Životní den pro syna legendy. Cruz Hewitt šokoval favorita a slaví premiérovou výhru
Giron – Hewitt 3:6, 4:6
Syn bývalé světové jedničky Lleytona Hewitta se stal nejmladším tenistou, který ve Washingtonu vyhrál zápas hlavní soutěže od Keie Nišikoriho v roce 2007. Shodou okolností právě šestatřicetiletý Japonec o den dříve rovněž zvládl svůj duel prvního kola.
Cruz Hewitt navázal na rodinnou tradici. Jeho otec Lleyton Hewitt oslavil první vítězství na okruhu ATP už jako šestnáctiletý v lednu 1998 v Adelaide, kde nakonec senzačně získal i titul. Kromě Hewittových se může podobnou rodinnou bilancí pochlubit už jen bývalá světová jednička Björn Borg, jehož syn Leo rovněž dokázal vyhrát zápas na okruhu ATP.
Mladý Australan proměnil hned první mečbol vítězným forhendem a úspěch oslavil ikonickým gestem, které během své kariéry proslavil právě jeho otec. V zápase dominoval především na servisu – po prvním podání získal 83 procent výměn a soupeři nenabídl ani jediný brejkbol.
Hewitt se zároveň stal teprve čtvrtým hráčem narozeným v roce 2008 nebo později, který vyhrál zápas na okruhu ATP. Před ním to dokázali pouze Diego Dedura, Thijs Boogaard a Moise Kouamé.
Do hlavní soutěže se Australan probojoval z kvalifikace a díky cennému vítězství se v průběžném žebříčku ATP posunul o 255 míst na 357. příčku. Pokud zvládne i další zápas, poprvé v kariéře pronikne do elitní třístovky.
Ve druhém kole čeká Cruze Hewitta mimořádně náročná zkouška. Nastoupí proti nejvýše nasazenému krajanovi Alexi de Minaurovi, nebo bývalé světové trojce Stefanosi Tsitsipasovi.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 500 ve Washingtonu
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