Lehečka je na novém životním maximu, Muchová drží elitní desítku
Čtyřiadvacetiletý Lehečka před dvěma týdny na Masters v Římě vypadl ve třetím kole, ale v žebříčku ATP se posunul o dvě místa. Jeho dosavadním maximem byla třináctá příčka, na kterou se poprvé dostal začátkem dubna.
Muchová je na stejné pozici jako před týdnem, stejně jako dvanáctá Linda Nosková. Světovou jedničkou ve čtyřhře je stále desetinásobná grandslamová šampionka Kateřina Siniaková.
V čele pořadí výrazné změny nenastaly. Mužský žebříček vede Jannik Sinner z Itálie, ženám nadále vládne Aryna Sabalenková z Běloruska.
