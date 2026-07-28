Splněný sen. Sabalenková si přála Djokoviče. Teď vytvoří hvězdný pár pro US Open

DNES, 18:45
Téma 12
US Open nabídne letos fanouškům tenisovou lahůdku. Ve smíšené čtyřhře se spojí dvě obrovské hvězdy současného tenisu – světová jednička Aryna Sabalenková a čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič. Jejich společný start patří mezi největší lákadla nového formátu soutěže.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Sabalenka Aryna
Aryna Sabalenková a Novak Djokovič vytvoří na US Open hvězdný pár (@ Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia)

Spojení běloruské tenistky a srbské legendy přitom není úplným překvapením. Sabalenková už dříve naznačila, že by si právě Djokoviče jako parťáka do mixu velmi přála. "Stále čekám na jeho zprávu, že jsem jeho vysněná partnerka. Nikdy nepřišla," vtipkovala tehdy rodačka z Minsku.

Nyní se ale její přání skutečně splní. Sabalenková s Djokovičem budou jedním z nejatraktivnějších párů turnaje, který má přilákat nejlepší singlisty světa k účasti ve smíšené čtyřhře. Vedle nich se představí světové deblové jedničky Kateřina Siniaková s Britem Henrym Pattenem, Iga Šwiateková s Casperem Ruudem nebo Naomi Ósakaová s Keiem Nišikorim.

Pro Djokoviče půjde o další zajímavou kapitolu jeho bohaté kariéry. Srbský rekordman bude v New Yorku bojovat nejen o úspěch v mixu, ale také o svůj 25. grandslamový titul ve dvouhře. Sabalenková zase přijede jako obhájkyně triumfu z předchozího ročníku US Open.

Nový formát smíšené čtyřhry rozdělil tenisovou veřejnost. Organizátoři se snaží přivést do soutěže největší hvězdy, zatímco někteří specialisté na čtyřhru kritizují menší prostor pro tradiční deblové hráče. Právě účast dvojic jako Djokovič se Sabalenkovou má ale zvýšit atraktivitu celé soutěže.

Siniaková vytvoří na US Open elitní dvojici. Djokoviče čeká v mixu hvězdná partnerka

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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P.T.P.
28.07.2026 20:10
Dávám jim kolo, maximálně dvě.
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Diabolique
28.07.2026 20:06
Ma rozum ten chlapec? To bude z mladicke nerozvaznosti ...
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Tomas_Smid_fan
28.07.2026 19:22
Splněný sen Xeny - trojka? Nebo jak si mám vyložit tu fotku?
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Georgino
28.07.2026 18:51
Tenhle zvrací model pro vyvolené je mi nesmírně protivnej.
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jih
28.07.2026 19:05
Jo jo, zvracím.
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Tomas_Smid_fan
28.07.2026 19:12
jj, to je spíš o exhibici, než normální soutěž.
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Tomas_Smid_fan
28.07.2026 19:13
než o normální soutěži. Sem se do toho cestou z práce nějak zamotal
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Georgino
28.07.2026 18:51
Tenhle zvrací model pro vyvolené je mi nesmírně protivnej.
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pantera1
28.07.2026 18:47
Jelenko hlídej si ho, aby ti ho Cirkule nepřeřízla vejpůl
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LiJ
28.07.2026 18:55
Ale no tááák, přes Káťu nepřejdou
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Sinuhet1
28.07.2026 18:59
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Tomas_Smid_fan
28.07.2026 19:15
jj už bystří slechy
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