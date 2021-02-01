Fantazie! Muchová zvládla dramatickou bitvu s Gauffovou a postoupila do finále Wimbledonu
Muchová – Gauffová 6:2, 1:6, 7:6
S přehledem vstoupily do osmého vzájemného zápasu obě tenistky. Ve více než třicetistupňovém horku si Muchová i Gauffová bez problémů vyhrály svá podání, už ve třetí hře se ale do pořádných problémů dostala Američanka. Své soupeřce pomohla dvojchybou a dostala se do stavu 15:40. První brejkovou možnost aktivní hrou ještě odvrátila, na druhou ale reagovala nevynucenou chybou a česká tenistka šla do vedení 2:1.
Velmi důležitý game se odehrál vzápětí. Muchová se podobně jako Američanka musela vypořádat se stavem 15:40, na rozdíl od Gauffové si i díky pestré hře plné čopů i stopbalů dokázala poradit a brejk potvrdila. Dvojnásobná grandslamová šampionka dál marně hledala recept na v naprosté pohodě hrající Češku. Muchová trestala slabší podání Gauffové přesnými returny, čímž dostávala soupeřku pod tlak. Prolomila i její druhé podání v řadě a dostala se do vedení 4:1.
Svěřenkyně Svena Groenevelda měla dějství v prvním setu naprosto ve své režii. Byla lepší hráčkou jak od základní čáry, tak na servisu. Soupeřku přehrávala pestrostí hry a vedla už 5:1. Gauffová jen těžko hledala na rivalku v úvodním dějství zbraň. I v sedmé hře měla velké problémy udržet si podání, to se jí ale nakonec povedlo a snížila na rozdíl tří gamů. Muchové ke konci úvodní sady přestalo fungovat první podání, přesto set dovedla k vítěznému konci. Získala ho za 39 minut jasně 6:2 a šla do vedení 1:0 na sety.
Do druhého setu vstoupila Gauffová sebevědoměji. Ve druhém gamu si na returnu vypracovala další brejkbolovou možnost, znovu ale nebyla úspěšná a bylo vyrovnáno – 1:1. Svůj do té doby nejhorší game odehrála Muchová za stavu 1:2, kdy se na svém podání dostala do ztráty 0:40. První dvě hrozby ještě zažehnala, celkově devátý brejkbol v zápase ale už odvrátit nedokázala a poprvé v zápase přišla o podání.
Gauffová ve druhém setu podstatně zpřesnila hru. Její údery získaly délku i razanci, čímž dostávala olomouckou rodačku pod tlak. S problémy, ale přeci, získala pátou hru a šla do vedení 4:1. Američanka se navíc mohla opřít o výborný servis, který prokládala povedenými přechody na síť. Druhou sadu ovládla přesvědčivě 6:1 a poslala utkání do třetího setu.
Muchová po návratu z šatny začala skvěle. Servis, který předtím ztratila dvakrát v řadě, si udržela čistou hrou a skvěle tak vstoupila do rozhodujícího dějství. Gauffová šla v následující hře rychle do vedení 40:0, česká hráčka však ještě zabojovala a dostala se na shodu. K brejkbolu se však nedostala a vyrovnaný game prohrála. I další game na podání si turnajová desítka snadno udržela.
Češka se po chvíli dostala k další velké šanci. Dokonce měla dva brejkboly v řadě. Gaffová ale skvěle zapodávala, dařily se jí přechody na síť a dokázala znovu zvládnout komplikace a srovnat. Na servisu ale Muchová pokračovala ve skvělé jízdě, pomáhala si přímými body a i znovu nedala Američance šanci. Za stavu 3:3 turnajovou desítku nerozhodila ani prohraná dlouhá výměna, kterou Američanka zakončila smečí, a opět pokračovala ve snadném získávání svého podání.
Muchová se do problémů dostala v tu nejméně vhodnou chvíli. Za stavu 4:4 musela odvracet dvě šance soupeřky. Tu druhou si Gauffová vybojovala po skvělé výměně, kdy si Češku přitáhla na síť, přelobovala ji a následně bod zakončila smečí. Následně ale udělala chybu z forhendu. Česká hráčka hru otočila třemi body v řadě a byla jediný game od postupu do finále. Američanka ale udržela nervy na uzdě a znovu vyrovnala.
V jedenácté hře Muchová prohrávala už 0:30. S trochou štěstí však dokázala skóre otočit, vyhrála i skvělou výměnu, kterou zakončila forhendovým prohozem a po vítězném bekhendu zvýšila na 6:5. Ani tentokrát se Češka nedostala k mečbolu a Američanka si zajistila rozhodující tie-break. Navíc se zranila v oblasti břišních svalů, což jí velmi zkomplikovalo situaci.
Zkrácenou hru do deseti bodů začala lépe Muchová, která šla jako první do náskoku o minibrejk a i díky těžkému vítěznému voleji a skvělému servisu se dostala do vedení 4:1. Náskok si dlouho držela. Po dalším parádním zásahu na síti, kde skočila rybičku pro míček a ještě zahrála vítězný úder, přidala eso a zvýšila na 6:3. V tu chvíli se však Gauffová zvedla. Dokázala využít nekomfortu soupeřky a srovnala na 6:6.
Američanka následně pomohla Muchové dvojchybou a darovala ji vedení 8:7 a česká hráčka měla k dispozici dva servisy. Při tom prvním ale udělala nevynucenou chybu. Následně dostala varování od rozhodčí za překročení časového limitu. Zkazila lehký bekhend z prvního míčku a darovala Gauffové mečbol. Ta ale po skvělém servisu netrefila čistě forhendový kraťas a bylo opět vyrovnáno 9:9.
Po skvělém lobu si Češka připravila šanci na ukončení zápasu při svém podání. Po parádním podání se dostala na síť, nebyla však dostatečně důrazná a Gauffová zahrála forhendový prohoz. Za vyrovnaného stavu přidala vítězný forhend a připravila si další mečbol. Američanku rozběhala ze strany ke straně a mečbol využila. Po ohromné bitvě tak postoupila do wimbledonského finále.
Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Pokud bude zdravá, měla by jednu z dvojice Nosková - Kosťuk ve finále zvládnout.
Fandíme dál, ještě není konec... Teď pošleme energii Lindě...
Hádky si nechte napotom...
Je hodně těžké najít někoho, kdo
a) lidsky sedí,
b) nejde mu jen o vlastní ego a peníze,
c) opravdu pomůže i hotové hráčce.
A pak se ještě musí zaplatit.
Místo mozku mají z vodky kostku. :))
Prosim jeste nam povidej nejake svoje vyplody!!!!
Strašně moc to Mušce přeji!
Kouknu pak v klidu na HL a doufám, že nebudou jen 5min...
A já jsem dvojnásob spokojenej protože se do finále dostala přes svojí noční můru která už jí teď doufejme strašit nebude ...
Snad teď Linda zničí tu ukrajinskou krávu tupou politruckou od diabolka.
Český finále! Vamos!
Až by bylo po všem ty panici, tak by sis smočil, protože Ti nikdy žádná nedala. :)) Ty prase.
Jeste nam popovidej neco zabavnyho co se zrodilo ve tve hlavicce
BAV NAS!!!!!
Anooooo!!! Zustan tu s nama!!!!
Sice predstiras, ze fandis Cesce, ale to jenom proto, ze tam neni zadna ruska kundicka, co? Jezis podej si ruku s Patikem, dva de bilove v jednom foru, tolik zabavy jsme tu uz dlouho nezazili
Cesky finale a jeste nekonecna zabava na foru, co vic si prat?
Jezisi ty jses tak SIIIILENE srandovni!!!!!!! :D
"Pls Pls pls " vážne ?
Karolína, gratulujem a držím palce.
A ještěže...
XD
MUŠKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Na zápas si myslím, je se třeba podívat celkově. Byl jak na horské dráze a třetí set byl nejdramatičtější. Podle mně to bylo výborné utkání s celkem dosti vynikajících výměn a vygradovalo to šíleným závěrem.
Pokud někdo ve třetím setu semifinále za stavu 4-4 nevyužije dva brejkboly (oba po druhém servisu soupeřky), nezaslouží si hrát finále grandslamu. A to nevyužití mečbolu v tiebreaku po skvělém servisu bylo důsledkem toho, že Gauff podvědomě ví, že její forhend nestojí za nic. Místo rány zkoušela nějakou blbost, která skončila v síti. Tohle vidím často u Marie - strach ze špatného forhendu, který vede k chybám.
Take na síti byla dnes Coco hodně dobrá a chyba přišla v ten pro ní nejblbější moment.
Neřekl bych, že výhra Mušky byla zasloužená, spíše bych řekl, šťastná. Ale rozhodně ne uhaluzená, to určitě ne.
Ale kéž je to pravda!
Muška by měla zlepšit: první servis, backhand, prohozy!, fyzičku.
Celý 3. set jsem měl pocit, že je Coco lepší...
Gratulace!
Teď jen jak se zhuntovala. Nosková to musí pojistit.
Jediné, co mně kalí radost, je ten břišní sval, to bude problém.
Snad nebude zranění vážné a dá se do soboty do cajku
Karma v posledních týdnech funguje
Cekal jsi ze napíšu OH v Tokiu a trest pro Makynu, zatímco Muska ve finále zejo ?
Ten lob dva micky pred koncem!!!!
Muška už měla zase namále, ale ustála to. STB jistý, ale lepší by to bylo ukončit to už na returnu.
Měly být samozřejmě palce nahoru
Muchová vede ve 3.setu 4:3, drží si v klidu podání. Kdyby člověk ten zápas nesledoval a četl jen zdejší odborníky, tak by si myslel, že je to 6:2, 1:6, 0:5 minimálně.
(snad to pomůže)
Muško pojď
Tadyty chytrolíny mám nejradši.
V jednu chvíli se zastávají podvodníků a potom tady hejti Mušku.
Echt čecháčství
Máš na to , hraj svoji hru a ono to pujde
No nevím, jsem načnutý.
1,30.
Jestli se neprobere, tak půjde ve 3. s kanárem
ŽIVĚ: Skvěle! Muchová v prvním setu Gauffovou smetla, ve druhém se Američanka zvedá
bych prece jenom zmirnil. Aspon to SKVELE bych dal pryc.