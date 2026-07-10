Herní styly jdou proti sobě, mírně větší šance má Muchová, soudí bookmakeři

DNES, 16:00
Téma 38
Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká ve finále dvouhry ve Wimbledonu podle bookmakerů vyrovnaný zápas. Kurzově mírně favorizují zkušenější Muchovou, na kterou také míří zhruba dvě třetiny všech sázek. Šance jsou ale podle odborníků velmi vyrovnané a o tom, kdo grandslamový titul získá, budou rozhodovat detaily. ČTK to sdělily oslovené sázkové kanceláře. Ty zatím na Wimbledon přijaly sázky za více než miliardu korun.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají o wimbledonský titul (@ Gao Jing / Xinhua News / Profimedia)

Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. V roce 1986 bojovaly v Londýně o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA.

Před zahájením letošního turnaje přitom sázkové kanceláře v úspěch českých tenistek příliš nevěřily. Favoritkami byly Běloruska Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Polka Iga Šwiateková, které drží první tři příčky světového žebříčku. Na Muchovou byl kurz okolo 25:1 a na Noskovou 60:1.

Mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava upozornil, že Muchová byla ve většině zápasů ve Wimbledonu favoritkou, zatímco Nosková byla spíše v pozici outsiderky. "A stejné je to i před finále, kde bude favoritkou na vítězství, i když opravdu jen o pár kurzových desetin, zkušenější Muchová v kurzu 1,88:1 proti 2,02:1 Noskové. Na turnajích proti sobě hrály jen jednou a po vyrovnaném třísetovém utkání zvítězila Muchová. Bylo to loni na US Open," dodal.

Experti připomněli, že českým teniskám se na trávě velmi daří. Mluvčí Chance Markéta Světlíková uvedla, že obě finalistky na trávě uspěly už na přípravných turnajích a v hlavní soutěži Wimbledonu na to navázaly. Muchová již za sebou grandslamové finále má, zároveň má povedenou sezonu a vyhýbá se zraněním. Nosková má ale zase lepší podání, čímž by zkušenější krajanku z Moravy mohla dostat pod tlak. Naopak je ale slabší v returnech.

"Herní styly jdou proti sobě. Nosková chce hrát rychle, razantně a přímočaře, Muchové vyhovují dlouhé výměny, změna rytmu a rozběhání soupeřky. Čím víc tenisu se odehraje, tím lepší vyhlídky pro Muchovou," řekla Světlíková.

Podobně vidí situaci také expert Fortuny Roman Kovařík. "Muchová bude opět hrát pestrý atraktivní tenis, kterým bude chtít Noskovou utahat. Nosková ale hraje trpělivě a přesně umisťuje míče, navíc působila na konci svého zápasu i čerstvěji než vyčerpaná Muchová," uvedl Kovařík. Ten zároveň odhaduje, že se zápas rozhodne až ve třetím setu, jako tomu bylo v jediném dosavadním vzájemném zápase těchto hráček na loňském US Open.

Obě tenistky jsou také spoluhráčky a kamarádky, odborníci proto upozorňují, že velmi dobře znají soupeřčin styl hry. Muchová je v současnosti na devátém místě ve světovém žebříčku a Nosková dvanáctá. Muchová, nebo Nosková se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední čtyři sezony. V roce 2024 triumfovala v All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo Markétě Vondroušové. V samostatné historii tam uspěly také Petra Kvitová a Jana Novotná.

Finálový zápas českých tenisek bude možné sledovat kromě platforem HBO Max a Oneplay také na Primě a Eurosportu 2. Prima získala práva na přenos od Warner Bros Discovery, pod kterou spadá i HBO. Vysílání na obou kanálech začne v 16:30, oficiálně by měl zápas začít v 17:00 SELČ. Přenos bude možné sledovat také u vybraných sázkových kanceláří.

Finále Muchová – Nosková: Kde sledovat živě, kdy se hraje a další informace

 

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

38
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chlebavevaju
10.07.2026 17:36
Finále vyhraje Nosková. Ale bude to na tři sety.
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Sinuhet1
10.07.2026 17:31
jak tu nekteri odbornici psali pred turnajem ze to je statisticky nesmysl, ze hracky co vyhrali turnaj pred GS grandslam neziskaji, tak se to pekne vyplnilo - dosly do finale obe Ja si pamatuju Baru Krejcikovou, tam to bylo to samy a taky to vyslo
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darek.vrana
10.07.2026 17:36
Ale ideální je to dva týdny před, ne v posledním týdnu, to je rozdíl.
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Liverpool22
10.07.2026 17:39
Ano - Bára vyhrála Štrasburk a pak RG. smile Tady na W se v SF potvrdila predikce, že Marta je silná spíše na antuce a Coco spíš na betonu - ani jedna nehrála na trávě ani finále. Naopak naše holky mají na trávu hru + obě mají z trávy už titul.......A v těch zápasech to bylo vidět Coco i Marta např. na antuce dokážou vrátit nemožné míče, ale na trávě hlavně Marta nestíhala, nedokázala číst servis Lindy......
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Mac
10.07.2026 16:49
jako většina, krom skalnich nosorožíka, budu ne fandit, ale spíš jen přát talíř mušce z věkových a estetickych důvodů, ale mám obavy, že mentální síla bude jasně na straně mládeže...
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Liverpool22
10.07.2026 17:13
Taky jsem si všimnul, že většina "neutrálních" přeje z věkových důvodů talíř Mušce. Já to takhle nemám a spíš to beru osudově - co se má stát ať se stane. Holt pro některé hráčky je strop finále GS a těch hráček co mají "jen" finále GS je mraky např. Plíšková, Šafářová, Safina, Radwanska, Dementěva, Jankovič......A další věc je, že Lindě sice prorokuji cca 3-4 GS, ale na druhou stranu jisté to nemá nikdo - konkurence je velká + nikdo neví co bude za pár let. Hlavně ta "brána" k výhře na GS se zavře hrozně rychle - mluvila o tom Iga, které to vše válcovala, ale najednou dospěla Mirra, Coco + Rybka dospěla a najednou padá žebříčkem. To samé Aryna - zatím je NO. 1, ale letos GS vyhrávají jiné holky - najednou je tady naše mladá Linda, dále Jovič, Marta, nažhavená Krueger.... + k tomu starší hráčky v životní formě Muška, Sorana, Svitolina.....a najednou je to pro Arynu či Igu složitější vyhrát další GS.
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Sinuhet1
10.07.2026 17:38
at vyhraje ta lepsi, kdyz si to Muska neuhraje tak i tak to bude super ze bude mit GS Linda
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Liverpool22
10.07.2026 17:41
smile
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jih
10.07.2026 17:26
Ich bin ein Nosorožík.
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com
10.07.2026 17:32
Ich bin ein schönes Mädchen.
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elsky
10.07.2026 16:38
Přeju Karolíně, vyhraje Linda. O nic jí nejde, odpočinutá, zdravá.
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HAJ
10.07.2026 16:32
Obě, Kája a Linda, jsou pro mně super osobnosti, líbí se mi i vystupováním. Obě hrají na letošním Wimblu perfektní tenis. Kája krásnou variabilitou, Linda zase působí jako hráčka pokeru s klidnou sílou. Takže to vidím 50 na 50. Bude záležet, která se do soboty lépe vyspí.
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Liverpool22
10.07.2026 16:28
Finále Linda smile + Muška smile bude jako hokejové finále mezi HC Olomouc a VHK Vsetín Tak ať si to holky hlavně užijou a vyhraje ta lepší.
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pantera1
10.07.2026 16:30
A my taky, ať Holky ukáží to nejlepší ze sebe, jsem na ně fakt pyšná smile
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Liverpool22
10.07.2026 16:34
smile
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LiJ
10.07.2026 16:31
Mladé Valachy proti zkušené Hané
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Liverpool22
10.07.2026 16:34
Slivovice proti vínečku smile
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HAJ
10.07.2026 16:36
Hlavně ať jsou zdravé a ukáží Svůj nejlepší tenis.
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Saulnier
10.07.2026 16:18
Muška ... kde sú to smajlíky srdiečka?
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Liverpool22
10.07.2026 16:31
Pokud chceš smajlíka smile tak musíš dát číselný kód: * 100 *, ale hvězdičku bez mezer.
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LiJ
10.07.2026 16:33
A to české srdíčko má jaký kód a ty další?
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Liverpool22
10.07.2026 16:35
* 333 * smile
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LiJ
10.07.2026 16:36
smile smile smile
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pantera1
10.07.2026 16:41
smile smile a srdičkujem o sto šest
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Saulnier
10.07.2026 16:49
smile
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Saulnier
10.07.2026 16:34
smile
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Saulnier
10.07.2026 16:35
vďaka
hneď som si myslel, že niekto s nickom podľa klubu, ktorému som vždy fandil, poradí najlepšie
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pantera1
10.07.2026 16:42
To jsou ty starý smajlíky co tu byly, jsou skvělý, ale ty číselný kódy si nepamatuji bohužel.
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Liverpool22
10.07.2026 16:48
já jsem si je napsal a oblíbené si pamatuji, ale nemám úplně všechny.
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Saulnier
10.07.2026 16:48
škoda, že už tu nie sú, je to fajn spestrenie
už som dávnejšie na desktope skúšal klik pravým tlačidlom na smajlíka a následne na "Preskúmať", ale v zdrojovom kóde je len číslo, nevedel som, aká je presná syntax zápisu, teraz už si pôjdem svoje
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Liverpool22
10.07.2026 16:46
Tady jsou číselné kódy některých smajlíků:
smile - * 100 *
smile - * 333 *
smile - * 190 *
smile - * 4 *
smile - * 252 *
smile - * 2630 *
smile - * 93 *
smile - * 3061 *
smile - * 839 *
smile - * 35 *
smile - * 446 *
smile - * 990 *
smile - * 2 *
smile - * 28 *
smile - * 12 *
smile - * 235 *
PS: Hvězdičku dávat vždy bez mezer. Bohužel nemám kód na smajlíka s nosíkem, který se hodí pro Lindu.
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pantera1
10.07.2026 16:47
Jsem si to odfotila super, seš nej ten má comik .
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Saulnier
10.07.2026 16:50
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LiJ
10.07.2026 17:06
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HAJ
10.07.2026 17:10
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jih
10.07.2026 17:32
Ten mám, ale nelíbí se mi, nepoužívám...Lindasmile přece nemá nosík nahoru. smile
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paprikovygulas.
10.07.2026 17:46
smile daj tam 158
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paprikovygulas.
10.07.2026 16:05
Bookmaker svetzachranujca profesia
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