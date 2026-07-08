Zverev září i ve Wimbledonu. Fritzovi nedal šanci a zahraje o finále
Fritz – Zverev 4:6, 4:6, 2:6
Už patnáctkrát se na okruhu potkali Fritz se Zverevem. Američan vedl před středečním utkáním 10:5, především však ovládl posledních sedm soubojů. A i v úvodu 16. vzájemného duelu to nejdříve vypadalo, že bude mít navrch i tentokrát. Hned ve druhé hře měl dva brejkboly, ani jeden ale nedokázal využít. Přemožitel Jiřího Lehečky z osmifinále z toho okamžitě profitoval, ve třetí hře to byl jako první on, kdo uspěl na returnu, brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 3:1.
Vítěz French Open v následujících minutách v klidu držel své podání a vypadalo to, že si dojde pro pohodové vedení. V desáté hře se ale rodák ze Santa Fe dostal na returnu do vedení 40:15, velkou šanci na vyrovnání skóre ale nevyužil. Zverev čtyřmi body v řadě skóre otočil a první set po 38 minutách získal 6:4.
I druhé dějství se neslo dlouho ve znamení podávajících hráčů. Fritz si hned v úvodním gamu musel poradit s brejkovou hrozbou, další však musel řešit za stavu 4:4 a tentokrát už úspěšný nebyl. Výborně podávající německý tenista nedával svému soupeři žádnou šanci pomýšlet na brejk. Nabídnutou šanci využil, sadu získal znovu 6:4 a šel už do dvousetového vedení.
Zverev pokračoval ve velmi sebevědomém výkonu i nadále. Chybujícímu soupeři prolomil ve třetí hře znovu podání, brejk potvrdil čistou hrou a dostal se do vedení už 3:1. Američan se už na žádný odpor nezmohl. O poslední zbytky naděje přišel v pátém gamu, kdy znovu selhal na podání. Rodák z Hamburku už dovedl utkání k bezproblémovému vítězství po setech 6:4, 6:4 a 6:2 a zajistil si postup do semifinále.
Komentáře
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Nicméně mým koněm na zisk GS je jednoznačně Nole.