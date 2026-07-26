Krejčíková si polepšila, Nosková dál září. Češky drží silné pozice v žebříčku

DNES, 10:05
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Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, jež na Štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak i nadále devátou Češkou v pořadí WTA. Na životní 45. místo vystoupala rakouská šampionka z Prahy Lilli Taggerová.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Nosková Linda
BarBarbora Krejčíková si v žebříčku polepšila (© James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Nejvýše z početného zástupu českých hráček v popředí žebříčku je stále šestá Karolína Muchová, hned za ní následuje její přemožitelka z wimbledonského finále Linda Nosková. Na 24. místo, tedy o tři, klesla po neúspěšné obhajobě titulu na Prague Open Marie Bouzková. Deblovému žebříčku stále vévodí Kateřina Siniaková, jež je mezi singlistkami šestatřicátá.

V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou dvanáctý Jiří Lehečka, Jakub Menšík se posunul o jednu příčku na sedmnáctou. V čele jsou nadále Ital Jannik Sinner a Běloruska Aryna Sabalenková.

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