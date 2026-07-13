Kopřiva na oblíbené antuce schytal obrovský výprask. V Umagu nestačil na domácí naději
Kopřiva – Prižmič 1:6, 3:6
Kopřiva začal zápas prvního kola na antukové dvěstěpadesátce v Umagu ztraceným podáním a od začátku duelu s domácím talentem Prižmičem tahal za kratší konec. Český tenista na kurtu působil nejistě, dělal nevynucené chyby a po dalším prohraném servisu prohrával už 0:4. Chorvat následně brejk potvrdil a po vítězném forhendu zvýšil svůj obrovský náskok.
Do třetice se český tenista dočkal. I díky pokaženému forhendovému returnu soupeře na druhé podání si poprvé v zápase udržel podání a odvrátil potupného kanára. Prižmič však zvládl sadu snadno ukončit při vlastním servisu a za necelou půlhodinu se přiblížil postupu do osmifinále.
Kopřivovi se nepovedl vstup ani do druhé sady, opět selhal na podání. Následně měl ale velkou šanci na srovnání. tři brejkboly v řadě ale zahodil a Chorvat game otočil pěti získanými body v řadě i díky skvělému servisu. Po snížení čistou hrou se Čech opět dostal do hry na returnu. K větší šanci se ale tentokrát nedostal.
Český tenista ale zlepšil svůj výkon a dokázal s Prižmičem alespoň částečně držet krok do stavu 3:4. Koncovka už ale jasně patřila domácímu talentu. V devátém gamu za stavu 30:30 vytáhl skvělý forhendový prohoz a připravil si premiérový mečbol. Ten využil vítězným bekhendem křížem a mohl slavit pohodovou výhru.
Postoupil mezi šestnáctku nejlepších a bude bojovat o teřtí čtvrtfinálovou účast v řadě na tomto turnaji. V dalším zápase vyzve vítěze duelu mezi Slovákem Alexem Molčanem a Francozem Valentinem Royerem.
Kopřiva tak v Umagu neobhájil loňské osmifinále a návrat na oblíbené antukové kurty rozhodně nebude hodnotit pozitivně. Zaznamenal navíc už pátou porážku ze sedmi posledních duelů a třetí v řadě.
Výsledky turnaje ATP 250 v Umagu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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