Absence Alcaraze bolí celý okruh. Ředitelé turnajů přiznávají citelné ztráty
Alcaraz je mimo soutěžní dění od zranění zápěstí, které utrpěl v průběhu letošní sezony. V současnosti dokončuje závěrečnou fázi rehabilitace a podle dosavadních informací by se měl vrátit na turnaji Masters 1000 v Cincinnati. Právě tam by měl nabrat zápasovou praxi před závěrečným grandslamem sezony, US Open.
Podle Amritraje je Alcaraz jedním z mála tenistů současnosti, kteří dokážou výrazně ovlivnit zájem veřejnosti o celý turnaj. "Mluvil jsem s několika řediteli turnajů a všichni mi říkali totéž. Když Carlos kvůli zranění odstoupí, když na turnaji startuje, vypadne brzy nebo se dostane až do finále, vždy se to výrazně projeví na prodeji vstupenek," uvedl Amritraj v podcastu Nothing Major.
Podle bývalého tenisty není Alcaraz pouze špičkovým hráčem, ale také výjimečnou sportovní osobností, která dokáže oslovit fanoušky daleko za hranicemi tenisového prostředí. Připomněl například loňské Roland Garros, kde Španěl po zisku titulu oslavil triumf uvolněným způsobem ve společnosti přátel včetně syna bývalého fotbalisty Davida Beckhama. Právě schopnost přirozeně vystupovat na veřejnosti podle Amritraje ještě více posiluje jeho popularitu.
"Je jednou z opravdu výjimečných světových hvězd. Stačí se podívat na Wimbledon. Ve stejný den se hrálo finále mistrovství světa ve fotbale a celé město žilo tímto zápasem. Přesto Carlos dokázal získat titul a zůstal jednou z hlavních sportovních postav dne. To je něco výjimečného," řekl Amritraj. Dodal také, že Alcaraz se pravidelně pohybuje mezi světovými celebritami, což ještě více rozšiřuje jeho dosah mimo tenis. "Když je na kurtu a usměje se, lidé z něj šílí. Je to neuvěřitelné," uvedl.
Španělův návrat netrpělivě vyhlížejí nejen fanoušci a pořadatelé turnajů, ale také samotní hráči. Po letošním triumfu ve Wimbledonu například světová jednička Jannik Sinner prohlásil, že mužský tenis potřebuje, aby se Alcaraz co nejdříve vrátil. Rivalita obou mladých hvězd je v posledních letech považována za jednu z hlavních hnacích sil mužského okruhu a jejich vzájemné souboje pravidelně přitahují mimořádnou pozornost fanoušků po celém světě.
Cincinnati rozhodne. Alcarazův návrat má podle Rusedského jasnou podmínku
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře