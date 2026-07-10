Děsivá chyba při mečbolu připravila Gauffovou o zápas. Díky, za ten kraťas, přiznala Muchová
Na ukazateli skóre byl stan 9:8 pro Gauffovou a ta podávala na vítězství. Výtečný servis na 'téčko’ Muchová s vypětím sil vrátila na polovinu soupeřky a té snad stačilo jen pohodlně zahrát míč někam k lajně.
Jenže to se nestalo. Američanka zvolila zkrácení úderu a balónek skončil v síti. "Říkala jsem si: Díky, za ten kraťas…” přiznala Muchová po zápase.
Místo konce utkání a radosti Gauffové přišlo srovnání skóre a nakonec triumf české hráčky. Američanka na pozápasové tiskové konferenci vysvětlila, co se v onom okamžiku stalo.
"Lidé, kteří nesledují tenis, si budou říkat: 'Proč jsi to udělala?' Ale bylo to prostě momentální rozhodnutí. Bylo to v tu chvíli správné? Možná ne. Ale kdyby to vyšlo, všichni budou říkat, jak skvělý úder to byl. Takový je prostě tenis. Některé rány kvůli milimetru za lajnou, některé zase snadno získáte. Zde se míček vrátil na složité místo. Nečekala jsem to a odraz mě trochu zaskočil. Takže jsem trochu zpanikařila," přiznala Gauffová.
Co se stalo, už se nevrátí. Ale třeba to tak mělo být. Kdyby Coco tenhle míček nezkazila, těžko by Wimbledon viděl české finále…
Muchová zvládla dramatickou bitvu s Gauffovou a postoupila do finále Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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a dala málo rotace, divný kraťas
After the miss, Gauff ran her non-hitting hand over her face and practised a full-swing forehand that perhaps she would have preferred in hindsight.
Tracy Austin sugg.ested on the BBC that Gauff looked like "she changed her mind three times as to where to hit that ball". But Gauff said, "Honestly, I didn't change my mind too much. I feel like if I had to do it over, I probably would have gone for a slice forehand down the line.
I didn't change my mind too much - tím se usvědčila
výmluvy, že MB nedali ani Federer nebo Sinner jsou trapné, protože to byly běžné výměny, žádná brutální chyba jako u Gauff
a nezapomněla připomenout, že jí čekají hejty mna síti - hra na oběť
já jí věřím jen tak polovinu toho, co říká
jednou nečte sítě, o týden později čte
mimo to tvoří obsah na TikTok, takže je vidět, že na sítích je závislá a hodně řeší, co o ní píší
g.este je zakázané slovo