Siniaková vytvoří na US Open elitní dvojici. Djokoviče čeká v mixu hvězdná partnerka
Americká tenisová asociace loni výrazně změnila tradiční formát mixové soutěže právě ve snaze přitáhnout největší hvězdy dvouhry. Smíšená čtyřhra se tak hraje během pouhých dvou dnů před oficiálním začátkem turnaje a vítězná dvojice získá milion dolarů.
Paradoxně však turnaj vyhráli italští deblisté Sara Erraniová a Andrea Vavassori, kteří ve finále zdolali Igu Šwiatekovou a Caspera Ruuda. Oba páry se ucházejí o účast i letos. Ve čtvrtfinále loni v New Yorku vypadla Karolína Muchová s Andrejem Rubljovem. Siniaková měla loni hrát s hvězdným Jannikem Sinnerem, jenž se však na poslední chvíli odhlásil.
Turnaj bude hrát 16 dvojic. Páry se mohou hlásit do 17. srpna a šest dvojic s nejlepším součtem singlového žebříčku se automaticky dostane do soutěže. Dalších osm týmů dostane volné karty od pořadatelů a zbývající dvě dvojice vzejdou z kvalifikace, jež se bude hrát 24. srpna. Samotný turnaj v mixu bude na programu 25. a 26. srpna, hlavní soutěže ve dvouhrách odstartují v neděli 30. srpna.
Turnaj ve smíšené čtyřhře se bude hrát na dva vítězné sety do čtyř a se super tie-breakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti.
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