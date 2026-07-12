Nosková ve wimbledonském finále? Muchovou zaskočila nečekanou zbraní, říká expertka
Muchová – Nosková 2:6, 7:5, 3:6
Utkání mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou rozebrala pro Livesport Zprávy bývalá česká tenistka a dnes trenérka českých dívčích mládežnických výběrů Petra Cetkovská.
Jaké byly tři největší zbraně vítězky, kde byl klíčový moment zápasu a jaká může být budoucnost nové wimbledonské šampionky?
Tři největší zbraně
Podání
"Asi to není překvapení, ale největší zbraň Lindy nejen ve finále byl servis. Hodně si s ním pomáhala. Mnoho výměn díky tomu bylo krátkých, což jí v duelu s kreativní Muchovou vyhovovalo. A díky skvělému servisu mohla hrát dominantně a agresivně i v případném dalším pokračování hry."
Kraťasy
"Každá hráčka nebo hráč se snaží v průběhu kariéry zlepšovat svou hru a přidávat do ní nové prvky. Všichni vědí, že tenis Lindy je spíš silový, aktivní a málokdo od ní kraťasy čekal. Zřejmě jimi spoustu lidí zaskočila. Byly ale velmi často přesné a úspěšné. A zároveň to byl aspekt hry, kterým si držela sebevědomí."
Hlava a mentalita
"Možná nad Lindou spousta lidí zlomila hůl, když nedopodávala druhou sadu a promarnila pět mečbolů. Tam se na ní asi opravdu podepsala tíha okamžiku. Ale to, jak je mentálně silná, ukázala zase brzy poté. Není snadné se po takovém momentu vrátit zpátky a vzít si třetí sadu pro sebe. Je neuvěřitelné, vidět to u holky, která má premiéru grandslamového finále, navíc na tak ikonickém místě. Nastoupila, vrátila se do té agresivní strategie a zase zahrála svou hru, jakoby se nechumelilo. Je to důkaz, jak už nyní je vyspělá hráčka."
Klíčový moment
"Byl to první a druhý game třetí sady. Karolína měla tři brejkboly. Lehko se to říká, ale trochu při nich znepozorněla. Byly tam dvě nebo tři menší chyby ze strany Muchové a pak už se nešlo vrátit zpátky."
Jaká může být budoucnost Noskové?
"Hrou ve finále Wimbledonu ukázala, že může atakovat i vyšší příčky žebříčku. Aktuálně postoupí na sedmou příčku. Ale tím, jak je mladá a jak se s tak těžkým finále poprala, potvrzuje, že se čím dál víc a komfortněji usídluje v té absolutní špičce. Zároveň si myslím, že to nemuselo být její poslední finále na grandslamovém turnaji."
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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https://www.wimbledon.com/en_GB/scores/slamtracker/2701
Od kraťasy: hraje je delší dobu, někdy a tvrdošíjně moc (třeba v v BJC). Na trávě fungují lépe. Slicy ven z kurtu jsou moc pěkné.
Ad budoucnost: předešlé naše vítězky Wimblu (Markéta, Bára) moc turnajů nevyhrály. Myslím, že Linda má na to jít ve stopách Kvitové, která jich vyhrála 34. A v porovnání s ní má Linda navíc tu výhodu, že přece jen hraje víc hlavou a podstatně lépe umisťuje balóny.
Bára i Markéta jsou chodící chorobopisy, to se špatně vyhrávají turnaje.
Petra těch turnajů vyhrála 31, ne 34. Jak vysoké je to číslo nejlépe ukazuje, že i hegemonky posledních let Aryna a Iga na ní ztrácí. Kolik jich vyhraje Linda? Kdo ví...