Historické české finále objektivem fotografů. Jak Nosková ovládla Wimbledon?
Nosková s Muchovou zvládly své semifinálové duely s Martou Kosťukovou a Coco Gauffovou a zajistily první ryze české grandslamové finále. Ve Wimbledonu se dvě tenistky jedné národnosti střetly poprvé od roku 2009, kdy se o trofej v All England Clubu utkaly sestry Serena a Venus Williamsovy.
Souboj dvou českých kamarádek na wimbledonském centrkurtu přilákal legendární Martinu Navrátilovou, dvojnásobnou šampionku Petru Kvitovou i Catherine, princeznu z Walesu. Všechny tři se sešly v královské lóži.
Start zápasu výrazně lépe vyšel Noskové, která od prvních výměn působila na kurtu jistěji a rychle si vypracovala slibný náskok 4:1. Muchová v prvním setu nestíhala.
Nosková svou soupeřku tlačila do defenzivy servisem i fantastickou hrou od základní čáry. Její míčky létaly přesně k lajnám a první sadu díky strojově přesné hře ovládla jednoznačně 6:2.
Muchová tahala za kratší konec i v úvodu druhé sady. Když za stavu 2:3 přišla o servis a Nosková v dalším gemu brejk potvrdila, zdálo se, že finále bude mít rychlý průběh. Hrálo se lehce přes hodinu a Nosková vedla 6:2, 5:2.
V osmé hře druhého setu ale přišel zlom. Muchová při svém podání nabídla soupeřce několik mečbolů, všechny ale dokázala odvrátit a v zápase se udržela. Maratonský gem, který trval přes deset minut, úplně změnil rozložení sil na kurtu. V další hře Nosková podávala na vítězství, při mečbolu ale vyrobila dvojchybu a i přes šest odvrácených brejkbolů o svůj servis přišla. Muchová se rozjela, ve druhé sadě už neztratila ani gem a ovládla ji 7:5. V tu chvíli na kurtu existovala jediná hráčka a Nosková měla v bouřlivé atmosféře viditelné problémy s koncentrací.
Muchová vstupovala do třetího setu s pěti vyhranými gemy v řadě a zdálo se, že míří za obratem a prvním grandslamovým titulem v kariéře. Polovinu centrálního dvorce v All England Clubu ale zahalil stín a ten jako by zkušenější ze dvou soupeřek poslal zpět do defenzivy. Ve druhém gemu třetí sady Nosková připravila Muchovou o servis a dostala se zpět na koně. Muchová se snažila dostat do hry i údery za zády nebo mezi nohama, ani ty jí ale nepomohly.
Nosková si suverénně držela servis a po dvou hodinách a 20 minutách dostala za stavu 5:3 ve třetím setu šanci ukončit duel při svém podání. To se jí nakonec povedlo. Utkání ukončila symbolicky esem a jako šestá Češka v historii ovládla nejprestižnější grandslam.
Slavnou trofej nové šampionce předávala Catherine, princezna z Walesu.
Nosková slavila i s nejbližšími přímo v lóži. Do Londýna na finále i přes odpor k létání dorazil také její tatínek. Mamince poslala svůj triumf do nebe.
Svou trofej Nosková představila i fanouškům, kteří se na centrkurt nedostali. Na balkoně šampionů ji sledovaly tisíce fanoušků.
České finále ovládla Nosková! Ve Wimbledonu udolala Muchovou
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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