Kopřiva na oblíbené antuce schytal obrovský výprask. V Umagu nestačil na domácí naději

VČERA, 22:54
Aktuality 0
ATP UMAG - Vít Kopřiva (28) se na antukové akci ATP 250 v Umagu dlouho nezdržel. Český tenista a osmý nasazený hráč chorvatského turnaje skončil hned v prvním kole na raketě domácího talentu Dina Prižmiče (20), kterému nedokázal způsobit žádné problémy a prohrál snadno 1:6, 3:6. Aktuálně 64. hráč světa zaznamenal už třetí porážku v řadě a pokračuje ve slabším období.
Profily hráčů
Kopřiva Vít
Prizmic Dino
Vít Kopřiva v Umagu končí v prvním kole (@ Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia)

Kopřiva – Prižmič 1:6, 3:6

Kopřiva začal zápas prvního kola na antukové dvěstěpadesátce v Umagu ztraceným podáním a od začátku duelu s domácím talentem Prižmičem tahal za kratší konec. Český tenista na kurtu působil nejistě, dělal nevynucené chyby a po dalším prohraném servisu prohrával už 0:4. Chorvat následně brejk potvrdil a po vítězném forhendu zvýšil svůj obrovský náskok.

Do třetice se český tenista dočkal. I díky pokaženému forhendovému returnu soupeře na druhé podání si poprvé v zápase udržel podání a odvrátil potupného kanára. Prižmič však zvládl sadu snadno ukončit při vlastním servisu a za necelou půlhodinu se přiblížil postupu do osmifinále.

Kopřivovi se nepovedl vstup ani do druhé sady, opět selhal na podání. Následně měl ale velkou šanci na srovnání. tři brejkboly v řadě ale zahodil a Chorvat game otočil pěti získanými body v řadě i díky skvělému servisu. Po snížení čistou hrou se Čech opět dostal do hry na returnu. K větší šanci se ale tentokrát nedostal.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Český tenista ale zlepšil svůj výkon a dokázal s Prižmičem alespoň částečně držet krok do stavu 3:4. Koncovka už ale jasně patřila domácímu talentu. V devátém gamu za stavu 30:30 vytáhl skvělý forhendový prohoz a připravil si premiérový mečbol. Ten využil vítězným bekhendem křížem a mohl slavit pohodovou výhru.

Postoupil mezi šestnáctku nejlepších a bude bojovat o teřtí čtvrtfinálovou účast v řadě na tomto turnaji. V dalším zápase vyzve vítěze duelu mezi Slovákem Alexem Molčanem a Francozem Valentinem Royerem.

Kopřiva tak v Umagu neobhájil loňské osmifinále a návrat na oblíbené antukové kurty rozhodně nebude hodnotit pozitivně. Zaznamenal navíc už pátou porážku ze sedmi posledních duelů a třetí v řadě.

Výsledky turnaje ATP 250 v Umagu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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