Proč Schiavoneová obdivuje český tenis? Promluvila o své svěřenkyni Taggerové i Sinnerovi
Když Schiavoneová mluví o tenise, sálá z ní energie. Zároveň ale i klid a obrovský přehled. Pochopíte, že mladou Rakušanku s obrovským potenciálem vychovává beze spěchu, s rozumem a neskutečným zapálením pro věc. Zkrátka člověk na svém místě.
Už před koncem své bohaté hráčské kariéry přemýšlela o tom, že by její cesta tenisem neměla končit posledním mečbolem. "Cítila jsem to. Už předtím, než jsem přestala hrát, jsem vnímala, že jsem připravená předat své zkušenosti dál. Vybudovat akademii, učit děti, jak se s tenisem propojit a jak se skrze něj vyjádřit," vypráví temperamentní Italka.
Čerstvým ovocem této filozofie je nyní právě Taggerová, novopečená vítězka turnaje Livesport Prague Open. Ta si svou trenérku vlastně našla sama. Přijela do její akademie ve Varese na zkoušku jen na pár dní. Nakonec ale spolupráce trvá už dva a půl roku.
Na Taggerové je fascinující především její mentalita. Zatímco mnohé tenistky do profi světa natlačí rodiče nebo okolí, mladá Rakušanka si vzala osud do vlastních rukou. Její silná hlava byla koneckonců vidět i na pražském turnaji, kde ustála těžký duel s grandslamovou šampionkou Barborou Krejčíkovou i diváky, kteří logicky fandili domácí hráčce.
"Má v sobě obrovskou osobnost. Vzhledem k tomu, jak byla mladá, když se rozhodla odejít z domova a jít si tvrdě za svým snem, si všechno vybojovala sama," smeká Schiavoneová před svou svěřenkyní. "Je to velká dříčka. Práce ji baví, naslouchá a chápe souvislosti," dodává.
Mimo kurt má Lilli také skvělé zázemí. Sdílí stejný management jako mužská světová jednička Jannik Sinner, mají i společného agenta Alexe Vittura. "Ano, oni se znají, jsou kamarádi. Někdy spolu i trénují. Je to pro ni obrovská šance a má velké štěstí, že s ním může trávit čas a povídat si. Ale ten hlavní drive jde přímo z ní," přitaká Schiavoneová.
Žádná honba za body
To, v čem Schiavoneová jako trenérka naprosto vyniká, je její systematický a zralý přístup. Nenechá se unést okamžitým úspěchem a odmítá na svou svěřenkyni tlačit jen kvůli rychlému posunu na žebříčku nebo účasti na prestižních turnajích.
Názorně to ukázala její úvaha ohledně nadcházející americké série a US Open. "Pravda je taková, že po těžkém měsíci, kterým si Lilli prošla, jsem zvažovala zrušit americkou šňůru. Protože je klíčové, aby ke všemu přistupovala s opravdovou hodnotou. Až bude opravdu připravená jít soupeřit, zlepšovat se, být zdravá a být součástí procesu rozvoje – namísto toho, aby se hnala jen za výsledky," vysvětluje Schiavoneová svou jednoznačnou filozofii.
"Byla jsem připravená říct: 'Ne, nejede se.' Ale teď se otevřela příležitost a sama Lilli se rozhodne, zda do Ameriky chce jet. Během týdne dokázala dát dohromady spoustu věcí, které předtím nemohla uchopit. Dospěla k tomu," naznačuje trenérka, že pražský turnaj nelze hodnotit jen výsledkem.
Legendární italská hráčka si uvědomuje, že se svou mladičkou svěřenkyní před sebou mají ještě dlouhou trať a že každý krok musí mít pevné základy. "Nejnáročnější a nejdůležitější je, že Lilli věci absorbuje, učí se a hlavně sama chce. Je velmi chytrá. Jakmile věc pochopí, jde si za tím. Ale na všechno má svůj čas, nemůžeme po ní chtít až moc," vykládá.
Proč je Itálie na vrcholu?
Sama Schiavoneová byla u startu velké zlaté éry italského tenisu, třikrát vyhrála Fed Cup a také triumfovala v roce 2010 na Roland Garros. Dnes je Itálie tenisovou velmocí. A bývalá čtvrtá hráčka světa přibližuje, proč tomu tak může být.
"Když máte světovou jedničku, táhne to úplně všechny. Každý mladý hráč si najednou řekne: 'Proč ne já?'" vysvětluje Schiavoneová psychologický efekt současných úspěchů Jannika Sinnera.
Druhý důvod je podle ní ryze praktický a ekonomický. "Máme v Itálii obrovskou příležitost, hrát spoustu domácích turnajů od mládežnických kategorií. Díky turnajům doma nemusíte tolik utrácet za cestování a mladí hráči dostávají šanci vydat se po správné cestě, i když nemají neomezené finanční prostředky."
Fanoušky na hře mladé Rakušanky zaujme ještě jeden unikátní detail – jednoručný bekhend. Nejen v dnešním ženském tenise jde o ohrožený druh úderu. Schiavoneová však odmítá, že by šlo o její rukopis, i když jej sama praktikovala.
"Ne, ne, ona už takhle ke mně přišla. Rozhodla se tak hrát sama asi ve 12 letech," usmívá se Italka a hned přechází do detailního rozboru. "Samozřejmě musíme dolaďovat detaily. Nohy tam musí být o něco dřív, musíme kombinovat čop, přímý úder i lift. Je tam spousta možností na jedné straně, takže je to složité. Ale Lilli ten úder miluje a má pro něj obrovský cit a talent," říká.
Inspirace v Česku
Přestože Taggerová právě oslavila životní úspěch v podstatě na prahu dospělosti, Schiavoneová odmítá jakýkoliv spěch. Všechno má svůj čas a systém. V týmu, kde doplňuje technickou stránku bývalý hráč Lorenzo Frigerio, sazí na otevřený dialog.
"Dříve ne, ale dnes už je to čistě o dialogu. Ptám se jí: 'Co si myslíš? Co je pro tebe nejlepší? Jak tohle vylepšíme?' Je to týmová práce," popisuje Schiavoneová. "Nejdůležitější je, aby se vzdělávala, byla zdravá a rozvíjela se. Proces je vždycky důležitější než okamžitý výsledek."
Rodačka z Milána má navíc velké uznání pro prostředí, ve kterém se nový titul zrodil. Velmi pozorně totiž pozoruje i to, jak se pracuje v Česku, a neskrývá nadšení. "Víte, obcházela jsem tady v Praze kurty a sledovala jsem tu při práci i zdejší děti. Moc se mi líbí česká technická škola, doslova ji miluji. Dlouho jsem se dívala na váš systém a ráda bych o něm zjistila ještě víc detailů. Líbí se mi, jak hráčky trefují míč, jak čistě zrychlují a jaký mají cit – přesně jako Muchová nebo Krejčíková. Snažím se z toho i něco okoukat," složila poklonu českému tenisu.
A jak si užívá roli na lavičce sama šampionka? "Jsem v klidu! Nejsou to nervy, nemusím už běhat a potit se na kurtu, jen sedím a říkám, co má dělat," směje se. "Nervózní bývám jen ve chvíli, kdy Lilli nedělá to, na co má, nebo když sejde ze své cesty. Pokud na kurtu nechá všechno a hraje svou hru, prohra nevadí."
Schiavoneová ví, že cesta je teprve na začátku. A i když Taggerová už ve věku teenagera získala první dospělý titul, otázku na budoucnost s úsměvem odmítne. "Je mladá, talentovaná. Ale musíme být realisti."
Teenagerka Taggerová dobyla Livesport Prague Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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