Cincinnati rozhodne. Alcarazův návrat má podle Rusedského jasnou podmínku
Třiadvacetiletý Alcaraz nehraje od turnaje ATP v Barceloně, kde si poranil zápěstí. Se svým týmem proto postupuje při návratu velmi opatrně, aby předešel dalším komplikacím. Vše zatím nasvědčuje tomu, že comeback absolvuje právě v Cincinnati, kde si bude moci otestovat zdravotní stav před závěrečným grandslamem sezony.
"Pokud chce mít jakoukoli šanci hrát na US Open, musí nastoupit v Cincinnati. Jestli tam odehraje několik zápasů a jeho zápěstí vydrží, bude to skvělá zpráva pro celý tenis. Potřebujeme ho zpátky. Pokud ale v Cincinnati hrát nebude, podle mě neuvidíme Carlose ani na US Open. To už by byl mimo soutěžní tenis opravdu dlouhou dobu," uvedl Rusedski ve svém podcastu Off Court.
Podle bývalé světové čtyřky by byl návrat přímo na US Open příliš riskantní. Mužské grandslamy se totiž hrají na tři vítězné sety, což představuje výrazně vyšší fyzickou zátěž než turnaje Masters 1000. "Musí postupně zvyšovat tréninkovou i zápasovou zátěž a nic neuspěchat. Cincinnati mu může pomoci, protože mezi zápasy bude mít více času na regeneraci. Stále ale existuje řada otazníků," vysvětlil Rusedski.
Alcaraz navíc letos v Cincinnati i na US Open obhajuje tituly. Kvůli dlouhé absenci už přišel o řadu bodů, když vynechal turnaje Masters 1000 v Madridu a Římě i grandslamy Roland Garros a Wimbledon. V žebříčku ATP proto klesl na třetí místo za Alexandera Zvereva.
Rusedski zároveň upozornil, že situace je u mužů výrazně odlišná než na ženském okruhu. "Pro ženy je návrat na grandslam jednodušší. Hrají na dva vítězné sety a mezi zápasy mají pravidelně volný den. Přechod rovnou na pětisetové zápasy je pro muže mnohem náročnější," dodal.
Bývalý finalista US Open přiznal, že po prvních záběrech Alcarazova zranění měl o jeho startu v New Yorku velké pochybnosti. "Když jsem viděl první video se zraněním, nemyslel jsem si, že bude na US Open hrát. Tenis ale Carlose potřebuje. Doufám, že se vrátí už v Cincinnati a bude stoprocentně připravený," uzavřel Rusedski.
Podle dosavadního vývoje vše nasvědčuje tomu, že se Alcaraz skutečně vrátí právě na turnaji v Cincinnati. Ten by měl být rozhodujícím testem před obhajobou titulu na posledním grandslamu sezony.
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