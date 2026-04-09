Konec hororu? Dánská hvězda oznámila návrat po ošklivém zranění
Dvaadvacetiletý Dán oznámil na sociálních sítích, že se přihlásil na antukový turnaj v Hamburku, který začne 17. května. Jeho účast potvrdili i němečtí pořadatelé.
"Tvrdá práce začne v Hamburku. Nemůžu se dočkat, až budu zpátky na tamní antuce a po dlouhé pauze konečně zase zažiju atmosféru na kurtu," uvedl Rune v prohlášení.
Trojnásobný grandslamový čtvrtfinalista se vážně zranil v druhé polovině října v semifinále turnaje ve Stockholmu. Právě ve švédské metropoli Rune získal v roce 2022 jeden z pěti titulů na ATP Tour.
V době zranění mu patřilo 11. místo ve světovém žebříčku, nejvýše byl čtvrtý v létě 2023. Aktuálně figuruje v pořadí ATP na 29. pozici.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře