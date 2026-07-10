Siniakovou trápí koleno, v Praze hrát nebude: Musím vypnout mentálně i fyzicky

DNES, 12:00
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Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou vstupovaly do čtvrtfinále Wimbledonu jako jasné favoritky. Jejich cesta turnajem však skončila překvapivě už mezi nejlepší osmičkou. Nad síly česko-amerického páru byla dvojice Hanyu Guo, Kristina Mladenovicová. Po utkání Siniaková litovala nevyužitých šancí a zároveň pro tenisovysvet.cz oznámila, že kvůli problémům s kolenem nebude startovat na nadcházejícím turnaji v Praze.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková se na Livesport Prague Open nepředstaví (@ Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia)

Průběh zápasu přitom dlouho nenasvědčoval tomu, že by favoritky měly skončit. V první sadě vedly 3:1 a v tie-breaku si vypracovaly slibný náskok 5:1. Ani ten ale k zisku úvodního setu nestačil. "Měly jsme to dobře rozehrané, ale dneska jsme se úplně necítily s tou naší hrou, na kterou jsme zvyklé. Bylo tam víc chyb a nedokázaly jsme to dokončit, takže to určitě bolí," hlesla Siniaková.

"Uhrály pět míčků v řadě, ale předtím jsme je uhrály my. To je prostě tenis. Když člověk vidí skóre 5:1, zdá se to nemožné prohrát, ale stane se. Je to škoda, ale soupeřky zrovna v ten moment daly čtyři první servisy," dodala legenda.

Přes zklamání z vyřazení se česká deblová jednička snažila dívat dopředu. S Taylor Townsendovou si bezprostředně po utkání vyhodnotily, na čem budou muset v dalších týdnech zapracovat. "Říkaly jsme si hlavně to, že musíme držet spolu, protože to z nás dělá silný tým. Měly jsme tam pár bloků, kdy se každá trápila se svým, ale musíme tu energii držet společně," zamýšlela se rodačka z Hradce Králové.

Po londýnském grandslamu však přijde nucená pauza. Siniakovou opět začalo trápit koleno, které jí nedovolí nastoupit na domácím turnaji Livesport Prague Open. "Koleno zkrátka není stoprocentní a sezona je ještě dlouhá. Myslela jsem, že už to bude v pohodě, ale na tréninku před turnajem jsem si ho zase nějak natáhla. Byla jsem zatejpovaná už na první zápas singlu," přiznala s tím, že se chystá na lékařské vyšetření a následný odpočinek u moře.

"Musím vypnout mentálně i fyzicky. Chci to nechat prověřit, aby z toho nebylo něco horšího. Můj tenis je založený na pohybu, musím být stoprocentně ready." Přestože sama Wimbledon opouští, dál se zájmem sleduje vystoupení českých hráček v singlové soutěži. Postup Lindy Noskové a Karolíny Muchové ji podle vlastních slov velmi těší. "Jsou to skvělé hráčky. Je prostě super vidět, že tam ta česká stopa vždycky je. Škoda, že jsem to v deblu nepodržela i já," uzavřela Siniaková.

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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tommr
10.07.2026 12:44
Pro fanoušky Katky Siniakové ještě Wimbledon nekončí i když SinTown nečekaně vypadly už ve čtvrtfinále. Bude zajímavé sledovat jak si povede druhý nasazený pár Dabrowski/Stefani protože Dabrowski se může nebezpečně dotáhnout na Katku v deblovém žebříčku ...
Pokud Dabrowski/Stefani dneska vyhrají bude Dabrowski ztrácet na Katku už jen 1345 bodů ...
A pokud by Dabrowski/Stefani dokonce získaly titul bude Dabrowski na Katku ztrácet pouhých 645 bodů což se dá smazat během jediného velkého turnaje ...

Doufám že se Katka dá brzo dohromady a na americkou šnůru Washington/Toronto/Cincinnati už bude plně fit ...
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misa
10.07.2026 12:41
Do Prahy ale letos přihlášená nebyla... Zato má hrát další týden pětistovku ve Washingtonu.
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