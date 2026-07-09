České finále ve Wimbledonu! Skvělá Nosková přejela Kosťukovou a v boji o titul vyzve Muchovou
Kosťuková – Nosková 4:6, 4:6
Nosková začala wimbledonský semifinálový duel proti Kosťukové snadno udrženými servisy. Na returnu se zatím nedokázala dostak k šancím, ale snažila se o svoji tradiční agresivní hru. Ve čtvrtém gamu se po skvělém returnu a obrovské forhendové chybě Ukrajinky dostala na stav 30:30 a následně i na shodu. Turnajová dvanáctka si pomohla i vítězným forhendem a srovnala. Za stavu 2:2 Češka zvládla komplikace, pomohla si prvním podáním i skvělým volejem a i přes několik nevynucených chyb si servis udržela.
V šesté hře se česká hráčka dostala k premiérovému brejkbolu, ale Kosťuková v důležitý moment trefila eso. Po chvíli přidala další nechytatelný servis, přidala i vítězný forhend a forhendový drive volej a srovnala na 3:3. Obě hráčky pokračovaly v udržování svých servisů až do koncovky první sady. Nosková se za stavu 5:4 dostala ke třem setvolům na returnu. Ukrajinka na ten druhý spáchala dvojchybu a darovala své soupeřce servis i první sadu.
Ve druhém dějství se Nosková k brejku dostala poměrně rychle. Ve čtvrté hře využila nevynucených chyb Kosťukové a podání jí sebrala čistou hrou. Následně se ale sama dostala pod tlak a musela otáčet skóre 0:30. Pomohla si třemi přímými body v řadě a dostala se ke gamebolu. Hra ael ještě pokračovala. Kosťuková vytáhla i skvělý bekhendový return a následně se dostala k premiérovému brejkbolu. Ten využila vítězným forhendem a ztracený servis si vzala zpět.
Ukrajinka se rozjela k parádnímu výkonu. Po skvělé výměně trefila bekhendový prohoz do protipohybu Noskové a následně předvedla parádní zákrok na síti a i kvli těmto bodům a esu po chvíli srovnala na 3:3. Češka i po dvou ztracených hrách v řadě udržela klidnou hlavu a další zaváhání na podání nepřipustila.
V desátém gamu se česká hráčka dostala ke dvěma mečbolům. Ten první Kosťuková odvrátila. Na druhý už zkazila forhend a Nosková postoupila do premiérového grandslamového finále. V českém souboji o titul vyve Muchovou, která v předchozím semifinále zvládla dramatickou bitvu s Gauffovou, proti které odvrátila mečbol.
Česká hráčka je letos na travnatém povrchu ve skvělé formě. Ovládla prestižní pětistovku v Berlíně a parádními výkony se prezentuje i v All-England Clubu. Ve třetím kole odvrátila mečboly obávané soupeřky Sorany Cirsteaové a od té chvíle neztratila ani set a postoupila do premiérového grandslamového finále.
Český tenis tak zažívá wimbledonskou pohádku a jeden z největších příběhů v historii. Dvě ve skvělé formě hrající hráčky, které se letos střídaly na pozici české jedničky, prošly do svého premiérového finále v All-England Clubu a poperou se o premiérový grandslamový titul. Nosková nebo Muchová tak v sobotu naváže na zdejší tituly krajanek Petry Kvitové, Markéty Vondroušové a Barbory Krejčíkové, které zde slavily v poslední patnácti letech.
Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Teda že budu ještě někdy takhle naměkko...
DÍK
Ale náhoda to není. Dlouhodobě se upozorňuje na to, kolik máme holek v první stovce. Ale ten výsledný významný efekt dlouho chyběl. Mluvilo se o převládající kvantitě nad kvalitou. Holkám se na grandslamech často nedařilo, často jsme byli v druhém týdnu bez želízka v ohni. Dlouho jsme byli bez hráčky v TOP10. Prostě buď máme hodně špatný grandslam, nebo hodně hodně dobrý (i loňské US stálo za to). Ale asi tomu osud chtěl, aby se jednou sešly všechny okolnosti (vypadly největší favoritky) a máme tady nejspíš naprosto neopakovatelný zápas.
Marta to dnes nezvládla. Odehrála patrně nejhorší zápas turnaje. Myslel jsem si, že to bude dnes naopak, Linda ale bude jako Petra, prostě buď jde všechno, nebo nic.
Budu v sobotu hodně rozpolcený, Lindu mám lidsky mnohem radši, ale Muchová po tom všem... si to zaslouží.
"Ve dvouhře se grandslamové finále s výhradně českou účastí uskutečnilo, konkrétně ve ženské dvouhře na Wimbledonu, kde proti sobě v boji o titul nastoupily Karolína Muchová a Linda Nosková. Tento výjimečný milník v historii českého tenisu proběhl v červenci 2026."
Díky i vlkovi za dokonalé plánování a managing této významné události
Predikoval prohry Lindy a Musky a vyhru kralovny Kacenky ...
Double mel holt smulu ...
Ale zbytek? Fuj, hlavně nesnáším hovádko Vondroušovou, frňák Pinocchio Vondrouš nám snad už nebude dělat ostudu. :)) I ten Wimbledon jsem tehdy přál Ons Jabeur. Měli by jí ten GS dát dodatečně a podvodnici ho vzít.
Tolik nenávisti tady na forum ani nepatří. Byl bych zvědavý, jestli jsi tak nadával na Markétu, když ten Wimbl vyhrála. Dej si pozor, aby Tě z té nenávisti, jak říkáme my Osravaci cyp nestřelil.
A Kostyuk? Once a quitter... always a quitter. :)) NIKDY NEVYHRAJE GS, nemá na to hlavu, malej oděsáckej emocionální uzlíček nervů. :)
Hádám, že na tiskovce tradičně předvede lepší a agresivnější výkon než na kurtu.
Nádhera.
Vlčí sen o dárku k výročí Martiny se vyplnil dokonale.
Díky všem, kdo se na tom podíleli!
Hlavně Mušce a Lindě!
Absolutně neskutečné!
V sobotu uvidíme ryze české finále a už teď máme zbrusu novo wimbledonskou šampiónku. Těď už půjde jenom o to, která to bude.
Big gratulace Lindě a také vlkovi v trávě, jeho přání mu vyšlo naprosto dokonale.
Během 3 let 3 různé Češky vyhrály Wimbledon
Fandím Mušce, vyhraje Nosková
Ale tak, nemůžeme chtít všechno.
Neskutečné, opravdu neskutečné. Linda hrála to své a ke konci Kosťa pomohla. Obrovská gratulace
U titánek Peti a Karo P. jsme se toho nedočkali, tak se ten neskutečný, zdánlivě nedosažitelný sen plní teď.
Uf, normálně brečím :D
Ten užaslý pohled Lindy na konci, jako by tomu nemohla uvěřit, to bylo krásné, jdu si to znovu pustit.
Napusť si těch hoven plnou vanu a nalž se do toho do rána.
A cesky finale!!!
A ja jsem vyhral survivora
Vypada, ze ma uplne u zadku
Taky bych přiletěl, čertužel nejsem členem All England Clubu a tudíž mě nikdo nepozval
Úžasně statečná, odvážná a hrdá ženská. Až ji Ukrajincům trochu závidím
Tak ještě jeden.
Lindička tam poslala několik Orešniků a naše malá pasivně agresivní Putlerka z Oděsy dostala PTSD a roztřásla se jí kolínka? :-)))))))
Tyhle komentare k zbliti si nech na fb u okamury, tady jsi v civilizovane spolecnosti.
Tak se podle toho chovej.
Tak pojď, dokonči to!!
Do toho, Lindíku!
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