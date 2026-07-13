Fantastická jízda wimbledonských finalistek se promítla i do žebříčku
Jednadvacetiletá Nosková se po životním triumfu posunula v žebříčku o pět příček. Jejím dosud nejlepším postavením bylo desáté místo z letošního června. O osm let starší Muchová byla před Wimbledonem devátá, nejvýše v kariéře dosud vystoupala v září 2023 na osmou pozici.
Žebříčkové maximum z letošního května si vyrovnal nejúspěšnější český muž v letošním ročníku londýnského grandslamu Jiří Lehečka, jenž se po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku.
V čele ženského žebříčku zůstala navzdory vyřazení ve 4. kole Běloruska Aryna Sabalenková. Obhajobou titulu potvrdil první místo v pořadí ATP Ital Jannik Sinner, jeho finálový soupeř a Lehečkův přemožitel Alexander Zverev z Německa je nově druhý.
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