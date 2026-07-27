Je jasno. Lehečka má nového trenéra, povede ho bývalý kouč světové čtyřky

DNES, 21:20
Téma 11
Jiří Lehečka vstupuje do severoamerické části sezony se změnou ve svém realizačním týmu. Novým trenérem aktuální české jedničky se stal Francouz Frédéric Fontang, jenž v minulosti dlouhá léta vedl Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea, současného čtvrtého hráče světa.
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Lehečka Jiří
Jiří Lehečka má nového trenéra (© REUTERS/Jaimi Joy)

Lehečka informaci oznámil prostřednictvím sociálních sítí krátce před svým vstupem do turnaje ATP 250 v mexickém Los Cabos. Právě tam si nová spolupráce odbude premiéru. Český tenista bude na podniku plnit roli nejvýše nasazeného hráče a bude patřit k hlavním favoritům na zisk titulu.

Fontang patří mezi zkušené trenéry na okruhu ATP. Nejvýraznější stopu zanechal po boku Augera-Aliassimea, kterého vedl řadu let a pomohl mu k průniku mezi nejlepší hráče světa i zisku několika titulů na elitním okruhu. Vedle trenérské práce má za sebou také profesionální hráčskou kariéru, během níž se pohyboval na okruhu ATP.

Lehečka věří, že právě změna na trenérském postu mu pomůže navázat na povedené výsledky z první poloviny sezony a úspěšně zvládnout náročnou sérii turnajů na tvrdém povrchu. Vrcholem severoamerické části kalendáře bude tradičně závěrečný grandslam sezony US Open, který odstartuje na konci srpna v New Yorku.

Rodák z Kněžmostu, který dlouhá léta spolupracoval s trenérem Michelem Navrátilem, má v prvním kole jako nejvýše nasazený volný los, ve druhém ho pak čeká lepší ze souboje mezi hongkongským tenistou Cakem Lamem Colemanem Wongem a domácím tenistou Darwinem Blanchem.

Nečekaný krok. Lehečka se po osmi letech rozloučil s trenérem Navrátilem

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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Nereknu
27.07.2026 22:48
Domácí tenista Darwin Blanch? Od kdy má mexickou krev? To by Trump neměl radost..
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com
27.07.2026 22:04
Kateřina Neumannová nakonec nic?
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Tomas_Smid_fan
27.07.2026 21:38
Jirko, ty chceš být čtyřka?
Jirka Lehečka, jedině jednička.smile
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P.T.P.
27.07.2026 21:50
Trojku má dlouhodobě Saša a první dva jsou jasný, tak je to to nejlepší, co může dostat.
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Tomas_Smid_fan
27.07.2026 21:58
pokud budeme skromní a při zemi, tak ano
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P.T.P.
27.07.2026 21:23
Místo Navihoumi Fondán - to jsou teda věci
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paprikovygulas_
27.07.2026 21:26
Čo máš tie bodky v mene?
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P.T.P.
27.07.2026 21:35
Ty o tom nic nevíš, co?
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paprikovygulas_
27.07.2026 21:37
Bol si neposlušný?
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Tomas_Smid_fan
27.07.2026 21:42
a pak že jsou smějící se bestie Češi.
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Vlk-v-trave
27.07.2026 22:50
To vis Toronto ma smutek, a PTP chtel zahrat Hej Slovane :-)))
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Tomas_Smid_fan
27.07.2026 22:53
je to rebel
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