US Open: Los, program, česká účast a všechny důležité informace
Základní informace
Termín: 24. srpna - 13. září
Místo konání: New York, USA
Povrch: tvrdý
Kategorie: grandslam
Celková dotace: bude doplněno
Rozlosování hlavní soutěže
Mužská i ženská dvouhra bude rozlosována ve čtvrtek 27. srpna. Rozlosování s největší pravděpodobností nebudeme moct sledovat živě a dozvíme se až kompletního pavouka obou soutěží.
Hlavní soutěž
Zapište si neděli 30. srpna. To je den, kdy startuje hlavní soutěž US Open 2026. Finálové zápasy jsou na programu v první polovině září. Ženský souboj o titul proběhne v sobotu 12. září a muži si to rozdají o trofej v neděli 13. září.
Seznam přihlášených: Ženy | Muži
Omluvenky ženy: Victoria Mboková, Hailey Baptisteová, Varvara Gračovová, Ajla Tomljanovicová
Omluvenky muži: žádná
Česká účast
Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Sára Bejlek, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková. Třetí pod čarou je aktuálně Darja Viďmanová.
V hlavní soutěži mužské dvouhry budou české barvy hájit Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Nasazení
Nejlepších 32 hráčů i hráček figuruje mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na US Open 2026 bude klíčový žebříček z 24. srpna, jelikož los proběhne ve čtvrtek 27. srpna.
Z Čechů se momentálně mezi nasazené vejdou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.
Kvalifikace
US Open trvá tři týdny a vše začíná kvalifikačními boji. Ty jsou na programu od pondělí 24. srpna a 32 postupujících do hlavní soutěže se dozvíme ve čtvrtek 27. srpna. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek.
Seznam přihlášených: bude doplněno
Divoké karty
Hlavní soutěž mužů: bude doplněno
Hlavní soutěž žen: bude doplněno
Kde sledovat živě
US Open 2026 vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.
Souhrn
Kvalifikace: 24. - 27. srpna
Los hlavní soutěže: 27. srpna
Hlavní soutěž: 30. srpna - 13. září
Složení hlavní soutěže: 104 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 8 divokých karet
Program
Pondělí 24. srpna: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen
Úterý 25. srpna: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen
Středa 26. srpna: 2. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen / Finále mixu
Čtvrtek 27. srpna: Finále kvalifikace dvouhry mužů a žen
Neděle 30. srpna: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 31. srpna: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Úterý 1. září: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Středa 2. září: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 3. září: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Pátek 4. září: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 5. září: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Neděle 6. září: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Pondělí 7. září: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Úterý 8. září: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Středa 9. září: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 10. září: Semifinále dvouhry žen
Pátek 11. září: Semifinále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen
Sobota 12. září: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů
Neděle 13. září: Finále dvouhry mužů
Body do žebříčku
MUŽI
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 800
Čtvrtfinále: 400
Osmifinále: 200
3. kolo: 100
2. kolo: 50
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 16
2. kolo kvalifikace: 8
1. kolo kvalifikace: 0
ŽENY
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 780
Čtvrtfinále: 430
Osmifinále: 240
3. kolo: 130
2. kolo: 70
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 40
Finále kvalifikace: 30
2. kolo kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2
Prize money (v amerických dolarech)
Bude doplněno.
Obhájci titulu
Dvouhra mužů: Carlos Alcaraz
Dvouhra žen: Aryna Sabalenková
Čtyřhra mužů: Marcel Granollers/Horacio Zeballos
Čtyřhra žen: Gabriela Dabrowská/Erin Routliffeová
Mix: Sara Erraniová/Andrea Vavassori
Vítězové dvouher v tomto století
2025: Carlos Alcaraz / Aryna Sabalenková
2024: Jannik Sinner / Aryna Sabalenková
2023: Novak Djokovič / Coco Gauffová
2022: Carlos Alcaraz / Iga Šwiateková
2021: Daniil Medveděv / Emma Raducanuová
2020: Dominic Thiem / Naomi Ósakaová
2019: Rafael Nadal / Bianca Andreescuová
2018: Novak Djokovič / Naomi Ósakaová
2017: Rafael Nadal / Sloane Stephensová
2016: Stan Wawrinka / Angelique Kerberová
2015: Novak Djokovič / Flavia Pennettaová
2014: Marin Čilič / Serena Williamsová
2013: Rafael Nadal / Serena Williamsová
2012: Andy Murray / Serena Williamsová
2011: Novak Djokovič / Samantha Stosurová
2010: Rafael Nadal / Kim Clijstersová
2009: Juan Martín del Potro / Kim Clijstersová
2008: Roger Federer / Serena Williamsová
2007: Roger Federer / Justine Heninová
2006: Roger Federer / Maria Šarapovová
2005: Roger Federer / Kim Clijstersová
2004: Roger Federer / Světlana Kuzněcovová
2003: Andy Roddick / Justine Heninová
2002: Pete Sampras / Serena Williamsová
2001: Lleyton Hewitt / Venus Williamsová
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