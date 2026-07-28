Splněný sen. Sabalenková si přála Djokoviče. Teď vytvoří hvězdný pár pro US Open
Spojení běloruské tenistky a srbské legendy přitom není úplným překvapením. Sabalenková už dříve naznačila, že by si právě Djokoviče jako parťáka do mixu velmi přála. "Stále čekám na jeho zprávu, že jsem jeho vysněná partnerka. Nikdy nepřišla," vtipkovala tehdy rodačka z Minsku.
Nyní se ale její přání skutečně splní. Sabalenková s Djokovičem budou jedním z nejatraktivnějších párů turnaje, který má přilákat nejlepší singlisty světa k účasti ve smíšené čtyřhře. Vedle nich se představí světové deblové jedničky Kateřina Siniaková s Britem Henrym Pattenem, Iga Šwiateková s Casperem Ruudem nebo Naomi Ósakaová s Keiem Nišikorim.
Pro Djokoviče půjde o další zajímavou kapitolu jeho bohaté kariéry. Srbský rekordman bude v New Yorku bojovat nejen o úspěch v mixu, ale také o svůj 25. grandslamový titul ve dvouhře. Sabalenková zase přijede jako obhájkyně triumfu z předchozího ročníku US Open.
Nový formát smíšené čtyřhry rozdělil tenisovou veřejnost. Organizátoři se snaží přivést do soutěže největší hvězdy, zatímco někteří specialisté na čtyřhru kritizují menší prostor pro tradiční deblové hráče. Právě účast dvojic jako Djokovič se Sabalenkovou má ale zvýšit atraktivitu celé soutěže.
Siniaková vytvoří na US Open elitní dvojici. Djokoviče čeká v mixu hvězdná partnerka
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