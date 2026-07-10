Wimbledon: Předčasné finále? Djokovič vyzve nemesis Sinnera, Zverev čelí senzaci turnaje
Fery – Zverev | 14:30 SELČ
Zkušený Alexander Zverev by měl zastavit šokující jízdu domácího Arthura Feryho.
Zápasové informace a forma
Fery zahájil letošní Wimbledon prohraným setem s Damirem Džumhurem, ovšem od té doby prožívá na posvátném londýnském pažitu neuvěřitelnou pohádku a naprosto nečekaně se probojoval až do semifinále, čímž určitě předčil senzační postup Mattea Arnaldiho do stejné fáze na nedávném French Open. Po cestě mezi nejlepší kvarteto musel řešit řadu komplikací, a přesto dokázal porazit i rozjeté Otto Virtanena a Zizoua Bergse, zkušenou hvězdu Grigora Dimitrova a úřadujícího finalistu pařížského majoru Flavia Cobolliho.
Na turnajích do 12 let ještě reprezentoval Francii, než si změnil občanství na britské. Nyní je prvním francouzským rodákem v semifinále Wimbledonu od roku 2016 a zároveň prvním domácím semifinalistou po čtyřech letech (Cameron Norrie). Zároveň se stal první divokou kartou v semifinále Wimbledonu od památného triumfu Gorana Ivaniševiče v roce 2001. Ať už pro něj semifinále dopadne jakkoli, tento výsledek mu změní kariéru. V žebříčku se totiž poprvé posune nejen do elitní stovky, ale dokonce do TOP 50. V živém pořadí se nachází na 36. místě.
Zverev posbíral během své kariéry nespočet zklamání na grandslamech, nicméně v poslední době měl štěstí, které si určitě za své výkony i výsledky v minulosti zasloužil. Na nedávném French Open ukončil čekání na první grandslamový titul, a to i díky tomu, že nečelil nikomu z TOP 10 žebříčku. Nyní bude ve svém prvním wimbledonském semifinále hrát se soupeřem figurujícím mimo elitní stovku. Má tak jedinečnou šanci projít suverénně do finále a pošetřit síly na souboj o titul s Novakem Djokovičem, nebo Jannikem Sinnerem.
Tráva je jednoznačně jeho nejslabším povrchem. Na kontě má jen tři finále na pažitech a všechna si zahrál na domácí půdě, přičemž dvě z nich zaregistroval už před velmi dlouhou dobou (Halle 2016-17). Navíc stále čeká na svůj první titul z travnatých turnajů a má na nejrychlejším povrchu slabou úspěšnost proti nejlepším tenistům na světě. Duel s Ferym tak představuje obrovskou šanci projít do prvního finále ve Wimbledonu, kde nikdy předtím nepřekročil osmifinále.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Fery odehraje i svůj druhý souboj s hráči TOP 5 právě ve Wimbledonu, před třemi lety neuhrál set s Daniilem Medveděvem.
V pátek se může stát prvním britským finalistou Wimbledonu od Andyho Murrayho v roce 2016.
Zverev utrpěl v této dekádě jen jednu porážku s hráčem mimo TOP 100 na grandslamech, a to proti Michaelovi Mmohovi na Australian Open 2023, kde se vracel po vážném zranění.
V semifinále grandslamů má Zverev bilanci 4:7 a všech sedm nezdarů zapsal proti někomu z TOP 5 žebříčku.
Sázkařská analýza
Z Feryho se v průběhu letošního Wimbledonu stal velmi nebezpečný protivník. V zádech má obrovskou podporu domácího publika a ve všech zápasech dokázal pozvednout svou výkonnost, zatímco jeho soupeři v klíčových momentech podlehli tlaku. Důkazem je i čtvrtfinále s favoritem Cobollim, který zápas mentálně vůbec nezvládl a předvedl velmi slabý výkon.
Zverev ale bude úplně jiným soustem. Německý favorit má obrovské zkušenosti i skvělé výsledky na turnajích velké čtyřky a po zisku vytouženého prvního grandslamového titulu působí mnohem uvolněněji. Obzvláště v zápasech, v nichž se od něj očekává vítězství. Takovým případem je i souboj s Ferym, který by mohl Zverev klidně zvládnout bez ztráty setu.
Fery – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon (semifinále)
Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (semifinále)
Bilance: 25:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na trávě: 11:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 1:1)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (kvalifikace)
Fery – Wimbledon
Kariérní bilance: 6:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Birmingham challenger (semifinále), Queen's Club (čtvrtfinále), Eastbourne (osmifinále)
Cesta turnajem: Džumhur (3:6, 6:2, 6:2, 6:1), Virtanen (5:7, 7:6, 6:3, 6:3), Bergs (2:6, 7:5, 2:6, 7:6, 7:6), Dimitrov (7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6), (9) Cobolli (6:4, 7:6, 6:0)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (triumf); Madrid (finále)
Největší úspěchy na trávě: Halle (semifinále)
Bilance: 43:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 8:1
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 4:0 (kariérní 141:53)
Bilance v semifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 4:7)
Bilance v semifinále: 2:6 (kariérní 42:44)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (triumf)
Zverev – Wimbledon
Kariérní bilance: 21:9
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Halle (semifinále)
Cesta turnajem: Blockx (6:4, 6:7, 7:6, 7:6), Royer (6:1, 6:3, 7:6), Giron (6:2, 7:6, 6:4), (13) Lehečka (6:4, 7:5, 3:6, 7:6), (6) Fritz (6:4, 6:4, 6:2)
Sinner – Djokovič | 16:30 SELČ
Novak Djokovič má za sebou maratonské čtvrtfinále, což dělá z jeho neoblíbeného rivala Jannika Sinnera ještě většího favorita.
Zápasové informace a forma
Sinner v posledních letech na grandslamech proti outsiderům dominoval, ovšem v letošním Wimbledonu toto neplatí a každý soupeř na tomto turnaji dokázal s lídrem žebříčku ve většině setů držet krok. Ital má za sebou pět zápasů a pouze v jednom setu dokázal ztratit méně než tři gamy. Přitom u něj bylo zvykem vyhrávat jednotlivé sety naprosto dominantně, například poměrem 6:2 či 6:1. Přesto je hlavně díky absenci zraněného Carlose Alcaraze stále jasně největším favoritem na zisk titulu.
Loňský šampion si asi nepředstavoval, že bude ve Wimbledonu útočit na svůj první letošní grandslamový vavřín. Po nečekané porážce s Djokovičem v semifinále Australian Open a šokujícím kolapsu ve druhém kole French Open proti Juanovi Manuelovi Cerúndolovi ovšem musí hodnotit letošní grandslamové tažení jako velmi nepovedené. I tak ale pořád může zakončit tuto sezonu se dvěma grandslamovými tituly, což se mu zatím povedlo jen v letech 2024 a 2025.
Na grandslamech neexistuje historicky lepší a úspěšnější hráč než Djokovič. Dokonce i v 39 letech, ačkoli je u něj znát výrazný pokles fyzické kondice, dokáže díky svým obrovským zkušenostem a motivaci stále nacházet cestu k vítězství a do závěrečných kol. Připomenutím bylo i famózní a maratonské čtvrtfinále s o 14 let mladším Félixem Augerem-Aliassimem. Zápas trval pět hodin a čtvrt a jednalo se o nejdelší čtvrtfinálové utkání v historii Wimbledonu.
Už jen vítězství v takto fyzicky náročném duelu je pro srbského rekordmana a veterána obrovským úspěchem, který bude navždy zařazen do jeho fantastického grandslamového renomé. Teď však nastává otázka, jak moc vyčerpávající bitva s Augerem-Aliassimem i přes dva dny volna ovlivní Djokovičův výkon v semifinále se Sinnerem. Proti aktuálně nejlepšímu hráči světa totiž bude potřebovat být fyzicky stoprocentní.
Bez ohledu na zdravotní stav je jasné, že Djokovič na kurtu nechá úplně všechno, protože cítí další jedinečnou šanci na rekordní 25. grandslamový titul. Na většině majorů se musel v poslední době vypořádat s Alcarazem i Sinnerem, ale ve Wimbledonu mu stačí porazit jen jednoho, což výrazně zvyšuje jeho možnost na vytoužený triumf.
Vzájemná bilance
Sinner vede 6:5, včetně exhibicí 8:5. Djokovič ovládl úvodní tři souboje, ale Sinner v posledních letech tuto rivalitu kompletně otočil na svou stranu a dokázal proti Srbovi jako jeden z mála hráčů dominovat. Ital měl ještě na letošním Australian Open pět výher v řadě nad Djokovičem, ovšem nejúspěšnější hráč všech dob po pětisetové bitvě v semifinále v Melbourne tuto šňůru přerušil.
Zajímavosti a fakta
Sinner má v semifinále Wimbledonu poloviční úspěšnost 1:1, v obou případech (2023 a 2025) hrál s Djokovičem.
Celkově disponuje v semifinále grandslamů bilancí 6:3, dva ze tří nezdarů utrpěl proti Djokovičovi.
Djokovič je sedminásobným šampionem Wimbledonu a v případě dalšího triumfu vyrovná rekordmana Rogera Federera. V semifinále tohoto podniku má bilanci 10:4, naposledy neuspěl loni proti Sinnerovi.
Na grandslamech posbíral Djokovič čtyři skalpy světových jedniček, tři z nich slavil v semifinálové fázi.
Sázkařská analýza
Djokovič vyhrál poslední střetnutí v semifinále letošního Australian Open. Sinner byl ale v Melbourne celkově lepším hráčem, nicméně v rozhodujícím setu nedokázal využít ani jeden z hromady brejkbolů. Djokovič byl zřejmě tehdy v mnohem lepší kondici než nyní. Zatímco do tohoto souboje nastoupí po vyčerpávající bitvě, v Austrálii měl v osmifinále volno a ve čtvrtfinále mu skrečoval Lorenzo Musetti.
Teď je situace tedy úplně jiná a právě fyzická kondice může být v jejich wimbledonském duelu rozhodujícím faktorem. Sinner sice nepůsobí tak dominantně jako na většině nedávných grandslamů, nicméně i tak nastoupí jako obrovský favorit. Mnohými je tento zápas považován za předčasné finále a očekává se, že v neděli bude hrát o titul Sinner.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím, Madrid, Monte Carlo, Miami, Indian Wells (triumf)
Největší úspěchy na trávě: první turnaj
Bilance: 42:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 5:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 8:1 (kariérní 67:37)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 6:3)
Bilance v semifinále: 5:1 (kariérní 38:12)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (2. kolo)
Sinner – Wimbledon
Kariérní bilance: 25:4
Nejlepší výsledek: triumf (2025)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v semifinále: 1:1
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Kecmanovič (4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3), Borges (7:6, 7:6, 6:4), Brooksby (6:4, 6:3, 6:4), Močizuki (6:3, 7:6, 6:3), Struff (7:5, 7:6, 6:3)
Djokovič – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)
Největší úspěchy na trávě: první turnaj
Bilance: 14:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na trávě: 5:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:1 (kariérní 266:121)
Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 38:16)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 143:55)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo)
Djokovič – Wimbledon
Kariérní bilance: 107:13
Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance v semifinále: 10:4
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Yibing Wu (6:4, 5:7, 6:4, 6:4), S. Tsitsipas (6:3, 6:4, 6:2), (25) Rinderknech (7:5, 6:4, 1:6, 7:6), Safiullin (7:6, 6:3, 3:6, 6:3), (3) Auger-Aliassime (7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6)
Kompletní program | Přehled turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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