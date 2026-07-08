Zverev před bitvou s domácí senzací: Je to jen tenis, nikdo kvůli jednomu zápasu neumře
Světová trojka po zápase neskrývala spokojenost. Proti Fritzovi, který jí v posledních dvou letech pravidelně dělal problémy, podala jeden z nejlepších výkonů na turnaji. Na tiskové konferenci vysvětlila, co stojí za jejím zlepšením na trávě, vyzdvihla výkony Feryho a přiznala, že se těší i na bouřlivou atmosféru zaplněného centrkurtu.
"Jsem moc rád, že jsem postoupil do semifinále, zvlášť po vítězství nad Taylorem. V posledních dvou letech jsem s ním měl velké problémy a naše zápasy většinou končily jeho výhrou. Dnes jsem ale byl se svou hrou opravdu spokojený. Být v semifinále Wimbledonu je skvělý pocit," řekl Zverev.
Podle sedmadvacetiletého Němce se na jeho výkonech podepsal triumf na Roland Garros i několik změn, které ve své hře před travnatou částí sezony provedl. "Vyhrát Roland Garros samozřejmě hodně pomůže. Zároveň jsem ale mírně upravil svou hru tak, aby na trávě fungovala lépe, a letos se to vyplácí. Už v předchozích kolech jsem říkal, že jsem změnil postavení při returnu i celkové postavení na kurtu. Pokoušel jsem se o to už v minulých letech, ale nikdy jsem se v tom necítil dobře. Letos je to jiné a jsem z toho nadšený."
A pokračoval: "V roce 2024 jsem se tady cítil skvěle, než jsem si poranil koleno. Loni jsem se naopak nestihl dostat do správného rytmu, protože jsem vypadl hned v prvním kole s výborně servírujícím soupeřem. Letos jsem podobně náročný duel v úvodu turnaje zvládl a od té chvíle jsem se v každém dalším zápase cítil lépe. Někdy prostě potřebujete odehrát několik utkání. Na trávě je sebevědomí nesmírně důležité a myslím, že mi pomohlo všechno, co jsem udělal během přípravy na Wimbledon."
Velká slova uznání pak směřovala k Ferymu, který je jedním z největších překvapení letošního ročníku. "Poprvé jsem ho viděl hrát v Austrálii, kde v prvním kole porazil Flavia Cobolliho. Už tehdy na mě udělal velký dojem. Má velmi čistou techniku i údery od základní čáry a bylo jasné, že je to výborný hráč. Možná je trochu překvapivé, že se dostal až do semifinále, ale podle mě si to plně zaslouží. Způsob, jakým vyhrával zápasy a několikrát se dokázal vrátit do utkání, byl fantastický. Je to krásný příběh."
V semifinále bude Zverev čelit nejen domácímu hráči, ale také téměř celému publiku na centrkurtu. "Myslím, že nás čeká fantastická atmosféra. Dobře vím, že 99 procent diváků bude fandit jemu, ale takové prostředí mám rád. Líbí se mi, když je na stadionu cítit velká energie. Britští fanoušci i publikum ve Wimbledonu byli ke mně vždy féroví. Jsou hlasití, vytvoří skvělou atmosféru, ale zároveň zůstávají respektující. Na takové zápasy se těším."
"Na okruhu hraji už mnoho let. Zažil jsem velmi nepřátelské prostředí i fanoušky, kteří nebyli úplně féroví. Myslím, že přesně vím, jak se s tím vypořádat, a jsem na to připravený. Navíc angličtí fanoušci mi vždy připadali féroví. Ano, jsou hodně hlasití, ale to mi vůbec nevadí,“ dodal.
Před semifinálovým duelem čeká Zvereva podrobná příprava na soupeře, se kterým se dosud na okruhu neutkal. "S trenéry si rozebereme jeho hru. Podíváme se na videa a prostudujeme jeho zápasy. Je přirozené, že jsem ho zatím moc neviděl, protože jsme proti sobě nikdy nehráli. Má za sebou fantastický turnaj a semifinále si jednoznačně zaslouží. Udělám všechno pro to, abych byl co nejlépe připravený a předvedl svůj nejlepší tenis.“
Zkušený Němec zároveň zdůraznil, že se před tak důležitým zápasem snaží zachovat klid. „Během kariéry jsem zažil několik nečekaných porážek. Letos naštěstí všechno zatím vychází. Myslím, že lidé často zbytečně moc přemýšlejí. Ve výsledku je to pořád jen tenisový zápas. Samozřejmě velmi důležitý, protože ve hře je finále Wimbledonu a oba si to uvědomujeme. Postupem času jsem se ale naučil dívat se na to s nadhledem. Nikdo kvůli jednomu zápasu neumře a nikomu se kvůli němu zásadně nezmění život. Já se prostě pokusím předvést svůj nejlepší tenis.“
Na závěr dostal otázku, zda je právě tráva Feryho nejsilnějším povrchem. „Myslím, že to dokazují výsledky. Dostat se do semifinále Wimbledonu je mimořádně těžké. Je to jeho nejlepší výsledek a po tomto týdnu bude pravděpodobně patřit mezi padesát nejlepších hráčů světa. Na okruhu je zatím krátce. Možná nás příští rok překvapí i na betonu nebo na antuce, to zatím nevíme. V tuto chvíli ale není pochyb o tom, že právě na trávě hraje svůj nejlepší tenis.“
Wimbledonská pohádka nekončí! Fery vyprovodil Cobolliho kanárem a je v semifinále
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