
2023: Novak Djokovič / Coco Gauffová
2022: Carlos Alcaraz / Iga Šwiateková
2021: Daniil Medveděv / Emma Raducanuová
2020: Dominic Thiem / Naomi Ósakaová
2019: Rafael Nadal / Bianca Andreescuová
2018: Novak Djokovič / Naomi Ósakaová
2017: Rafael Nadal / Sloane Stephensová
2016: Stan Wawrinka / Angelique Kerberová
2015: Novak Djokovič / Flavia Pennettaová
2014: Marin Čilič / Serena Williamsová
2013: Rafael Nadal / Serena Williamsová
2012: Andy Murray / Serena Williamsová
2011: Novak Djokovič / Samantha Stosurová
2010: Rafael Nadal / Kim Clijstersová
2009: Juan Martín del Potro / Kim Clijstersová
2008: Roger Federer / Serena Williamsová
2007: Roger Federer / Justine Heninová
2006: Roger Federer / Maria Šarapovová
2005: Roger Federer / Kim Clijstersová
2004: Roger Federer / Světlana Kuzněcovová
2003: Andy Roddick / Justine Heninová
2002: Pete Sampras / Serena Williamsová
2001: Lleyton Hewitt / Venus Williamsová

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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