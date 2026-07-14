Z Wimbledonu jsem si odvezl šedé vlasy, uvedl trenér Krupa. Na Noskové ocenil vůli i nasazení
"Z Wimbledonu jsem si odvezl pravděpodobně šedé vlasy, vzpomínky a dobrý pocit. Mám hezký pocit z dobře odvedené práce," řekl Krupa.
Přestože bývalý trenér Tomáše Berdycha, Barbory Strýcové či Karolíny Plíškové obecně mediální aktivity nevyhledává, před časem uzavřel se zástupci tenisového svazu sázku, že až Nosková vyhraje velký turnaj, zúčastní se s ní tiskové konference. Triumf ve Wimbledonu toto kritérium splňoval. "Říkal jsem ale, že se zúčastním," uvedl Krupa a schválně vynechal slovo "rád".
Šanci zeptat se ho dostala i Nosková. Dotázala se, jak podle něj turnaj zvládla. "Sedm vítězství je krásných a nádherná tečka. Na konci to byl trochu 'Hitchcock', ale to k tobě trošičku patří. Obdivuju nicméně tvou vůli, nasazení a to, co jsi předvedla po druhém setu. Člověk samozřejmě vždy věří, ale začne pochybovat. Všechny jsi nás ale vyvedla z omylu a dokázala jsi to dohrát do konce," uvedl Krupa.
Také kouč se zúčastnil se svou svěřenkyní nedělního bálu šampionů. Během slavnostní večeře si Nosková zatancovala s vítězem mužské dvouhry Italem Jannikem Sinnerem.
"Jelikož kluci hráli relativně dlouho, tak se čekalo na Jannika. Přijel dvě a půl hodiny po skončení finále. Bál byl ale v nádherném hotelu, kde nám také dali možnost sedět v soukromém salonku, který se jmenoval 007. A byl tam bar, který byl jako auto Aston Martin, a pod tím byly ty lahve. To jsem se cítil dobře," uvedl Krupa, který musel taktéž mít společenský oděv. "Nejkrásnější fotku, kterou Linda má, je kromě té s talířem ta se mnou," podotkl s úsměvem.
Prozradil i příběh ze zákulisí wimbledonského turnaje, který se týkal tamějších vysokých teplot. "V domečku, který si Linda pronajala, jsem měl na pokoji 31 stupňů. Spal jsem tedy v obýváku na zemi, kde se dala otevřít francouzská okna na terasu, byla to jediná místnost, kde byl vzduch. Takže nevím, jestli to budu na dalších turnajích také aplikovat," řekl třiapadesátiletý Krupa.
Noskovou čeká po návratu v Česku další program, ale trenér jí větší volno nenaplánoval. "Záleží, kolik bude mít také mediálních povinností. Má nakázáno, že bude sportovat každý den. Tělo se musí stále udržovat. Nebude to tenis, ale nějaký pohyb tam bude. Myslím, že to ale má ráda a bude to i dobré, že si vyčistí hlavu a učeše myšlenky. Zítra večer si půjde třeba zaběhat," řekl Krupa.
Stejně jako Nosková se v příštích dnech zúčastní svatby slovenské tenistky Terezy Mihalíkové. "Jak pak budu odpočívat, nevím. Bylo by dobré se asi na dva dny zavřít do lesa. Tak uvidíme," uvedl a dodal, že turnaj WTA v Praze, který se koná od příštího týdne na Štvanici, Nosková hrát nebude. "Neplánovali jsme ho, protože jsme tušili, že budeme dlouho v Londýně," doplnil Krupa.
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