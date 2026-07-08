Fantazie! Nosková si po precizním výkonu poradila s Mertensovou, zahraje si o wimbledonské finále
Nosková – Mertensová 6:3, 7:5
Úvodní game prvního vzájemného souboje zahájila na svém podání Nosková a i přes jednu dvojchybu si přes shodu dokázala servis udržet. Do problémů se vzápětí dostala i Mertensová, která ztratila vedení 40:0, i ona ale soupeřku do náskoku nepustila a srovnala na 1:1. Česká tenistka sázela od prvních míčů na svou typickou rychlou hru od základní čáry a ve čtvrté hře si vypracovala hned tři brejkbolové možnosti. Mertensová ale pokaždé skvěle zareagovala, aktivní hrou všechny hrozby odvrátila a vyrovnala na 2:2.
V následujících dvou gamech nedala ani jedna z hráček returnující soupeřce žádnou šanci na případný brejk a po šesti gamech byl stav stále nerozhodný. Vsetínská rodačka postupem času získávala od základní čáry převahu. Mertensová kontrovala tradičně výbornou hrou na síti, ani to jí ale v osmé hře nebylo nic platné. Nosková si vypracovala čtvrtou brejkbolovou možnost, tu tentokrát bez problémů využila a šla do vedení 5:3. Velikou možnost dopodávat první set také využila a po velmi dobrém a soustředěném výkonu získala úvodní dějství za 43 minut 6:3.
Hned v úvodní hře druhého setu si Nosková vypracovala tři brejkboly, když o devět let starší soupeřku trápila především po jejím druhém podání agresivními returny. Mertensová i přesto dokázala svůj servis obhájit a první game získala. Do lehčích problémů se vzápětí dostala i světová dvanáctka, stav 40:40 ale vyřešila dvěma přímými body z podání a bylo vyrovnáno.
Za stavu 2:1 pro Mertensovou si Belgičanka nechala zavolat na kurt fyzioterapeutku, která se věnovala její levé noze. Nosková se krátkou pauzou nenechala rozhodit, díky preciznímu servisu získala i své druhé podání v setu a stav byl 2:2. Přemožitelka Marie Bouzkové z osmifinále ve druhém setu podstatně vylepšila servis, díky čemuž držela s agresivně hrající soupeřkou krok. S menšími problémy získala i sedmou hru a vedla 4:3. V následujícím gamu svěřenkyně Tomáše Krupy ztratila náskok 40:0, rivalku ale do brejku nepustila – 4:4.
V deváté hře měla velikou šanci Nosková, na returnu vedla 40:15, ani jednu příležitost ale nevyužila. Následně měla i další dvě možnosti, zvláště ale čtvrtou brejkovou hrozbu odvrátila Mertensová fantastickou obranou a udržela naději na obrat. Nosková si ale na svou šanci počkala do jedenácté hry, kdy poprvé ve druhém dějství vzala Belgičance podání. Velikou šanci na životní semifinále si už utéct nenechala a po hodině a 50 minutách hry mohla slavit výhru 6:3, 7:5 a postup do semifinále.
V semifinále v All England Clubu jsou tak dvě české tenistky. Karolína Muchová si o účast ve finále zahraje s Coco Gauffovou, Nosková s Kosťukovou. "Pro takové zápasy hrajeme tenis. Jsem ráda, jakým způsobem jsem to zvládla. Nebude lhát, byla jsem nervózní, ale nakonec to vyšlo. Jsem moc šťastná," říkala po utkání šťastná Nosková.
Wimbledon: Nosková o největší semifinále! Zvereva čeká noční můra, Cobolliho senzace
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking
Lindo, děkujeme
Linda byla lepší hráčka, pravda Mertens byla o ničem. Tolik krásně vypracovaných balónů včetně breakballů, tak často ale pokažených závěrečným úderem. Je super, že ji to nerozhodilo. Podobně jako Muška, klidná síla.
Proti Kostyuk bych ale doporučoval přece jen nenechávat brejky až na poslední chvíli. Nemuselo by se to vyplatit ...
0:1 a navíc byl i kanár
Člověk by nevěřil, že jsme zase tak blízko ceskeho finále grandslamu, ale osobně si myslím, že to dopadne stejně jako na AO17. Tedy ve finále jen jedna (Věřím, že to Muška zvládne i proti neoblibene souperce), a Linda zůstane před branami. Z Kosťukové jde opravdu strach, nehrozí tentokrát žádná přemotivovanost a Linda přece jenom ještě úplně nedozrála do takového zápasu proti takové souperce.
Tvrdit, že to má Linda ložený je poměrně odvážné.
Elise je lepsi na trave na returnu nez Marta, ale dnes se proste nemohla prez servis dostat...
Uvidime jak se s tim obe vyrovnaji... ted uz nema smysl moc komplikovat... sance maji obe jak Karolina tak Linda... ale take mohou klidne obe padnout pred temi branami...
nezbyva nez drzet tlapy :-)
Tak mnoho štěstí Kájo a Lindo v SF. Je to otevřené a budu Vám moc fandit.
Linda je v SF, doplnila Karolínu a já se moc na obě utkání těším a doufám, že alespoň jedna do toho finále pronikne, ideálně obě. Nemožné to není, šance jsou v obou případech vyrovnané.
Takže Nosíku, velká gratulace k dnešku!
S Martou to visím 50:50, tam rozhodne, kdo dřív bude střílet, bude to úplně jiný styl.
Alespoň jsme šetřili nervy.
Marticku, kde ji PTP ji rozptyli aby se nam nesoustredila na hru...
a ja uz pripravuji voodoo na gazelu :-)))
Takze prosime tyhle prispevky az zitra vecer behem oslav :-D
Tohle ted bude sichta..
A Elise DF... ale hlidat te je fakt sichta :-D
Tohle muze byt silne... doufam, ze Linda tohle ustoji... 6 BP z toho 50% nejen hratelnych ale v black outu zahozenych...
a ted asi pujde Linda po dropech... uz sel prvni... killer instinkt ma nastaveny dobre...;-)
Klasicka ztrata koncentrace... jak hracky tak fanouska... :-D
Divne, neb ji to ted zaclo jit skvele potom co Linda zahodila co mohla... dost ji to nakoplo...
Diky za ne, mam vsazeno na 2:0.
Pak dalsi Minela... :-)
Zacina ten nestravny tenis... ted jde jen o to aby se trefila vic v tech potrebnych chvilich a Elise to otravilo :-D
takze pockej az po MB :-) A nezlob :-)
Navíc více smůly měla v 1.setu řekl bych Linda..Snad forma vydrží i ve 2.setu, pak nemám obavy
Linde dnes klidna a obcas v tech drajvech. to je ficak...
zatim na startu QF hodne klidne... hraji obe skvele... no Elise trochu vice pod tlakem na servisu... uvidime jestli Elise na servu vydrzi... Linda zatim vypada na servisu dobre...
https://partner.nonamejose.sx/37cb4a4c/dc8030a5/f4a5ab46