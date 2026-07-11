Nosková po triumfu rozplakala diváky. Chci poděkovat i mamince, řekla a poslala polibek do nebe

DNES, 20:30
Rozhovory 17
Linda Nosková byla po zisku wimbledonského titulu velmi emotivní. Na slavnostním ceremoniálu po zápase neudržela slzy a rozplakala i londýnské publikum. Promluvila také o své mamince Ivaně, která zemřela před dvěma lety. Poslala jí také polibek do nebe. "Bez ní bych tu určitě teď nestála," uvedla čerstvá grandslamová vítězka.
Profily hráčů
Nosková Linda
Linda Nosková promluvila i o mamince a neudržela slzy (@ ČTK / AP / Kentaro Tominaga)

"Držet tuto trofej je skvělé. Všechny zápasy byly těžké jak fyzicky, tak mentálně. Speciálně dnes bylo složité získat ten poslední míč," řekla Nosková chvíli po zisku premiérové grandslamové trofeje. "Karolína mě donutila si to opravdu vybojovat."

"Jsme kamarádky. Jsem velmi ráda, že jsem hrála své první grandslamové finále právě proti tobě. Dnes jsme přepsaly historii," uvedla vsetínská rodačka směrem k Muchové a dočkala se bouřlivého potlesku. "Věřím, že všichni čeští fanoušci jsou na nás pyšní bez ohledu na výsledek," dodala a poražené krajance pogratulovala ke skvělému turnaji i sezoně.

Jednadvacetiletá tenistka poděkovala všem členům svého týmu, především dlouholetému trenérovi Tomáši Krupovi, rodině, kamarádům i všem sponzorům a fanouškům. Nezapomněla promluvit ani o jedné z nejdůležitějších osob v jejím životě, která na finále, ale nepřihlížela z tribun.

Poděkovala i své mamince Ivaně, která zemřela před dvěma lety. Poslala jí také polibek do nebe. "Chci poděkovat i mamince. Bez ní bych tu určitě teď nestála," uvedla Nosková, která se neubránila slzám a rozplakala i diváky, kterými byly i české legendy jako Petra Kvitová či Martina Navrátilová.

"Tohle pro mě není normální, běžně nebrečím," pokračovala. "Hrozně jsem si tyto dva týdny užila, všechny ty slzy, pot a krev se vyplatily. Na tyhle dva týdny nikdy nezapomenu." Na konci ještě poděkovala divákům, kteří vytvořili fantastickou atmosféru. "Už se nemohu dočkat, až se sem vrátím," ukončila svou emotivní řeč s úsměvem.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

17
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paprikovygulas.
11.07.2026 21:03
Už na Lindu čakajú len dobre chvíle
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Liverpool22
11.07.2026 21:21
na oslavu si dá gulášek a slivovicu smile
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paprikovygulas.
11.07.2026 21:48
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ccarloss
11.07.2026 20:57
taky mi u toho vyhrkly slzy. byl to velmi silný okamžik
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Liverpool22
11.07.2026 21:20
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EllNino
11.07.2026 20:51
Silný zážitek, tohle jen tak něco nepřebije

Lindě obrovská gratulace a Mušce to vyjde dotřetice :)

Jsem hrdý a po dlouhé době jsem viděl tenisový zápas s husí kůží :)
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Georgino
11.07.2026 20:58
Jj, mám to přesně stejně.
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HAJ
11.07.2026 20:59
Přesně tak.
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The_Punisher
11.07.2026 21:23
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Nereknu
11.07.2026 20:44
Jsem kluk a brečel jsem. Neskutečnej příběh, nevěděl jsem, že její maminka odešla..
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Liverpool22
11.07.2026 21:10
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LiJ
11.07.2026 20:34
Bystřičkasmile
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sudek
11.07.2026 20:56
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LiJ
11.07.2026 21:15
TK Prostějov prošly krom Maky všechny novodobé vítězky Wimblu.
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Liverpool22
11.07.2026 21:10
smile
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pantera1
11.07.2026 20:34
Jeden z nejsilnějších okamžiku turnaje smile
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Liverpool22
11.07.2026 21:10
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