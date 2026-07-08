Na trávě se cítím nejkomfortněji v životě, uvedla šťastná Muchová. Přiznala i nezvyklou alergii
"Ano, je to tak. Jsem na ni silně alergická. Mám na to prášky, spoustu prášků. Mám prášky, spreje i kapky do očí," řekla Muchová.
Nasazená desítka postoupila do semifinále Wimbledonu na třetí pokus, v letech 2019 a 2021 ve čtvrtfinále neuspěla. Bývalou světovou jedničku Ósakaovou porazila počtvrté v kariéře a podruhé za sebou. Před necelými dvěma týdny proti ní uspěla ve finále v Bad Homburgu, kde soupeřka za stavu 6:1, 1:0 pro Muchovou vzdala. "Byla to těžká bitva. Cítím se ale dobře a mám obrovskou radost, že jsem to dnes zvládla," uvedla Muchová.
V úvodu utkání sice přišla na kurtu číslo 1 dvakrát o servis, vždy si ho ale hned vzala od soupeřky zpět a do konce zápasu už byla stoprocentní. "Myslím, že jsem si nejdřív musela zvyknout na kurt a celý ten prostor. Je to tam trochu sevřené a tuhle zkušenost jsem odtud ještě neměla, protože jsem na turnaj dorazila docela pozdě a nestihla jsem na těch velkých kurtech předem trénovat. Jakmile jsem ale chytila správný oční kontakt a zvykla si na prostor, cítila jsem se už docela pohodlně," řekla Muchová.
Přestože proti ní Ósakaová zahrála 24 vítězných míčů a devět es, dařilo se jí útočnou hru soupeřky otupit. "Naomi hrála opravdu výborně. Trefovala míče hrozně tvrdě a přesně k lajnám. Snažila jsem se té její rychlosti vyrovnat, a když se naskytla příležitost, tak se do toho taky víc opřít. Jakmile zahrála o něco kratší míč, zkusila jsem jít přes čop nebo na síť, abych tu hru trochu změnila a rozhodila ji z rytmu. To byl recept, o který jsem se dnes pokoušela," uvedla Muchová.
Druhý set získala díky brejku v deváté hře a poté zakončila utkání na servisu esem. "Měla jsem radost z toho, jak jsem ten poslední game odehrála, protože jsem věděla, že to bude ještě těžké. Podařilo se mi tam skvěle zaservírovat, takže to ze mě spadlo a byla jsem šťastná, že se mi to podařilo urvat," řekla devětadvacetiletá hráčka.
Po Barboře Krejčíkové porazila také druhou grandslamovou šampionku po sobě. V semifinále Wimbledonu je poté, co se zde v předchozích čtyřech ročnících nedostala ani přes první kolo. "Z hlediska čísel hraju asi svůj nejlepší tenis. Letos jsem před Wimbledonem stihla dva turnaje v Berlíně a Bad Homburgu. Hrozně mi pomohlo, že jsem nasbírala zápasovou praxi a herní zkušenosti. Teď se na trávě cítím jednoznačně nejkomfortněji v životě," podotkla Muchová.
K sebevědomí jí pomáhá i to, že je zdravotně v pořádku. Vloni ji například limitovaly potíže se zápěstím. "Rozhodně si teď mnohem víc vážím toho, že tu vůbec můžu být a hrát. Že nemusím řešit ty obrovské zdravotní trable jako v minulosti. Mám obrovskou radost, že teď můžu svůj tenis řekněme plně prodat a využít ho na maximum," řekla Muchová.
Při páté semifinálové účasti na grandslamech se tak cítí zřejmě nejkomfortněji. "Asi ano. Předchozí semifinálové zápasy jsem hrála už před nějakým časem, takže si úplně přesně nevybavuji, v jakém rozpoložení jsem tehdy byla. Je ale pravda, že před většinou z nich jsem už byla ve stavu, kdy jsem byla sotva schopná hrát. Tím, že mám zítra opět den volna, doufám, že stihnu dobře zregenerovat, načerpat síly a nastoupit v co nejlepším stavu," uvedla Muchová.
V boji o finále narazí ve čtvrtek na nasazenou sedmičku Američanku Coco Gauffovou. S ní má bilanci 1:6, jedinou výhru ale získala v posledním vzájemném utkání v dubnu ve Stuttgartu.
"Určitě to pomůže v tom, že vím, že ji dokážu porazit. Že ta bilance není třeba 0:20. Dokázala jsem si, že to jde, a myslím, že i na té antuce jsem tehdy hrála dobře. To, že se mi ji tam podařilo porazit, mi určitě pomohlo a dodá mi to do tohoto boje sebevědomí. Na druhou stranu, je to opravdu úplně jiný povrch. Antuka a tráva se nedají srovnat, takže uvidíme, jaký zápas to bude," doplnila Muchová.
Muchová je poprvé v semifinále Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Muchová pro tebe lepší, kurňa mnohem lepší! (Řečeno s poručíkem Hamáčkem)
Dulezite vcerejsi pozapasove momentum, ze vcera v rozhovoru po zapase priznala, ze byla opravdu nervozni a s tim bojovala... priznani si tech veci je prvni hezky krok k uspechu :-)
Povrch jiste... ale nalejme si cisteho vina... jak by nemela v boxu Svena, ktery nastesti mel sverenkyni pod kontrolou tak by nekterym na TP hrozilo ze skonci v jinych boxech... :-)))