Kanár nestačil. Bejlek musela v Aténách po dominantním úvodu odvracet potíže
Morvayová - Bejlek 0:6, 5:7
Jen čtyři výhry od únorového triumfu v Abú Zabí si na své konto připsala Bejlek. Vylepšit nepříliš povedené období chtěla česká tenistka proti slovenské soupeřce Morvayové, až 300. hráčce světa. A Bejlek začala roli jasné favoritky plnit od úvodních míčů. Po vyhraném úvodním gamu prolomila Slovence hned její úvodní podání, brejk s problémy potvrdila a šla do vedení 3:0.
Morvayová, která se do hlavní soutěže probila skrz kvalifikační boje teprve podruhé v kariéře, ale nehodlala Češce nic ulehčovat. Sázkou na velké riziko a razantní forhend často zatlačila rivalku do defenzivy. Výborné údery ale prokládala jednoduššími chybami a po třech gamech stále čekala na první vítěznou hru.
Znojemská rodačka se v úvodu utkání velmi často bránila agresivní hře Slovenky, využívala však jejích chyb a bez problémů kontrolovala průběh zápasu. Soupeřce české tenistky postupem času přestaly vycházet i riskantní údery a nadále kupila chyby. Bejlek často stačilo jen udržovat míček ve hře a sadu získala nakonec za 27 minut hry bez ztráty gamu 6:0.
Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával úplně jiný příběh. Slovenka zpřesnila hru, přestala hrát na maximální riziko a vyplatilo se jí to. Chybující Češka se naopak trápila nejen na podání, řady nepřesností se navíc dopouštěla i v hře od základní čáry.
V úvodních šesti hrách se ani jedna z tenistek nemohla spolehnout na svůj servis, jen jednou si ho dokázala udržet Morvayová, což jí stačilo k vedení 4:2. Utkání, které se hrálo ve více než třicetistupňovém vedru, příliš pohledný tenis nenabízelo. Slovenka měla za stavu 5:4 možnost set dopodávat, což se jí nepovedlo, a bylo vyrovnáno.
Bejlek v klíčových momentech přece jen prokázala více klidu. Od stavu 3:5 vyhrála čtyři gamy v řadě a po hodině a 27 minutách mohla slavit postup do druhého kola.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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