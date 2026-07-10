Herní styly jdou proti sobě, mírně větší šance má Muchová, soudí bookmakeři
Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. V roce 1986 bojovaly v Londýně o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA.
Před zahájením letošního turnaje přitom sázkové kanceláře v úspěch českých tenistek příliš nevěřily. Favoritkami byly Běloruska Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Polka Iga Šwiateková, které drží první tři příčky světového žebříčku. Na Muchovou byl kurz okolo 25:1 a na Noskovou 60:1.
Mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava upozornil, že Muchová byla ve většině zápasů ve Wimbledonu favoritkou, zatímco Nosková byla spíše v pozici outsiderky. "A stejné je to i před finále, kde bude favoritkou na vítězství, i když opravdu jen o pár kurzových desetin, zkušenější Muchová v kurzu 1,88:1 proti 2,02:1 Noskové. Na turnajích proti sobě hrály jen jednou a po vyrovnaném třísetovém utkání zvítězila Muchová. Bylo to loni na US Open," dodal.
Experti připomněli, že českým teniskám se na trávě velmi daří. Mluvčí Chance Markéta Světlíková uvedla, že obě finalistky na trávě uspěly už na přípravných turnajích a v hlavní soutěži Wimbledonu na to navázaly. Muchová již za sebou grandslamové finále má, zároveň má povedenou sezonu a vyhýbá se zraněním. Nosková má ale zase lepší podání, čímž by zkušenější krajanku z Moravy mohla dostat pod tlak. Naopak je ale slabší v returnech.
"Herní styly jdou proti sobě. Nosková chce hrát rychle, razantně a přímočaře, Muchové vyhovují dlouhé výměny, změna rytmu a rozběhání soupeřky. Čím víc tenisu se odehraje, tím lepší vyhlídky pro Muchovou," řekla Světlíková.
Podobně vidí situaci také expert Fortuny Roman Kovařík. "Muchová bude opět hrát pestrý atraktivní tenis, kterým bude chtít Noskovou utahat. Nosková ale hraje trpělivě a přesně umisťuje míče, navíc působila na konci svého zápasu i čerstvěji než vyčerpaná Muchová," uvedl Kovařík. Ten zároveň odhaduje, že se zápas rozhodne až ve třetím setu, jako tomu bylo v jediném dosavadním vzájemném zápase těchto hráček na loňském US Open.
Obě tenistky jsou také spoluhráčky a kamarádky, odborníci proto upozorňují, že velmi dobře znají soupeřčin styl hry. Muchová je v současnosti na devátém místě ve světovém žebříčku a Nosková dvanáctá. Muchová, nebo Nosková se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední čtyři sezony. V roce 2024 triumfovala v All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo Markétě Vondroušové. V samostatné historii tam uspěly také Petra Kvitová a Jana Novotná.
Finálový zápas českých tenisek bude možné sledovat kromě platforem HBO Max a Oneplay také na Primě a Eurosportu 2. Prima získala práva na přenos od Warner Bros Discovery, pod kterou spadá i HBO. Vysílání na obou kanálech začne v 16:30, oficiálně by měl zápas začít v 17:00 SELČ. Přenos bude možné sledovat také u vybraných sázkových kanceláří.
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hneď som si myslel, že niekto s nickom podľa klubu, ktorému som vždy fandil, poradí najlepšie
už som dávnejšie na desktope skúšal klik pravým tlačidlom na smajlíka a následne na "Preskúmať", ale v zdrojovom kóde je len číslo, nevedel som, aká je presná syntax zápisu, teraz už si pôjdem svoje
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PS: Hvězdičku dávat vždy bez mezer. Bohužel nemám kód na smajlíka s nosíkem, který se hodí pro Lindu.