Dochází nám trpělivost! Organizátoři Masters poprvé veřejně vyzvali ATP ke změnám
Z turnaje, který odstartuje na začátku srpna, se odhlásili světová jednička Jannik Sinner i čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič. Chybět bude také Carlos Alcaraz, jenž se stále zotavuje ze zranění zápěstí. Pro kanadské Masters je to citelná rána, protože právě tito tři tenisté patří k největším tahákům současného okruhu.
Ředitelka turnaje Valerie Tetreaultová neskrývala zklamání. Zároveň ale zdůraznila, že problém podle ní dalece přesahuje letošní ročník. "Samozřejmě jsme velmi zklamaní, že se k nám Jannik a Novak letos nepřipojí, zvlášť když loni vynechali také turnaj v Torontu. Respektujeme jejich rozhodnutí a chápeme, že při tak náročném programu musí být zdraví hráčů na prvním místě," uvedla.
Poté přidala mnohem ostřejší sdělení. "Domníváme se však, že četnost těchto pozdních odhlášek v posledních letech poukazuje na širší problém našeho sportu. Turnaje Masters 1000 patří mezi vlajkové podniky okruhu a fanoušci právem očekávají, že na nich uvidí nejlepší hráče světa. Dochází nám trpělivost."
Organizátoři potvrdili, že už zahájili jednání s vedením ATP. Podle Tetreaultové je potřeba upravit současný systém tak, aby se lépe chránila prestiž turnajů Masters 1000 a zároveň se bral ohled na zdravotní stav hráčů.
Její slova navazují na dlouhodobou kritiku extrémně nabitého kalendáře. Tenisová sezona trvá prakticky jedenáct měsíců a řada elitních hráčů opakovaně upozorňuje, že současný program je na hranici únosnosti. Mezi nejhlasitější kritiky patří například Alexander Zverev, kterému vadí zejména prodloužení většiny podniků Masters 1000 na dvanáctidenní formát.
Právě turnaj v Kanadě je jednou z nejčastějších obětí tohoto kalendáře. Nachází se jen krátce po Wimbledonu a zároveň těsně před Cincinnati a US Open. Mnoho hráčů proto dává přednost odpočinku nebo léčbě drobných zdravotních problémů, aby byli stoprocentně připraveni na závěrečný grandslam sezony.
Letošní ročník je toho dalším důkazem. Sinner po triumfu ve Wimbledonu uvedl, že potřebuje upřednostnit své zdraví, Djokovič pokračuje v pečlivém rozvržení programu a Alcaraz stále doléčuje zraněné zápěstí. Výsledkem je, že jeden z nejprestižnějších turnajů před US Open bude znovu bez tří největších hvězd mužského tenisu.
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