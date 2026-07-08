Čísla, která překvapí a mnohé vysvětlí. Co poslalo Muchovou a Noskovou do semifinále Wimbledonu?
Na travnatých kurtech se zpravidla prosazují hráčky s velkou úderovou jistotou, silným servisem a uměním hrát na síti. Právě faktor podání pomáhá v letošní edici Muchové možná víc, než by se zdálo.
Během 11 odehraných setů nastřílela rodačka z Olomouce už 36 es, což je nejvyšší číslo ze všech semifinalistek. V těsném závěsu za ní je její krajanka Nosková, která jich ve 12 setech trefila 32.
Zde se možná propisují tělesné dispozice. Muchová (180 cm) a Nosková (179 cm) mají nad Kosťukovou a Gauffovou (obě shodně 175 centimetrů) mírnou výškovou převahu.
U Muchové je ale ještě potřeba vyzdvihnout jistotu a balanc – za celý turnaje vyrobila jen osm dvojchyb! Naopak Gauffová a Kosťuková jsou ve sledované statistice v minusu: Američanka má 25 es proti 29 dvojchybám a Kosťuková 18 es a 20 dvojchyb.
Ukrajinka Kosťuková přitom servíruje nejopatrněji, pokud se trefí do prvního podání, úspěšnost zisku fiftýnů je jen na 55 %. To Muchová (66,4 %) a Nosková (65,9 %) jsou o více než 10 % úspěšnější.
Videopreview utkání
Return doménou Kosťukové
Pokud byla řeč o slabině Kosťukové na podání, pak je třeba rovnou přidat argument, že ukrajinská hráčka dohání ztráty na svém returnu. Vyhrála na něm 47,6 % míčů, což je nejvíce ze všech semifinalistek. Signifikantní je zejména její forhendový úder. Muchová je naopak v této bilanci nejhorší (42,4 %).
Kosťuková je také velmi aktivní při hře na síti. Vyráží na ní nejčastěji ze čtveřice (7,5krát za set). Úspěšnost má však "jen" 70 %. Nejvíce míčů na síti (72) sice získala Gauffová, ale spíš proto, že odehrála 14 setů a měla nejdelší cestu do semifinále.
A pak je tu Muchová. Její úspěšnost "u saka" během turnaje vyšplhala na 77 % – neboli 79 náběhů ze základní čáry proměnila v 56 úspěšných zakončení.
Videopreview utkání
Také winnery jsou doménou Muchové, nastřílí jich v průměru 13,1 za set! Naopak Gauffová (8,4) stále více spoléhá na nevynucené chyby soupeřek (10,4 na set).
Nosková pro změnu zůstává nejdéle na základní čáře. Její agresivní hra však platí a soupeřky razanci úderů nestíhají. V průměru 12 míčů za set získá Nosková nevynucenou chybou soupeřky.
Statistické výstupy z dosavadních zápasů Wimbledonu tedy dávají velké šance Češkám. Potvrdí se trendy a dočká se svět finále na grandslamu s čistě českou účastí?
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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