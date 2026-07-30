Z outsidera postrachem. Syn českého grandslamového šampiona slaví žebříčkové maximum
Dvaadvacetiletý Američan, jehož otcem je bývalý český daviscupový reprezentant a vítěz čtyřhry na US Open Martin Damm, prošel na turnaji ATP 500 úspěšně kvalifikací a v prvním kole narazil na druhého nasazeného Sheltona. Favorit nakonec zvítězil 6:4, 4:6, 6:4, jednoduchou práci ale rozhodně neměl.
Damm odehrál se členem elitní světové desítky vyrovnané utkání, ve druhém setu si dokonce vynutil rozhodující dějství a ukázal, že se mezi nejlepšími tenisty světa rozhodně neztrácí. Výkon proti jednomu z favoritů turnaje je dalším potvrzením jeho výrazného vzestupu v letošní sezoně.
Shelton po zápase přiznal, že úvodní vítězství pro něj mělo velký význam. Po překvapivém vyřazení v prvním kole Wimbledonu potřeboval znovu získat jistotu před blížícím se US Open. "Je obrovsky důležité začít tady vítězstvím a nabrat zápasový rytmus před US Open. Na této části sezony není moc času dostat se do formy. Když na dvou nebo třech turnajích vypadnete brzy, může to ovlivnit sebevědomí i úroveň hry před New Yorkem," vysvětlil americký tenista.
Právě skutečnost, že Shelton po vydřené výhře emotivně slavil postup do druhého kola, dobře ukazuje, jak náročnou překážkou pro něj Damm byl. ATP si všimla, že po proměněném mečbolu zařval směrem ke svému týmu a dal tak průchod radosti.
Pro Martina Damma jde o další významný krok vpřed. Syn někdejšího pátého deblisty světa se během posledních dvanácti měsíců posunul o více než tři stovky míst světového žebříčku a stále hlasitěji klepe na dveře elitní stovky. Pokud bude pokračovat ve výkonech, jaké předvedl proti Sheltonovi, může se mezi nejlepšími hráči světa usadit natrvalo. V současné době patří Dammovi v live žebříčku životní 97. příčka.
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