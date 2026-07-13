Varování pro český tenis: Trenéři dělají za pětistovku na hodinu i míň. A vytrácí se, říká expert

DNES, 18:00
Téma 5
Zas a znova. Wimbledon tleskal českým hráčkám. Letošní ženské finále bylo tak unikátní a nadchlo. A nejen Linda Nosková (21) a Karolína Muchová (29). I další. Jedna za druhou dostávají otázky, na které už neví, jak by odpovídaly. Kde se bere to kouzlo českého tenisu? Jak je to možné, že se dívky prosazují v tak hojném počtu. Co tam u vás děláte jinak?
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Wimbledonská šampionka Linda Nosková (@ Stephen Chung / Xinhua News / Profimedia)

Tradice? Nějaký systém? Nebo peníze, které rodiče do malých děvčat investují? Nebo jejich obětavost, neustálá péče a objíždění všemožných turnajů? Možná od všeho trochu. Ale úspěch se koupit nedá. A nedostaví se ani díky nějaké nostalgii a řečem či vzpomínání na bývalé šampionky.

Linda Nosková a Karolína Muchová jsou dnes už každá z jiné generace. Když se Karolína poprvé dostala do elitní stovky žebříčku WTA, hrála Linda ještě mezi mladšími žačkami. Jedno je ale spojuje.

"Pokora, pracovitost a ctižádost, to jsou ty základní faktory. Pak se můžeš vykašlat na to, jestli máš čtyři lidi v týmu, když ti je 12 nebo 14 let. Ale když máš vedle talentu právě tyhle hodnoty, pak prostě porazíš každého," říká mládežnický trenér Ondřej Dohnal, který v minulosti tenisově formoval třeba Kateřinu Siniakovou.

Síla osobností

Poslední dekáda ve Wimbledonu opravdu patří českému ženskému tenisu. Nejde jen o šampionky Noskovou, Barboru Krejčíkovou, Markétu Vondroušovou či Petru Kvitovou. Na seznamu poražených finalistek jsou Karolíny Muchová a Plíšková, semifinále hrály Barbora Strýcová či Lucie Šafářová. Siniaková je pro změnu několikanásobnou šampionkou ve čtyřhře.

Každá ze jmenovaných má svůj originální příběh, je nějakým způsobem osobitá. Nejen tenisově, ale i lidsky.

Když zavzpomínáte na děkovné řeči vítězek, zaujme třeba projev Krejčíkové, která na wimbledonských kurtech před dvěma lety vzdala hold svému vzoru, trenérce a někdejší vítězce turnaje Janě Novotné. Nyní měly silné zpovědi obě finalistky. Nosková děkovala do nebe své mamince a velikost ukázala i Muchová.

"Mnohdy poražení neustojí ten moment a radši svou řeč omezí tak, aby neurazili. Poděkují svému týmu, pogratulují soupeřům. U Karolíny byla ta řeč ale natolik silná, že jste jí věřili každé slovo. Ona své kamarádce vysekla poklonu a pak světu sdělila, že má v plánu stejně tu trofej dobýt a vrátit se ještě silnější. I tohle byla neskutečná reklama na český tenis obecně," všímá si Dohnal momentu, kdy se v očích poražené finalistky objevily slzy a v plné aréně zazněl zasloužený aplaus.

Trenér, který není vidět

Český ženský tenis po wimbledonském turnaji znovu posílil své postavení. Mezi elitní desítkou světového žebříčku má dvě hráčky a v padesátce rovnou osm! Do hlavní soutěže travnatého grandslamu se probojovalo 10 tenistek. Zázrak na tak malou zemi?

V čem je tedy vůbec to české kouzlo, díky kterému se malá země v srdci Evropy může rovnat třeba na populaci 30krát větší Americe?

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Když britská BBC dotázala na toto téma legendu Martinu Navrátilovou, ta s odpovědí neváhala: "V České republice jsou kluby všude, každé malé město má dva, tři nebo čtyři antukové kurty a teď je mnohem více dobrých trenérů."

Tradiční otázku, kterou standardně dostávají české tenistky po svých úspěšných vystoupeních dál rozvíjí šéftrenér jedné z předních českých tenisových akademií - té které nejen svým jménem zaštítila bývalá světová jednička Karolína Plíšková.

"Vedle toho, že u nás skoro v každé malé vísce najdete tenisový kurt, existuje u něj vždy nějaký trenér, který umí naučit techniku. To je ta česká škola a to je to, co chybí velmocem," říká Dohnal.

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Klenotem českého tenisu je podle něj dobrý trenér, který dokáže dětem už od mala předávat správné základy a rodící se talenty zároveň drží v disciplíně.

"I když mají anglický nebo australský svaz stonásobné rozpočty a také grandslamy, na kterých si vyměňují divoké karty pro talenty, nebo pouští povinně peníze do rozvoje mládeže, to české DNA je cennější. Máme pořád ještě v tom našem systému lidi, kteří to dělají srdcem," dodává.

Také ale varuje: "Tihle pro mnohé neviditelní tenisoví trenéři za pětistovku na hodinu a míň dělají svou práci – oproti třeba kondičákům a dalším moderním sportovním profesím – pod cenou a postupně se začínají vytrácet."

Ve Francii, Německu, Británii i v dalších renomovanějších krajinách se sice tenisté nemají špatně a do systému teče víc peněz, ale perou se s tím základním zdrojem. Tím je kvalitní lidská síla.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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com
13.07.2026 18:56
Na fotce mi chybi K. Pliskova s trofeji pro porazenou, kdyz uz je tam i Muchova smile
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vojta912
13.07.2026 18:52
Jak je možné, že země s 11 miliony vychovává dobre tenistky?

Především je to proto, ze ambiciózní tatuldove (čest výjimkám) co by v případě kluku dělali hokejky nebo kopačky dělají z holek tenistky.
Tam neni moc jiná možnost - chci mít dítko úspěšného sportovce nejlepe s prachami - dam dcerku na tenis a drillujeme
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vojta912
13.07.2026 18:48
Jenom si říkám co by dali trenéři jiných sportu za pětistovku na hodinu
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MilasTHFC
13.07.2026 19:14
A jakych prosim te? Dneska za 500 na hodinu kvalitniho trenera v zadnem sportu nesezenes.
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com
13.07.2026 19:23
za 500 to mel i Bohuš bez čepičky
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jirkaS
13.07.2026 18:47
graf dobrý, ale nezohledňuje počet
obyvatel
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