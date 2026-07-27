Další rána pro Drapera. Britskou hvězdu znovu trápí zdraví, návrat se odkládá
Necelý měsíc před startem newyorského grandslamu se u bývalé světové čtyřky znovu ozvaly potíže s levou paží. Draper sice do americké metropole přicestoval a před plánovaným vstupem do turnaje absolvoval i trénink s krajanem Andym Murraym, po zhodnocení svého zdravotního stavu se však rozhodl odstoupit.
Pro britského tenistu jde o další komplikaci v sezoně, kterou od dubna výrazně ovlivňují zranění. Od dubnového poranění kolena na turnaji v Barceloně odehrál jediný turnaj. Po dvouměsíční pauze se vrátil v Eastbourne, kde postoupil do semifinále, následně ale kvůli dalším zdravotním problémům vynechal Wimbledon. Když už se zdálo, že se vítěz turnaje v Indian Wells znovu vrací do herní pohody, zastavily ho tentokrát bolesti levé ruky, které ho trápí už několik měsíců.
Opakované zdravotní komplikace se výrazně podepsaly také na Draperově postavení ve světovém žebříčku. Kvůli dlouhé absenci a ztrátě bodů za loňské výsledky se propadl až na 147. místo. Jeho odstoupení z Washingtonu navíc vyvolává další otazníky ohledně přípravy na US Open i případného startu na challengeru, který měl absolvovat před posledním grandslamem sezony. Času na návrat do zápasového tempa rychle ubývá.
Přestože prožívá jedno z nejtěžších období kariéry, Draper se fanouškům přihlásil s povzbudivým vzkazem. Přiznal, že poslední měsíce byly plné nejistoty a zklamání, zároveň ale zdůraznil, že věří ve svůj návrat. Brit uvedl, že nejtěžší součástí rekonvalescence je trpělivost. Místo toho, aby se soustředil na krátkodobé neúspěchy, chce pokračovat v tvrdé práci, dokud se nevrátí na úroveň, o níž je přesvědčen, že jí může znovu dosáhnout.
I když se jeho návrat na okruh ATP znovu odkládá, Draper zůstává přesvědčený, že vytrvalost se mu nakonec vyplatí.
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