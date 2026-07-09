Zahozené setboly a nečekaný konec. Siniaková s Townsendovou ve Wimbledonu končí
Siniaková/Townsendová - Guo/Mladenovicová 6:7, 5:7
Do utkání, které se hrálo v třicetistupňovém horku, vstoupily vyhraným podáním Guo i Townsendová. Prvního zaváhání se tak dopustila ve třetí hře Mladenovicová, a to navzdory vedení 40:0. Brejk následně s drobnými problémy proměnila na podání Siniaková a favorizovaný pár šel do vedení 3:1.
Česko-americký pár, který do této doby neztratil na turnaji ani set, se do prvních problémů dostal v šesté hře. Při podání Townsendové soupeřky výbornými returny dostaly Američanku do složitých situací, čistou hrou poprvé v zápase uspěly na příjmu a vyrovnaly na 3:3.
Obrovská bitva se rozpoutala o sedmou hru. Siniaková s Townsendovou si při podání Mladenovicové vypracovaly sedm brejkbolů, ani jeden ale nedokázaly proměnit a prohrály třetí game v řadě. V dalším průběhu setu už ani jeden z párů na podání nezaváhal a o osudu prvního dějství tak musel rozhodnout tie-break.
I v něm se odehrávalo velké drama. Siniaková s Townsendovou nejdříve odvrátily dva setboly, poté za stavu 8:7 neproměnily jeden svůj a o úvodní sadu nakonec přišly. Mladenovicová s Guo získaly zkrácenou hru 10:8 a po hodině a sedmi minutách boje šly do vedení.
Druhý set se nesl v jednoznačné režii podávajících párů. V úvodních čtyřech hrách tenistky na returnu neuhrály více než jeden bod. Do problémů se dostal za stavu 2:2 nejlepší pár světa, když Townsendová na servisu úspěšně zažehnala brejkovou hrozbu.
Za stavu 5:4 si česko-americký debl vypracoval vedení na returnu 40:15, ani jeden ze dvou setbolů ale využít nedokázal a znovu bylo vyrovnáno. A nevyužité možnosti mohly favoritky mrzet o to více, že vzápětí to byla Siniaková, kdo jako první v setu přišel o podání. Mladenovicová následně na svém podání nezaváhala a čínsko-francouzský pár tak mohl slavit překvapivé vítězství 7:6, 7:5.
Výsledky ženské čtyřhry ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Katce dneska viditelně strašilo na věži a TT s tím nebyla schopná nic udělat protože na tom byla ještě o poznání hůř ...
Guo byla jasně nejlepší hráčkou na kurtu. Mladenovic byla slabá jako čaj ale SinTown toho nebyly schopné využít a místo toho aby to hrály přes ní tak ještě nahrávaly Guo ...