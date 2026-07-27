Roddick předpovídá změnu: Sinner může začít vynechávat i další velké turnaje
Italský tenista měl možnost stát se prvním hráčem v historii, který by během jedné sezony ovládl všech devět turnajů Masters 1000. Před kanadským podnikem už triumfoval v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu i Římě, takže mu zbývaly čtyři turnaje. Mnozí očekávali, že Sinner v Montrealu nastoupí a bude v útoku na unikátní rekord pokračovat. To se ale nestalo. Z turnaje se odhlásil stejně jako Novak Djokovič.
Za své rozhodnutí si vysloužil řadu pochval od bývalých hráčů i tenisových expertů. Podle mnohých sehrál významnou roli nový formát turnajů Masters 1000, které se místo tradičního týdne hrají téměř dva týdny. Právě prodloužení programu se mezi tenisty dlouhodobě setkává s kritikou.
Bývalá světová jednička Andy Roddick ve svém pořadu Served uvedla, že právě to je hlavní důvod, proč Sinner vynechal kanadský turnaj už druhý rok po sobě. "Viděl jsem Jannika po jeho triumfu ve Wimbledonu a zeptal jsem se ho, co bude dál. Odpověděl mi: Trochu si odpočinu. Nechtěl jsem si jeho slova nijak vykládat, ale v duchu jsem si řekl, že to znamená jediné – Kanada nebude," prohlásil Roddick.
Američan zároveň naznačil, že podobných rozhodnutí může být v budoucnu více. "Je to složité. Člověk si musí dávat pozor na to, co si přeje. Je zajímavé přemýšlet, jestli příští rok před Roland Garros nevynechá část antukové sezony. Letos přijel do Paříže s téměř dokonalou hrou, ale jeho tělo to nezvládlo. Možná příště obětuje některé antukové turnaje, aby byl na Roland Garros fyzicky stoprocentně připraven," uvedl.
Roddick připomněl, že rozhodnutí vynechat podnik je mnohem jednodušší ve chvíli, kdy se hraje téměř dva týdny. "Je mnohem snazší udělat rozhodnutí něco vynechat, když jde o dvoutýdenní závazek, než si říkat: Odehraju během dvou týdnů spoustu zápasů a pak budu mít jen týden volna před US Open. Jannik může začít vynechávat i další velké turnaje," doplnil.
Sinner letos před Roland Garros absolvoval všechny tři antukové turnaje Masters 1000. Právě nabitý program podle mnohých přispěl k jeho nečekanému neúspěchu na pařížském grandslamu. Ve druhém kole totiž senzačně podlehl Argentinci Juanu Manuelu Cerúndolovi, přestože vedl už 2:0 na sety. Zápas nakonec prohrál po pětisetové bitvě a titul z Roland Garros zůstává jedinou grandslamovou trofejí, která v jeho sbírce stále chybí.
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