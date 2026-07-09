Sinner vyhlíží odvetu s Djokovičem. Pokud chci uspět, musím hrát mnohem lépe, přiznal

DNES, 11:00
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Jannik Sinner je už jen dvě výhry od obhajoby wimbledonského titulu. Než ale bude moci pomýšlet na finále, čeká ho velmi těžký test v podobě Novaka Djokoviče. Světová jednička před očekávaným semifinále proti sedminásobnému šampionovi přiznala, že pokud chce Srba porazit a oplatit mu letošní vyřazení z Australian Open, musí výrazně zlepšit svůj výkon, který v předchozích kolech nebyl ideální.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Djokovič Novak
Jannik Sinner vyhlíží očekávaný souboj s Novakem Djokovičem (@ Chryslene Caillaud/Psnewz / PsnewZ / Profimedia)

Sinner zatím ve Wimbledonu neukazuje svůj úplně nejlepší tenis, přesto dokráčel až do semifinále a větší problémy měl pouze v úvodním kole se Srbem Miomirem Kecmanovičem. Po čtvrtfinálové výhře nad Janem-Lennardem Struffem z Německa už začal vyhlížet očekávaný souboj se srbským rekordmanem Djokovičem.

Pro oba hráče půjde už o dvanáctý vzájemný duel. Zároveň se znovu střetnou na grandslamové scéně jen několik měsíců poté, co 24násobný grandslamový šampion porazil Itala po pětisetové bitvě v semifinále Australian Open. Sinner tak bude mít ideální příležitost k odvetě a pokusí se navázat na rok starou výhru z All-England Clubu.

"Vím, že ho můžu porazit, když budu hrát dobře. Také ale moc dobře vím, že můžu prohrát. Tlak tam samozřejmě je, ale snažím se ho brát přirozeně," uvedl aktuální lídr mužského žebříčku. Zároveň si uvědomuje, že proti Djokovičovi bude muset předvést lepší tenis než v dosavadním průběhu turnaje, kdy stále nenarazil na nasazeného hráče.

"Pokud chci mít v semifinále vůbec nějakou šanci, rozhodně musím zlepšit svou úroveň. Myslím si ale, že se každým dnem zlepšuji a věřím, že to dokážu. Není jisté, že to bude stačit, ale v semifinále a dalších důležitých zápasech rád riskuji," prohlásil. Pro Sinnera je hlavní výhodou, že v průběhu turnaje strávil na kurtu podstatně méně času než jeho semifinálový protivník, který je v předchozím duelu bojoval o postup 5 hodin a 15 minut.

Přestože bude usilovat o odvetu, na adresu svého soupeře nešetřil uznáním. "Je neuvěřitelné, jak trénuje, kolik času věnuje svému tělu a jakou má stále motivaci. Můžeme být rádi, že je pořád tady a dává do toho sto procent. Stále se snaží vyhrát svůj pětadvacátý grandslamový titul," ocenil Djokoviče, který po obrovské bitvě s Félixem Augerem-Aliassimem znovu potvrdil, proč je nejlepším hráčem historie.

Semifinále mezi Sinnerem a Djokovičem se odehraje v pátek a patří k nejočekávanějším zápasům letošního Wimbledonu. Mnozí fanoušci a odbornící mluví o zápasu jako o předčasném finále. Vedle místa v souboji o titul nabídne také další kapitolu jedné z největších rivalit současného mužského tenisu.

Djokovič přežil neskutečnou bitvu! V boji o finále Wimbledonu ho čeká šlágr se Sinnerem

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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pantera1
09.07.2026 11:23
Noyslim, že má Dr. Nole velkou šanci vylepšit skóre s Jendou . Po tom petiseťáku to vypadá, že je Nolda výborně připraven a má formu jako hrom. I on cítí, že je to poslední šance. Udělá pro to maximum a Finále zatím nechám koňovi, ten má větší hlavu .
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GaelM
09.07.2026 11:27
Bohužel takových posledních šanci už byla řada a nikdy to nakonec neklaplo... Já se obávám, že i v případě postupu přes Sinnera nebude už v nádrži dost paliva na finále. Zverev má taky formu a navíc do finále projde s prstem v nose
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pantera1
09.07.2026 11:35
No Feryna se může urvat ze řetězu úplně a ještě může být překvápko, diváci ho požemou, jak nadmutou kozu .
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Krisboy
09.07.2026 11:29
Na druhou stranu - nedovedu si představit, že by Janka porazil FAA, a tomu k vyřazení Djoka chyběl fakt kousek. Tak kdo ví...nakonec dnes se hrají zajímavější zápasy a navíc se jede na Tourmalet, tak proč si lámat hlavu se zítřkem
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pantera1
09.07.2026 11:41
Dneska to bude výjimečný, to chce bílej vohoz a jahody se smetanou . Představa, že by se to oboum provedlo, no raděj na to nemyslet .
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Krisboy
09.07.2026 11:12
Taky si myslím, že hraješ pěknou tužku. Djokoviče jsem neviděl, ale prej mu to docela jde, takže to s tou odvetou moc nevidím. Spíš ho porazí ve finále Saša, než ty.
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