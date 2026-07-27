Je jasno. Lehečka má nového trenéra, povede ho bývalý kouč světové čtyřky
Lehečka informaci oznámil prostřednictvím sociálních sítí krátce před svým vstupem do turnaje ATP 250 v mexickém Los Cabos. Právě tam si nová spolupráce odbude premiéru. Český tenista bude na podniku plnit roli nejvýše nasazeného hráče a bude patřit k hlavním favoritům na zisk titulu.
Fontang patří mezi zkušené trenéry na okruhu ATP. Nejvýraznější stopu zanechal po boku Augera-Aliassimea, kterého vedl řadu let a pomohl mu k průniku mezi nejlepší hráče světa i zisku několika titulů na elitním okruhu. Vedle trenérské práce má za sebou také profesionální hráčskou kariéru, během níž se pohyboval na okruhu ATP.
Lehečka věří, že právě změna na trenérském postu mu pomůže navázat na povedené výsledky z první poloviny sezony a úspěšně zvládnout náročnou sérii turnajů na tvrdém povrchu. Vrcholem severoamerické části kalendáře bude tradičně závěrečný grandslam sezony US Open, který odstartuje na konci srpna v New Yorku.
Rodák z Kněžmostu, který dlouhá léta spolupracoval s trenérem Michelem Navrátilem, má v prvním kole jako nejvýše nasazený volný los, ve druhém ho pak čeká lepší ze souboje mezi hongkongským tenistou Cakem Lamem Colemanem Wongem a domácím tenistou Darwinem Blanchem.
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Jirka Lehečka, jedině jednička.