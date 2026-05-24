Povinnost splněna. Menšík si poradil s francouzským soupeřem, v Paříži postupuje

DNES, 17:40
FRENCH OPEN - Jakub Menšík vstoupil do French Open pohodovou výhrou nad francouzským tenistou Titouanem Droguetem, když zvítězil bez ztráty sady hladce 6:3, 6:2 a 6:4. Dalším soupeřem prostějovského rodáka bude vítěz zápasu mezi Argentincem Marianem Navonem a americkým tenistou Jensonem Brooksbym.
Jakub Menšík potvrdil v prvním kole roli favorita (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Droguet – Menšík 3:6, 2:6, 4:6

Menšík vstupoval do zápasu proti Droguetovi v roli jasného favorita a hned od úvodu zápasu jasně dokazoval, kdo by měl v utkání kralovat. Domácímu zástupci sebral hned jeho úvodní servis, na svém neměl žádné problémy a dostal se do vedení 3:0.

Francouzský tenista, kterému patří 110. příčka žebříčku, postupem času setřásl úvodní nervozitu. V dalším průběhu setu už neměl při svém podání žádné problémy. Zároveň se ale nedostal k brejkbolové možnosti, díky které by mohl zdramatizovat průběh úvodního dějství. Menšík zakončil první set čistou hrou a po 34 minutách ho získal hladce 6:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu favorit naprosto dominoval. Svému soupeři vzal podání ve třetí a páté hře. Jediné dvě brejkbolové hrozby Menšík za stavu 1:2 odvrátil a sadu získal bez problémů 6:2. Třetí dějství začalo třemi ztracenými servisy, dvakrát se o to postaral Francouz a Menšík tak šel do vedení 3:1. Na menší komplikace si svěřenec Tomáše Josefuse zadělal v šesté hře, kdy podruhé v sadě přišel o podání a bylo vyrovnáno – 3:3.

Žádný senzační zvrat ale Menšík nedovolil. Za stavu 3:4 ze svého pohledu zažehnal potenciální nebezpečí, když odvrátil brejkbol. Následně prolomil soupeřovo podání a sadu už na svém servisu dovedl do vítězného konce. Po dvou hodinách hry se tak Menšík mohl radovat z vítězství 6:3, 6:2, 6:4 a postupu do druhého kola.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 18:13
komu zas Kuba ukazuje fakáč?

Po zápase si diváky docela získal.
Viděl jsem jen závěr.
Gratulka k výhře, ale ty % na servisech to mělo být co? 41% tady teda 44%??? S tím se normální zápasy nevyhrávají.
Kytka
24.05.2026 18:12
No pohodový postup. První 2 sety snad. Třetí připomínal spíš ženský tenis. Po delší pauze na ošetřování soupeře, za stavu 3:1 pro Kubu, se Kuba nechal rozhodit a že 3:1 bylo 3:4. Přitom soupeře evidentně zužovaly křeče. Kuba ve snaze co nejvíc ho rozběhat začal dělat hloupé chyby. Ale aspoň poslední break že stavu 5:4 potvrdil a proměnil hned první mečbol. Do příště by to chtělo vylepšit umístění prvního servisu do kurtu. 48% je málo.
Kytka
24.05.2026 18:14
Oprava 44%. To je konci tedy ještě zhoršil.
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 18:15
podle jiných zdrojů to bylo ještě méně než 48%.
