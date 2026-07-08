Wimbledonská pohádka nekončí! Fery vyprovodil Cobolliho kanárem a je v semifinále

DNES, 18:35
Aktuality 28
WIMBLEDON - Fantastická jízda pokračuje. Britský tenista Arthur Fery postoupil ve Wimbledonu už do semifinále. Ve čtvrtfinálovém duelu si třiadvacetiletý hráč poradil s Flaviem Cobollim po setech 6:4, 7:6, 6:0. O postup do finále si zahraje s Alexanderem Zverevem, který také ve třech setech porazil Taylora Fritze.
Profily hráčů
Cobolli Flavio
Fery Arthur
Arthur Fery si ve Wimbledonu zahraje o finále (@ ČTK / AP / Kentaro Tominaga)

Cobolli – Fery 4:6, 6:7, 0:6

Je jednoznačnou senzací letošního Wimbledonu. Fery, který do turnaje vstupoval jako 114. hráč světa, začal sebevědomě i čtvrtfinálový duel s Cobollim. V úvodním setu se do prvních problémů dostal v sedmé hře Brit, brejkové nebezpečí ale odvrátil.

Sám si svůj protiúder nachystal na nejlepší možný čas. Při svém vedení 5:4 se probil i díky chybám Itala k první šanci na prolomení soupeřova podání a tu také beze zbytku využil. Za 39 minut získal k nadšení domácího publika první sadu 6:4 a šel do vedení 1:0 na sety.

Na začátku druhého dějství to vypadalo, že se začne prosazovat italský favorit. Cobolli čistou hrou vzal hned úvodní podání francouzského rodáka, brejk hladce potvrdil a vedl 2:0. Fery ale velmi rychle reagoval. Agresivní a pestrou hrou získal následující tři gamy a plně se vrátil do hry.

Druhou sadu nakonec musel rozhodnout tie-break. V něm měl od počátku navrch Brit, který se dostal do vedení 4:1 a výborně rozjetou zkrácenou hru už nepustil. Získal ji 7:4 a po hodině a 38 minutách vedl už 2:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Osmifinálový přemožitel Grigora Dimitrova svůj výkon na začátku třetího setu ještě vygradoval. Po sérii fantastických výměn vzal finalistovi French Open hned úvodní podání, ve druhém gamu odvrátil dva brejkboly a ujal se vedení 2:0. Ital marně hledal na rozjetého soupeře zbraň. Když podruhé za sebou přišel o podání a Fery následně brejk potvrdil, dostal se favorit do těžko řešitelného stavu 0:4.

Brit už žádný obrat nedopustil. Soupeři nedovolil ve třetím setu ani game a utkání dovedl k vítězství po setech 6:4, 7:6, 6:0 a dál pokračuje v senzační jízdě v All England Clubu. "Zápas od zápasu tady hraji lépe a lépe. Je to neuvěřitelné, dnes jsem odehrál výborné utkání, jsem moc spokojený, říkala po utkání domácí senzace.

Fery je teprve pátým britským semifinalistou mužské dvouhry v profesionální éře. Je také nejníže postaveným semifinalistou turnaje od roku 2001, kdy si pro triumf dokráčel tehdy 125. hráč světa Goran Ivaniševič. Vedle Chorvata si před Ferym na divokou kartu zahráli grandslamové semifinále už jen Jimmy Connors na US Open 1991 a Henri Leconte na Roland Garros 1992.

Výsledky můžské dvouhry ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

28
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Vlk-v-trave
08.07.2026 19:58
Asi opravdu nevetsi prekvapeni za poslednich... no ani nevim kolik let... :-)) Asi neco ve stylu Jachyma... tohle se stava jednou za 100 let, by se reklo nekde s Bergsem po petisetaku, po Dimitrovovi tak 2x za 100 let... a po dnesku tak 3x za 100 let :-D

Dnes zahral nejen bojovne ale i chytre,,, a to me asi nejvic dostalo... me se tyhle pribehy velmi libi a je mi jedno jestli je ze Zimbabwe, Valaska, Americkeho Squatu nebo Pakistanu... zije si svuj detsky sen, a preci v tom sportu o to jde... krom toho si to fakt zaslouzil... za cely turnaj...

Obecne ja jsem se od Samprase naucil radovat z prvniho tydne turnaje... az na nejake vyjimky... takze za me je to skvele... a dokonce bych rekl, ze to pomaha vic tenisu a jeho oblibenosti, nez sberaci titulu...

Poslednim hracem v SF ve Wimbledonu byl Ivanisevic... 2001, ale trochu jiny pribeh, takze se to ani srovnavat neda... tady na tomhle turnaji opravdu tezko hledat podobnou senzaci v zaveru turnaje... dokonce asi i tezko srovnat s udalosti v roce 1996 - coz je 30 let... nebot v SF nebyl vubec zadny z favoritu... jak Sampras, Agassi, Becker, Ivanisevic... a do finale dosel nenasazeny american coz nasazeny 17. Krajicek zuzitkoval...

Takze se smele da rict, ze to je vyjimecna udalost v Open Ere...

Podle me tady preci nejde ani o to, co s nim dal bude... Ivanisevic tu vyhral take pouze jednou s tou WC... presto se to pamatuje casto vic nez kolik a kdo ma ty pocty jak Sampras, Fedex, Djoko atd.

Je jasne, ze vzdy se budou stretavat ty pohledy co ma byt vs. radost z prekvapeni...
Take to bude mit Artur v SF tezke... musel by Sasa uplne odejit mentalne... ale je me to proste jedno... klidne at to vyhraje :-) Pak uz nemusi nic...

Kazdopadne jde tady o jedinecnou udalost v Open Ere :-)
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Newcombe
08.07.2026 19:57
Skvělé! To je jak Chwalinská na FO, držím palce
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pantera1
08.07.2026 19:57
Takovej pomenší kluk a podívejme jak se rozjel, jako dobrý. Celkem mu to jde a možná o sobě dá vědět dál, ale teď už je to Sašenkovo . I když může ho Ferdys klidně vyřadit, publikum ho bude hnát, to je jasný. Drápal tam fakt chyběl, tak trošku náhrada pro Anglany .
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TheRoyalBlue
08.07.2026 19:13
Poteší každý hráč mojej výškovej kategórie, ktorému sa zadarí, je ich čím ďalej tým menej. A ešte k tomu s agresívnou hrou a dobrým servisom, o to väčší unikát.
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HankMoody2
08.07.2026 19:08
Nechápu ty komentáře. Frajer si vybovuje semifinále Wimbledonu a tady už lidi píšou, že příští rok vypadne v kvalifikaci. Další ho srovnávají s Emmou Raducanu, která grandslam vyhrála, což se většině tenistů v kariéře nepodaří. Nechápu, co lidi vede k tomu psát takový komentáře.
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MilasTHFC
08.07.2026 19:12
Jo, s tímhle souhlasím.
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Diabolique
08.07.2026 19:13
Co je vede k psani takovych komentaru? Kase misto zavitu v dutine lebecni.
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paprikovygulas.
08.07.2026 19:19
Dedovia bez úspechu v živote to píšu
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TheRoyalBlue
08.07.2026 19:26
To je najmä Patik a jeho copium s tým, že vraj tenis už neni taký dobrý ako kedysi lebo ani Djokovic už neni :)
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Blondie
08.07.2026 20:29
Co asi? Vlastni frustrace. At si kluk uziva pohodku a dotahne to!
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Dobry-den
08.07.2026 19:05
Slušná haluz. Bergs a Dimitrov ho měli na lopatě, jenže přišel kolaaaps. :-)

Pamatuju si, jak Ferýsek prohrál před pár lety ve finále challengeru s Macháčem. Co ten by dneska dal za semifinále GS.

Mimochodem, tohle byla Menšíkova čtvrtina pavouka, takže promarněná příležitost...
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baba
08.07.2026 18:56
Všiml si někdo té podprsenky, kterou měl Cobolli? Zdálo se mi, že pod ní na zádech něco skrývá? Co asi? Nevím, možná to byl jenom můj špatný dojem. Ale ta podprda byla opravdu neobvyklá
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PTP
08.07.2026 18:52
S netyrolským Makarónem doma na trávě - vy jste čekali něco jinýho?
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com
08.07.2026 18:54
ja sem čekal na Gogota
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Diabolique
08.07.2026 18:56
Gogot ma skvelej backhend.
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Patik
08.07.2026 18:52
Hráč mimo stovky v semifinále Wimbledonu a pri obhajobe vypadne v prvom kole kvalifikácie v každom jednom GS v poslednej dobe vždy nejaký no name hráč zablúdi ani nevie ako do vyššieho kola
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com
08.07.2026 18:53
takova É-myčka v kalhotech
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Nola
08.07.2026 19:14
nebude musiet kvaldu predsa hrat, je momentalne 36. hrac
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Patik
08.07.2026 19:28
Veď do turnaja vstupoval ako 116. nie ?
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lars
08.07.2026 19:32
A kvaldu na Wimbl nehral
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Patik
08.07.2026 20:21
Tak potom sa ospravedlňujem za dezinfo. každopádne neni o čom je to len rozprávka z jeho strany nič čo sa bude opakovať.
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misa
08.07.2026 19:41
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vojta912
08.07.2026 18:49
Myslel jsem že Čobolak bude více kousat. Škoda že Lehy ruskonemeckou mlátičku nedal, protože vice easy cestu do finále GS mit už asi nebude
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com
08.07.2026 18:49
smile borec, ale do finale prosim Sašenku, protože ta ma vetsi sanci na titul pred tema dalsima dvama
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Diabolique
08.07.2026 18:49
Je to teda Francouz?
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Diabolique
08.07.2026 18:49
Jo, uz to ctu, je.
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annah
08.07.2026 18:48
Fery domácím vynahradit ztrátu Drápala a Raducanu. Jak to s ním asi bude dál? Bude Wimbledon ojedinělý výtrysk formy?
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Vlk-v-trave
08.07.2026 18:37
Wimbledonan v laufu :-)))
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