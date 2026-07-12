Nosková ve wimbledonském finále? Muchovou zaskočila nečekanou zbraní, říká expertka

DNES, 12:40
Téma 4
Wimbledon viděl báječné české finále, které pro sebe nakonec získala Linda Nosková. Její duel s Karolínou Muchovou se po zdánlivě jasném vývoji v úvodu protáhl na tři sety. Krizi i pět neproměněných mečbolů ale mladší z finalistek dokázala přestát a stala se královnou travnatého grandslamu. Jaké byly nejdůležitější aspekty triumfu dívky z Valašska?
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Linda Nosková předvedla ve finále Wimbledonu výborný výkon (@ Mark Greenwood/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Muchová – Nosková 2:6, 7:5, 3:6

Utkání mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou rozebrala pro Livesport Zprávy bývalá česká tenistka a dnes trenérka českých dívčích mládežnických výběrů Petra Cetkovská.

Jaké byly tři největší zbraně vítězky, kde byl klíčový moment zápasu a jaká může být budoucnost nové wimbledonské šampionky?

Tři největší zbraně

Podání

"Asi to není překvapení, ale největší zbraň Lindy nejen ve finále byl servis. Hodně si s ním pomáhala. Mnoho výměn díky tomu bylo krátkých, což jí v duelu s kreativní Muchovou vyhovovalo. A díky skvělému servisu mohla hrát dominantně a agresivně i v případném dalším pokračování hry."

Kraťasy

"Každá hráčka nebo hráč se snaží v průběhu kariéry zlepšovat svou hru a přidávat do ní nové prvky. Všichni vědí, že tenis Lindy je spíš silový, aktivní a málokdo od ní kraťasy čekal. Zřejmě jimi spoustu lidí zaskočila. Byly ale velmi často přesné a úspěšné. A zároveň to byl aspekt hry, kterým si držela sebevědomí."

Momentum zápasu Muchová vs. NoskováMomentum zápasu Muchová vs. Nosková (@ Wimbledon)

Hlava a mentalita

"Možná nad Lindou spousta lidí zlomila hůl, když nedopodávala druhou sadu a promarnila pět mečbolů. Tam se na ní asi opravdu podepsala tíha okamžiku. Ale to, jak je mentálně silná, ukázala zase brzy poté. Není snadné se po takovém momentu vrátit zpátky a vzít si třetí sadu pro sebe. Je neuvěřitelné, vidět to u holky, která má premiéru grandslamového finále, navíc na tak ikonickém místě. Nastoupila, vrátila se do té agresivní strategie a zase zahrála svou hru, jakoby se nechumelilo. Je to důkaz, jak už nyní je vyspělá hráčka."

Klíčový moment

"Byl to první a druhý game třetí sady. Karolína měla tři brejkboly. Lehko se to říká, ale trochu při nich znepozorněla. Byly tam dvě nebo tři menší chyby ze strany Muchové a pak už se nešlo vrátit zpátky."

Jaká může být budoucnost Noskové?

"Hrou ve finále Wimbledonu ukázala, že může atakovat i vyšší příčky žebříčku. Aktuálně postoupí na sedmou příčku. Ale tím, jak je mladá a jak se s tak těžkým finále poprala, potvrzuje, že se čím dál víc a komfortněji usídluje v té absolutní špičce. Zároveň si myslím, že to nemuselo být její poslední finále na grandslamovém turnaji."

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
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Komentáře

4
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jih
12.07.2026 13:33
Ten graf - momentum zápasu je velmi výmluvný.
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paddy
12.07.2026 14:36
to není momentum, ale pravděpodobnost výhry dle IBM

https://www.wimbledon.com/en_GB/scores/slamtracker/2701
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Georgino
12.07.2026 13:29
Ad servis: ne extra prudký (max. 185 km/h), ale famózně umisťovaný a rotovaný a druhý servis spolehlivý a ne slabý.
Od kraťasy: hraje je delší dobu, někdy a tvrdošíjně moc (třeba v v BJC). Na trávě fungují lépe. Slicy ven z kurtu jsou moc pěkné.
Ad budoucnost: předešlé naše vítězky Wimblu (Markéta, Bára) moc turnajů nevyhrály. Myslím, že Linda má na to jít ve stopách Kvitové, která jich vyhrála 34. A v porovnání s ní má Linda navíc tu výhodu, že přece jen hraje víc hlavou a podstatně lépe umisťuje balóny.
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falcon_heavy
12.07.2026 14:06
Dobré shrnutí.

Bára i Markéta jsou chodící chorobopisy, to se špatně vyhrávají turnaje.

Petra těch turnajů vyhrála 31, ne 34. Jak vysoké je to číslo nejlépe ukazuje, že i hegemonky posledních let Aryna a Iga na ní ztrácí. Kolik jich vyhraje Linda? Kdo ví...
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