Brenda Fruhvirtová s domácí nadějí nezaváhala a zahraje si o hlavní soutěž

DNES, 17:30
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ITF BÍLSKO-BĚLÁ - Brenda Fruhvirtová je jediný krok od postupu do hlavní soutěže turnaje ITF W15 v polské Bílsko-Bělé. Devatenáctiletá česká tenistka zvládla úvodní kolo kvalifikace, když si poradila s domácí Julií Daroszewskou 6:3, 6:2 a postoupila do finálového kola kvalifikace, v němž bude bojovat o místo v hlavní soutěži.
Profily hráčů
Fruhvirtová Brenda
Daroszewska Julia
Stojsavljevic Mika
Brenda Fruhvirtová si zahraje o hlavní soutěž (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

B. Fruhvirtová - Daroszewská 6:3, 6:2

Fruhvirtová byla v zápase jasnou favoritkou a svou roli na kurtu potvrdila. Přestože se na okruh vrací po delší pauze a v posledních měsících ji trápily zdravotní problémy, proti polské soupeřce od začátku udávala tempo hry. V úvodním setu si postupně vypracovala rozhodující náskok a po zisku poměrem 6:3 se přiblížila postupu.

Také druhá sada se nesla ve znamení převahy české hráčky. Fruhvirtová byla jistější hráčkou od základní čáry, soupeřku nutila k chybám a bez problémů si vybudovala komfortní vedení. Daroszewská se sice snažila držet krok před domácím publikem, na kvalitnější hru české tenistky ale recept nenašla. Fruhvirtová nakonec druhý set ovládla 6:2 a po necelé hodině a půl mohla slavit vítězství.

Pro bývalou členku elitní světové stovky je úspěšný vstup do turnaje povzbuzením. Česká tenistka se po zdravotních komplikacích snaží znovu získat zápasovou praxi i postavení na žebříčku a turnaje nižší kategorie představují důležitou součást jejího návratu mezi širší světovou elitu. V úterý čeká Fruhvirtovou rozhodující duel kvalifikace. Pokud uspěje i v něm, zahraje si hlavní soutěž a udělá další krok na cestě zpět vzhůru světovým žebříčkem.

Smutný pohled. Brenda Fruhvirtová neměla dost sil, návrat zakončila už v kvalifikaci

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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