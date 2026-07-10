Nečekaný krok. Lehečka se po osmi letech rozloučil s trenérem Navrátilem
"Když se ohlédnu zpět, vidím osm let plných práce, obětí, výher i proher. Každá z nich měla svůj význam. Děkuju za to Michale, že jsi byl součástí této cesty. Za podporu, upřímnost, náročnost i víru ve chvílích, kdy to nebylo jednoduché," napsal Lehečka.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi pod vedením syna bývalého daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila postoupil do sedmi finále na elitním okruhu. Dvě, předloni v Adelaide a loni v Brisbane, proměnil v zisk titulu. Na grandslamech jsou Lehečkovým maximem dvě čtvrtfinále, nyní ve Wimbledonu vypadl v osmifinále s favorizovaným Alexandrem Zverevem.
"Jsem vděčný za všechno, co jsme společně vybudovali. Zároveň ale vím, že minulost je jen základem pro to, co teprve přijde. S pokorou, velkou motivací a obrovským odhodláním se těším na další kapitolu. Ta nejlepší ještě může být před námi," uvedl Lehečka, jenž letos koncem května vystoupal na životní 12. místo žebříčku. Kdo bude jeho příštím trenérem, neoznámil.
Konec ve 23 hodin je úplný nesmysl, absolutně nechápu, zlobil se Lehečka
Komentáře
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je potřeba šetřit, Neumannka má drahý provoz
Ale nevim, přijde mi to spíše jako drb