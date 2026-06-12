Achillovka dál drží dánskou superstar mimo hru. Návrat Runeho se komplikuje
Rune úvodní měsíce letošní sezony věnoval rekonvalescenci a podle předběžných optimistických předpovědí se mohl objevit už na některých antukových turnajích. Zdravotní problémy dánské superstar však dle dostupných informací přetrvávají a vyžádají si tak mnohem delší dobu, než se původně předpokládalo.
Po odhlášení z Roland Garros původně cílil na travnatou část sezony jako ideální moment pro návrat. Přetrvávající potíže ho ale přesvědčily, aby vynechal turnaj v Londýně. A dost pravděpodobně budou následovat i další. Podle některých zpráv Rune stále zvažuje start na Wimbledonu, šlo by však o riskantní krok po sedmi měsících bez zápasového zatížení. Realističtěji se očekává jeho návrat během severoamerické série na tvrdém povrchu, která by měla ukázat jeho aktuální úroveň.
Místo předčasného návratu chce Dán počkat, dokud nebude plně připraven, aby mohl okamžitě soutěžit na nejvyšší úrovni a neriskoval další zdravotní komplikace. Dlouhá absence se samozřejmě podepsala na jeho postavení v žebříčku, kde mu v současné době patří 62. příčka. Jeho hlavním cílem ale zůstává úplné zotavení. Třiadvacetiletý hráč opakovaně zdůrazňuje, že se chce vrátit až ve chvíli, kdy bude schopen znovu konkurovat nejlepším hráčům.
"Nechci nic uspěchat. Raději obětuji několik týdnů, než abych riskoval další zranění, které by mi mohlo vystavit stopku na další měsíce. To by za to nestálo. Myslím, že já i můj tým máme důvod k optimismu, všechno jde správným směrem, jen je třeba mít trpělivost," uzavírá dánský tenista.
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