Brenda Fruhvirtová s domácí nadějí nezaváhala a zahraje si o hlavní soutěž
B. Fruhvirtová - Daroszewská 6:3, 6:2
Fruhvirtová byla v zápase jasnou favoritkou a svou roli na kurtu potvrdila. Přestože se na okruh vrací po delší pauze a v posledních měsících ji trápily zdravotní problémy, proti polské soupeřce od začátku udávala tempo hry. V úvodním setu si postupně vypracovala rozhodující náskok a po zisku poměrem 6:3 se přiblížila postupu.
Také druhá sada se nesla ve znamení převahy české hráčky. Fruhvirtová byla jistější hráčkou od základní čáry, soupeřku nutila k chybám a bez problémů si vybudovala komfortní vedení. Daroszewská se sice snažila držet krok před domácím publikem, na kvalitnější hru české tenistky ale recept nenašla. Fruhvirtová nakonec druhý set ovládla 6:2 a po necelé hodině a půl mohla slavit vítězství.
Pro bývalou členku elitní světové stovky je úspěšný vstup do turnaje povzbuzením. Česká tenistka se po zdravotních komplikacích snaží znovu získat zápasovou praxi i postavení na žebříčku a turnaje nižší kategorie představují důležitou součást jejího návratu mezi širší světovou elitu. V úterý čeká Fruhvirtovou rozhodující duel kvalifikace. Pokud uspěje i v něm, zahraje si hlavní soutěž a udělá další krok na cestě zpět vzhůru světovým žebříčkem.
Smutný pohled. Brenda Fruhvirtová neměla dost sil, návrat zakončila už v kvalifikaci
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