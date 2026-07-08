Fantazie! Nosková si po precizním výkonu poradila s Mertensovou, zahraje si o wimbledonské finále

DNES, 15:58
Aktuality 207
WIMBLEDON - Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje grandslamové semifinále. Ve čtvrtfinále Wimbledonu si vsetínská rodačka poradila s belgickou soupeřkou Elise Mertensovou po setech 6:3, 7:5. O finále na nejslavnějším turnaji světa se česká tenistka utká s Martou Kosťukovou. S ukrajinskou soupeřkou se Češka potkala jen jednou, letos jí podlehla ve čtvrtfinále Masters v Madridu.
Profily hráčů
Mertens Elise
Nosková Linda
Šťastná Linda Nosková po postupu do semifinále (@ NEIL HALL / EPA / Profimedia)

Nosková – Mertensová 6:3, 7:5

Úvodní game prvního vzájemného souboje zahájila na svém podání Nosková a i přes jednu dvojchybu si přes shodu dokázala servis udržet. Do problémů se vzápětí dostala i Mertensová, která ztratila vedení 40:0, i ona ale soupeřku do náskoku nepustila a srovnala na 1:1. Česká tenistka sázela od prvních míčů na svou typickou rychlou hru od základní čáry a ve čtvrté hře si vypracovala hned tři brejkbolové možnosti. Mertensová ale pokaždé skvěle zareagovala, aktivní hrou všechny hrozby odvrátila a vyrovnala na 2:2.

V následujících dvou gamech nedala ani jedna z hráček returnující soupeřce žádnou šanci na případný brejk a po šesti gamech byl stav stále nerozhodný. Vsetínská rodačka postupem času získávala od základní čáry převahu. Mertensová kontrovala tradičně výbornou hrou na síti, ani to jí ale v osmé hře nebylo nic platné. Nosková si vypracovala čtvrtou brejkbolovou možnost, tu tentokrát bez problémů využila a šla do vedení 5:3. Velikou možnost dopodávat první set také využila a po velmi dobrém a soustředěném výkonu získala úvodní dějství za 43 minut 6:3.

Hned v úvodní hře druhého setu si Nosková vypracovala tři brejkboly, když o devět let starší soupeřku trápila především po jejím druhém podání agresivními returny. Mertensová i přesto dokázala svůj servis obhájit a první game získala. Do lehčích problémů se vzápětí dostala i světová dvanáctka, stav 40:40 ale vyřešila dvěma přímými body z podání a bylo vyrovnáno.

Za stavu 2:1 pro Mertensovou si Belgičanka nechala zavolat na kurt fyzioterapeutku, která se věnovala její levé noze. Nosková se krátkou pauzou nenechala rozhodit, díky preciznímu servisu získala i své druhé podání v setu a stav byl 2:2. Přemožitelka Marie Bouzkové z osmifinále ve druhém setu podstatně vylepšila servis, díky čemuž držela s agresivně hrající soupeřkou krok. S menšími problémy získala i sedmou hru a vedla 4:3. V následujícím gamu svěřenkyně Tomáše Krupy ztratila náskok 40:0, rivalku ale do brejku nepustila – 4:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

V deváté hře měla velikou šanci Nosková, na returnu vedla 40:15, ani jednu příležitost ale nevyužila. Následně měla i další dvě možnosti, zvláště ale čtvrtou brejkovou hrozbu odvrátila Mertensová fantastickou obranou a udržela naději na obrat. Nosková si ale na svou šanci počkala do jedenácté hry, kdy poprvé ve druhém dějství vzala Belgičance podání. Velikou šanci na životní semifinále si už utéct nenechala a po hodině a 50 minutách hry mohla slavit výhru 6:3, 7:5 a postup do semifinále.

V semifinále v All England Clubu jsou tak dvě české tenistky. Karolína Muchová si o účast ve finále zahraje s Coco Gauffovou, Nosková s Kosťukovou. "Pro takové zápasy hrajeme tenis. Jsem ráda, jakým způsobem jsem to zvládla. Nebude lhát, byla jsem nervózní, ale nakonec to vyšlo. Jsem moc šťastná," říkala po utkání šťastná Nosková.

Wimbledon: Nosková o největší semifinále! Zvereva čeká noční můra, Cobolliho senzace

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

207
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misa
08.07.2026 16:26
Moje oblíbená stránka:
https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking

Lindo, děkujeme
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Georgino
08.07.2026 16:17
Uff, To jsou nervy. A možná (dali pámbu) ještě třikrát.
Linda byla lepší hráčka, pravda Mertens byla o ničem. Tolik krásně vypracovaných balónů včetně breakballů, tak často ale pokažených závěrečným úderem. Je super, že ji to nerozhodilo. Podobně jako Muška, klidná síla.
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tommr
08.07.2026 16:16
Linda dneska zvolila zajímavou taktiku: brejkboly zahazovala a proměnila vždy až ten úplně v závěru setu aby soupeřka měla co nejmín času na rebrejk. Riskantní ale účinné ... smile
Proti Kostyuk bych ale doporučoval přece jen nenechávat brejky až na poslední chvíli. Nemuselo by se to vyplatit ...
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com
08.07.2026 16:18
smileková - Kostyuk
0:1 a navíc byl i kanár smile
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Liverpool22
08.07.2026 16:20
To bylo na antuce, kde Marta vše vrátí. Tady jsme na trávě - tady nebude stíhat.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 16:25
A hlavne budeme v SF W. takze bude jiste nervozita... u obou...
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Georgino
08.07.2026 16:19
No pane, úmyslné neproměňování breakballů...
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Pe3k_
08.07.2026 16:15
Gratulace NOSkové. České finále by byla pecka smile
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Serpens
08.07.2026 16:13
Uff, to byly zase nervy. Linda po vetsinu utkani lepší (nečekal jsem, že bude mít nad Mertensovou tak navrch), ale dnešní bilance brejkbolů velmi nebezpečná, naštěstí Linda i skvělé podávala a Mertensové nedarovala jeden jediný. Ten parádní lob Mertensove byl typickým obracečem utkání, ale Linda řekla ne.

Člověk by nevěřil, že jsme zase tak blízko ceskeho finále grandslamu, ale osobně si myslím, že to dopadne stejně jako na AO17. Tedy ve finále jen jedna (Věřím, že to Muška zvládne i proti neoblibene souperce), a Linda zůstane před branami. Z Kosťukové jde opravdu strach, nehrozí tentokrát žádná přemotivovanost a Linda přece jenom ještě úplně nedozrála do takového zápasu proti takové souperce.
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EllNino
08.07.2026 16:15
2019
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historik
08.07.2026 16:17
Jj bojím se, že doplatí na nezkušenost. Což by mě právě proti Kosťuk fakt naštvalo.
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Diabolique
08.07.2026 16:17
Kdepak, Linda to ma lozeny, to Muska musi mit zitra hrozne moc stesti.
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frenkie57
08.07.2026 16:25
No, hlavně ho nesmí mít ta čokoládová haluzářka.
Tvrdit, že to má Linda ložený je poměrně odvážné.
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Mony
08.07.2026 16:19
Lunda je flegmatička, tu nějaké SF GS nerozhodí. Spíš,jestli jí Kosťuk sedne tak,jako Mertens..To by nám zase mohla říct Šafi (s Mertens u ní byla Linda favoritkou)
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Diabolique
08.07.2026 16:21
Presne, Linda s prehledem. A kdyz to nebude snadny, tak ve trech setech. To Muska to bude mit ultra tezky. Ale zase lepsi Gauff nez iga.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 16:21
Ale zase je treba vnimat, ze SF jde uz s tlakem o level vyse... bude to silnejsi situace nez QF... o finale ani nemluvne...
Elise je lepsi na trave na returnu nez Marta, ale dnes se proste nemohla prez servis dostat...

Uvidime jak se s tim obe vyrovnaji... ted uz nema smysl moc komplikovat... sance maji obe jak Karolina tak Linda... ale take mohou klidne obe padnout pred temi branami...

nezbyva nez drzet tlapy :-)
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HAJ
08.07.2026 16:13
Fakt velmi dobrý zápas od Lindy. Mertens mi zase připomínala tu starší verzi Mertens, kdy zkrátka vrátí všechno. Jeden moment na BB ve druhém setu (bylo to asi na za stavu 4:4) odvrátila neskutečně lobem BB a to fakt Linda neudělala nic špatně a Mertens už byla ve skoro nemožné pozici. Bál jsem se, bál, jestli to množství nevyužitých příležitostí s Lindou nezamete. Ale Linda se zdá mentálně jinde než vloni.
Tak mnoho štěstí Kájo a Lindo v SF. Je to otevřené a budu Vám moc fandit.
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Mony
08.07.2026 16:13
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Liverpool22
08.07.2026 16:15
smile
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Georgino
08.07.2026 16:24
Moc těch zázračných balónů krom toho v nouzi náhodně trefeného lobu od Elisé nebylo, naštěstí.
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historik
08.07.2026 16:12
Gratulace, ale zdá se mi, že Lindu až příliš svazovala nervozita, z čehož pramenily chyby a nevyužité šance. Je schopná to do zítra odbourat, když to bude ještě větší zápas a na centru, kde asi ještě nehrála? Kdyby neporazila tu nesympatickou Martu, tak to by mě fakt mrzelo.
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Liverpool22
08.07.2026 16:18
Taky doufám, že Martičku vykostí - na RG byla v této fázi Marta dost přemotivovaná a kupila chyby, ale to měla proti sobě Rusku.
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Georgino
08.07.2026 16:25
Linda asi pod klidým povrchem nervózní je taky, ale to jsou všechny, neboj.
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George_Renel
08.07.2026 16:10
Skvělé že vyhrála, ale precizní výkon to zdaleka nebyl.....
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Sinuhet1
08.07.2026 16:11
vidim to podobne
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Vlk-v-trave
08.07.2026 16:22
Tak na servisu asi ano :-) ten neztratila... ale jiste... minely byly :-)
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bardunek666
08.07.2026 16:06
Linda dnes dobře podávala a to byl klíč pro její klid v duši. Šancí na BB sice několik zahodila, ale vždy využila ty ve správné chvíli. Takže velká gratulace k postupu do semifinále, úspěch je to převeliký - může však být ještě větší. Bohužel v cestě stojí má neoblíbená megera Kosťuk, takže případná prohra by mě opravdu mrzela. Šance jsou, ale bude to obtížné.
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Mony
08.07.2026 16:07
Jo, servis dnes pomáhal
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Liverpool22
08.07.2026 16:15
smile
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MARECEK7
08.07.2026 16:06
Kosťuk a Coco budou hodně tvrdé ořechy
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Sinuhet1
08.07.2026 16:08
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honza.khp
08.07.2026 16:04
snad se té Lindě bude hrát zítra líp, tam nebude favoritka, dneska ta tíha předpokládaného postupu byla dobrou dekou
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frenkie57
08.07.2026 16:04
Dobré to bylo od Lindy, nedopustila žádné komplikace, nemusela řešit žádný BB, natož ztracené podání, Elise byla skoro neustále pod tlakem a ač se snažila ze všech sil, na Lindu to dnes nemohlo v žádném případě stačit.
Linda je v SF, doplnila Karolínu a já se moc na obě utkání těším a doufám, že alespoň jedna do toho finále pronikne, ideálně obě. Nemožné to není, šance jsou v obou případech vyrovnané.
Takže Nosíku, velká gratulace k dnešku!
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Liverpool22
08.07.2026 16:09
smile
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Vladimir
08.07.2026 16:04
Dvě moravské tenistky v semifinále Wimbledonu!
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Mony
08.07.2026 16:05
Pražák by řekl valašské tenistky, ne?
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Vladimir
08.07.2026 16:07
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volejman
08.07.2026 16:08
Linda je valašská děvčica!
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Astarin
08.07.2026 16:09
No Muška není z Valašska ale z Hanácka, ne?
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Mony
08.07.2026 16:11
My se zase v těch vašich krajích moc nevyznáme. Ještě, že máme Valašského krále a Hanácou kyselku
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horska.kraslice
08.07.2026 16:26
Linda je z Valašska, Muška je z Hané.
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Liverpool22
08.07.2026 16:08
smile
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Mony
08.07.2026 16:01
Těm Anglánům se z těch Češek už musí točit hlava
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Paseka
08.07.2026 16:06
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frenkie57
08.07.2026 16:16
No letos ten singl tam zaplavily jak povodeň Troubky.
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PTP
08.07.2026 16:01
Lindo, líbám tvůj nosík a pupík a chci ti říct s Jamesem : Jenom semifinále nestačí!
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Sinuhet1
08.07.2026 16:01
Linda delala dost jednoduchych nevynucenych chyb, kdy to napalila dva metry vedle kurtu. Jestli to zopakuje proti Marte, tak ji Marticka smete.....
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HAJ
08.07.2026 16:05
No, asi jsem se díval na jiný zápas.
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Sinuhet1
08.07.2026 16:06
jo hrala dobre, ale prokladala to pomerne dost nevynucenych chyb - jen muj nazor
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HAJ
08.07.2026 16:25
Ale jo, při jejím agresivním stylu a na trávě jsou chyby pravděpodobné. U Kvítí to bylo také tak. Teď záleží, co převáží. Ty chyby byly především na returnu. Nejvíc mrzely ty při neproměněných BB. Ale nepanikařila a při svém servisu, i když Mertens dotáhla na 30:30 anebo na shodu, tak zabrala a ve druhém Mertens neměla ani jeden BB a v celém zápase jen jeden, takže byla celkem bez šance.
S Martou to visím 50:50, tam rozhodne, kdo dřív bude střílet, bude to úplně jiný styl.
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frenkie57
08.07.2026 16:06
Martička ty chyby bude dělat taky, to nemám strach, není to žádný tenisový stroj.
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zfloyd
08.07.2026 16:00
přesně jak jsem psal v klidu ve dvou setech , ani tam nebylo moc vzrůša , prostě to tak pěkně plynulo k vítězství
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Liverpool22
08.07.2026 16:06
takže ve finále nuda smile Hlavně Lindě fungoval servis 79% míčů po 1. servisu to je hodně dobré.
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frenkie57
08.07.2026 16:07
Celé to bylo v obou setech, kdy Linda Elise brejkne.
Alespoň jsme šetřili nervy.
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frenkie57
08.07.2026 16:07
...o tom...
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farr
08.07.2026 16:00
Holky šikuly. Prosím prosím o to naše finále. Nikdo by si to nezasloužil víc dvě hráčky s 500 grass titulem letos. Bude to hodně těžký ale musí to dopadnout. Dnes šíleně malá výtěžnost šancí, to je potřeba u Lindy proti Kosťuk zlepšit ta toho tolik nenabídne jako slaboučká haluzačka Mertens ...
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Blondie
08.07.2026 16:00
Linde gratulace, komentator na Eurosportu je sienej.
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frenkie57
08.07.2026 16:09
V jeho případě by rozhodně méně znamenalo více. Hrozně užvaněnej.
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Paseka
08.07.2026 16:00
Letošní finále : Muchová- Nosková !!!! Jupiiii
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Blondie
08.07.2026 16:00
Sen
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com
08.07.2026 16:06
no jo, ty abys zas nechtela vlhky sny
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com
08.07.2026 16:00
jen aby nebylo Gauffka - Kostuk
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frenkie57
08.07.2026 16:10
To je v pořádku,come, musí být protiváha...
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Liverpool22
08.07.2026 16:02
smile smile smile
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Vlk-v-trave
08.07.2026 16:02
To jste jeste preskocil jeden krok... nejprve mame v planu
Marticku, kde ji PTP ji rozptyli aby se nam nesoustredila na hru...
a ja uz pripravuji voodoo na gazelu :-)))
Takze prosime tyhle prispevky az zitra vecer behem oslav :-D
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frenkie57
08.07.2026 16:11
Já myslím, že Martička rozptýlí PTP...
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frenkie57
08.07.2026 16:11
rozptýlý
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PTP
08.07.2026 16:22
Martička zítra jako správná Bondgirl bude napřed odolávat Jamesi Nosíkovi, ale pak ocení Lindinu muniční iniciativu a půjde jí z cesty.
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misa
08.07.2026 15:59
Linda je královna smile
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com
08.07.2026 16:01
to je Kateřina
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Ajeto
08.07.2026 15:57
A je to !
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Liverpool22
08.07.2026 15:58
A je to smile smile
Reagovat
Ajeto
08.07.2026 16:00
Reagovat
Liverpool22
08.07.2026 15:57
smile Linda smile paráda a velká gratulace k postupu do semíčka smile
Reagovat
zfloyd
08.07.2026 15:58
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The_Punisher
08.07.2026 16:00
Podařilo se a české finále je o krůček blíž
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Liverpool22
08.07.2026 16:01
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Liverpool22
08.07.2026 15:57
smile Linda smile paráda a velká gratulace k postupu do semíčka smile
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pantera1
08.07.2026 15:59
* 100* ty holky naše teda jedou jak fretky. Gratulka velká.
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Liverpool22
08.07.2026 16:01
smile
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Diabolique
08.07.2026 15:57
Lindaaaaa EASY!!!!
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:59
No... easy to fakt nebylo... ve druhem setu byla uz jak na trni a kvalita uderu sla dost dolu naopak Elise se hodne zvedla... Elise tam dneska fakt nechala vse...
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Diabolique
08.07.2026 16:04
ULTRA easy!
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com
08.07.2026 15:55
koukam, ze smilekove vzdycky staci drzet si podani a zabrat na konci setu aby mela brejk a je hotovo smile
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PTP
08.07.2026 15:56
Pán je znalec!
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:57
:-))
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Liverpool22
08.07.2026 15:59
smile
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Jabadu
08.07.2026 15:54
No proto ...
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com
08.07.2026 15:57
Jaba daba důůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů smile
Reagovat
Jabadu
08.07.2026 15:59
Přišel jsem na poslední chvíli.
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Jabadu
08.07.2026 15:54
Lindo! Víš, že tě miluju.
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Liverpool22
08.07.2026 15:59
smile
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chlebavevaju
08.07.2026 15:52
Ta Nosková co tam teď předvádí je šílenost. Takový dětský chyby, to bych dohrál i já tvl.
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Liverpool22
08.07.2026 15:55
klídek 6:5 smile a teď dopodávat a je to smile
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subaru
08.07.2026 15:52
Zápasy v deblu blbost.
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PTP
08.07.2026 15:51
Lindo, nech si ty nasraný ksichty jako Jarda Jágr a v klidu to doraž!
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:54
Poslechla. konecne se dal do prace...
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:55
Brejk... ale trvalo ti to :-D
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Jabadu
08.07.2026 15:51
Takhle opovrhovat semíčkem ve Wimbledonu ...
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Serpens
08.07.2026 15:49
Mertenska už čeká na chyby... a není to špatná taktika.
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Liverpool22
08.07.2026 15:52
5:5 smile zatím není potřeba panikařit smile
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historik
08.07.2026 15:47
Těch nevyužitých šancí...to není dobré. Už to měla správně dávno dodělat.
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chlebavevaju
08.07.2026 15:47
Marta už čeká na konkurentku, kterou vypráská v SF.
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horska.kraslice
08.07.2026 15:52
Mám pocit, že letos to tam vystřílí všechno.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:53
Je to mozne... ted je mozne totiz vsechno jak tak koukam na zapas Lindy :-)
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bardunek666
08.07.2026 15:54
Otřesená představa, také se toho bojím. Je to strašně nesympatická žena
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PTP
08.07.2026 15:58
Zklidni hormon, ty satanisto
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The_Punisher
08.07.2026 15:46
Tech nevyuzitych BB ...
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misa
08.07.2026 15:46
Halda nevyužitých brejkbolů
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:45
Zivotni po tyci lob... ktery muze byt fatalni momentum pro vyvoj...
Tohle ted bude sichta..
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Serpens
08.07.2026 15:46
Bohužel, štěstí Linda dnes nemá.
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chlebavevaju
08.07.2026 15:46
To neni o stesti, misto dohrání jasného míčku volila puštění micku a to se ji krute vymstí.
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Serpens
08.07.2026 15:48
Tam fakt nemohla dosáhnout.
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farr
08.07.2026 15:47
Ta Mertens něco fetuje ne co to je za kliky jak od blázince. To je naprosto nechutný už , takhle vytočenej jako na to fakt mít nervy je obdivuhodné. Linda furt flegma pohoda lol. Já bych převoral vzteky kurt na řádky pro brambory...
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:49
Jinak receno, je to kvalitni souperka, ktera se jen tak nevzda... bojuje prikladne... takze si to bude muset Linda pekne oddrit... ale co uz... je to Linda... no... :-))
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chlebavevaju
08.07.2026 15:44
Nosková tak za tohle vypuštění balonku ai zaslouží třetí set a hezky vybojovat po třech hodinách bitvy, když opovrhuje vítězstvím
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com
08.07.2026 15:43
jsem zde.. Koncovku stiham smile
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Liverpool22
08.07.2026 15:47
smile smile smile
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chlebavevaju
08.07.2026 15:41
Linda vymyslí totální kraviny na BP.
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PTP
08.07.2026 15:37
Pozor Lindo, začala si nějak fintit a máš taky rozcuchanej drdol
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:39
No konecne... a hned Linda zabrala na returnu... :-D
A Elise DF... ale hlidat te je fakt sichta :-D
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pantera1
08.07.2026 15:41
Nebojím se, že ju nesrovnáte do latě
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:43
No ted black out... to uz ani nebyla minela... BP v cudu... :-D
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:47
Tak to zase ja se zacinam i bat... :-D
Tohle muze byt silne... doufam, ze Linda tohle ustoji... 6 BP z toho 50% nejen hratelnych ale v black outu zahozenych...
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pantera1
08.07.2026 15:50
No nechce náhodou třetí set s TB do poslední loptičky, aby to udělala napínavý a měla ten správný stimul?
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:22
Dulezite momentum... MTO pred servisem Lindy, ktera to ustala skvele...
a ted asi pujde Linda po dropech... uz sel prvni... killer instinkt ma nastaveny dobre...;-)
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pantera1
08.07.2026 15:15
Marťule má taky setík, že by se rýsovalo SF Linda a Marta, no to by byli pánové u vytržení
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horska.kraslice
08.07.2026 15:26
No jo, zaťatá Marta jede, bohužel, podle předpokladů, nemám z toho radost.... (Možná proto, že nejsem chlap ).
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PTP
08.07.2026 15:27
To si piš!
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pantera1
08.07.2026 15:28
Budu lehce žárlit .
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PTP
08.07.2026 15:35
Tak tě přibereme do party.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:37
Ty se tady rozptylujes co bude zitra a Linda ti zacina blbnout na servise... :-))
Klasicka ztrata koncentrace... jak hracky tak fanouska... :-D
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Tomas_Smid_fan
08.07.2026 16:18
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tommr
08.07.2026 15:14
Mertens si už dělá alibi pro případnou porážku?
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Serpens
08.07.2026 15:15
Nemyslím si, že má teď důvod zdržovat nebo narušovat rytmus.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:16
A ja myslel, ze si rozjel uz nejake voodoo...
Divne, neb ji to ted zaclo jit skvele potom co Linda zahodila co mohla... dost ji to nakoplo...
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:13
Elise MTO...
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:15
dost necekane... vypadalo to, ze Linda dostala skvele Elise do zapasu, ma momentum je utocnejsi...
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zfloyd
08.07.2026 15:10
to bílý oblečení to se mi líbí , než některý ty strakatý hrůzy , já bych byl pro aby všechny turnaje třeba od 500 výše se hráli povinně v bílém
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tommr
08.07.2026 15:15
zase se ale blbě rozlišujou hráčky který mají podobnou postavu ...
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Vladimir
08.07.2026 15:19
To bývalo. Pak se tam plíživou cestou přidávaly různé další barvičky, třeba formou různých drobných ozdobných motivů a plošek, které se postupně zvětšovaly a zvětšovaly a nakonec se všichni dohodli, že lpět na bílé je zpozdilé a neudržitelné. Jen konzervativní Wimbledon si to nějak uhlídal.
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Serpens
08.07.2026 15:21
A mě se to třeba líbí. Naopak Wimbledon mě některými zvětralými tradicemi už někdy leze krkem (bílé oblečení to není).
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Vladimir
08.07.2026 15:27
Ale to je prostě Anglie. Oni to vnímají jinak. Nejen v tenise.
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tommr
08.07.2026 15:07
Stejně jako v prvním setu promarnila Linda hned v úvodu druhého setu tři brejkboly. V prvním setu jí to naštěstí prošlo - jak to ale bude v tom druhém?
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Diabolique
08.07.2026 15:09
tommry, tommry, tommry!
Diky za ne, mam vsazeno na 2:0.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:10
Budes hlavne muset zabrat vice s tommringem... :-))
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Serpens
08.07.2026 15:03
Mírnil bych ten optimismus tady, stačí pár nevyužitých šancí (jako třeba teď) a může se rázem hrát úplně jiný zápas.
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chlebavevaju
08.07.2026 15:04
Budou 3 sety. Linda je královnou promarněných šancí.
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Ajeto
08.07.2026 15:03
Za mě, pokud Linda odehraje svůj standard, tak Mertens nemá šanci.
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chlebavevaju
08.07.2026 15:02
Linda a BP, to je vždycky něco
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:00
Tak na tech drajvech sem ji prechvalil, ted si nim zazdila z bh brejk z uvodu
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EllNino
08.07.2026 14:59
Takové minely
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:02
Jak mines - je minela... napadlo me, ze misto UE by se melo pouzivat Minely :-)
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Mony
08.07.2026 15:15
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:04
A pak vytahne return po lajne, kteremu muze jen servisantka zamavat :-)))
Pak dalsi Minela... :-)
Zacina ten nestravny tenis... ted jde jen o to aby se trefila vic v tech potrebnych chvilich a Elise to otravilo :-D
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zfloyd
08.07.2026 14:58
Linda hraje přesně to co potřebuje , vůbec nepochybuju , že to ve dvou setech vyhraje
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pantera1
08.07.2026 14:57
Nosík super první set v zádech, ještě jeden a druhé české SF na dosah smile
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Ajeto
08.07.2026 15:01
Mertens nemá nic, čím by Lindu ohrozila ! Za mě - "A je to!"
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Serpens
08.07.2026 15:03
Vždycky se může vyházet... jako Petra.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 15:06
:-D ale ma... ale ma, a ukazala to jiz v prvnim setu :-) Staci jak Linda se dostane do propadu a tahle zkusena hracka s ni rychle poradi...
takze pockej az po MB :-) A nezlob :-)
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Tomas_Smid_fan
08.07.2026 16:23
uff, takhle zachraňovat situaci To musely být nervy, ještě že jsem u toho nebyl. viděl jsem asi jen první 4gemy a táhly se jak nohy v medu.
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pantera1
08.07.2026 15:07
Pevně to bude Pat a pak šach Mat
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Mony
08.07.2026 14:54
Nojo, tak měla Šafi pravdu, že Metrens by měla Lindě sednout..
Navíc více smůly měla v 1.setu řekl bych Linda..Snad forma vydrží i ve 2.setu, pak nemám obavy
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tommr
08.07.2026 14:54
Linda to zatím hraje stejně jako proti Keysové. Na začátku se trochu trápila ale zkušeně udeřila na konci prvního setu ...
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:52
Linda je vsude - tak konci komentator povrzenu SB Lindy a hura do druheho... :-)
Linde dnes klidna a obcas v tech drajvech. to je ficak...
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Liverpool22
08.07.2026 14:52
Linda smile super smile a 1. set je doma smile
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misa
08.07.2026 14:52
Nosík zatím plní plán na jedničku s hvězdičkou
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:53
:-)
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Liverpool22
08.07.2026 14:53
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The_Punisher
08.07.2026 14:51
Vyborne, Lindo!
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Liverpool22
08.07.2026 14:53
smile
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Serpens
08.07.2026 14:51
Uff, tak Lindu nemusí mrzet ty tři vyhozené brejkboly, ani ten kiks Mertensové u sítě. Zachovala klid, znovu
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:48
Tak Lindo... konec kockovani :-))
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:50
No je tu brej... a ted ji jen pekne dobit... pekny vitezny drajv volej Lindy... ne prvni, a doufejme ne posledni :-))
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chlebavevaju
08.07.2026 14:46
Linda zatim strašná, sama chyba, drží ji jen servis.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:49
Tak tenhle utok uz Elise nemohla prezit... pekny smrtelny uder :-)))
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Liverpool22
08.07.2026 14:50
klídek 5:3 smile smile smile
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tommr
08.07.2026 14:36
Dneska tam nevidím Pálu kterej nosí našim hráčkám štěstí. To je špatný znamení ...
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chlebavevaju
08.07.2026 14:40
A taky slunce svítí míň a ráno kohout nezakokrhal.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:43
Skvely tommring prihral momentum... a Elise na saku za BL... pak pekna akce... jde ti to :-)
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:44
Ovsem ted ten backspin Elise - kouzelnice... odcarovala tommringovy utok :-)))
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Serpens
08.07.2026 14:44
Myslíš tu haluz rámem rakety? Zachránilo jí to před 0:40.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:49
Ale no tak... :-)
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Serpens
08.07.2026 14:52
Tohle fakt nechtěla zahrát, to musíš uznat Takový backspin jde jen po nečistém úderu.
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:56
Ale tak je celkem uznavana deblistka... tak nejaky navyk tam je... :-) Sla si pro to... vic fatalni neciste udery jsou flatem - tam by urcite tolik stesti nemela :-)))
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:56
Ja ji to dopreji, jen at hlavne vic nezlobi... a Linda muze frcet dal.. :-)
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Mony
08.07.2026 14:56
Ten musí zkoukávat Kovačkovou, Lindu zná
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:36
Linda x Elise
zatim na startu QF hodne klidne... hraji obe skvele... no Elise trochu vice pod tlakem na servisu... uvidime jestli Elise na servu vydrzi... Linda zatim vypada na servisu dobre...
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mamina
08.07.2026 14:35
Proč opakují mužské QF a Lindu živě na E2 nedávají? Nechápu. Vždyť Djoka mohli včera sledovat živě. Už mě to štve. Kosťuková vs Paolini pro nás až tak zajímavý zápas není. Nejsem tak bohatá abych si musela kupovat jinak nedůležité sportovní kanály. Jako ve všem v EU, hrajeme ne 2. ale poslední housle. Ale máme, co jsme chtěli.
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Serpens
08.07.2026 14:37
No jo, nezapomeňte do toho zamotat zlou EU a že bychom byli dvakrát tak bohatí, kdybychom v ní nebyli.
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Liverpool22
08.07.2026 14:39
https://www.viprow.sx/wimbledon/court-1-lindanoskova-vs-elisemertens-online-stream-1

https://partner.nonamejose.sx/37cb4a4c/dc8030a5/f4a5ab46
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zfloyd
08.07.2026 14:35
když vidím Lindu jak hraje tak myslím , že klidným tempem spěje k neodvratnému vítězství
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Serpens
08.07.2026 14:31
Ajajaj, tak tohle je průšvih.
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tommr
08.07.2026 14:35
jj zahodit tři brejkboly hned v úvodu je trestuhodný zaváhání ...
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vojta912
08.07.2026 14:05
Je skoro úsměvné, že pár let zpátky se vedly horlivé diskuze jaká z telentovaných Lind více prorazí
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Liverpool22
08.07.2026 14:08
Já dlouhodobě tvrdím, že Linda N. vyhraje minimálně 1 GS titul smile
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jih
08.07.2026 14:13
No jo, jedna je telentovaná, druhá talentovaná, nemůžou být všichni stejní. (a jsou to spíš dva páry let, pár let zpátky už bylo podle mě jasno)
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Dobry-den
08.07.2026 14:02
Linda 7:6 2:6 6:4 smile
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PTP
08.07.2026 13:58
Linda krásná fotka smile smile smile
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volejman
08.07.2026 14:02
To držení rakety, že?
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PTP
08.07.2026 14:07
Všechno!
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zfloyd
08.07.2026 14:22
i s pupíkem
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pantera1
08.07.2026 14:16
Posílám Lindě jedno ledový frapičko se šlehačkou a držím tlapy na dálku, ať jí to jde a napodobí Karoli. smile věřím, že to zvládne s naší podporou .
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Vlk-v-trave
08.07.2026 14:19
Vypada to, ze Linda se srovnala s nervozitou behem prvniho gemu... Elise se uz take srovnava - tenhle duel bude slusny narez od zacatku... :-))
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pantera1
08.07.2026 14:39
Super, díky za info, ať má šťastnou raketu a přesné rány
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jerabekpavel
08.07.2026 13:54
ostuda ze to nikdo nevysila a to mam internet.tv
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Diabolique
08.07.2026 13:48
Nejlepsi bude, kdyz Linda vyhraje 6:0 6:0, tak abychom mohli stihnout i Jasminu s Martou.
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