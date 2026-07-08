Wimbledonská pohádka nekončí! Fery vyprovodil Cobolliho kanárem a je v semifinále
Cobolli – Fery 4:6, 6:7, 0:6
Je jednoznačnou senzací letošního Wimbledonu. Fery, který do turnaje vstupoval jako 114. hráč světa, začal sebevědomě i čtvrtfinálový duel s Cobollim. V úvodním setu se do prvních problémů dostal v sedmé hře Brit, brejkové nebezpečí ale odvrátil.
Sám si svůj protiúder nachystal na nejlepší možný čas. Při svém vedení 5:4 se probil i díky chybám Itala k první šanci na prolomení soupeřova podání a tu také beze zbytku využil. Za 39 minut získal k nadšení domácího publika první sadu 6:4 a šel do vedení 1:0 na sety.
Na začátku druhého dějství to vypadalo, že se začne prosazovat italský favorit. Cobolli čistou hrou vzal hned úvodní podání francouzského rodáka, brejk hladce potvrdil a vedl 2:0. Fery ale velmi rychle reagoval. Agresivní a pestrou hrou získal následující tři gamy a plně se vrátil do hry.
Druhou sadu nakonec musel rozhodnout tie-break. V něm měl od počátku navrch Brit, který se dostal do vedení 4:1 a výborně rozjetou zkrácenou hru už nepustil. Získal ji 7:4 a po hodině a 38 minutách vedl už 2:0 na sety.
Osmifinálový přemožitel Grigora Dimitrova svůj výkon na začátku třetího setu ještě vygradoval. Po sérii fantastických výměn vzal finalistovi French Open hned úvodní podání, ve druhém gamu odvrátil dva brejkboly a ujal se vedení 2:0. Ital marně hledal na rozjetého soupeře zbraň. Když podruhé za sebou přišel o podání a Fery následně brejk potvrdil, dostal se favorit do těžko řešitelného stavu 0:4.
Brit už žádný obrat nedopustil. Soupeři nedovolil ve třetím setu ani game a utkání dovedl k vítězství po setech 6:4, 7:6, 6:0 a dál pokračuje v senzační jízdě v All England Clubu. "Zápas od zápasu tady hraji lépe a lépe. Je to neuvěřitelné, dnes jsem odehrál výborné utkání, jsem moc spokojený, říkala po utkání domácí senzace.
Fery je teprve pátým britským semifinalistou mužské dvouhry v profesionální éře. Je také nejníže postaveným semifinalistou turnaje od roku 2001, kdy si pro triumf dokráčel tehdy 125. hráč světa Goran Ivaniševič. Vedle Chorvata si před Ferym na divokou kartu zahráli grandslamové semifinále už jen Jimmy Connors na US Open 1991 a Henri Leconte na Roland Garros 1992.
Výsledky můžské dvouhry ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Dnes zahral nejen bojovne ale i chytre,,, a to me asi nejvic dostalo... me se tyhle pribehy velmi libi a je mi jedno jestli je ze Zimbabwe, Valaska, Americkeho Squatu nebo Pakistanu... zije si svuj detsky sen, a preci v tom sportu o to jde... krom toho si to fakt zaslouzil... za cely turnaj...
Obecne ja jsem se od Samprase naucil radovat z prvniho tydne turnaje... az na nejake vyjimky... takze za me je to skvele... a dokonce bych rekl, ze to pomaha vic tenisu a jeho oblibenosti, nez sberaci titulu...
Poslednim hracem v SF ve Wimbledonu byl Ivanisevic... 2001, ale trochu jiny pribeh, takze se to ani srovnavat neda... tady na tomhle turnaji opravdu tezko hledat podobnou senzaci v zaveru turnaje... dokonce asi i tezko srovnat s udalosti v roce 1996 - coz je 30 let... nebot v SF nebyl vubec zadny z favoritu... jak Sampras, Agassi, Becker, Ivanisevic... a do finale dosel nenasazeny american coz nasazeny 17. Krajicek zuzitkoval...
Takze se smele da rict, ze to je vyjimecna udalost v Open Ere...
Podle me tady preci nejde ani o to, co s nim dal bude... Ivanisevic tu vyhral take pouze jednou s tou WC... presto se to pamatuje casto vic nez kolik a kdo ma ty pocty jak Sampras, Fedex, Djoko atd.
Je jasne, ze vzdy se budou stretavat ty pohledy co ma byt vs. radost z prekvapeni...
Take to bude mit Artur v SF tezke... musel by Sasa uplne odejit mentalne... ale je me to proste jedno... klidne at to vyhraje :-) Pak uz nemusi nic...
Kazdopadne jde tady o jedinecnou udalost v Open Ere :-)
Pamatuju si, jak Ferýsek prohrál před pár lety ve finále challengeru s Macháčem. Co ten by dneska dal za semifinále GS.
Mimochodem, tohle byla Menšíkova čtvrtina pavouka, takže promarněná příležitost...