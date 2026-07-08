Zverev září i ve Wimbledonu. Fritzovi nedal šanci a zahraje o finále

DNES, 18:34
Aktuality 6
WIMBLEDON - Alexander Zverev pokračuje v parádní sezoně. Po triumfu na Roland Garros se mu daří i ve Wimbledonu. Ve čtvrtfinále si překvapivě snadno poradil s Taylorem Fritzem po setech 6:4, 6:4, 6:2 a zajistil si postup mezi posledními čtyřmi. Jeho dalším soupeřem bude londýnská senzace Brit Arthur Fery.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Fritz Taylor
Alexander Zverev v zápase proti Tayloru Fritzovi (@ ČTK / AP / Kentaro Tominaga)

Fritz – Zverev 4:6, 4:6, 2:6

Už patnáctkrát se na okruhu potkali Fritz se Zverevem. Američan vedl před středečním utkáním 10:5, především však ovládl posledních sedm soubojů. A i v úvodu 16. vzájemného duelu to nejdříve vypadalo, že bude mít navrch i tentokrát. Hned ve druhé hře měl dva brejkboly, ani jeden ale nedokázal využít. Přemožitel Jiřího Lehečky z osmifinále z toho okamžitě profitoval, ve třetí hře to byl jako první on, kdo uspěl na returnu, brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 3:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Vítěz French Open v následujících minutách v klidu držel své podání a vypadalo to, že si dojde pro pohodové vedení. V desáté hře se ale rodák ze Santa Fe dostal na returnu do vedení 40:15, velkou šanci na vyrovnání skóre ale nevyužil. Zverev čtyřmi body v řadě skóre otočil a první set po 38 minutách získal 6:4.

I druhé dějství se neslo dlouho ve znamení podávajících hráčů. Fritz si hned v úvodním gamu musel poradit s brejkovou hrozbou, další však musel řešit za stavu 4:4 a tentokrát už úspěšný nebyl. Výborně podávající německý tenista nedával svému soupeři žádnou šanci pomýšlet na brejk. Nabídnutou šanci využil, sadu získal znovu 6:4 a šel už do dvousetového vedení.

Zverev pokračoval ve velmi sebevědomém výkonu i nadále. Chybujícímu soupeři prolomil ve třetí hře znovu podání, brejk potvrdil čistou hrou a dostal se do vedení už 3:1. Američan se už na žádný odpor nezmohl. O poslední zbytky naděje přišel v pátém gamu, kdy znovu selhal na podání. Rodák z Hamburku už dovedl utkání k bezproblémovému vítězství po setech 6:4, 6:4 a 6:2 a zajistil si postup do semifinále.

Výsledky mužské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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MilasTHFC
08.07.2026 19:16
Hraje výborně, to RG mu hodně pomohlo. Jako jediný za mě má na to, aby Zvereva ohrozil. Djokovicovi bych to moc přál, ale podle mě uhraje maximálně set, spíš ani to ne.
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frenkie57
08.07.2026 20:00
Ohrozil Sinnera jsi chtěl napsat...
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pantera1
08.07.2026 18:59
Gratulka Sašenko teď ještě musíš přetlačit rozjetýho Ferynu a finále čeká. Hraješ teď fakt dobře
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frenkie57
08.07.2026 20:05
Feryna, liška jedna podšitá...Poblijónek fakt herně i sebevědomím vyrostl. Reálně může Mrkev ostrouhat nebo případně Noleho. Ale nejdříve musí ukončit učinkování Feryny, což asi zvládne, ale myslím, že ne ve třech.
Nicméně mým koněm na zisk GS je jednoznačně Nole.
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pantera1
08.07.2026 20:30
Jsem ráda, že jsi můj spojenec, potlačíme ho spolu. Jak teď hrál ten pětiseťák s kanadskou čokoškou, neskutečný co zvládl v tomhle věku, zasloužil by si ten 25 GS moc .
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com
08.07.2026 18:55
Chceme kalendarni i karierni GS smile
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