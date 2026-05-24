Lehečka je na novém životním maximu, Muchová drží elitní desítku

DNES, 11:45
Téma 0
Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní dvanáctou příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na desáté pozici.
Profily hráčů
Lehečka Jiří
Muchová Karolina
Jiří Lehečka je na novém životním maximu (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Čtyřiadvacetiletý Lehečka před dvěma týdny na Masters v Římě vypadl ve třetím kole, ale v žebříčku ATP se posunul o dvě místa. Jeho dosavadním maximem byla třináctá příčka, na kterou se poprvé dostal začátkem dubna.

Muchová je na stejné pozici jako před týdnem, stejně jako dvanáctá Linda Nosková. Světovou jedničkou ve čtyřhře je stále desetinásobná grandslamová šampionka Kateřina Siniaková.

V čele pořadí výrazné změny nenastaly. Mužský žebříček vede Jannik Sinner z Itálie, ženám nadále vládne Aryna Sabalenková z Běloruska.

Žebříček dvouhry ATP

Žebříček dvouhry WTA

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist