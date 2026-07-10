Nečekaný krok. Lehečka se po osmi letech rozloučil s trenérem Navrátilem

DNES, 18:40
Téma 8
Jiří Lehečka se po osmi letech rozloučil s trenérem Michalem Navrátilem, pod jehož vedením se dostal do světové špičky. Čtrnáctý hráč žebříčku ATP to oznámil na sociálních sítích.
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Lehečka Jiří
Jiří Lehečka už nebude spolupracovat s Michalem Navrátilem (@Michael Errey / AFP / AFP / Profimedia)

"Když se ohlédnu zpět, vidím osm let plných práce, obětí, výher i proher. Každá z nich měla svůj význam. Děkuju za to Michale, že jsi byl součástí této cesty. Za podporu, upřímnost, náročnost i víru ve chvílích, kdy to nebylo jednoduché," napsal Lehečka.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi pod vedením syna bývalého daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila postoupil do sedmi finále na elitním okruhu. Dvě, předloni v Adelaide a loni v Brisbane, proměnil v zisk titulu. Na grandslamech jsou Lehečkovým maximem dvě čtvrtfinále, nyní ve Wimbledonu vypadl v osmifinále s favorizovaným Alexandrem Zverevem.

"Jsem vděčný za všechno, co jsme společně vybudovali. Zároveň ale vím, že minulost je jen základem pro to, co teprve přijde. S pokorou, velkou motivací a obrovským odhodláním se těším na další kapitolu. Ta nejlepší ještě může být před námi," uvedl Lehečka, jenž letos koncem května vystoupal na životní 12. místo žebříčku. Kdo bude jeho příštím trenérem, neoznámil.

Konec ve 23 hodin je úplný nesmysl, absolutně nechápu, zlobil se Lehečka

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

8
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paddy
10.07.2026 19:56
dobrý krok smile
je potřeba šetřit, Neumannka má drahý provoz smile
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jacksomm
10.07.2026 19:18
Moc bych za to nedal, že v tom má prs(t)y Nojmanovic klan. Jirko Jirko, aby nebylo pozdě, až se z toho proberes...
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vojta912
10.07.2026 18:57
Prý ho bude trénovat nově tchyně.

Ale nevim, přijde mi to spíše jako drb
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chlebavevaju
10.07.2026 19:12
Hlavně ho trénuje Lucinka. Podpantoflák Jirka.
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com
10.07.2026 19:14
Lucinka potřebuje nový kabelčičky a trener je moc drahej.. smile
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aligo
10.07.2026 18:56
Bylo na čase
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paprikovygulas.
10.07.2026 18:48
Logické, nemá zmysel točiť sa stale v tom istom kruhu
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GaelM
10.07.2026 19:05
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