Sinner vyhlíží odvetu s Djokovičem. Pokud chci uspět, musím hrát mnohem lépe, přiznal
Sinner zatím ve Wimbledonu neukazuje svůj úplně nejlepší tenis, přesto dokráčel až do semifinále a větší problémy měl pouze v úvodním kole se Srbem Miomirem Kecmanovičem. Po čtvrtfinálové výhře nad Janem-Lennardem Struffem z Německa už začal vyhlížet očekávaný souboj se srbským rekordmanem Djokovičem.
Pro oba hráče půjde už o dvanáctý vzájemný duel. Zároveň se znovu střetnou na grandslamové scéně jen několik měsíců poté, co 24násobný grandslamový šampion porazil Itala po pětisetové bitvě v semifinále Australian Open. Sinner tak bude mít ideální příležitost k odvetě a pokusí se navázat na rok starou výhru z All-England Clubu.
"Vím, že ho můžu porazit, když budu hrát dobře. Také ale moc dobře vím, že můžu prohrát. Tlak tam samozřejmě je, ale snažím se ho brát přirozeně," uvedl aktuální lídr mužského žebříčku. Zároveň si uvědomuje, že proti Djokovičovi bude muset předvést lepší tenis než v dosavadním průběhu turnaje, kdy stále nenarazil na nasazeného hráče.
"Pokud chci mít v semifinále vůbec nějakou šanci, rozhodně musím zlepšit svou úroveň. Myslím si ale, že se každým dnem zlepšuji a věřím, že to dokážu. Není jisté, že to bude stačit, ale v semifinále a dalších důležitých zápasech rád riskuji," prohlásil. Pro Sinnera je hlavní výhodou, že v průběhu turnaje strávil na kurtu podstatně méně času než jeho semifinálový protivník, který je v předchozím duelu bojoval o postup 5 hodin a 15 minut.
Přestože bude usilovat o odvetu, na adresu svého soupeře nešetřil uznáním. "Je neuvěřitelné, jak trénuje, kolik času věnuje svému tělu a jakou má stále motivaci. Můžeme být rádi, že je pořád tady a dává do toho sto procent. Stále se snaží vyhrát svůj pětadvacátý grandslamový titul," ocenil Djokoviče, který po obrovské bitvě s Félixem Augerem-Aliassimem znovu potvrdil, proč je nejlepším hráčem historie.
Semifinále mezi Sinnerem a Djokovičem se odehraje v pátek a patří k nejočekávanějším zápasům letošního Wimbledonu. Mnozí fanoušci a odbornící mluví o zápasu jako o předčasném finále. Vedle místa v souboji o titul nabídne také další kapitolu jedné z největších rivalit současného mužského tenisu.
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