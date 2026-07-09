České finále ve Wimbledonu! Skvělá Nosková přejela Kosťukovou a v boji o titul vyzve Muchovou

DNES, 17:40
Aktuality 345
WIMBLEDON - Linda Nosková ve svém premiérovém semifinále na grandslamu předvedla skvělý výkon. V boji o finále Wimbledonu přehrála poměrně snadno 6:4, 6:4 Ukrajinku Martu Kosťukovou a pokračuje v životním turnaji. V boji o titul z Al-England Clubu vyzve v českém derby Karolínu Muchovou, která po odvrácení mečbolu vyřadila Coco Gauffovou.
Profily hráčů
Kostyuk Marta
Nosková Linda
Linda Nosková postoupila do finále Wimbledonu (@ REUTERS/Andrew Couldridge)

Kosťuková – Nosková 4:6, 4:6

Nosková začala wimbledonský semifinálový duel proti Kosťukové snadno udrženými servisy. Na returnu se zatím nedokázala dostak k šancím, ale snažila se o svoji tradiční agresivní hru. Ve čtvrtém gamu se po skvělém returnu a obrovské forhendové chybě Ukrajinky dostala na stav 30:30 a následně i na shodu. Turnajová dvanáctka si pomohla i vítězným forhendem a srovnala. Za stavu 2:2 Češka zvládla komplikace, pomohla si prvním podáním i skvělým volejem a i přes několik nevynucených chyb si servis udržela.

V šesté hře se česká hráčka dostala k premiérovému brejkbolu, ale Kosťuková v důležitý moment trefila eso. Po chvíli přidala další nechytatelný servis, přidala i vítězný forhend a forhendový drive volej a srovnala na 3:3. Obě hráčky pokračovaly v udržování svých servisů až do koncovky první sady. Nosková se za stavu 5:4 dostala ke třem setvolům na returnu. Ukrajinka na ten druhý spáchala dvojchybu a darovala své soupeřce servis i první sadu.

Ve druhém dějství se Nosková k brejku dostala poměrně rychle. Ve čtvrté hře využila nevynucených chyb Kosťukové a podání jí sebrala čistou hrou. Následně se ale sama dostala pod tlak a musela otáčet skóre 0:30. Pomohla si třemi přímými body v řadě a dostala se ke gamebolu. Hra ael ještě pokračovala. Kosťuková vytáhla i skvělý bekhendový return a následně se dostala k premiérovému brejkbolu. Ten využila vítězným forhendem a ztracený servis si vzala zpět.

Ukrajinka se rozjela k parádnímu výkonu. Po skvělé výměně trefila bekhendový prohoz do protipohybu Noskové a následně předvedla parádní zákrok na síti a i kvli těmto bodům a esu po chvíli srovnala na 3:3. Češka i po dvou ztracených hrách v řadě udržela klidnou hlavu a další zaváhání na podání nepřipustila.

V desátém gamu se česká hráčka dostala ke dvěma mečbolům. Ten první Kosťuková odvrátila. Na druhý už zkazila forhend a Nosková postoupila do premiérového grandslamového finále. V českém souboji o titul vyve Muchovou, která v předchozím semifinále zvládla dramatickou bitvu s Gauffovou, proti které odvrátila mečbol.

Česká hráčka je letos na travnatém povrchu ve skvělé formě. Ovládla prestižní pětistovku v Berlíně a parádními výkony se prezentuje i v All-England Clubu. Ve třetím kole odvrátila mečboly obávané soupeřky Sorany Cirsteaové a od té chvíle neztratila ani set a postoupila do premiérového grandslamového finále.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Český tenis tak zažívá wimbledonskou pohádku a jeden z největších příběhů v historii. Dvě ve skvělé formě hrající hráčky, které se letos střídaly na pozici české jedničky, prošly do svého premiérového finále v All-England Clubu a poperou se o premiérový grandslamový titul. Nosková nebo Muchová tak v sobotu naváže na zdejší tituly krajanek Petry Kvitové, Markéty Vondroušové a Barbory Krejčíkové, které zde slavily v poslední patnácti letech.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

347
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MARECEK7
09.07.2026 19:41
Tohle bude Donald těžce rozdýhavat, že je někdo silnější než USA, možná i odpustí výdaje na armádu
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farr
09.07.2026 19:40
No musím pochválit adminy že i po tomhle takřka miraclu ještě nespadl tenis portál chtěl bych vidět článek s aspoň 2k komentáři...
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com
09.07.2026 19:42
to bude v sobotu smile
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Drzymalski
09.07.2026 19:39
Svátek českého tenisu. Úderová pestrost a taktická chytrost dominovaly. Potěšila i skromnost vystupování a úměrnost radování se. Gratulace Karolíně a Lindě. A ještě na okraj. Nic mě tak nepotěšilo jako vyřazení arogantní, nafoukané a nenávistné Kostjukovové. Da svidanja! Marta Olegovna
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Serpens
09.07.2026 19:39
Objednám si Buffalo wings z chachara, tohle se musí oslavit
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Jabadu
09.07.2026 19:38
For WTA: Jedné Češky jste se zbavili, tak tady máte přes držku!
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Serpens
09.07.2026 19:40
Prostředníček za ty čtyři Češky nalosované v jedné sekci
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jih
09.07.2026 19:36
Pořádně si to finále užijte, příští rok už dostanou Češky ban, podle mě.
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Jabadu
09.07.2026 19:36
Taky bylo důležitý, že Donald Trump nezavolal na vedení WTA.
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EdinaElwes
09.07.2026 19:38
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lars
09.07.2026 19:39
jak to vis ??
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Drzymalski
09.07.2026 19:40
Šibe ti?
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chlebavevaju
09.07.2026 19:34
A pojďte, v děkovné řeči řekněte, že titul věnujete Markétě Vondroušové!
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horska.kraslice
09.07.2026 19:33
Sobota bude parádní den. Koukat se na vyvrcholení sezóny tenisu na travičce s dvěma aktérkami od nás, úžasné.
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 19:38
smile
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George_Renel
09.07.2026 19:33
Pokud vypadnutí Siniakové v deblu mělo být cenou za české finále, říkám slovy klasika:
A to se vyplatí!
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Drzymalski
09.07.2026 19:41
Debly jsou okrajová záležitost.
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NovacekTP
09.07.2026 19:31
České FINÁLE je tu uá
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Liverpool22
09.07.2026 19:33
smile smile smile
Reagovat
NovacekTP
09.07.2026 19:43
Reagovat
novopuren
09.07.2026 19:30
Krásné odpoledne nám holky připravily. První zápas jsem v půlce třetího setu vypnul a dobře jsem udělal. Když jsem si pustil potom záznam, ověřil jsem si, že by mně z toho dramatu určitě kleplo.
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NovacekTP
09.07.2026 19:31
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 19:34
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Rudolf_2
09.07.2026 19:28
Holky naše, Kájo, Lindo, díky za ten nejkrásnější dárek všem českým i slovenským fandům tenisu...
Teda že budu ještě někdy takhle naměkko...
DÍK
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Liverpool22
09.07.2026 19:33
smile MUŠKA smile + smile LINDA smile
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Kreuz
09.07.2026 19:28
Otvirame sampansky, pripijem si na zensky, hurrraaaa!
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 19:32
smile smile smile
Reagovat
Serpens
09.07.2026 19:27
Zápas, který se nesmazatelně zapíše do historie nejen českého, ale i světového tenisu. Nikdo nikdy asi nevěřil, že by se něco takového mohlo odehrát. Ano, v osmdesátých letech se to už stalo, bylo tam však vždycky nějaké "ale". Dnes je jisté, že to bude opravdu českočeský souboj. Já tomu prostě nemůžu uvěřit.

Ale náhoda to není. Dlouhodobě se upozorňuje na to, kolik máme holek v první stovce. Ale ten výsledný významný efekt dlouho chyběl. Mluvilo se o převládající kvantitě nad kvalitou. Holkám se na grandslamech často nedařilo, často jsme byli v druhém týdnu bez želízka v ohni. Dlouho jsme byli bez hráčky v TOP10. Prostě buď máme hodně špatný grandslam, nebo hodně hodně dobrý (i loňské US stálo za to). Ale asi tomu osud chtěl, aby se jednou sešly všechny okolnosti (vypadly největší favoritky) a máme tady nejspíš naprosto neopakovatelný zápas.

Marta to dnes nezvládla. Odehrála patrně nejhorší zápas turnaje. Myslel jsem si, že to bude dnes naopak, Linda ale bude jako Petra, prostě buď jde všechno, nebo nic.

Budu v sobotu hodně rozpolcený, Lindu mám lidsky mnohem radši, ale Muchová po tom všem... si to zaslouží.
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jih
09.07.2026 19:29
Já mám v hlavě jenom Lindu. Nevím, jak to dělá... .
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Marduch
09.07.2026 19:30
Podle AI zítra znamená včera :))
"Ve dvouhře se grandslamové finále s výhradně českou účastí uskutečnilo, konkrétně ve ženské dvouhře na Wimbledonu, kde proti sobě v boji o titul nastoupily Karolína Muchová a Linda Nosková. Tento výjimečný milník v historii českého tenisu proběhl v červenci 2026."
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Serpens
09.07.2026 19:30
Tak to jsme si mohli ušetřit drama
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svetskaslavapolnitrava
09.07.2026 19:30
Moravsko -moravský.
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svetskaslavapolnitrava
09.07.2026 19:37
Kvitová, Krejčíková, (Muchová, Nosková) - vše Morava. Kníže Rastislav z dynastie Mojmírovců vychoval kvalitní generaci pro Wimbledon. Intuicí vyčíhnul, kde dobře platí...
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chlebavevaju
09.07.2026 19:26
Ale za Iva Kaderky by ty finalistky byly tři!
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Djokovicking
09.07.2026 19:27
Kdyby to dneska Katka s Taylor nepo tak jsou
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Liverpool22
09.07.2026 19:30
smile
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farr
09.07.2026 19:38
Za Ivo Kaderky by i 3. semifinále vyhrála Češka.
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MARECEK7
09.07.2026 19:25
Tak to není možný o tom se bude psát až do US open a nejenom u nás
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HAJ
09.07.2026 19:23
Od Lindy profi výkon. S výrazem pokerového hráče postupně Martu utišila. Dalo by se říct, že celé utkání kontrolovala. Ustála i krizový moment při vyrovnání na 3:3 a hrála si to svoje.
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Liverpool22
09.07.2026 19:28
Ano - celé utkání vedla - jediná "krizovka" byla, že nedala na 4:1, ale poté co Marta docvakla na 3:3 tak Linda zase utáhla uzdičku a šla na 4:3.
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Kuba4Win
09.07.2026 19:23
To je něco neuvěřitelného, Linda naprosto zaslouženě. Už je mi jedno kdo ve finale vyhraje. Tohle je opravdu úspěch roku. smile smile smile Dnes kvalitně zatommrováno
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LiJ
09.07.2026 19:25
Tommring je sichr
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Liverpool22
09.07.2026 19:26
smile smile smile
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Serpens
09.07.2026 19:28
Doufám, že sportovce roku (při vší úctě) zase nevyfoukne olympijský vítěz.
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jih
09.07.2026 19:31
Nějaké brusle, pche...tenis je celoplanetární fenomén.
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Serpens
09.07.2026 19:32
Dvě medaile asi rozhodnou ve prospěch Jílka, no... on má ale ještě na sportovce roku času dost.
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jeronym
09.07.2026 19:23
Tak po 40 letech, (Navratilova-Mandlikova), jsem se toho jeste znovu dozil!
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Liverpool22
09.07.2026 19:26
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aape
09.07.2026 19:22
České finále Wimbledonu,to je splněný sen
Díky i vlkovi za dokonalé plánování a managing této významné události
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svetskaslavapolnitrava
09.07.2026 19:21
Je to slabé. Čekal jsem čtyři Češky v semifinále a... zklamání.
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horska.kraslice
09.07.2026 19:30
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LiJ
09.07.2026 19:33
Musíš koukat na místní přebor
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Frick
09.07.2026 19:21
Satisfakce za rok 2014, kdy dost možná české finále mezi Petrou a Luckou zhatil pavouk.
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Diabolique
09.07.2026 19:21
A opet se potvrdila temer bozska moc Tommra ...
Predikoval prohry Lindy a Musky a vyhru kralovny Kacenky ...
Double mel holt smulu ...
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jih
09.07.2026 19:22
Siniaková se obětovala...vzpomeňme na ni... .
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ChybelJsemVam
09.07.2026 19:21
Nejspíš vyhraje Linda, jelikož Karol si možná natáhla břišní sval nebo minimálně tam byla křeč. Linda má navíc perfektní servis a hlavu. Těžké pro Mušku, těžké. Dvě moje nejoblíbenější Češky. Ještě mám rád Krejčíkovou.

Ale zbytek? Fuj, hlavně nesnáším hovádko Vondroušovou, frňák Pinocchio Vondrouš nám snad už nebude dělat ostudu. :)) I ten Wimbledon jsem tehdy přál Ons Jabeur. Měli by jí ten GS dát dodatečně a podvodnici ho vzít.
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Nola
09.07.2026 19:23
Kaja ma pestrejsiu hru a velmi dobre returnuje, ja verim skor jej
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HAJ
09.07.2026 19:29
Já fandím úplně všem českým hráčkám. Samozřejmě některé mají své chyby.
Tolik nenávisti tady na forum ani nepatří. Byl bych zvědavý, jestli jsi tak nadával na Markétu, když ten Wimbl vyhrála. Dej si pozor, aby Tě z té nenávisti, jak říkáme my Osravaci cyp nestřelil.
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Patik
09.07.2026 19:31
To je smutné keď vo finále najprestížnejšieho grandslamu v tenise je favoritkou debutantka a majiteľka jedného 500 bodového turnaja
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LiJ
09.07.2026 19:34
To je na tom to nejveselejší, škorhlíde.
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pantera1
09.07.2026 19:37
Má i tisícovku!
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HankMoody2
09.07.2026 19:21
Krásně mluví ve studio o našich hráčkách. Konta super s mikrofonem, sympatická byla už jako hráčka.
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aape
09.07.2026 19:24
sympaťanda s nenapodobitelným podáním
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darek.vrana
09.07.2026 19:20
To je teda něco! Neuvěřitelný. Naštěstí Linda už nám tolik nervy nepocuchala... České finále na GS bylo zatím jen 2x (nebo spíš česko-slovenské): Lendl-Mečíř. Pak ještě 3x Navrátilová-Mandlíková a jednou Navrátilová-Suková, ale to už Martina hrála za USA.
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Patik
09.07.2026 19:34
Aká je pravdepodobnosť že by sa nestretli dve česky vo finále keď vacsina turnaja boli zápasy len českých hráčiek..to keby nepostúpi ani jedna z tých 50tich hračiek čo ste tam mali tak je to celkom smutné
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bIbec
09.07.2026 19:20
pěkné
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bIbec
09.07.2026 19:22
je nějaká možnost to sledovat online? Nemám televizi, tenisový zápas sem roky neviděl, ale na tohle bych možná kouknul.
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bIbec
09.07.2026 19:25
já vlastně ani nevím, jak hraje Linda Nosková, nikdy jsem ji neviděl hrát. Asi bude dobrá
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Krisboy
09.07.2026 19:28
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lars
09.07.2026 19:35
nepis blbosti
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bIbec
09.07.2026 19:39
ale Káju znám dobře. Na tu sem chodil do Olomouce, když byla ještě malý škvrně.
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horska.kraslice
09.07.2026 19:29
Že by se ČT plácla přes kapsu a zajistila přenos?
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George_Renel
09.07.2026 19:19
Vlku vstávej, tvůj sen se naplnil.
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Liverpool22
09.07.2026 19:23
Vlka z toho klepla pepka smile
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lars
09.07.2026 19:29
A kde je Vlk ??
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Liverpool22
09.07.2026 19:39
Asi se vožral a nemůže psát
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NovacekTP
09.07.2026 19:42
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ChybelJsemVam
09.07.2026 19:18
Lindička easy. Gratulace.

A Kostyuk? Once a quitter... always a quitter. :)) NIKDY NEVYHRAJE GS, nemá na to hlavu, malej oděsáckej emocionální uzlíček nervů. :)

Hádám, že na tiskovce tradičně předvede lepší a agresivnější výkon než na kurtu.
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Fandina
09.07.2026 19:18
Je mi fuk, kdo vyhraje. Jsem spokojená, že je české finále. Linda byla v SF o moc lepší než Marta. Gratulka Linda a Muške
Nádhera.
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NovacekTP
09.07.2026 19:33
á, moje láska Fandina. Finále je naše. smile + smile + smile srdce, potl.
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Georgino
09.07.2026 19:18
To je životní zážitek. Slavit českou wimbledonskou vítězku už ve čtvrtek. Nemůžu tomu věřit. Když tady Vlk a podobní snili na začátku turnaje o českém finále, říkal jsem si ok, tak 2%. A ono je to tady fakt.
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lars
09.07.2026 19:18
Finale Wimblu bude asi " skoro" bez nervu
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lars
09.07.2026 19:19
* Finale tenistek ve Wimblu
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chlebavevaju
09.07.2026 19:17
No jo, ale komu teď fandit. Karolína promine, ale budu fandit Noskové, tu to ve 21 letech může posunout na úplně jinou úroveň, naopak prohra by ji mohla dost poznamenat.
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MilasTHFC
09.07.2026 19:18
Lindu případná prohra rozhodně nepoznamená, to je právě úplný nesmysl.
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Georgino
09.07.2026 19:19
Já dokážu sledovat sport a nefandit přitom žádné straně.
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Georgino
09.07.2026 19:19
... nebo oběma...
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bardunek666
09.07.2026 19:20
Těžko říct... Karolína má možná poslední šanci GS vyhrát a Linda... no ta by to pro vyhoupnutí své kariéry taky potřebovala a trochu vystoupila ze stínu Andrejevky.
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frenkie57
09.07.2026 19:22
Já naopak. Muška vstupuje do pozdější fáze kariéry, je jí skoro 30, příležitost by už nemusela přijít. Linda má ještě spoustu času a další šance, pokud se nějak fatálně nezraní, přijdou. Ale tak či onak, v sobotu zvedne nad hlavu ten krásný talíř ČESKÁ hráčka a to je pro mně prostě nejvíc.
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Frick
09.07.2026 19:16
A stejně jsme tak nějak tušili, že to tak skončí. Stejně jako třeba před finále MS v Praze 2024, že to prostě už vyhrajem.
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Krisboy
09.07.2026 19:16
Já su taaak šťastnééé smile smile
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jih
09.07.2026 19:17
Já jak kdybych přeplaval La Manche tam a hned i zpátky.
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frenkie57
09.07.2026 19:22
A ani jsi nemusel do vody, viď?
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Krisboy
09.07.2026 19:29
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SydneyOpen
09.07.2026 19:15
To je neskutečné... no tvl. Někdy kolem 4. kola to byl takový můj tajný sen, ale něco absolutně vzdáleno realitě.... to mě pose...
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Djokovicking
09.07.2026 19:15
Absolutně nemám slov! Tohle je fantazie! České finále nejslavnějšího GS! Ty číčo!
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Liverpool22
09.07.2026 19:15
smilesmilesmile
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Sinuhet1
09.07.2026 19:20
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Kuba4Win
09.07.2026 19:25
je to fakt neskutečný smile at zije cesky tenissmile smile
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aape
09.07.2026 19:15
Linda je ve finále a vlastně to ani vůbec nebolelo smile
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frenkie57
09.07.2026 19:24
No byl to podstatně klidnější zápas, tak nějak to pozitivně plynulo a než jsme se nadáli, byl konec.
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Levinest
09.07.2026 19:14
Holky díky za skvělý dárek k mým dnešním narozeninám
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Liverpool22
09.07.2026 19:16
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Georgino
09.07.2026 19:20
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vergus
09.07.2026 19:21
Dopadlo to nejlíp jak mohlo, to narozeninové šáňo bude chutnat o dost líp
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zfloyd
09.07.2026 19:14
podstatně pohodovější pro diváky , žádné velké nervy ,tak si to rozdají Češky o talíř
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Liverpool22
09.07.2026 19:17
Linda od začátku držela opratě zápasu pevně v rukách, furt vedla a za stavu 5:4 vždy udeřila smile
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frenkie57
09.07.2026 19:25
Udeřila a zároveň Marta vždy vykapala.
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Dalton
09.07.2026 19:14
Ceske finale ve Wimbledonu je tenisovy Gral, nic vetsiho neexistuje.
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zfloyd
09.07.2026 19:14
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lars
09.07.2026 19:21
ale existuje ceske finale muzu ve Wimblu
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NOLE_unvaccinated_GOAT
09.07.2026 19:14
Tohle za Kaderky nebylo! České finále Wimbledonu! Kaderka byl neschopný! Nedokázal to koupit!
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aape
09.07.2026 19:15
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jih
09.07.2026 19:16
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svetskaslavapolnitrava
09.07.2026 19:23
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Petruco
09.07.2026 19:14
Tadáááá, královna Wimbledonu 2026 je z Česka.... a je mi úplně jedno, která z obou našich fantastických hráček to bude. Oběma jsem to předpovídal. Vyhrálo nasazení a hlavně mentální zdatnost. Boj do posledního míčku! Konečně si vychutnám Wimbledon bez nervů.
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Liverpool22
09.07.2026 19:20
Já jsem taky dlouhodobě tvrdil či věštil, že Linda a Muška vyhrajou GS - spousta lidí i tady na TP kroutila hlavou a nyní je to realita. Je však pravda, že nad Muškou už jsem pomalu lámal hůl - furt nějaká zranění......
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Astarin
09.07.2026 19:14
Ty jo! Na jednu stranu jsem rád, že máme all Czech final, ale na druhou to přeju oběma a je mi líto, že nemůžou vyhrát obě. Asi budu lehounce fandit více Mušce, protože Linda je mladší a Muška je skleněnka, tak než se zase zraní, tak by bylo fajn, kdyby získala aspoň jeden GS.
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svetskaslavapolnitrava
09.07.2026 19:17
Jedna bude smutná...
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Krisboy
09.07.2026 19:17
Mám to úplně stejně!
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Blondie
09.07.2026 19:17
Mám to úplně stejně - radost mám za obě, oběma to přeji. Ale lehce víc budu fandit Mušce (věk + zdraví).
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Marduch
09.07.2026 19:14
V zivote jsem ani nedoufal, ze se nekdy dockame ceskeho GS finale. Zazrak.
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lars
09.07.2026 19:16
Ja na nej cekam od 2016
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Liverpool22
09.07.2026 19:20
smile smile
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frenkie57
09.07.2026 19:26
A ještě ke všemu ve Wimbledonu!
Reagovat
jih
09.07.2026 19:14
A na Mouchu naložím 2 litry, ať se mi to vrátí za Martičku!
Reagovat
Krisboy
09.07.2026 19:18
Ty jsi vsadil na Martu?
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jih
09.07.2026 19:19
Nechtěl jsem brečet, no...taková pojistka.
Reagovat
Krisboy
09.07.2026 19:30
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petrulinka
09.07.2026 19:13
Tak a přepisujeme historii. Dvě Češky ve finále, NESKUTEČNĚ
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Liverpool22
09.07.2026 19:20
smile
Reagovat
pantera1
09.07.2026 19:13
Páni, my fakt máme český finále, uf tak to bude teda masakr. Gratulka oboum holkám, jsou skvělý. Máme jistotu, že talíř poputuje do naší krásné země smile
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svetskaslavapolnitrava
09.07.2026 19:18
Ta druhá taky dostane nějaký porcelán do kredence, není-li tak ?
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 19:21
smile smile smile
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 19:26
Uvidíš to live? Nebo budeš v práci?
Reagovat
pantera1
09.07.2026 19:41
Uvidím to live a nacpu se k sousedovi má obrovskou televizi a slíbil mi, že se můžu dívat. Upeču mu buchtičku za odměnu těším se. Jsem dneska v práci odváděla hodně mizerný výkon . Jsem byla furt zalezlá v lednici a sledovala skóre . Ale v neděli makám, jestli bude Nole ve finále to mě bude hodně mrzet .
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 19:13
Češky opět přepisují historii!!!

Vlčí sen o dárku k výročí Martiny se vyplnil dokonale.
Díky všem, kdo se na tom podíleli! smile

Hlavně Mušce a Lindě!
Absolutně neskutečné!
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frenkie57
09.07.2026 19:13
Vite, co je to zázrak? Když senemožné stane možným.
V sobotu uvidíme ryze české finále a už teď máme zbrusu novo wimbledonskou šampiónku. Těď už půjde jenom o to, která to bude.
Big gratulace Lindě a také vlkovi v trávě, jeho přání mu vyšlo naprosto dokonale.
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 19:15
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pantera1
09.07.2026 19:17
No ale to bude dilema komu fandít, já to asi víc přeju Karoli. Potřebuje ten GS je starší. Nosík je ještě mlaďoch a bude mít spoustu příležitostí, ale stejně je to úžasný, ještě ten Nole by to mohl zvládnout a Wimbledon by dopadl nad moje veškerá očekávání, teď si jdu ty holky v klidu zkouknout bez nervů s dobrým drinkem
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 19:21
Reagovat
elsky
09.07.2026 19:13
Finále o ničem. Budeme se na to vůbec dívat?
Reagovat
jih
09.07.2026 19:15
Já teda upřímně nebudu, jedeme na kolách za holkama na tábor. Záznam pak v noci to jistí.
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Petruco
09.07.2026 19:16
Jo, bude to hrozná nuda. ...uaaah, zase Češka.
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Pe3k_
09.07.2026 19:12
Historický Wimbledon pro Český tenis smile
Během 3 let 3 různé Češky vyhrály Wimbledon smile
Fandím Mušce, vyhraje Nosková smile
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Blondie
09.07.2026 19:16
4 let, ne?
Reagovat
Pe3k_
09.07.2026 19:21
jj
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 19:28
Ano, loni do toho hodila vidle pšonka.
Reagovat
Petruco
09.07.2026 19:18
Myslím si to samé. Ale nefandím žádné z nich. Předpokládám, že vyhraje Linda (má neskutečné nervy, ta se z toho nerozklepe). A doufám, že bude mít tu kravskou ozdůbku v nosíku. Pak zabejčí... a šmytec!
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The_Punisher
09.07.2026 19:12
A tommrovi prosim Wimbledon taktez!
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 19:16
trefil to úplně přesně
Ale tak, nemůžeme chtít všechno.
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bardunek666
09.07.2026 19:12

Neskutečné, opravdu neskutečné. Linda hrála to své a ke konci Kosťa pomohla. Obrovská gratulace
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Blondie
09.07.2026 19:12
Slzy v očích, neuvěřitelný.
U titánek Peti a Karo P. jsme se toho nedočkali, tak se ten neskutečný, zdánlivě nedosažitelný sen plní teď.

Uf, normálně brečím :D
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frenkie57
09.07.2026 19:30
Je to opravdu emotivní moment, jsem také hodně naměko.
Ten užaslý pohled Lindy na konci, jako by tomu nemohla uvěřit, to bylo krásné, jdu si to znovu pustit.
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Ajeto
09.07.2026 19:12
A je to !
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Liverpool22
09.07.2026 19:14
A je to smile Bude moravské finále smile smile
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Krisboy
09.07.2026 19:11
hownovevaju

Napusť si těch hoven plnou vanu a nalž se do toho do rána.
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 19:17
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The_Punisher
09.07.2026 19:11
Mame Wimbledon!!!!@ Czechbledon! Gratulace Musce a Linde! Senzace!
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frenkie57
09.07.2026 19:31
finále Mezinárodního mistrovství ČR v ženském tenise.
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hanz
09.07.2026 19:11
Comí, kde Tě máme? Další česká tenistka se bude moci pochlubit GS ....a Plíškovic to nebude...
Reagovat
com
09.07.2026 19:11
smilesmilesmile
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Nola
09.07.2026 19:11
psycho Marticka, to dokazala dobre Linda
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Liverpool22
09.07.2026 19:14
2x vykapala za stavu 5:4 což už není náhoda
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frenkie57
09.07.2026 19:33
Ano, Marta zatím nemá pevnou hlavu, ta jí to prohrála. Plus, samozřejmě velmi dobrý výkon Lindy. Zejména na podání to byl držák, s jednou vyjímkou tedy.
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Liverpool22
09.07.2026 19:42
V semíčku na RG s Mirrou to totálně emočně nezvládla. Dnes to bylo lepší, ale v koncovkách setů opět kolaps - zkrátka broučci v hlavě
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easymoneysniper
09.07.2026 19:11
Další grandslam pro ČR
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Liverpool22
09.07.2026 19:11
smile LINDA smile super a po profesorském výkonu zajistila moravské derby smile Linda si vždy počkala do stavu 5:4 a pak chladnokrevně udeřila smile
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Petruco
09.07.2026 19:20
Přesně to dělá z Lindy profesionálního zabijáka.
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Liverpool22
09.07.2026 19:36
LINDA je Štírka a tak má v sobě zabijácké instinkty - hraje bum, bum tenis a dnes to vyšlo smile
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MilasTHFC
09.07.2026 19:11
Kostyuk to moc nezvládla, hodně podobně, jako s Andreevou na Roland Garros. Ale dobře pro nás...
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Nola
09.07.2026 19:12
Marticka je psycho, to si zapis za usi, naviac je to velmi nesympaticka hracka, odkedy hra ju nemusim
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Liverpool22
09.07.2026 19:15
smile
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MilasTHFC
09.07.2026 19:17
Naopak, mně je velmi sympatická. Jsem rád, že otevřeně mluví proti CCCP. Je odvážná, má můj respekt.
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jih
09.07.2026 19:18
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Nola
09.07.2026 19:19
vzdy, ked ma tlacovku na tuto temu, je uplne nad slnko jasne, ze zapas pojde na stranu opacnu, len nech pokracuje v tomto trende, to je voda na moj mlyn
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Liverpool22
09.07.2026 19:12
jo, jo dnes to opět nedala - 2x v SF na GS selhala
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Nola
09.07.2026 19:14
ona nedava taketo velke zapasy, Linda mi pritom prisla ovela tazkopadnejsia, ale hrala vo velkej pohode, Marticka dostala poriadne za usi
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lars
09.07.2026 19:14
M.K. se porazila "skoro" sama preriskovanym tenisem
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Nola
09.07.2026 19:17
Marticka nema na velke turnaje IQ, ked nemas v hlave, ani tenisovy um ti nepomoze
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elsky
09.07.2026 19:10
Hezký šaty..
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jih
09.07.2026 19:10
Tpč, litr v čudu... .
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Petruco
09.07.2026 19:21
Příště se poraď, než budeš sázet (troubo).
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Diabolique
09.07.2026 19:09
Linda je HVEZDA!!!


A cesky finale!!!
A ja jsem vyhral survivora
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frenkie57
09.07.2026 19:35
Co je to ten survivor, vysvětlíš? Píšeš o něm od začátku...
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Krisboy
09.07.2026 19:08
64 64
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Krisboy
09.07.2026 19:10
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 19:06
LINDA smile si BIG servisem zajistila vedení 5:4 smile a teď to chce docvaknout smile
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chlebavevaju
09.07.2026 19:06
Dokončit!
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Blondie
09.07.2026 19:05
Tak teď!
Reagovat
The_Punisher
09.07.2026 19:06
Koncovky, to je Linda-time!
Reagovat
Pavol
09.07.2026 19:04
A teraz nervy začnú pracovať naplno.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 19:02
To zas bude nervy drásající závěr a vyhraje ta méně labilní.
Reagovat
Blondie
09.07.2026 19:01
No, Marta se rozehřála...
Reagovat
The_Punisher
09.07.2026 18:59
Marta uz se chtela balit?
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
09.07.2026 19:05
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
09.07.2026 19:12
S nachystanými taškami se špatně soustředí na hru...
Reagovat
The_Punisher
09.07.2026 18:58
A ted znovu break! Pojd Lindo!!!
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 19:00
smile
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 18:57
No, Linda by měla začít hrát.
Reagovat
Serpens
09.07.2026 18:56
Vydrž Lindo hlavně na podání, snad jí godmode nevydrží a šance přijde.
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Pavol
09.07.2026 18:56
To bolo smoly. Ale zase budíček v pravý čas.
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hanz
09.07.2026 18:56
Tý krav.e tam spadne snad i zlatý lejno...
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chlebavevaju
09.07.2026 18:54
Obrat zápasu na spadnutí, známe Lindu.
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gugu
09.07.2026 18:54
asi ji neznas, kdyz nevis, ze to slo s Keys stejne
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Krisboy
09.07.2026 18:55
Naše hownovkalhotách se rozjíždí. Pořádně si to rozpatlej po celým těle a na ksicht si dej extra vrstvu.
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HolyMotors
09.07.2026 18:53
Obrovská škoda. Marta měla trochu štěstí plus Lindiny chyby. Zápletka na světě:(
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 18:53
hmm, tak tenhle game Nosík Martě věnoval
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MilasTHFC
09.07.2026 18:53
Luxusni udery od Marty, to se musi nechat.
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farr
09.07.2026 18:56
To jo ale i luxusní minely od Lindy. Vůbec ji neměla pouštět na BB . Ta se rozjede a Linda se bude o takřka vyhraný zápas ještě strachovat. Jžs nemoh být aspoň jeden zápas bez nervů...
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Serpens
09.07.2026 18:52
A jéjej, Marta úplně vygumovala první servis Lindy.
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 18:52
co tam maj za zařízení, když nepozná cm out Ještě to byl takový padající list, že to bylo vidět
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frenkie57
09.07.2026 18:53
Také se mně to nezdálo.
Reagovat
lars
09.07.2026 18:53
za jakyho stavu?
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petrulinka
09.07.2026 18:58
No řekla bych, že díky tomu přišla Linda o game. Mohla už vést 4:1 a bylo vymalováno. Takto si tam Kosťuk začíná vyskakovat.
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lars
09.07.2026 19:06
Ale za jakyho stavu mel byt aut ?
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gugu
09.07.2026 19:08
0:15 myslim. Na 0:30.
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bardunek666
09.07.2026 18:51
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chlebavevaju
09.07.2026 18:51
Bože Lindo!!! Vracis ji do hry tak blbým způsobem!
Reagovat
elsky
09.07.2026 18:52
To si Kosťuk uhrála sama..
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chlebavevaju
09.07.2026 18:53
Ten míč co dala Linda na síti a byl to aut?
Reagovat
elsky
09.07.2026 18:54
Ten ne
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 18:53
3:2 škoda no, ale nic se neděje - teď už nesmí na servisu povolit.
Reagovat
petrulinka
09.07.2026 18:50
To zařízení jim nějak blbě funguje, ne? Vždyť to byl aut jako kráva z rakety Kosťuk a zařízení nic.
Reagovat
Nola
09.07.2026 18:51
aj mne sa zdalo
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petrulinka
09.07.2026 18:59
No po opakovaném záběru byl vidět jasný aut. Nevím, od čeho tam je rozhodčí, musel to vidět.
Reagovat
gugu
09.07.2026 19:01
on to nemuze opravit myslim
Reagovat
gugu
09.07.2026 19:01
teda ona v tomto pripade
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chlebavevaju
09.07.2026 18:50
Možná rozhodující game, potvrdit!!
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modra.pani
09.07.2026 18:49
Káje jsem fandila do posledního míčku a doufala jsem, že to dá, no byly to nervy. Tady je to oproti tomu pohodička.
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baba
09.07.2026 19:21
Bravo, bravo, bravo. Oproti Mušce to tady bylo skoro v suchým. Tak a teď je putna, kdo vyhraje. Gratulace
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HolyMotors
09.07.2026 18:48
Pojď Lindo! České finále je blízko...
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Liverpool22
09.07.2026 18:48
3:1 smile a Martička už chytá nerva
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Krisboy
09.07.2026 18:48
Výrobně. Zatím to jde podle plánu!
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Krisboy
09.07.2026 18:48
Teda spíše výborně, než výrobně, ale i tak
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frenkie57
09.07.2026 18:47
tak a jdeme potvdit brejk.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 18:52
Teď měla Kosťjuk 2x z pr.ele kliku. Snad to Lindu nijak nerozhodí.
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Liverpool22
09.07.2026 18:55
Snad ne - chce to vydržet do stavu 5:4 či 6:5 a věřit, že to Marta opět nedá v hlavě.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 19:00
Ano, hlavně už nezaváhat na servu a ono to nějak dopadne.
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 19:02
V nejhorším případě to docvakne v TB smile
Reagovat
Frick
09.07.2026 18:47
1,07 na CZ finále GS.... tak daleko jsme došli...
Reagovat
EllNino
09.07.2026 18:49
Kdyztak ho zbijem jo? :))
Reagovat
Blondie
09.07.2026 18:46
Linda je bozi
Vypada, ze ma uplne u zadku
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Sinuhet1
09.07.2026 18:48
prijde mi uplne v klidu, tohle utkani je balzam na dusi narozdil od toho nervaku s Muskou
Reagovat
Blondie
09.07.2026 18:51
Uuuuu, ale rebreak zabolel...
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 18:42
Jan Kodeš se také přiletěl podívat.
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Krisboy
09.07.2026 18:50

Taky bych přiletěl, čertužel nejsem členem All England Clubu a tudíž mě nikdo nepozval
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HolyMotors
09.07.2026 18:53
Já tam byl na osmifinále, viděl jsem mimojiné Lindu s Keys. Super zážitek
Reagovat
Krisboy
09.07.2026 19:03
Reagovat
com
09.07.2026 18:41
smileková zase celej set lážo plážo a při posledním gamu brejkne.. To už ve W poněkolikáté
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 18:43
holt kdo umí ten umí smile
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com
09.07.2026 18:46
a kdo neumí, tak čumí smile Tak to bude Muchová ve finále čumět
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zfloyd
09.07.2026 18:40
nějak mi připadá tohle utkání mnohem klidnější , je vidět , že Linda je lepší a když si to nepokazí sama tak to do finále dotáhne
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elsky
09.07.2026 18:43
Pestřejší hra, v klidu.. Kosťuk zatím vůbec nezahrozila.
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frenkie57
09.07.2026 18:44
Linda působí navenek hodně klidně, to Marta je taková vyhajpovaná, vyhecovaná a netrpělivá. Jak píšeš, tohle si může prohrát Linda jen sama.
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Liverpool22
09.07.2026 18:46
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Liverpool22
09.07.2026 18:45
nic nezakřiknout, ale zatím se Linda drží taktického plánu - drží servis, hraje ten svůj bum, bum tenis na 2-3 údery a zatím to funguje. smile
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Fandina
09.07.2026 18:39
Martička má hezké šatičky, ale doufám, že vyhraje Lindička.
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Monisek
09.07.2026 18:39
Koukám na stream na Tennis Live. Nevíte někdo, kdo to tam komentuje?
Reagovat
Ajeto
09.07.2026 18:38
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historik
09.07.2026 18:36
Nemůžu si pomoct, ale z té Kostyuk ta arogance stříká na všechny strany. Naprostá definice arogance.
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chlebavevaju
09.07.2026 18:37
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bardunek666
09.07.2026 18:38
Též to vnímám. Silně nesympatická žena. A ta v tom jejím boxu jakbysmet
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 18:39
Ta bude ve 40 vypadat šíleně, když začíná tak brzo.
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 18:40
Reagovat
George_Renel
09.07.2026 18:39
I z jejího botoxového boxu....
Reagovat
Monisek
09.07.2026 18:39
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 18:40
Jo, jo cítím to stejně - naštěstí Linda jí nedává čuchnout a opratě zápasu zatím drží pevně v rukách - jen tak dál
Reagovat
Blondie
09.07.2026 18:43
Necitim to ani trochu.
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HolyMotors
09.07.2026 18:45
Rovněž mi není zase tak sympatická, ale jsou mi hrozně sympatické její postoje a názory a už jen pro to jí hrozně fandím (jen ne tedy dnes)
Reagovat
gugu
09.07.2026 18:53
Reagovat
Krisboy
09.07.2026 18:53

Úžasně statečná, odvážná a hrdá ženská. Až ji Ukrajincům trochu závidím
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gugu
09.07.2026 18:54
tenhle respekt je mnohem hezci videt, nez kdyz tady schytava hejty od lidi, co ji pomalu ani neznaj, ale kritizuji za fakt, ze se neboji vyjadrit
Reagovat
farr
09.07.2026 18:36
Lol df-> set. Linda pěkně děkuje, ta by zas byla schopná to vyházet Viz první setbol na druhé podání, včera v podobných situacích excelovala.
Tak ještě jeden.
Reagovat
chlebavevaju
09.07.2026 18:36
Ted to komentátor Eurosportu zakřikl, řekl ze to bude 11.7. velký český den! Mame viníka!!
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frenkie57
09.07.2026 18:39
Je to trubka, kdyby raději držel kušnu.
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Liverpool22
09.07.2026 18:35
Linda smile super smile Velká výhoda byla, že Linda začala podávat a byla furt ve vedení a za stavu 5:4 dle očekávání Martička vykapala. Tak ještě jeden set smile
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Pavol
09.07.2026 18:35
České finále sa blíži
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Liverpool22
09.07.2026 18:35
moravské smile
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elsky
09.07.2026 18:37
Klidně Moravské
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ChybelJsemVam
09.07.2026 18:34
Ale copak copak.... copak... :-))))

Lindička tam poslala několik Orešniků a naše malá pasivně agresivní Putlerka z Oděsy dostala PTSD a roztřásla se jí kolínka? :-)))))))
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Serpens
09.07.2026 18:41
S Orešnikama by trefila kdeco, jen ne kurt.
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Krisboy
09.07.2026 18:44
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Blondie
09.07.2026 18:45
Nechces se vyprovodit, vatniku?
Tyhle komentare k zbliti si nech na fb u okamury, tady jsi v civilizovane spolecnosti.
Tak se podle toho chovej.
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elsky
09.07.2026 18:33
Balerína stylově, DFkem
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Nola
09.07.2026 18:33
LOL, dobre Marticka, cakala som kedy tam supne dabla
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Liverpool22
09.07.2026 18:36
smile smile
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Serpens
09.07.2026 18:33
Nic naplat, Linda na tomhle turnaji vždy udeří na konci
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horska.kraslice
09.07.2026 19:20
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bardunek666
09.07.2026 18:33
Přesně tohle jsme potřebovali. Tak ještě jeden, nepolevujeme a drtíme
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The_Punisher
09.07.2026 18:34
Presne! Pekne esovat :)
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Diabolique
09.07.2026 18:33
Linda klasika ... ukoleba souperku a za stavu 5:4 poprve prorazi podani!
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misa
09.07.2026 18:32
Linda hodně zlepšila return oproti loňsku.
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chlebavevaju
09.07.2026 18:32
Pojď tvl!!!
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The_Punisher
09.07.2026 18:28
A ted jdeme pro break, Lindo!
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zfloyd
09.07.2026 18:29
teď brejk a set je doma
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The_Punisher
09.07.2026 18:32
A uz je!!!!!!
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Liverpool22
09.07.2026 18:29
5:4 smile a teď to chce udeřit smile
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frenkie57
09.07.2026 18:33
Set je doma, brejk přišel v ten pravý čas.
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frenkie57
09.07.2026 18:34
Kostík ten závěr pěkně zčurdila.
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Liverpool22
09.07.2026 18:36
smile
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The_Punisher
09.07.2026 18:45
Snad takový servis najde i ve druhém setu a nejlépe dva
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HolyMotors
09.07.2026 18:19
Bohužel, Kostyuk podává ze stromu a je zatím velice agresivní. Snad jí to přestane chodit trošku.
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elsky
09.07.2026 18:21
Zase se občas nedostane správně k balónu a je to větší nemehlo na síti, něco za něco.
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HolyMotors
09.07.2026 18:29
To ano. Zatím je to taková přestřelka. Na returnu asi moc šancí nebude ani pro jednu.
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HolyMotors
09.07.2026 18:33
Jsem rád, že jsem se mýlil
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misa
09.07.2026 18:26
Zatím vyrovnané, rozhodne asi pár míčků v závěru setů...
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HolyMotors
09.07.2026 18:30
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chlebavevaju
09.07.2026 18:18
Zápas Nosková Kostyuk vyhraje ta, která vyhraje první set.
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Diabolique
09.07.2026 18:22
Kdepak, vyhraje ho ta co vyhraje posledni set.
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paprikovygulas.
09.07.2026 18:24
Nice bro
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Liverpool22
09.07.2026 18:25
LINDA zatím super na servisu - chce to dál držet servis a třeba v koncovce Martička vykape. smile
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chlebavevaju
09.07.2026 18:26
Ale na returnu spatna.
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Krisboy
09.07.2026 18:13
Tak už jsem se trochu uklidnil (dvě piva) po Karolínce a mohu se soustředit na Pupíka.
Tak pojď, dokonči to!!
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The_Punisher
09.07.2026 18:23
Dve stacily?
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Krisboy
09.07.2026 18:43
Na uklidnění a malou oslavu ano. Jinak ne.
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HolyMotors
09.07.2026 18:12
Lindě opravdu hodně věřím. Překvapilo mě, že je lehký kurzová outsiderka...
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Krisboy
09.07.2026 18:14
Já jsem věřil oběma. Obě jsem také vsadil.
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HolyMotors
09.07.2026 18:18
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paprikovygulas.
09.07.2026 18:28
Bude kebab
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Serpens
09.07.2026 18:11
Linda zatím celkem nervy, servis bude potřeba.
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chlebavevaju
09.07.2026 18:12
Zatim jsou nervózní obě dvě/
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paprikovygulas.
09.07.2026 18:13
Tak ty na gauciku bez stresu
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elsky
09.07.2026 18:19
Dělá se vůbec nějaký guláš bez papriky?
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paprikovygulas.
09.07.2026 18:23
Segedinsky
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chlebavevaju
09.07.2026 18:09
Šafina v boxu Lindy?
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elsky
09.07.2026 18:01
Na rozdíl od Mušky mám na Lindu vsazeno. To pude
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Diabolique
09.07.2026 17:59
Klidne ve trech tie breacich, Lindo!
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Blondie
09.07.2026 17:56
Marta ty šaty, ach... krása!
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Blondie
09.07.2026 17:56
Já jsem emočně úplně vyždímaná XD snad se tady taky napojím :D
Do toho, Lindíku!
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Kuba4Win
09.07.2026 17:56
Někdo stream?
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Liverpool22
09.07.2026 17:57
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8045656/

https://partner.nonamejose.sx/6eeac14b/c7ba3736/4c72e09e
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Diabolique
09.07.2026 17:57
https://www.viprow.sx/wimbledon/center-court-marta-kostyuk-vs-linda-noskova-online-stream-1
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bardunek666
09.07.2026 17:53
Linduško, trheeeeeej
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paprikovygulas.
09.07.2026 17:43
Pozor na užívateľa tommr pocas zapasu znevazvazuje hru ceskych hracok a po och vitaznom zápase si ich úspech snaží pripísať na svoju malú hrud
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Kuba4Win
09.07.2026 17:48
Zalez
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paprikovygulas.
09.07.2026 17:50
Reagovat
Ajeto
09.07.2026 17:55
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Diabolique
09.07.2026 17:51
tommr PRED ZAPASEM predpovi ze vsichni nasi prohraji a kdykoliv to udela, nasi vyhrajou. Je to tedy i jeho zasluha kdyz vyhrajeme. Bez kvalitniho tommringu nemaji nasi sanci!
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paprikovygulas.
09.07.2026 17:53
15 rokov bez prestávky na tp hovorí u neho za vsetko
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Ajeto
09.07.2026 17:55
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Ajeto
09.07.2026 17:56
Reagovat
The_Punisher
09.07.2026 17:52
O co ti jde? Nech tommra prosim napokoji!
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paprikovygulas.
09.07.2026 17:54
Toxický človek bude lyncovany ako lynčuje on, pravidlá internetových for
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Ajeto
09.07.2026 17:56
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paprikovygulas.
09.07.2026 18:07
Kamo sa bojí pouzit slová
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Ajeto
09.07.2026 18:39
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