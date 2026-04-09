Konec hororu? Dánská hvězda oznámila návrat po ošklivém zranění

DNES, 16:45
Aktuality 1
Bývalý čtvrtý tenista světa Holger Rune oznámil termín návratu po hororových posledních měsících. Dánský talent se po říjnové operaci přetržené achilovky vrátí na kurty už v polovině příštího měsíce.
Profily hráčů
Rune Holger
Holger Rune oznámil termín návratu po vážném zranění (© HECTOR RETAMAL / AFP)

Dvaadvacetiletý Dán oznámil na sociálních sítích, že se přihlásil na antukový turnaj v Hamburku, který začne 17. května. Jeho účast potvrdili i němečtí pořadatelé.

"Tvrdá práce začne v Hamburku. Nemůžu se dočkat, až budu zpátky na tamní antuce a po dlouhé pauze konečně zase zažiju atmosféru na kurtu," uvedl Rune v prohlášení.

Trojnásobný grandslamový čtvrtfinalista se vážně zranil v druhé polovině října v semifinále turnaje ve Stockholmu. Právě ve švédské metropoli Rune získal v roce 2022 jeden z pěti titulů na ATP Tour.

V době zranění mu patřilo 11. místo ve světovém žebříčku, nejvýše byl čtvrtý v létě 2023. Aktuálně figuruje v pořadí ATP na 29. pozici.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
603262
09.04.2026 17:03
Nerozumím jeho návratu týden přes RG. Měl skipnout antukovou část a začít sezonu na trávě.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

Registrace nového uživatele
TOPlist