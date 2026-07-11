Nosková po triumfu rozplakala diváky. Chci poděkovat i mamince, řekla a poslala polibek do nebe
"Držet tuto trofej je skvělé. Všechny zápasy byly těžké jak fyzicky, tak mentálně. Speciálně dnes bylo složité získat ten poslední míč," řekla Nosková chvíli po zisku premiérové grandslamové trofeje. "Karolína mě donutila si to opravdu vybojovat."
"Jsme kamarádky. Jsem velmi ráda, že jsem hrála své první grandslamové finále právě proti tobě. Dnes jsme přepsaly historii," uvedla vsetínská rodačka směrem k Muchové a dočkala se bouřlivého potlesku. "Věřím, že všichni čeští fanoušci jsou na nás pyšní bez ohledu na výsledek," dodala a poražené krajance pogratulovala ke skvělému turnaji i sezoně.
Jednadvacetiletá tenistka poděkovala všem členům svého týmu, především dlouholetému trenérovi Tomáši Krupovi, rodině, kamarádům i všem sponzorům a fanouškům. Nezapomněla promluvit ani o jedné z nejdůležitějších osob v jejím životě, která na finále, ale nepřihlížela z tribun.
Poděkovala i své mamince Ivaně, která zemřela před dvěma lety. Poslala jí také polibek do nebe. "Chci poděkovat i mamince. Bez ní bych tu určitě teď nestála," uvedla Nosková, která se neubránila slzám a rozplakala i diváky, kterými byly i české legendy jako Petra Kvitová či Martina Navrátilová.
"Tohle pro mě není normální, běžně nebrečím," pokračovala. "Hrozně jsem si tyto dva týdny užila, všechny ty slzy, pot a krev se vyplatily. Na tyhle dva týdny nikdy nezapomenu." Na konci ještě poděkovala divákům, kteří vytvořili fantastickou atmosféru. "Už se nemohu dočkat, až se sem vrátím," ukončila svou emotivní řeč s úsměvem.
Komentáře
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Lindě obrovská gratulace a Mušce to vyjde dotřetice :)
Jsem hrdý a po dlouhé době jsem viděl tenisový zápas s husí kůží :)