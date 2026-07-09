Zahozené setboly a nečekaný konec. Siniaková s Townsendovou ve Wimbledonu končí

DNES, 14:20
Aktuality 15
WIMBLEDON - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou své wimbledonské tažení ukončily ve čtvrtfinále. Nad síly trojnásobných grandslamových šampionek byl čínsko-francouzský pár Hanyu Guo, Kristina Mladenovicová, který zvítězil po setech 7:6, 7:5
Profily hráčů
Mladenovic Kristina
Siniaková Kateřina
Guo Hanyu
Siniaková s Townsendovou dohrály ve Wimbledonu ve čtvrtfinále (@ Sipa USA / Sipa USA / Profimedia)

Siniaková/Townsendová - Guo/Mladenovicová 6:7, 5:7

Do utkání, které se hrálo v třicetistupňovém horku, vstoupily vyhraným podáním Guo i Townsendová. Prvního zaváhání se tak dopustila ve třetí hře Mladenovicová, a to navzdory vedení 40:0. Brejk následně s drobnými problémy proměnila na podání Siniaková a favorizovaný pár šel do vedení 3:1.

Česko-americký pár, který do této doby neztratil na turnaji ani set, se do prvních problémů dostal v šesté hře. Při podání Townsendové soupeřky výbornými returny dostaly Američanku do složitých situací, čistou hrou poprvé v zápase uspěly na příjmu a vyrovnaly na 3:3.

Obrovská bitva se rozpoutala o sedmou hru. Siniaková s Townsendovou si při podání Mladenovicové vypracovaly sedm brejkbolů, ani jeden ale nedokázaly proměnit a prohrály třetí game v řadě. V dalším průběhu setu už ani jeden z párů na podání nezaváhal a o osudu prvního dějství tak musel rozhodnout tie-break.

I v něm se odehrávalo velké drama. Siniaková s Townsendovou nejdříve odvrátily dva setboly, poté za stavu 8:7 neproměnily jeden svůj a o úvodní sadu nakonec přišly. Mladenovicová s Guo získaly zkrácenou hru 10:8 a po hodině a sedmi minutách boje šly do vedení.

Druhý set se nesl v jednoznačné režii podávajících párů. V úvodních čtyřech hrách tenistky na returnu neuhrály více než jeden bod. Do problémů se dostal za stavu 2:2 nejlepší pár světa, když Townsendová na servisu úspěšně zažehnala brejkovou hrozbu.

Za stavu 5:4 si česko-americký debl vypracoval vedení na returnu 40:15, ani jeden ze dvou setbolů ale využít nedokázal a znovu bylo vyrovnáno. A nevyužité možnosti mohly favoritky mrzet o to více, že vzápětí to byla Siniaková, kdo jako první v setu přišel o podání. Mladenovicová následně na svém podání nezaváhala a čínsko-francouzský pár tak mohl slavit překvapivé vítězství 7:6, 7:5.

Výsledky ženské čtyřhry ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

15
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jackiec
09.07.2026 15:42
Ten ženský debl nemá úroveň, žádná konkurence a ty dvě pipiny s mašlema nejsou schopné vyhrát každý grandslam .
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kupa
09.07.2026 15:24
Viděl jsem to od stavu 3: 2, kdy Taylor odevzdala svůj servis do stavu 5:2 v TB, kdy odevzdaly svoje vedení. Pak už jsem na to neměl nervy
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Alien
09.07.2026 14:56
Nevěřím, to není normální! Kačko, Tayloro?
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PTP
09.07.2026 14:42
Tady to bude ráj "Já to věděl" Stahovačů kalhot
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tommr
09.07.2026 14:40
SinTown nečekaně prohrály po velmi špatném výkonu. Soupeřky přitom byly i tak k poražení: v prvním setu SinTown neproměnily 1 setbol, ve druhém dokonce 2 setboly ...
Katce dneska viditelně strašilo na věži a TT s tím nebyla schopná nic udělat protože na tom byla ještě o poznání hůř ...
Guo byla jasně nejlepší hráčkou na kurtu. Mladenovic byla slabá jako čaj ale SinTown toho nebyly schopné využít a místo toho aby to hrály přes ní tak ještě nahrávaly Guo ...
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paprikovygulas.
09.07.2026 15:13
Nulo pozývam te na kurt
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kupa
09.07.2026 15:21
Má pravdu, přecedo
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paprikovygulas.
09.07.2026 15:45
Ja chcem vidieť ako pravda vyzerá v realite na kurte nie v klavesnici
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NOLE_unvaccinated_GOAT
09.07.2026 14:38
Děkujeme Katce, že se obětovala ze statistického hlediska. Jelikož všechny tři Češky dneska postoupit nemohou!
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ladinec
09.07.2026 14:37
Česko bez ŽENSKÉHO finále
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ladinec
09.07.2026 14:37
Česko bez ŽENSKÉHO finále
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novopuren
09.07.2026 14:32
To nebyl výkon hodný světových jedniček. Bohužel Siniaková -Townsendová nezahrály ani svůj standard.
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The_Punisher
09.07.2026 14:31
Tak tohle je, bohuzel, velke zklamani.
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baba
09.07.2026 14:27
To nám to hezky začíná. 3 :0?
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aligo
09.07.2026 14:25
Přesně jsem to věděl... bohužel
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