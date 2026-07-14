Suverénní vstup. Valentová v Aténách smetla talentovanou Belgičanku
Valentová i Costoulasová šly do zápasu shodně se sérií dvou porážek v řadě. Do druhého vzájemného střetnutí, které začal až po půl jedenácté večer místního času, vstoupila mnohem lépe favorizovaná Češka. Typickou agresivní hrou dostávala svou soupeřku pod tlak a získala hned její úvodní servis. Poté sama měla na podání velké problémy, se stavem 0:40 si ale dokázala poradit a zvýšila na rozdíl dvou gamů.
O dva roky starší Belgičanka se nadále trápila na podání. Nepodařilo se jí získat ani druhý game na servisu s prohrávala už 0:3. Ani Valentová nebyla schopná pomoci si podáním. Ve čtvrtém gamu tentokrát likvidovala manko 15:40, znovu však byla úspěšná. Až pak si bývalá juniorská světová dvojka připsala úvodní hru zápasu, na průběhu prvního setu to ale nic změnit nemohlo. Valentová si získala za necelou půlhodinu hry s přehledem 6:1 a šla do vedení.
Češka vstoupila výborně i do druhého setu, když se ujala rychle vedení 2:0. Poté sice i ona poprvé v utkání přišla o podání a vrátila soupeřku do hry. Čtvrtý game nabídl velmi dlouhou podívanou. Valentová si postupně vypracovala čtyři brejkboly, proměnit nakonec dokázala ten pátý a vzala si náskok dvou her zpět.
Costoulasová však ve druhém setu podstatně zvýšila aktivitu. Její údery získaly na razanci i přesnosti a hra se vyrovnala. I čtvrtá hra šla na stranu returnující hráčky a rodačka z Genku snížila na 2:3. Ta však na sérii ztracených servisů vzápětí navázala a Valentová už si zápas ujít nenechala. Set získala poměrem 6:2 a mohla slavit postup.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Aténách
Češi v akci, středa 15. 7. Bejlek čelí nebezpečné hvězdičce. O čtvrtfinále zabojují i další naděje
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře