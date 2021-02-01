Fantazie! Muchová zvládla dramatickou bitvu s Gauffovou a postoupila do finále Wimbledonu

DNES, 14:15
Aktuality 448
WIMBLEDON - Karolína Muchová si zahraje o wimbledonský titul. Česká tenistka si v dramatické semifinálové bitvě poradila se světovou sedmičkou Američankou Coco Gauffovou po setech 6:2, 1:6, 7:6 a postoupila do svého druhého grandslamového finále. Její soupeřkou bude vítězka druhého semifinálového duelu mezi její krajankou Lindou Noskovou a Ukrajinkou Martou Kosťukovou.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Gauff Coco
Karolína Muchová je ve finále Wimbledonu (@ REUTERS/Andrew Couldridge)

Muchová – Gauffová 6:2, 1:6, 7:6

S přehledem vstoupily do osmého vzájemného zápasu obě tenistky. Ve více než třicetistupňovém horku si Muchová i Gauffová bez problémů vyhrály svá podání, už ve třetí hře se ale do pořádných problémů dostala Američanka. Své soupeřce pomohla dvojchybou a dostala se do stavu 15:40. První brejkovou možnost aktivní hrou ještě odvrátila, na druhou ale reagovala nevynucenou chybou a česká tenistka šla do vedení 2:1.

Velmi důležitý game se odehrál vzápětí. Muchová se podobně jako Američanka musela vypořádat se stavem 15:40, na rozdíl od Gauffové si i díky pestré hře plné čopů i stopbalů dokázala poradit a brejk potvrdila. Dvojnásobná grandslamová šampionka dál marně hledala recept na v naprosté pohodě hrající Češku. Muchová trestala slabší podání Gauffové přesnými returny, čímž dostávala soupeřku pod tlak. Prolomila i její druhé podání v řadě a dostala se do vedení 4:1.

Svěřenkyně Svena Groenevelda měla dějství v prvním setu naprosto ve své režii. Byla lepší hráčkou jak od základní čáry, tak na servisu. Soupeřku přehrávala pestrostí hry a vedla už 5:1. Gauffová jen těžko hledala na rivalku v úvodním dějství zbraň. I v sedmé hře měla velké problémy udržet si podání, to se jí ale nakonec povedlo a snížila na rozdíl tří gamů. Muchové ke konci úvodní sady přestalo fungovat první podání, přesto set dovedla k vítěznému konci. Získala ho za 39 minut jasně 6:2 a šla do vedení 1:0 na sety.

Do druhého setu vstoupila Gauffová sebevědoměji. Ve druhém gamu si na returnu vypracovala další brejkbolovou možnost, znovu ale nebyla úspěšná a bylo vyrovnáno – 1:1. Svůj do té doby nejhorší game odehrála Muchová za stavu 1:2, kdy se na svém podání dostala do ztráty 0:40. První dvě hrozby ještě zažehnala, celkově devátý brejkbol v zápase ale už odvrátit nedokázala a poprvé v zápase přišla o podání.

Gauffová ve druhém setu podstatně zpřesnila hru. Její údery získaly délku i razanci, čímž dostávala olomouckou rodačku pod tlak. S problémy, ale přeci, získala pátou hru a šla do vedení 4:1. Američanka se navíc mohla opřít o výborný servis, který prokládala povedenými přechody na síť. Druhou sadu ovládla přesvědčivě 6:1 a poslala utkání do třetího setu.

Muchová po návratu z šatny začala skvěle. Servis, který předtím ztratila dvakrát v řadě, si udržela čistou hrou a skvěle tak vstoupila do rozhodujícího dějství. Gauffová šla v následující hře rychle do vedení 40:0, česká hráčka však ještě zabojovala a dostala se na shodu. K brejkbolu se však nedostala a vyrovnaný game prohrála. I další game na podání si turnajová desítka snadno udržela.

Češka se po chvíli dostala k další velké šanci. Dokonce měla dva brejkboly v řadě. Gaffová ale skvěle zapodávala, dařily se jí přechody na síť a dokázala znovu zvládnout komplikace a srovnat. Na servisu ale Muchová pokračovala ve skvělé jízdě, pomáhala si přímými body a i znovu nedala Američance šanci. Za stavu 3:3 turnajovou desítku nerozhodila ani prohraná dlouhá výměna, kterou Američanka zakončila smečí, a opět pokračovala ve snadném získávání svého podání.

Muchová se do problémů dostala v tu nejméně vhodnou chvíli. Za stavu 4:4 musela odvracet dvě šance soupeřky. Tu druhou si Gauffová vybojovala po skvělé výměně, kdy si Češku přitáhla na síť, přelobovala ji a následně bod zakončila smečí. Následně ale udělala chybu z forhendu. Česká hráčka hru otočila třemi body v řadě a byla jediný game od postupu do finále. Američanka ale udržela nervy na uzdě a znovu vyrovnala.

V jedenácté hře Muchová prohrávala už 0:30. S trochou štěstí však dokázala skóre otočit, vyhrála i skvělou výměnu, kterou zakončila forhendovým prohozem a po vítězném bekhendu zvýšila na 6:5. Ani tentokrát se Češka nedostala k mečbolu a Američanka si zajistila rozhodující tie-break. Navíc se zranila v oblasti břišních svalů, což jí velmi zkomplikovalo situaci.

Zkrácenou hru do deseti bodů začala lépe Muchová, která šla jako první do náskoku o minibrejk a i díky těžkému vítěznému voleji a skvělému servisu se dostala do vedení 4:1. Náskok si dlouho držela. Po dalším parádním zásahu na síti, kde skočila rybičku pro míček a ještě zahrála vítězný úder, přidala eso a zvýšila na 6:3. V tu chvíli se však Gauffová zvedla. Dokázala využít nekomfortu soupeřky a srovnala na 6:6.

Američanka následně pomohla Muchové dvojchybou a darovala ji vedení 8:7 a česká hráčka měla k dispozici dva servisy. Při tom prvním ale udělala nevynucenou chybu. Následně dostala varování od rozhodčí za překročení časového limitu. Zkazila lehký bekhend z prvního míčku a darovala Gauffové mečbol. Ta ale po skvělém servisu netrefila čistě forhendový kraťas a bylo opět vyrovnáno 9:9.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Po skvělém lobu si Češka připravila šanci na ukončení zápasu při svém podání. Po parádním podání se dostala na síť, nebyla však dostatečně důrazná a Gauffová zahrála forhendový prohoz. Za vyrovnaného stavu přidala vítězný forhend a připravila si další mečbol. Američanku rozběhala ze strany ke straně a mečbol využila. Po ohromné bitvě tak postoupila do wimbledonského finále.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

449
Přidat komentář
zfloyd
09.07.2026 17:56
s krátkým odstupem , myslím , že jsme viděli historicky jedno z nejlepších utkání v dámském tenise . Mělo to všechno , fámózní výměny z obou stran , obě hráčky ze sebe vydaly všechno a ještě něco navíc , infarktová koncovka , prostě nic lepšího jsem v poslední době neviděl
Reagovat
Levinest
09.07.2026 17:50
Prvni dárek k dnešním narozeninám je doma, tak teď ještě Linda. Ale nemuselo by to být takové drama
Reagovat
misa
09.07.2026 17:48
Když Karolína oznámila před sezonou angažování Groenevelda, nevěřil jsem, že by ji mohl nějak zásadně pozvednout. Ale opravdu se povedlo Mentálně se dost zlepšila a ten třetí set zvládla skvěle. Jeden bod získaný servis-volejem na čáru v tiebreaku neměl chybu, pak další volej s rybičkou. Prostě tenistka snů...

Pokud bude zdravá, měla by jednu z dvojice Nosková - Kosťuk ve finále zvládnout.
Reagovat
ccarloss
09.07.2026 17:46
jako úplně si nejsem jistej, jestli jsem viděl nějakej dramatičtější zápas, kde hrála česká hráčka a o něco velkýho šlo. možná nějakej fed cup s Petrou. ale asi spíš ne.
Reagovat
Rudolf_2
09.07.2026 17:44
Paráda, Muško!
Fandíme dál, ještě není konec... Teď pošleme energii Lindě...
Hádky si nechte napotom...
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:45
smile smile smile
Reagovat
Lucass1980
09.07.2026 17:43
Koukali jsme v Řecku na pláži a v STB řvali tak, že i Řekové začali fandit Mušce
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:45
Reagovat
misa
09.07.2026 17:48
Reagovat
lars
09.07.2026 17:53
na plazi na tabletu ?
Reagovat
Nancy_z
09.07.2026 17:43
Nervydrásající závěr a šťastný konec. Muška ukázala silnou touhu po vítězství. Moc jí to přeju! Tak teď ještě Linda
Reagovat
aape
09.07.2026 17:39
Naštěstí mám zkouknutý jen první set v pohodě, a teď výsledek, takže bez nervů Káje velká gratulace smile
Reagovat
misa
09.07.2026 17:43
jj, to je nejlepší :)
Reagovat
GaelM
09.07.2026 17:44
Tak to jsi viděl to nejlepší, zbytek byla vstupenka do sanatoria
Reagovat
Otmar
09.07.2026 17:34
Všichni jsme více či méně doufali, že to vyjde....a VYŠLO!!!! Mušce začalo více chodit první podání, přišly nějaké těžké chyby a chybná volba úderů. Má ale nervy jak špagáty, přes všechno se přenesla i přes ten tutový mečbol Cori a poslední míček, kdy ji naháněla tak dlouho, až Cori padla, mě o tom přesvědčil. Galaktická gratulace a přání všeho dobrého!!
Reagovat
Blondie
09.07.2026 17:38
Reagovat
tommr
09.07.2026 17:42
ta letošní výhra Karolíny ve Stuttgartu byla důležitější než se zdálo. Ještě loni by Karolína po druhém setu určitě odpadla ...
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:43
Sven. To vsechno Sven. Kez by si i ostatni nase nadeje nasly nekoho tak sikovnyho.
Reagovat
misa
09.07.2026 17:51
Takových Svenů ale v tenise moc není...
Je hodně těžké najít někoho, kdo
a) lidsky sedí,
b) nejde mu jen o vlastní ego a peníze,
c) opravdu pomůže i hotové hráčce.

A pak se ještě musí zaplatit.
Reagovat
lars
09.07.2026 17:47
jesteze C.G. zdrbala ten svuj MB
Reagovat
jih
09.07.2026 17:50
Jo jo, ta výhra je dost dáreček, buďme upřímní.
Reagovat
bardunek666
09.07.2026 17:34
Paštik tady zase ukazuje, jak zakomplexovaný člověk to je. I za toto Muško díky.
Reagovat
Blondie
09.07.2026 17:38
Netřeba se jím špinit, akorát pak člověk utrácí za extra sprchu :D
Reagovat
bardunek666
09.07.2026 17:39
To je pravda. Nyní potřebná koncentrace na Lindu.
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:43
Napísal som jeden po zápasový komentár a svoje zhodnotenie ženskej časti turnaja..zišlo sa podomnou tisíc ľudí a začalo ma osobne urážať (teda "urážať")
Reagovat
ChybelJsemVam
09.07.2026 17:34
Uživatelé Diabolko a Serpens = dva kříženci ruSSkého a ukrajinSSkého bezmozka.

Místo mozku mají z vodky kostku. :))
Reagovat
Serpens
09.07.2026 17:36
Tak tenhle koment má fakt hloubku. V duchu zaběhnutych tradic ruské páté kolony Jsem úplně odzbrojen.
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:37
Ano, je to presne tak, pokracuj!!!
Prosim jeste nam povidej nejake svoje vyplody!!!!
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 17:40
Pozor Pozor lebo serpens zevraj zakáže pridávať komentáre len zatiaľ bez uspechu
Reagovat
Georgino
09.07.2026 17:32
Neskutečný. Ani nemám na to snad koukat na další.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 17:37
Já mám nervově také vybráno, ale když už, tak už, dorazím se úplně.
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:40
Tak teď už to Nosková zvládnout musi, další infarkt už nechci
Reagovat
tommr
09.07.2026 17:40
jsem na tom podobně. Zvažuju jestli se na Lindu budu koukat protože její zápas slibuje ještě větší nápor na nervy ...
Reagovat
GaelM
09.07.2026 17:43
Teď už naopak v klidu, ne? Jedno finále už tam je...
Reagovat
Georgino
09.07.2026 17:47
Taky jsem si to tak řekl
Reagovat
darek.vrana
09.07.2026 17:30
Uff, nádhera... Ale za letošní turnaj už jsem zestárl tak o 10 let.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.07.2026 17:26
Nádhera! Maximální gratulace Mušce, finále Wimbledonu je už samo o sobě obrovský úspěch odměněný ceremonií a cenou
Strašně moc to Mušce přeji!smile

Kouknu pak v klidu na HL a doufám, že nebudou jen 5min...
Reagovat
Blondie
09.07.2026 17:32
Nebo můžeš Eurosport zpětně, alespoň ten STB :)
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 17:40
Teď jsem si ho znovu dal, tedy ten závěr. Muška měla hned 2x kliku - jednou tam Coco ve forhendovém rohu uklouzla a karolína zakončovala easy do prázdné poloviny a podruhé to byl ten zkažený FH kraťas na mečbolu. Ale to je v pořádku, trochu toho štěstíčka hráčka mít musí.
Reagovat
Serpens
09.07.2026 17:43
Karolina taky uklouzla při mecbolu
Reagovat
tommr
09.07.2026 17:26
I kdyby Karolína ve finále prohrála tak je tohle finále Wimbledonu její životní úspěch ... smile
A já jsem dvojnásob spokojenej protože se do finále dostala přes svojí noční můru která už jí teď doufejme strašit nebude ...
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 17:27
Si trápny potom co si tu písal, schovaj sa trapak
Reagovat
tommr
09.07.2026 17:34
čoboláckej zmetku, zalez do kanálu ze kterýho si vylez a neotravuj tady pořád ...
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 17:38
Muchovej úspech nie je tvoj len za to ze ma rovnaký pas, nulo dosiahni niečo strapanujuci sa clovek
Reagovat
jih
09.07.2026 17:48
Proč si radši neužíváš se svojí ovcí? Trápí ji nadměrná kučeravost vlny..?
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 17:50
V živote by nenapadlo ttrtkať s obcou, to je nejaky tvoj zvyk?
Reagovat
jih
09.07.2026 17:52
Zajímavé... podle tvých komentů bych řekl, žes touhle činností musel strávit spoustu času.
Reagovat
misa
09.07.2026 17:55
Nemá smysl reagovat.
Reagovat
GaelM
09.07.2026 17:28
Tenhle zápas by strašil kteroukoliv z nich která by prohrála, obě měly na MB nalité míče nad sítí a obě to zkazily... snad si to Coco bude dlouho pamatovat
Reagovat
tommr
09.07.2026 17:31
jj takováhle porážka v tak důležitým zápase se nějak projevit musí. Dobře že to nepostihlo Karolínu ...
Reagovat
Blondie
09.07.2026 17:39
Myslím, že Cori na to rychle zapomene. Nicméně u Káji by to i vzhledem k věku bolel víc.
Reagovat
GaelM
09.07.2026 17:45
Já proti ní nic nemám, klidně ať si vyhrává GS kde se zrovna Češkám nedaří. Ale nemám pocit, že by to byla holka, která si z podobných úletů nic nedělá...
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:30
Zatommroval jsi kvalitne, ted to ma Linda diky Tobe taky v kapse, all is well
Reagovat
tommr
09.07.2026 17:37
nevím jestli to bude stačit i na Lindu ale už ted jsem spokojenej ...
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:39
Linda to snad urve - fandíme smile
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:40
Nene, ceske finale a nic min! Postoupi Linda, mam obe dve v survivoru a budu vitez, nepostoupi Linda, vypadnu v obou survivorech.
Reagovat
lars
09.07.2026 17:44
kdyz dobre zatommrujes ( nesmis to odflaknout) , tak Linda vyhraje
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 17:26
Veľká gratulácia Karolíne. Ona si to isto neprečítané tak gratulácia jej pravým fanúšikom, ktorí sa tu nachádzajú. No a toxickym hovnam ktorí na ňu nadávali počas zápasu a mudrovali schovajte sa leno či už Karolína alebo Coco len jeden mesiac dosiahli viac než vy za celý život.
Reagovat
ccarloss
09.07.2026 17:25
hrozný nervy. ufff
Reagovat
ChybelJsemVam
09.07.2026 17:24
NESKUTEČNÁ GRATULACE MUŠKA! Parádní zápas, ženskej STB roku.

Snad teď Linda zničí tu ukrajinskou krávu tupou politruckou od diabolka.

Český finále! Vamos!
Reagovat
Serpens
09.07.2026 17:25
Sláva Ukrajině. Šašku.
Reagovat
jih
09.07.2026 17:25
Reagovat
ChybelJsemVam
09.07.2026 17:27
to víš, že jo.... my víme, že kdyby banda Ukrajinců znásilňovala Lindu Noskovou v parku, tak bys ještě vytáhnul transparent a řval: "sláva Ukrajině, bijte ji"

Až by bylo po všem ty panici, tak by sis smočil, protože Ti nikdy žádná nedala. :)) Ty prase.
Reagovat
Serpens
09.07.2026 17:29
Jojo, tak pojďme srovnávat Martu Kosťukovou s kriminálním plebsem, který má mimochodem mnohem větší podíl v jiných národnostních menšinách, jasný Běž si dát hadr na hlavu prisimtě
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:31
Ale no tak ... jesteeeeeee!!!

Jeste nam popovidej neco zabavnyho co se zrodilo ve tve hlavicce

BAV NAS!!!!!
Reagovat
ladinec
09.07.2026 17:28
Sam jsi šašo!
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:25
Jako napsal bych, že jediný, kdo je tu tupý, jsi ty. Ale jediný bohužel nejseš no...
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:27
Jeeee, imbe cil mezi nas zase prisel!!!!
Anooooo!!! Zustan tu s nama!!!!
Sice predstiras, ze fandis Cesce, ale to jenom proto, ze tam neni zadna ruska kundicka, co? Jezis podej si ruku s Patikem, dva de bilove v jednom foru, tolik zabavy jsme tu uz dlouho nezazili
Reagovat
ChybelJsemVam
09.07.2026 17:31
Ale copak copak copak :), náš malý panic Diabolko bez vysokoškolského vzdělání zase neunáší, když si někdo dovolí fandit Češce místo Ukrajince? Ty asi půjčuješ svojí mámu Andrejům a Volodymirum na stavbě, aby ji pořádně vycákali, což? To už máš nejspíš několik stejně retardovaných mongoloidních sourozenců jako jsi ty sám. :)))) Noooooo, jooooo. Běž si koupit koblihu ty Pitomio.
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:34
Ano imbecilku, prosim, pokracuj!!! Prosim te dneska nechod pryc a bav nas jeste vic, jsou to neuveritelne moudrosti, co se ve tvem uzasnem mozecku rodi, pokracuj prosim!!!

Cesky finale a jeste nekonecna zabava na foru, co vic si prat?
Reagovat
Georgino
09.07.2026 17:53
Stačily tvý
Reagovat
Divak
09.07.2026 17:33
Těch trapáků na více způsobů je tady zřejmě více ...
Reagovat
Georgino
09.07.2026 17:36
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:40
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:22
Muhova si berie príklad z Vondrušovej vyhrať Wimbledon a o rok vypadnúť v prvom kole Cori.. škoda máš RG aj US Open ale Wimbledon a AO ešte sezónu počká.. hovorí sa že vyššie kola grandslamu už delia zrno a plevel tento rok to holt celý Wimbledon nejako zle triedilo..finále fandiť Ukrajine alebo českej hračke to sa nestane a týmto teda ženský Wimbledon skončil..pome na muzov
Reagovat
jorgge98
09.07.2026 17:23
Podle komentáře hádám, že ti ho manželka/přítelkyně hodně dlouho nepokouřila :)
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:24
Vážně si myslí, že takový člověk má manželku nebo přítelkyni?
Reagovat
jorgge98
09.07.2026 17:25
Pravda. Chudák slovenskej :( nemá komu fandit.
Reagovat
GaelM
09.07.2026 17:27
Jaktože nemá? Zrovna dnes je v Székesfehérváru finále soutěže o nejkratší čabajku
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:31
Ja som teda o tom ani netušil ale pozerám že ty mas prehľad že sa niekde súťaži o krátke cabajky
Reagovat
GaelM
09.07.2026 17:39
To víš my tu máme rádi bizáry... jinak bys tu nebyl smile
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:44
Ty máš rád bizar a zrejme asi aj krátke cabajky
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:26
Na tomto portáli podľa komentárov nikto nemá vlastnú rodinu
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:30
Já mám
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:39
To tu hovorí každý
Reagovat
jih
09.07.2026 17:26
Tak alespoň ovci bude mít... .
Reagovat
Pe3k_
09.07.2026 17:29
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:23
Poradím ti jednu věc. Vyhledej odbornou pomoc, psychologa, psychiatra. Fakt se ti uleví, věř mi. Udělej to pro sebe, život máš jen jeden.
Reagovat
Georgino
09.07.2026 17:56
... pro sebe i pro nás.
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:24
Ano! Rvi! Brec! Nadavej! Rozplac se poradne! Stezuj si jak je tvuj zivot hroznej! Je to hrozna zabava! Pritlac trochu! Tak do toho!!!!!



Jezisi ty jses tak SIIIILENE srandovni!!!!!!! :D
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:27
Ja som sa niekde sťažoval že mám hrozný život ?
Reagovat
easymoneysniper
09.07.2026 17:24
Breč víc nulo
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:28
To je logika si vezmi že by Muhova prehrala a vám fandiacim by som písal nech plačete viac nuly..
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:28
Reagovat
Pe3k_
09.07.2026 17:26
Já vím o co se snažíš. Ty se snažíš být ještě větší kks (t) než trollhand a musím objektivně uznat, že se ti to daří smile
Reagovat
Blondie
09.07.2026 17:26
Nebul tady, čobole. Je to nedůstojný a odpudivý.
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:27
Když oni to mají tak trochu v DNA no, s tím nic moc neudělají
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:37
Napísal som svoj názor ktorý nebol osobne miereny na nikoho z vás ale pustili ste sa do mňa ako vrany to vy tak robíte vždy ked u vás niekto povie svoj postoj k niečomu niekde trebárs na ulici že hneď hádžete kamene či to je DNA či ako ? Obzvlášť teda ty tu máš " urážlivé " reakcie na moju osobu zatiaľ čo ja som ťa nikde neosočoval tak ako to je teda
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:51
Nebreč...
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:33
Tvoje posledné komentáre "Ted už to nedopadne :( "
"Pls Pls pls " vážne ?
Reagovat
fialka
09.07.2026 17:21
To boli nervy,uff. Normálne ma bolí hlava.
Karolína, gratulujem a držím palce.
Reagovat
aligo
09.07.2026 17:21
Muška tvrdila, že je v pořádku, že jen nemohla chytnout dech, tak snad nekecá můra jedna
Reagovat
elsky
09.07.2026 17:42
Taky mě napadlo, jestli nezatlouká
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 17:46
jj, snad bude ok. Ale vystrašila nás.
Reagovat
Blondie
09.07.2026 17:20
TY ČÍČO, já to za stavu 8:7 musela pauznout, aby mě netrefilo XD
A ještěže...
XD

MUŠKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:23
Veď už celý set si hovorila ako je koniec pre Muchovu.
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:25
Zrovna Blondie, jako jedna z mála tady, píše vcelku normální komentáře.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 17:19
Gauff darovala Muchové F, vše zapomenuto. Otázkou je, zda bude vůbec Muchová schopna finále odehrát.
Reagovat
bardunek666
09.07.2026 17:21
Říkala v rozhovoru, že je v pohodě, jen se snažila popadnout dech. Samozřejmě to problém být může, ale bude mít den volna, tak snad dobře zregeneruje :)
Reagovat
Vladimir
09.07.2026 17:23
Přece před finále neprozradí, jak na tom opravdu je.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 17:48
Ano, z taktických důvodů může malinko zalhat, souhlasím. Ale doufám, že ne.
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:51
Přesně tak, rozhodně nebude říkat na potkání, jak na tom je.
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:21
Reagovat
Blondie
09.07.2026 17:21
Jdi, kam slunce nesvítí, ty nemocná osobo.
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:22
šílený některý lidi tady fakt že jo
Reagovat
Nereknu
09.07.2026 17:22
Proč by nebyla ty vajco?
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:22
Protože má v hlavě vzduchoprázdno...
Reagovat
HAJ
09.07.2026 17:27
No, tak. Stejně je třeba možno napsat, že ji Kája darovala MB svým DF.
Na zápas si myslím, je se třeba podívat celkově. Byl jak na horské dráze a třetí set byl nejdramatičtější. Podle mně to bylo výborné utkání s celkem dosti vynikajících výměn a vygradovalo to šíleným závěrem.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 17:50
Ano, bylo to pěkné utkání, ale nej byl třetí set a potom ten STB, to bylo to správný maso. Nervová soustava dostala zatraceně zabrat.
Reagovat
Petruco
09.07.2026 17:19
Týjo, proč z těch koncovek musí naše holky vždy dělat tak neskutečný, infarktový drama.... naštěstí se sladkou jahůdkou na wimbledonském dortíku nakonec. Má bojovná černá princezna Coco nakonec v tomto nervy drásajícím "mači" - naštěstí - prohrála. Už jsem v postup Mušky skoro přestával věřit, tak zapeklité to na konci, potom famózním začátku bylo.
Reagovat
Petruco
09.07.2026 17:19
po tom...
Reagovat
Nola
09.07.2026 17:19
paradny zapas, vela som ich nevidela, ale Karolina to dala, myslim, ze na 2.strane pavuka su slabsie hracky, nikdy nehrali ani semi, ani finale, Kaja ma viac skusenosti a verim, ze tanier bude jej
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:21
Koncovka zápasu měla grády. Coco odcházela dost naSraná - ten kraťas na mečbol si za klobouček nedá smile
Reagovat
Nola
09.07.2026 17:25
jj, obe hrali skvele, Coco mi je aj trochu luto, ale vyhrat mohla iba jedna, toto malo byt finale podla mna, ten druhy zapas bude o tom, ktora to neda hlavou, snad znovu prepne modelecke
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:30
Coco si za to může sama - prostě ten kraťas měla dát.
Reagovat
Nola
09.07.2026 17:31
nervicky, nervicky.... to sa lahko nam od obrazoviek posudzuje, ale to sa stava, ona ma cas este, Kaja uz tolko nie, urcite aj ona ten tanier raz vyhra, neskutocne sa zlepsila na trave
Reagovat
misa
09.07.2026 17:18
Kája zaslouženě

Pokud někdo ve třetím setu semifinále za stavu 4-4 nevyužije dva brejkboly (oba po druhém servisu soupeřky), nezaslouží si hrát finále grandslamu. A to nevyužití mečbolu v tiebreaku po skvělém servisu bylo důsledkem toho, že Gauff podvědomě ví, že její forhend nestojí za nic. Místo rány zkoušela nějakou blbost, která skončila v síti. Tohle vidím často u Marie - strach ze špatného forhendu, který vede k chybám.
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:20
hele tyhle komentáře, to fakt myslíš vážně? vždyť to není možný ani vymyslet
Reagovat
misa
09.07.2026 17:32
Tenis sleduju x let a horší forhend než má Gauff jsem u násobných gs. vítězek snad nikdy neviděl. A dnes na ni došlo
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 17:56
No, zrovna dneska to byl její nejlepší úder + nezvykle jisté podání. Asi ten biomechanický expert odvedl dobrou práci.
Take na síti byla dnes Coco hodně dobrá a chyba přišla v ten pro ní nejblbější moment.
Neřekl bych, že výhra Mušky byla zasloužená, spíše bych řekl, šťastná. Ale rozhodně ne uhaluzená, to určitě ne.
Reagovat
historik
09.07.2026 17:17
Snad si nevybrala štěstí i za Lindu a polozraněná pak neprohraje zrovna s Kostyuk. To by bylo k vzteku.
Reagovat
jih
09.07.2026 17:18
Klidně to tak může být.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 17:20
Podle rozhovoru to nebyl sval, ale píchání v boku kvůli špatnému dýchání. Bude to dobré, jak nás ubezpečila Muška.
Reagovat
Sinuhet1
09.07.2026 17:22
v to jsem doufal, to je ta lepsi varianta
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:25
smile
Reagovat
Blondie
09.07.2026 17:27
Snad... Ale i kdyby to byl sval, tak to přece před finále neprozradíš.
Ale kéž je to pravda!
Reagovat
Marduch
09.07.2026 17:20
Svoje stesti si za nikoho jinyho vybrat nejde.
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:22
Jo, jo snad Linda zabere a bude moravské finále smile
Reagovat
com
09.07.2026 17:17
Ale jak to Gauffka napalila do site Dobra trubka
Reagovat
GaelM
09.07.2026 17:22
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:17
Tady je strašně vidět, že většina lidí absolutně netuší o čem je vrcholový sport. Komentáře absolutně nesmyslný, úplně mimo realitu.
Reagovat
Babolet
09.07.2026 17:20
Reagovat
Marduch
09.07.2026 17:21
Vitej ve svete anonymnich internetovych diskuzi.
Reagovat
elsky
09.07.2026 17:43
Vyhoď si to F z nicku a bude to akorát.
Reagovat
Pe3k_
09.07.2026 17:17
Takové nervy jsem neměl od finále Wimbledonu 2019 a co se týče ženského tenisu asi nikdy...Ten závěr to teda bylo něco

Muška by měla zlepšit: první servis, backhand, prohozy!, fyzičku.
Celý 3. set jsem měl pocit, že je Coco lepší...

Gratulace! smile
Reagovat
misa
09.07.2026 17:20
V tom roce 2019 to bohužel nedopadlo :(
Reagovat
misa
09.07.2026 17:22
Muška hraje čtvrtý týden v řadě. Fyzičku zlepšila 100x oproti dřívějším dobám
Reagovat
PTP
09.07.2026 17:16
I pupík byl na konec! smile
Reagovat
GaelM
09.07.2026 17:21
Hlavně aby nebyl zase ruplej, už jsme to u Karolíny zažili
Reagovat
bardunek666
09.07.2026 17:16
A ještě bych dodal, pro ElNína, že Karolína překročila svůj stín
Reagovat
The_Punisher
09.07.2026 17:16
Muska je bohyne!! Mocmoc gratuluji a veril jsem
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:18
smile
Reagovat
Newcombe
09.07.2026 17:16
Gratulace.. to byla muka sledovat scoreboard po očku :)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.07.2026 17:18
nápodobně. Nešlo to, tak jsem si přesedl a minibreak. Pak jsem na MB refreshoval až do vítězného 7:6
Reagovat
Serpens
09.07.2026 17:16
Gauffova na ten mečbol jen tak nezapomene. To byl naprosto jasný game set match.
Reagovat
GaelM
09.07.2026 17:21
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:25
Reagovat
Holahej
09.07.2026 17:33
Reagovat
GaelM
09.07.2026 17:16
Uffff, dlouho jsem u zápasu neměl takové problémy s dechem smile Jak ke konci ani jedna nechtěla vyhrát a byl to festival chyb a podklouznutí, masakr!!
Reagovat
A211
09.07.2026 17:16
Veliká gratulace k vítězství Velké tenisové umělkyni Karoline M jen tak dál a přidávat ať se daří smilesmilesmile
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:23
smile Muška smile
Reagovat
George_Renel
09.07.2026 17:16
Uhrát finále Wimbledonu na druhý servis - neskutečné.
Teď jen jak se zhuntovala. Nosková to musí pojistit.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 17:15
Nádhera! Muška to dokázala!
Jediné, co mně kalí radost, je ten břišní sval, to bude problém.
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:16
Snad to nebude tak hrozný, Muška to naštěstí urvala ale byly to nervy
Reagovat
elsky
09.07.2026 17:16
Hele, zase rychlost podání jí držela do konce, tak to třeba nebude tak zlý.
Reagovat
The_Punisher
09.07.2026 17:16
Mozna to byly fakt jen nervy
Reagovat
elsky
09.07.2026 17:18
Je to zdravotně dobrý, teď to říká
Reagovat
elsky
09.07.2026 17:18
Žádný zranění.
Reagovat
com
09.07.2026 17:15
ale jak si porad drzela bricho, to bude ve finale skrec
Reagovat
Vladimir
09.07.2026 17:18
Jestli tam půjde Linda, to by bylo. Bude se spekulovat, že jí to pustila.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.07.2026 17:15
i titulek zamrzl
Reagovat
mamina
09.07.2026 17:15
Velká gratulka a zasloužená. Brečím, jak želva.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 17:16
Já taky, rozmlžený monitor...
Reagovat
pantera1
09.07.2026 17:18
Ty jo sledovala jsem jen skóre, ale zavřela jsem se na záchod, fronta nefronta a je to tam gratulka velká. Cocoška ke domů jupí smile
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:18
smile
Reagovat
Jabadu
09.07.2026 17:15
Benzínem mě polej, pak mi zapal záda, až mě budou hasit, tak se budu hádat ... že jsi mi to udělala TY.
Reagovat
easymoneysniper
09.07.2026 17:14
Tohle kdyby prohrála, tak nevim jestli by se z toho ještě někdy vzpamatovala. Jedeme dál
Reagovat
Vladimir
09.07.2026 17:14
Nojo, dobrý, ale co teď včil s tím bolavým břuchem ve finále?
Reagovat
jih
09.07.2026 17:15
3 gemy a konec...?
Reagovat
Vladimir
09.07.2026 17:16
Toho se trochu bojím.
Reagovat
LiJ
09.07.2026 17:15
Tož nežer a bude líp
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:14
Super zápas, dva sety si každá odehrála svoje, třetí vyrovnaný a měl všechno.
Reagovat
bardunek666
09.07.2026 17:14
Mám infarkt.... Karolíno, gratuluji, ale byl to dnes porod. Naštěstí s dobrým koncem.
Snad nebude zranění vážné a dá se do soboty do cajku
Reagovat
Ajeto
09.07.2026 17:14
A je to !
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:17
A JE TO smile ale byl to pěknej nervák smile
Reagovat
Serpens
09.07.2026 17:14
Tak to je mazec. Tak dej, ať ten brisak ještě zápas vydrží a fyzio je co nejsikovnejsi.
Reagovat
PTP
09.07.2026 17:14
smile
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:14
Jupiiii smile smile přece jen to Muška dotáhla
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:16
smile smile smile konec zápasu měl neskutečný grády smile
Reagovat
Random33
09.07.2026 17:14
Teda, ja na zadny diskuzi nezazil tolik pesimistu a skarohlidu, jako se jich vyskytuje na tenisportalu konentare, jak kdyz byl STB 2-9 z pohledu Muchove
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:15
smile
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:15
Sorry to nemělo být sem
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:15
Naprosto souhlasím, dokonce ani na Novinkách to není tak hrozný, jako tady.
Reagovat
Babolet
09.07.2026 17:23
Reagovat
Krisboy
09.07.2026 17:14
Reagovat
jih
09.07.2026 17:14
Tak ale Linda to má spočítaný... .
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 17:13
smile MUŠKA smile paráda smile Uffff to bylo drama, ale naštěstí vše dobře dopadlo smile Muška udržela nervy na uzdě a může se těšit na finále smile
Reagovat
zfloyd
09.07.2026 17:15
nádhera a nervy velký
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:15
smile smile
Reagovat
vojta912
09.07.2026 17:13
Skvělá Muška, fantazie.
Karma v posledních týdnech funguje
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:14
Karma čeho přesně v tomhle případě?
Reagovat
vojta912
09.07.2026 17:17
Všechno zlé se jí v dobrém vrátilo.

Cekal jsi ze napíšu OH v Tokiu a trest pro Makynu, zatímco Muska ve finále zejo ?
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:12
Někdy mám u těch super forehandů pocit, že trochu vidím Sam Stosur. Ta hraje hrála podobně, když jí to padalo.
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:12
Muska NESKUTECNA HVEZDA!!!!

Ten lob dva micky pred koncem!!!!


Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:13
Finale bude cesky!!!
Reagovat
Patik
09.07.2026 17:14
Keď ma turnaj 100 hráčok a 99 je českých tak logicky áno.
Reagovat
LiJ
09.07.2026 17:17
Vrať se do první třídy.
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 17:19
Jo! Brec! Rvi! Nadavej!!!
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:11
Tenhle zápas má naprosto všechno.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 17:11
Co to teď udělala???
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 17:10
Tak si holky ty chyby hezky vyměnily. Gauff stačilo jen dát míček za síť...
Reagovat
jih
09.07.2026 17:09
Ale to si teda Gauffka prohrála sama... .
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:09
A je tu mečbol pro Coco
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:09
Naštěstí 9:9 pořád ještě naděje žije, pojď Muško prosímsmile
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:08
Škoda stačilo už jen dopodávat 8:8
Reagovat
HankMoody2
09.07.2026 17:07
Pokud Karolína prohraje, tak za to může Jirásek, to snad všichni víme...
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 17:04
Chjo :( vedení je v tahu
Reagovat
Blondie
09.07.2026 17:06
V pdachu
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 17:04
6:3 -> 6:6
Reagovat
pantera1
09.07.2026 17:05
To je peklo .
Reagovat
HolyMotors
09.07.2026 16:59
Obrovská škoda téhle výmeny. Karolína ze sebe mačká všechno, co může...
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:59
USáci už v boxu bouchají šáňo.
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:58
Do háje... :( já s celou dobu modlila, ať jí to zdraví vydrží...
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 16:58
ufffff to byl volej na lajnu a 3:1 smile
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:56
Myslím si, že kdyby čeští sportovci neměli žádné fanoušky, tak by toho dokázali víc protože jen tady to je přehlídka toho, jak to nemá vypadat...
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 16:55
Bojím se, že to zranění zhatí Karolíně výhru.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 16:56
Je vidět, že jí limituje.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:55
Nejsmutnější na tom je, že takto hrající Gauff jako dnes by Kostyuk i Nosková smázly 2:0.
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:56
Ale houby.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:57
Ja si to teda myslim. Vždyť hraje úplný govno.
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:59
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:57
to není možný... cos to proboha napsal za nesmysl?
Reagovat
The_Punisher
09.07.2026 16:54
Kajo vydrz!
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:54
Reagovat
Sinuhet1
09.07.2026 16:53
uz ponekolikaty se drzi za bricho, fyzicky je to asi spatne....
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:52
Pls pls pls
Reagovat
zfloyd
09.07.2026 16:52
supertajbrejk je jistý , jestli náhodou teď nebrejkne
Reagovat
zfloyd
09.07.2026 16:52
supertajbrejk je jistý , jestli náhodou teď nebrejkne
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 16:51
Boha, to jsou nervy, klepu se jak pokročilej parkonsoňák.
Muška už měla zase namále, ale ustála to. STB jistý, ale lepší by to bylo ukončit to už na returnu.
Reagovat
historik
09.07.2026 16:51
Snad není zase zraněná. Jak se tam teď chytla mezi žebry.
Reagovat
Sinuhet1
09.07.2026 16:52
jj
Reagovat
elsky
09.07.2026 16:54
Nějaký břišáky tam v minulosti byly, ne?
Reagovat
elsky
09.07.2026 16:56
Natržený břišní sval, 2021-2.
Reagovat
jih
09.07.2026 16:53
Jo, je nějaká škublá.. .
Reagovat
Serpens
09.07.2026 16:51
No, na Gauffovou musí přijít pár výměn blbec, Muška jinak neví, co hrát, je u všeho a pak musí hodně riskovat.
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:52
neví, co hrát, a proto vede 6:5 v rozhodujícím setu...
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:51
Karolína skvěle zvládla game na 6:5, klíčová byla výměna, na jejímž konci prohodila Gauff. Kája je skvěle psychicky připravená na to semifinále, zvládá ho skvěle.
Reagovat
elsky
09.07.2026 16:52
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 16:51
uffffff 6:5 smile Muška teď hraje famózně smile
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:46
Teď už to nedopadne :(
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 16:46
Bohužel, nedáš, dostaneš
Reagovat
petrulinka
09.07.2026 16:47
Jenomže Karolína tomu jde těmi chybami dost naproti
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 16:48
Ale naděje umírá poslední tak zaber Muško smile
Reagovat
The_Punisher
09.07.2026 16:51
Presne, my to dame!
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:45
Ted už to bude brejk.
Reagovat
petrulinka
09.07.2026 16:45
Ty chyby od Karolíny jsou děsné
Reagovat
Serpens
09.07.2026 16:45
Gauffová chodí hodně k síti, ví, že tam má teď aktuálně jistý bod.
Reagovat
aligo
09.07.2026 16:44
Gauff je na síti bohužel famózní....
Reagovat
EllNino
09.07.2026 16:45
Však ji Karolína vše nahrává na raketu
Reagovat
petrulinka
09.07.2026 16:45
Přesně tak ????
Reagovat
Pe3k_
09.07.2026 16:51
přesně
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:44
Ty míče Karolíny jsou KRÁTKÉ! Mam nutkání ji říct dej mi tu raketu!
Reagovat
Carlito81
09.07.2026 16:42
To jsou nervy, to jsou nervy.
Reagovat
historik
09.07.2026 16:41
Teď měla obrovské štěstí. Je teda šílené, jak ji nedokáže na síti přehodit či přelobovat.
Reagovat
jih
09.07.2026 16:40
Gauff teď dost pomohla.
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 16:42
na oba brejky zahrála dost špatně - naštěstí
Reagovat
Serpens
09.07.2026 16:40
Nedáš dostaneš, pojď
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:41
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:41
KRUCI!
Měly být samozřejmě palce nahoru
Reagovat
jih
09.07.2026 16:42
No kdyby byl jeden, tak se dá věřit, ale tohle...??
Reagovat
Sinuhet1
09.07.2026 16:45
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:45
:D
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:40
Tak teď, kočko!!!!! Všichni držíme pěsti!
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:40
Skvěle se z toho dostala!
Reagovat
com
09.07.2026 16:40
já taky?
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:47
Ty si drž, co chceš :D
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 16:38
Koncovku už si bohužel Coco nenechá ujít...
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:39
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 16:41
Proč jsi dneska tak negativní?
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 16:42
Tommruju ale bojím se teda fest jsou to nervy a něco mi říká že dneska to nevyjde, Muška zatím docela zklamání oproti zápasu s Osakou ale třeba se mi to jen zdá, proti Coco se jí asi špatně hraje.
Reagovat
Patik
09.07.2026 16:41
To sú také predikcie že o sekundu neskôr sa stal presný opak
Reagovat
pantera1
09.07.2026 16:51
Neboj zvládne to, věřím jí .
Reagovat
aligo
09.07.2026 16:37
Jestli to Karolína prohraje, tak naprosto zaslouženě... bohužel
Reagovat
elsky
09.07.2026 16:38
Já nevím.. že by v hlavě pracovaly ty interview typu: "Jak to děláte, že hrajete tak skvěle?"
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:39
dva ubožáci si notují pod sebou
Reagovat
aligo
09.07.2026 16:41
Díky Můj první dnšní komentář
Reagovat
elsky
09.07.2026 16:41
Tak jo, tak hraje dobře . Počkáme si na statistiku nevynucených chyb.
Reagovat
com
09.07.2026 16:41
tak si zablijeme smile
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 16:33
4:4 a teď začne drama. Muško poooojď smile
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 16:36
A je tu brejkbol pro Cori
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 16:37
#2
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 16:40
klídek 5:4 smile
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 16:40
Naštěstí to zatím dobře dopadlo 5:4... Uvidíme co dál
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 16:41
smile
Reagovat
com
09.07.2026 16:32
videl sem teda jen ted 2 gamy, ale prijde mi, ze dnes Mucha vsechno trefuje na raketu Gauffky
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:34
Máš pravdu, nicméně Coco dobře čte hru.
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:37
Muška je umělkyně. Cori je šampionka...
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 16:32
Devátá hra bude kritická...pojď Karo!
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:31
Ted bude brejk. Sázkařský pick.
Reagovat
EllNino
09.07.2026 16:30
Kája ju prostě neprohodí
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:30
Cori je lepší :( asi jí na koncovku věřím víc, ach jo...
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:30
Muchová u sítě, dálnice jak kráva nalevo a ona to hraje krosem doprava, kde stoji Gauff.
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:29
Karolína hraje ve 3. setu velmi dobře. Ty dva breakbally co měla, tam Coco dobře servírovala a pak zahrála skvěle na síti.

Muchová vede ve 3.setu 4:3, drží si v klidu podání. Kdyby člověk ten zápas nesledoval a četl jen zdejší odborníky, tak by si myslel, že je to 6:2, 1:6, 0:5 minimálně.
Reagovat
The_Punisher
09.07.2026 16:28
A ted si pojd Musko pro break a pak zakoncit!
Reagovat
volejman
09.07.2026 16:26
Od konce 1. setu je na Karolíně vidět, že není ve své kůži. Typoval bych nějaké zdravotní potíže; možná z horka.
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:27
To jsou fakt hrozný nesmysly, co tady některý lidi dokážou napsat
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 16:29
Píšu ich pritom chudáci co netrafia ani do kurtu
Reagovat
Patik
09.07.2026 16:32
Nechcem byť zly ale do kurtu niekedy netrafia ani top hráči
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 16:40
Ja myslím nikdy
Reagovat
volejman
09.07.2026 17:17
Tak co, neměla zdravotní potíže? Vyhrála to silou vůle.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:24
TILDEN GAME nooo tak kdo..
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 16:24
Ty nie
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:21
Je mi smutno ze zdejších komentářů, co si kdo dovolí napsat. Hlavně Tommr a EllNino, to je typická ukázka českého fanouška.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.07.2026 16:20
2 snadné míče na cross zahozené na opačnou stranu
Reagovat
joe39
09.07.2026 16:19
ako je to tak, tenis na semi GS je to ubohy, verim , ze Karolina bude ta stastnejsia dnes..je to obojstranne nezvladnute v hlavach zatial..
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 16:18
Tak době to začalo a špatně skončí...
Reagovat
Jabadu
09.07.2026 16:16
To je katastrofa. Okresní přebor.
Reagovat
elsky
09.07.2026 16:17
Je to tak, hrajou blbě obě.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:15
Karolína ukazuje v plné kráse ze ne zranění, ale hlava je její nepřítel. Nikdy to nebylo o zranění, ale o tom, ze nemá nastaveni vítěze. Ted nalitý míč out.
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 16:19
vede 3:2 smile takže zatím dobrý smile
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 16:21
No zatím je to takové nemastné neslané, myslím že dnes to bude opravdu černý den.
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 16:22
Hrá semifinále wimbledonu ona alebo ty, tvoja hlava dokáže akurát prdieť do gauču
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:15
Zatommruji si, že to nedopadne, dneska bude černý wimbledonský den pro české barvy :(

(snad to pomůže)
Reagovat
Blondie
09.07.2026 16:21
Muška bohužel dělá zbytečné chyby (nekritizuji, já bych na jejím místě ze stresu ani nenastoupila, lol). Bojím se, že se jí to dostane do hlavy.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:13
2 BP a nic
Reagovat
Nancy_z
09.07.2026 16:11
Nic není ztracený, dokud se neodehraje poslední míček! POJĎ Kájo!
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 16:10
Už to vypadá herně zase lépe. Pojď Karo!
Reagovat
pantera1
09.07.2026 16:11
Měla krizi v druhým, že? Snad to ve třetím zvládne, to zas bude psycho
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 16:20
Měla, ale už se zvedá. Teď ale nevyužila 2BB, ale Čokoška zahrála velmi dobře.
Reagovat
pantera1
09.07.2026 16:06
Karolína potřebuje podporu , zaber musíš to zvládnout prosím .
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:06
Tommr a ElNino - proc ste tak moc toxicky?
Reagovat
Patik
09.07.2026 16:06
Poďme Gauff.. Wimbledon je tvoj.
Reagovat
pantera1
09.07.2026 16:09
To se ti vrátí, kdyby tam místo Mušky byla Slovenka, tak bych jí fandila . U Mušky jsi mě teda hodně zklamal, pokud teda zase schválně popichuješ, jen závist!!
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 16:12
Pantero, kam jsi to dala oči, pust ho k vode.
Reagovat
pantera1
09.07.2026 16:14
Já mám oči jen pro jednoho tady, ale jméno neprozradím .
Reagovat
Patik
09.07.2026 16:17
Čo konkrétne sa mi vráti že držím niekomu palce ? ..nepodpichujem len držím palce hráčke aby rozšírila svoju GS zbierku..je mladá a má potenciál získať ich ešte veľa
Reagovat
Serpens
09.07.2026 16:19
Doporučuji během mistrovství světa v hokeji a utkání českého týmu navštívit slovenskou hospodu.
Reagovat
Patik
09.07.2026 16:24
Si nebol ešte asi v tej českej
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 16:20
Čušaj!
Reagovat
EllNino
09.07.2026 16:06
Karolína bohužel nepřekračuje svůj stín :/
Reagovat
MilasTHFC
09.07.2026 16:03
Reagovat
vojta912
09.07.2026 16:00
Povolit, přitáhnout.

Muško pojď

Tadyty chytrolíny mám nejradši.
V jednu chvíli se zastávají podvodníků a potom tady hejti Mušku.
Echt čecháčství
Reagovat
joe39
09.07.2026 16:00
dobry vstup do rozhodujucej sady ..good job
Reagovat
tommr
09.07.2026 15:58
Karolína se už evidentně "našla" a na kurtu působí jako sparingpartnerka jak je v jejích zápasech s Gauff dobrým zvykem ...
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 16:03
Nestrapnuj sa nulo, ukáž mi to na kurte ako sa to robi
Reagovat
Otmar
09.07.2026 15:57
Ve druhém setu Muška totálně mimo. Ve třetím ji na fyzičku nedostane, musí ji přehrát, ale zrovna teď bych za to moc nedal. Snad, snad...
Reagovat
Carlito81
09.07.2026 15:55
Kájo pojd !
Máš na to , hraj svoji hru a ono to pujde
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 15:57
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 15:58
smile
Reagovat
Ajeto
09.07.2026 15:55
Celková úroveň zápasu nic moc. První set hrála jak ponocná Gauff, druhý set zase Muchová. No, uvidíme, co předvedou děvčata v setu třetím.
Reagovat
George_Renel
09.07.2026 15:54
Karolína zčervenala a zhasla. Chce to restart.
Reagovat
stirr
09.07.2026 15:53
Jestli bude hrát takhle tak to bude ve 3 kanár
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 15:53
Druhý set byl ovšem ještě větší fičák.
No nevím, jsem načnutý.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 15:53
Stále nádherný hratelný kurz na Gauff 1,60, čekal bych tak
1,30.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.07.2026 15:53
Muška je pasivní, nejde jí první servis a dokonce i na síti je Cori úspěšnější.
Jestli se neprobere, tak půjde ve 3. s kanárem
Reagovat
jih
09.07.2026 15:53
Normální vypuštění druhého. Zápas teprve začne.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 15:54
Ona není Bartůňková.
Reagovat
jih
09.07.2026 15:56
No teď už musí být.
Reagovat
petrulinka
09.07.2026 15:52
Ve druhém to je od Karolíny dost otřesné. Začala hrát úplně jinak, než v prvním setu. Tak snad ve třetím se zvedne.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 15:52
Klientka Muchová, zase si z ní budou na tenisových fórech dělat srandu. Neco jak Ostapenko Swiatek.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.07.2026 15:55
z Mušky si na fórech můžou dělat srandu jen takoví, jako jsi ty a s tím se tak nějak počítá...
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 15:56
Ja si z ni srandu nedelam, ja uz ji jen lituju. Uz mi to ani nejí lito, protoze je to s Gauff zapas co zapas a jak se rika starého psa novým kouskům nenaučíš.
Reagovat
The_Punisher
09.07.2026 15:52
Druhy set hodit za hlavu a ve tretim prijit Karolina z prvniho setu!
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 15:55
fandíme dál smile Teď si ale nesmí nechat utéct začátek setu smile
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 15:56
Reagovat
bardunek666
09.07.2026 15:51
No.. Karolína zase nechala Coco vstoupit do zápasu. Hraje teď bohužel velmi špatně
Reagovat
petrulinka
09.07.2026 15:54
No komentátor to řekl dobře. Nechala si vnutit hru Gauff, bohužel. Tak má tam trenéra, tak snad ji vzpamatuje
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 15:50
Ten titulek nahore:
ŽIVĚ: Skvěle! Muchová v prvním setu Gauffovou smetla, ve druhém se Američanka zvedá
bych prece jenom zmirnil. Aspon to SKVELE bych dal pryc.
Reagovat
wymwsze
09.07.2026 15:50
Tradičně se při vidině úspěchu kompletně ze***la, škoda.
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 15:51
Ty si zasypal pri pozerani zápasu, stale je v mojich očiach silnejšia Karolína než ty
Reagovat
Serpens
09.07.2026 15:49
No, ona tak klidně mohla vypadat i druhá půlka prvního setu, ale Muchová zázračně odvrátila všechny brejkboly. Ten třetí holt rozhodne, ale zatím se dostáváme do podobné atmosféry na kurtu jak v těch první šesti vzájmených zápasech.
Reagovat
Jabadu
09.07.2026 15:44
Trvalo to jenom chvilku. Ve všem je Karolína horší.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.07.2026 15:44
Cori se nám vám nějak rozpodávala
Reagovat
bardunek666
09.07.2026 15:44
Gauff bohužel ani nepomáhá svými dvojchybami, jak je u ní často zvykem
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 15:49
To nedela v zápasech s Muchovou nikdy, protoze si na ni věří. Ten první set nebyl o výkonu Muchove, ale o otřesném výkonu Gauff. Ve druhém setu je již svět zase v pořádku.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 15:44
Ta Muchová je strašný psycho, místo toho, aby ji ten set, ve kterém vyhraje a dokonce otočí x gamu z BP dodalo sebevědomí, tak je totálně pasivní a v lese. Gauff už se ji zase dostala do hlavy. Je to prostě černá mamba.
Reagovat
paprikovygulas.
09.07.2026 15:47
Pozri ako sa tvoja psychika meni len pri pozerani zápasu a to sedíš na gauči, čiže moc nepsychuj
Reagovat
Otmar
09.07.2026 15:41
První podání nepřichází a Muška jde s výkonem dolů. Bude problém!?
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 15:44
Bude, jmenuje se třetí set.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 15:39
Teď mi přijde Muška trošku v útlumu a Gauff se dost zvedla.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 15:39
A jdeme do třetího setu. Klasika. Takze zase Gauff ve třech a ve finále taky Gauff ve třech.
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 15:39
Ach jo ... bude to tezky.
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 15:33
Jinak ten Sven ... vypada cim dal vic ze to byla trefa do cerneho!
Reagovat
Diabolique
09.07.2026 15:32
Jeste to bude boj ... ale zatim moc pekny!!!
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 15:31
Karolina zatím kupodivu těžké momenty zvládá nad očekávání.
Reagovat
PTP
09.07.2026 15:33
I elitní stahovač kalhot je pozitivní, tak to určitě Kája vyhraje.
Reagovat
HolyMotors
09.07.2026 15:26
Jedem Karol!! Pojď zlepšit servis, jinak hraješ parádně.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 15:23
Ted teprve nastane peklo, Gauff na celém turnaji hraje až od druhého setu a pokud přestane delat hloupé jednoduché chyby a Muchová nezlepši servis, může to být totální a rychlá otočka. A jak znám Muchovou, na tohle je expert, viz US Open 2024 a SF s Peguli.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 15:24
Tam dokonce vedla 6:1 2:0 a další gam s brejkem.
Reagovat
Marduch
09.07.2026 15:33
Jj, Karoline nesmi ujet zacatek 2. setu, jinak prijde o momentum.
Reagovat