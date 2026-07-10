Historické české finále objektivem fotografů. Jak Nosková ovládla Wimbledon?

DNES, 22:00
Aktuality 0
Dlouho se zdálo, že české finále Wimbledonu bude jednostrannou záležitostí. Linda Nosková na kurtu až do stavu 5:2 ve druhém setu působila naprosto dominantně, Karolína Muchová jí ale dokázala utéct z pěti mečbolů a báječnou bitvu poslala do třetího setu. Jeho začátek lépe vyšel Noskové, která své kamarádce na druhé straně kurtu sebrala hned první servis, třetí sadu nakonec ovládla 6:3 a v 21 letech získala první grandslamovou trofej.
Profily hráčů
Nosková Linda
Muchová Karolina
Linda Nosková ovládla Wimbledon (@ Reuters)

Nosková s Muchovou zvládly své semifinálové duely s Martou Kosťukovou a Coco Gauffovou a zajistily první ryze české grandslamové finále. Ve Wimbledonu se dvě tenistky jedné národnosti střetly poprvé od roku 2009, kdy se o trofej v All England Clubu utkaly sestry Serena a Venus Williamsovy.

Nástup před zápasem.Nástup před zápasem. (@ Reuters)

Souboj dvou českých kamarádek na wimbledonském centrkurtu přilákal legendární Martinu Navrátilovou, dvojnásobnou šampionku Petru Kvitovou i Catherine, princeznu z Walesu. Všechny tři se sešly v královské lóži.

Zaplněná královská lóže.Zaplněná královská lóže. (@ Reuters)

Start zápasu výrazně lépe vyšel Noskové, která od prvních výměn působila na kurtu jistěji a rychle si vypracovala slibný náskok 4:1. Muchová v prvním setu nestíhala.

Karolína Muchová v úvodu nestíhala.Karolína Muchová v úvodu nestíhala. (@ Reuters)

Nosková svou soupeřku tlačila do defenzivy servisem i fantastickou hrou od základní čáry. Její míčky létaly přesně k lajnám a první sadu díky strojově přesné hře ovládla jednoznačně 6:2.

Linda Nosková od začátku tlačila.Linda Nosková od začátku tlačila. (@ Reuters)

Muchová tahala za kratší konec i v úvodu druhé sady. Když za stavu 2:3 přišla o servis a Nosková v dalším gemu brejk potvrdila, zdálo se, že finále bude mít rychlý průběh. Hrálo se lehce přes hodinu a Nosková vedla 6:2, 5:2.

Nosková měla mečboly už ve druhém setu.Nosková měla mečboly už ve druhém setu. (@ Reuters)

V osmé hře druhého setu ale přišel zlom. Muchová při svém podání nabídla soupeřce několik mečbolů, všechny ale dokázala odvrátit a v zápase se udržela. Maratonský gem, který trval přes deset minut, úplně změnil rozložení sil na kurtu. V další hře Nosková podávala na vítězství, při mečbolu ale vyrobila dvojchybu a i přes šest odvrácených brejkbolů o svůj servis přišla. Muchová se rozjela, ve druhé sadě už neztratila ani gem a ovládla ji 7:5. V tu chvíli na kurtu existovala jediná hráčka a Nosková měla v bouřlivé atmosféře viditelné problémy s koncentrací.

Linda Nosková v problémech.Linda Nosková v problémech. (@ Reuters)

Muchová vstupovala do třetího setu s pěti vyhranými gemy v řadě a zdálo se, že míří za obratem a prvním grandslamovým titulem v kariéře. Polovinu centrálního dvorce v All England Clubu ale zahalil stín a ten jako by zkušenější ze dvou soupeřek poslal zpět do defenzivy. Ve druhém gemu třetí sady Nosková připravila Muchovou o servis a dostala se zpět na koně. Muchová se snažila dostat do hry i údery za zády nebo mezi nohama, ani ty jí ale nepomohly.

Muchová zkoušela i údery za zády.Muchová zkoušela i údery za zády. (@ Reuters)

Nosková si suverénně držela servis a po dvou hodinách a 20 minutách dostala za stavu 5:3 ve třetím setu šanci ukončit duel při svém podání. To se jí nakonec povedlo. Utkání ukončila symbolicky esem a jako šestá Češka v historii ovládla nejprestižnější grandslam.

Linda Nosková ovládla Wimbledon.Linda Nosková ovládla Wimbledon. (@ Reuters)

Slavnou trofej nové šampionce předávala Catherine, princezna z Walesu.

Nosková přebírá trofej.Nosková přebírá trofej. (@ Reuters)

Nosková slavila i s nejbližšími přímo v lóži. Do Londýna na finále i přes odpor k létání dorazil také její tatínek. Mamince poslala svůj triumf do nebe.

Nosková posílá pozdrav mamince.Nosková posílá pozdrav mamince. (@ Reuters)

Svou trofej Nosková představila i fanouškům, kteří se na centrkurt nedostali. Na balkoně šampionů ji sledovaly tisíce fanoušků.

Nosková na balkóně pro šampiony.Nosková na balkóně pro šampiony. (@ Reuters)

České finále ovládla Nosková! Ve Wimbledonu udolala Muchovou

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist