Povinnost splněna. Menšík si poradil s francouzským soupeřem, v Paříži postupuje
Droguet – Menšík 3:6, 2:6, 4:6
Menšík vstupoval do zápasu proti Droguetovi v roli jasného favorita a hned od úvodu zápasu jasně dokazoval, kdo by měl v utkání kralovat. Domácímu zástupci sebral hned jeho úvodní servis, na svém neměl žádné problémy a dostal se do vedení 3:0.
Francouzský tenista, kterému patří 110. příčka žebříčku, postupem času setřásl úvodní nervozitu. V dalším průběhu setu už neměl při svém podání žádné problémy. Zároveň se ale nedostal k brejkbolové možnosti, díky které by mohl zdramatizovat průběh úvodního dějství. Menšík zakončil první set čistou hrou a po 34 minutách ho získal hladce 6:3.
Ve druhém setu favorit naprosto dominoval. Svému soupeři vzal podání ve třetí a páté hře. Jediné dvě brejkbolové hrozby Menšík za stavu 1:2 odvrátil a sadu získal bez problémů 6:2. Třetí dějství začalo třemi ztracenými servisy, dvakrát se o to postaral Francouz a Menšík tak šel do vedení 3:1. Na menší komplikace si svěřenec Tomáše Josefuse zadělal v šesté hře, kdy podruhé v sadě přišel o podání a bylo vyrovnáno – 3:3.
Žádný senzační zvrat ale Menšík nedovolil. Za stavu 3:4 ze svého pohledu zažehnal potenciální nebezpečí, když odvrátil brejkbol. Následně prolomil soupeřovo podání a sadu už na svém servisu dovedl do vítězného konce. Po dvou hodinách hry se tak Menšík mohl radovat z vítězství 6:3, 6:2, 6:4 a postupu do druhého kola.
Po zápase si diváky docela získal.
Viděl jsem jen závěr.
Gratulka k výhře, ale ty % na servisech to mělo být co? 41% tady teda 44%??? S tím se normální zápasy nevyhrávají.