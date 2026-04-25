Menšík za hodinu zničil syna české legendy. Na Masters suverénně zvládl bitvu servisů

DNES, 14:20
ATP MASTERS MADRID - Jakub Menšík naprosto suverénně vstoupil do letošního ročníku madridského Masters a vyhrál první zápas po zdravotních problémech. Český favorit snadno zvládl bitvu servisů se synem české legendy Martinem Dammem, který reprezentuje Spojené státy americké. Do třetího kola prolétl za hodinu a pár minut po vítězství 6:3, 6:4.
Jakub Menšík na Masters suverénně postupuje (© Alberto E. Tamargo / Sipa USA / Profimedia)

Damm – Menšík 3:6, 4:6

Dle očekávání se hrálo velmi rychle a bez delších výměn. Na rychlejší antuce v Madridu se očekávalo, že hlavní zbraní obou aktérů bude dělový servis, což se nakonec potvrdilo. Menšík byl ovšem mnohem jistější než Damm, pokud došlo na přestřelku od základní čáry, lépe returnoval a zaslouženě zapsal hladké vítězství.

Úvodní čtyři gamy skončily čistou hrou a jako první řešil komplikace na podání český tenista. Menšík však brejkbol odvrátil a od té doby už byl jasně lepším hráčem na kurtu. První tři brejkboly v šesté hře sice nevyužil, nicméně od stavu 3:3 ztratil dohromady jen dva body a za 32 minut vedl o set.

Rovněž ve druhé sadě byl Damm schopný držet krok jen do poloviny setu. Menšík tentokrát slavil brejk již v pátém gamu a zase se o kousek přiblížil k postupu do další fáze prestižní madridské tisícovky.

Náskok brejku si prostějovský rodák vzít nenechal. Damm další ztrátu vlastního servisu nepřipustil, avšak na returnu se neprosadil, ačkoli měl v posledním gamu vedení 30:0 i brejkbol, který Menšík vyřešil podáním. Českému tenistovi tak stačilo na postup pouhých 67 minut.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Menšíka se jednalo o první singlový zápas po měsíci a neúspěšné obhajobě titulu na Masters v Miami. V posledních týdnech bojoval se zánětem prstu na noze, musel odstoupit z Monte Carla a také byl nucen zrušit start v Mnichově.

Letošní vystoupení v Madridu je pro něj velmi důležité, jelikož obhajuje body za loňské čtvrtfinále. To by ideálně potřeboval minimálně zopakovat, aby se znovu nepropadl v žebříčku. Svou bilanci v této sezoně, která zahrnuje druhý kariérní titul v Aucklandu, vylepšil na 17:6 a v živém pořadí mu momentálně patří 28. příčka.

O postup do osmifinále se v pondělí utká s Karenem Chačanovem. Na zkušeného ruského tenistu nestačil ve finále předloni v Dauhá ani loni ve druhém kole v Indian Wells. Poprvé se potkají mimo betony.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
chlebavevaju
25.04.2026 15:05
Zlaté české dítě bohužel v dalším kole končí, Khachanov na něj umí.
Krisboy
25.04.2026 15:00
Přiznám se, že jsem měl trošku obavy. Mladej Dammy se furt zlepšuje. Tak sorry, Kubíku
com
25.04.2026 14:52
Zázračné české dítě a budoucí majitel 10ti GS za hodinu zničil syna české legendy smilesmile
EdinaElwes
25.04.2026 14:50
Už to snad dotáhnou
Diabolique
25.04.2026 14:31
Kuba pekne ... a Maruska s Lindou statecne bojujou proti Ostapence s Routliffe, prohraly prvni set v tie breaku, ve druhem vedly, pak bylo srovnano, ale ted jdou podavat na vitezstvi ve druhem setu.
The_Punisher
25.04.2026 14:51
A je to tam! Sledoval nekdo? Jaky mela Penko vyraz?
Diabolique
25.04.2026 14:58
No vis jak ... ale byla tam jedna situace, co jsem nevidel jeji zacatek, ale pak jsem koukal, jak tam ochranka vyvadela jednoho divaka, asi ceskyho ... a podle chatu se pri fandeni vyjadril neco jako ze je Ostapenko spekacek a ona tomu zrejme rozumela
misa
25.04.2026 15:34
To byl ještě slušný
