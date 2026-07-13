Fantastická jízda wimbledonských finalistek se promítla i do žebříčku

DNES, 11:45
Téma 6
Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšily kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Karolína Muchová a Linda Nosková po wimbledonském finále (@ Chryslene Caillaud / PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Jednadvacetiletá Nosková se po životním triumfu posunula v žebříčku o pět příček. Jejím dosud nejlepším postavením bylo desáté místo z letošního června. O osm let starší Muchová byla před Wimbledonem devátá, nejvýše v kariéře dosud vystoupala v září 2023 na osmou pozici.

Žebříčkové maximum z letošního května si vyrovnal nejúspěšnější český muž v letošním ročníku londýnského grandslamu Jiří Lehečka, jenž se po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku.

V čele ženského žebříčku zůstala navzdory vyřazení ve 4. kole Běloruska Aryna Sabalenková. Obhajobou titulu potvrdil první místo v pořadí ATP Ital Jannik Sinner, jeho finálový soupeř a Lehečkův přemožitel Alexander Zverev z Německa je nově druhý.

Žebříček dvouhry ATP

Žebříček dvouhry WTA

Nosková ve wimbledonském finále? Muchovou zaskočila nečekanou zbraní, říká expertka

 

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

6
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tommr
13.07.2026 12:48
Všechny naše hráčky v top-100 si tento týden vylepšily postavení v žebříčku ... smile
Nejvíc se to samozřejmě projevilo u Karolíny Muchové a Lindy Noskové. Konečně máme po dlouhé době zase dvě hráčky v top-10. Karolína a Linda by mohly navázat na hvězdné duo Kvitová+Plíšková a stát se trvalou součástí první desítky ...
V top-50 máme 8 hráček. 5 z nich má reálnou šanci na nasazení na USO ...
Karolína Plíšková se neustále posouvá žebříčkem nahoru a do konce roku by taky měla být v top-50 ...
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lvicek
13.07.2026 11:52
Když jsou holky šestá a sedmá, tak na US open se můžou potkat nejdříve v semifinále, což je myslím fajn .
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tommr
13.07.2026 12:21
chtělo by to aby byly vylosovaný každá do jiný poloviny aby měly šanci na to zopakovat si finále Wimbledonu ...
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jih
13.07.2026 12:24
Utopie.
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honza.khp
13.07.2026 12:56
jak dlouho před US Open se řeší nasazení? týden? dva? Karolina na USOpen může být klidně v big4, jsou tam 1000vky v Torontu a Cincinetti a ztráta na Pegulu a Gauff není nijak velká
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honza.khp
13.07.2026 12:57
samozřejmě i Linda, to jen že člověk u ní trochu čeka powimbledonskou kocovinku
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