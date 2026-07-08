Konec ve 23 hodin je úplný nesmysl, absolutně nechápu, zlobil se Lehečka
"Od začátku jsem věděl, že musím předvést skvělý výkon hned od prvních výměn. Chtěl jsem ukázat, že jsem připravený na kurtu bojovat a jít si za vítězstvím. Začínalo se za stavu 3:3, takže po třech narychlo odehraných gamech mohl být konec. Věděl jsem, že musím hrát agresivněji, což se mi včera (v pondělí) úplně nedařilo," řekl Lehečka. Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi vstoupil do dohrávky na centrálním dvorci dobře. Zatímco v pondělí nevyužil ani jeden ze sedmi brejkbolů, v úterý ve třetí sadě za stavu 4:3 hned soupeři servis sebral a sadu dopodával.
"Dnes panovaly úplně jiné podmínky než včera večer pod zataženou střechou. Míče skákaly o něco výš, takže pro mě bylo snazší útočit a chodit si pro údery. A je potřeba zmínit, že i soupeř udělal o trochu více chyb než včera. Bylo na něm znát, že cítí můj tlak a vnímá, že míče dokážu lépe proměňovat," uvedl Lehečka. Ve čtvrté sadě se už ale Zverev zlepšil a Lehečku k brejkbolu nepustil. Rozhodl v tie-breaku, který vyhrál 8:6. Českém tenistovi v něm nepomohly ani dva odvrácené mečboly, při tom třetím zahrál míč do sítě.
"Mrzí mě to, to byla to laciná chyba. Opravdu mě to štve, protože jinak ten tie-break vypadal z mé strany docela slušně. Proti hráči jeho kalibru si ale takové zaváhání nemohu dovolit. Přišlo v ten nejhorší možný moment, ale to se v tenise stává. Je to pro mě dobrá zkušenost," řekl Lehečka. Další zkušeností pro něj byl i fakt, že se duel hrál ve dvou dnech. V pondělí se totiž nedohrál kvůli regulím. Na nejslavnějším turnaji platí pravidlo, že po 23. hodině se nesmí pokračovat, jde o limit kvůli nočnímu klidu.
"Přijde mi to jako úplný nesmysl a absolutně nechápu, k čemu je to dobré. Je to specifikum pouze této čtvrti. Vždyť celý svět zná název Wimbledon jen díky tomuto turnaji. Všichni lidé mimo Anglii mají toto místo spojené výhradně s tenisem. Ekonomicky se do této oblasti nasype obrovské množství peněz a místní obyvatelé z toho hodně profitují. Když si uvědomím, kolik peněz platíme jen za pronájem domů, myslím si, že by to ty dva týdny v roce mohli místní přežít," uvedl český tenista.
S nařízením nebyl spokojený, přestože mu paradoxně přeložení zápasu pomohlo. "V tuto chvíli jsem z toho pravidla těžil já, ale příště se to může otočit proti mně. Nabízí se také druhá otázka, zda má vůbec smysl začínat zápasy v půl druhé odpoledne, když se o této večerce ví. Tyto dvě věci dohromady zkrátka nedávají smysl," řekl Lehečka, který plnil roli nasazené třináctky.
Vážil si, že na pondělní část přišel osminásobný wimbledonský šampion Roger Federer. Legendární Švýcar seděl v jednu chvíli v královské loži zcela sám. "Nešlo ho přehlédnout. Byl to moc hezký moment, i když je pravda, že po prvních deseti minutách se box zaplnil, takže tam sám neseděl zase tak dlouho. Ukázal tím ale, že má tenis pořád strašně rád a že ho zajímají i samotné začátky zápasů. Velice jsem si vážil šance hrát na tak úžasném kurtu před člověkem, který na něm sám odehrál skvělé zápasy a dokázal tu neuvěřitelné věci. Škoda jen, že se mi nepodařilo urvat aspoň ten jeden set," uvedl Lehečka.
Přestože se mu do wimbledonského čtvrtfinále nepodařilo postoupit ani na druhý pokus, věřil, že nepředvedl v All England Clubu špatné výkony. "Jako nevyužitou šanci to určitě neberu. V osmifinále jsem stál proti Zverevovi, který je podle mě ve své životní formě. Je na něm vidět, že jeho současný tenis na trávě je úplně někde jinde, než když jsem ho tu viděl hrát před lety,“ řekl Lehečka.
"Samozřejmě bych si do osmifinále přál někoho jiného, abych měl šanci na čtvrtfinále o něco větší, ale dostal jsem turnajovou dvojku v životní formě. Na to se nemůžu vymlouvat. Pokud chci takový turnaj vyhrát, stejně musím ty nejlepší dříve či později porazit. V prvních třech zápasech jsem byl pokaždé favoritem a zvládl jsem je slušně. Dnes se mi bohužel nepodařilo zápas otočit, ale myslím si, že to mělo skvělou úroveň jak včera, tak dnes. Za svůj výkon se nemusím stydět, dalo mi to spoustu zkušeností. Na tomto kurtu jsem hrál poprvé a rozhodně je na čem stavět," doplnil Lehečka.
Lehečka se o zázrak nepostaral. Ve Wimbledonu končí, Zverev slaví nové maximum
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zřejmě už měl sbaleno na ranní let...
Já bych ti přál si vystát/vyčekat/vyspat lístky ve Wimbledon Queue. Bys psychicky neunesl co my fanoušci musíme "vytrpět" abychom tě viděli pinkat. :) Ale tak každý má své problémy, které mu přijdou jako vrchol světa ...
To, že někdo jiný řeší závažnější problémy, ještě neznamená nechávat zjevné hlouposti bez povšimnutí. S tímhle mindsetem by se nedalo řešit nic, vždycky je na světě někdo s horšími starostmi.