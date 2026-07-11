České finále ovládla Nosková! Ve Wimbledonu udolala Muchovou a slaví první grandslamový titul
Muchová – Nosková 2:6, 7:5, 3:6
Nosková už v úvodním gamu použila skvělé zkrácení hry z forhendu a pomáhala si především skvělým servisem, který jí fungoval v průběhu celého turnaje. Muchová při svém podání vytáhla skvělý vítězný forhend k lajně a v začátku zápasu snadno srovnala. Česká dvojka předvedla další famózní game na servisu, pomohla si i esem a pokračovala v sebevědomém vstupu do zápasu. Hned v další hře se dostala k premiérovým brejkbolům. Olomoucká rodačka první šanci supeřky smazala nechytatelným servisem. Druhou šanci už ale Nosková využila, trefila skvělý return a bod ukončila vítězným bekhendem po lajně.
Světová dvanáctka byla blízko snadného potvrzení brejku. Situaci si ale zkomplikovala a vedení 40:15 jí nestačilo. Opět si ale pomohla skvělým servisem a po dlouhé výměně, ve které byla od začátku agresivní a zakončila ji výborným zkrácením, odskočila do vedení 4:1. Muchová po čisté hře snížila, ale na returnu stále nenašla potřebný rytmus. Mladší z češek začala sedmý game esem z druhého podání a i přes dvojchybu pokračovala ve skvělé jízdě.
Nosková hrála agresivně a nedávala nervózní Muchové šanci najít rytmus. Držela ji pod tlakem i na příjmu a za stavu 5:2 si vypracovala tři setboly v řadě. Zkušenější z českých tenistek si však s komplikacemi poradila a srovnala na shodu. V tu chvíli však přišel vítězný return. Na ten její soupeřka odpověděla esem. Pátý setbol už jednadvacetiletá Češka proměnila po skvělém lobu a získala první set.
Na začátku druhé sady si obě Češky snadno pohlídaly svá podání. Ve třetí hře se Muchová dostala k premiérovým brejkbolům. Nosková však obě šance zlikvidovala. Olomoucká rodačka začala být agresivnější než v prvním dějství a vytvořila si další šanci, při té ale udělala nevynucenou chybu. Toho mladší z hráček využila a po boji si podání udržela. Muchová začala čtvrtý game esem a rychle srovnala. Za stavu 2:2 Nosková zahrála dva vítězné bekhendy po lajně, excelovala na síti a agresivním čopovaným úderem ukončila famózní hru.
Vsetínská rodačka pokračovala ve skvělém agresivním výkou a dominovala především svým přesným bekhendem, z kterého v začátku šestého gamu poslala parádní prohoz. Skvěle také returnovala a připsala si klíčový brejk. Následně předvedla další rychlý game a po esu zvýšila na 5:2. Hned v dalším vyrovnaném gamu se Nosková dostala k mečbolu. Při něm však poslala bekhend do sítě. Druhou možnost získala po forhendové chybě Muchové ale ani tentokrát neuspěla. Třetí mečbol smazala Muchová vítězným forhendovým kraťasem a nejdelší game zápasu pokračoval. Podání si po bitvě udržela a zůstala v zápase.
Nosková tak za stavu 5:3 šla podávat na vítězství v českém derby a zároveň na zisk prvního grandslamového titulu ve Wimbledonu. Začala vítězným forhendovým drive volejem, pomohla si přímým bodem a rychle získala úvodní dva důležité body. To jí ale nestačilo. Muchová srovnala a za stavu 30:30 trefila vítězný forhend, kterým si vypracovala brejkbol. Ten jednadvacetiletá Češka smazala. Po skvělém returnu a vítězném bekhendu si Muchová vybojovala další šanci. I tentokrát ale uspěla tenistka na podání a po chvíli se dostala k premiérovému mečbolu na servisu. Ani celkově čtvrtou možnost ale nedokázala využít, když spáchala dvojchybu. Zkušenější z finalistek přidala další famózní bekhend. Nosková ale odpověděla esem, které přidala i při dalších třech brejkbolech soupeřky. Udělala však další dvojchybu a sedmý brejkbol už Muchová využila a vzala si zpět ztracené podání.
Na returnu ale Nosková opět excelovala. Trefila dva parádní forhendové returny po lajně a dostala se do vedení 30:15. Po chvíli se dostala po chybě Muchové už k pátému mečbolu. Olomoucká rodačka ho odvážně odvrátila vítězným forhendem a drama pokračovalo. Muchová se zvedla, bojovala a po odvrácených mečbolech převzala otěže zápasu. Nejen že srovnala na 5:5, ale také přidala další brejk, dostala se do vedení a blízko vítězství ve druhém setu. Ve dvanáctém gamu potvrdila aktuální převahu na kurtu a dokonala zázračný obrat druhé sady.
I úvod rozhodující sady byl velmi vyrovnaný. Nosková hned v první hře musela likvidovat brejkboly. Ten premiérový smazala dělovým forhendem a podání si nakonec udržela. V dalí hře se dostala k brejkbolu, který i se štěstím využila a dostala se opět do vedení o brejk. Následně se dostala ke gamebolu na 3:0, ten ale nevyužila. Muchová po vítězném bekhendovém prohozu získala brejkbol. Ten mladší z Češek ale odvrátila, pomohla si opět servisem a po forhendové chybě soupeřky zvýšila na rozdíl tří her.
Čtvrtý game nabídl několik skvělých úderů. Muchová v něm udržela servis a snížila. Nosková začala svou hru na podání devátým esem. V následující fantastické výměně předvedla Muchová úder mezi nohami, ale její česká soupeřka bod zakončila vítězným forhendem. Přidala skvělý zákrok na síti a po chvíli upravila skóre na 4:1. Olomoucká rodačka po vítězném forhendu snížila na rozdíl dvou gamů.
Na servisu byla Nosková ale opět suverénní a po čisté hře se velmi přiblížila na zisk prvního grandslamového titulu. Stejně snadno si své podání udržela i Muchová a přesunula tlak opět na svou krajanku, která měla už druhou šanci zápas dopodávat. Tentokrát ji s přehledem využila, dramatické české finále ukončila a získala premiérový grandslamový titul.
Nosková tak zakončila životní turnaj a stala se šestou českou královnou Wimbledonu. Napodobila především svůj idol a dvojnásobnou šampionku Petru Kvitovou, Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou, které v All-England Clubu triumfovaly v posledních 15 letech. Zároveň potvrdila úžasnou formu na travnatých kurtech, když na nich letos vyhrála 11 duelů. Kralovala také na přípravné pětistovce v Berlíně.
Komentáře
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Obrovská gratulace všem!
Neuvěřitelný úspěch, který jistě nemá obdoby nebo kdysi mimo open éru.
Díky zápletce i krásné a kvalitní finále*"těžkých vah"
Ještě jednou respekt vítězné Lindě i poražené Mušce!
Pořádně si to holky užijte!
Lindě tedy obrovská gratulace, šla si pro to víc. Doufám, že je to teprve jeden z mnoha.
Muška....no, je to pro ni asi velmi těžké, snad nějaká šance ještě bude a když ne, tak třeba nějaký jiný titul, má na to.
Holky díky, jste úžasné a ty dva týdny byly parádní.
Linda s Kájou si ale včas uvědomily, že ty vstupenky asi nebyly levné, tak to natáhly.
Chudák Krejča
Noskova def. Muchova 6-2 5-7 6-3
Téměř stejným skore.
Obrovská gratulace Lindě, máma by byla moc pyšná.
Asi to dopadlo dobře, prohrát z pěti mečbolů ve finále, to bych Lindě nepřál.
Ve třetím setu ale zvládla reparát a na druhý pokus zápas dopodávala.
Mušce gratulace k povedenému turnaji. Bohužel, nervy ji ovládly, začít hrát za stavu 2:6 2:5 je pozdě, a tak musí čekat dál. Ale pokud jí hlava nedovolí ve finále GS normálně hrát, tak to bude mít fakt těžké se toho vytouženého GS titulu dočkat.
Gratulace oběma hráčkám také k posunu na žebříčková maxima, pozice v top 8 jim zajistí, že na velkých turnajích nenarazí na hráčku top 4 dřív než ve čtvrtfinále.
Miluju Musku
Vtipný) Ale cloumá to s ní. Chudák.
Nu což, je to krutý tenis, obě vyhrát nemůžou. Snad ještě Muška bude mít příležitost.
Reklama na český tenis :D
A gratulace Lindě, kéž si Kája M. (M., Come, M.!) urve USO!
Děkuji ČT
Jen tady a to jen proto, aby mohli ze sebe udělat utlačované chudáčky co už teď nemají penízky.
Akorat ze vubec
Obě holky jsem si hezky obrečel, jak se sluší a patří a finále jsem si moc užil. Vyhrála ta lepší a byla dnes opravdu Linda.
Ale kdo vyhrál úplně nejvíc je český ženský tenis.
Lindě velká gratulace a karolínš jedno velké virtuální utěšující objetí.
Krásné to bylo, holky, díky moc za skvělý zážitek!
a US Open vyhraje uz konecne Karolina P.
Muška po nervózním začátku, kdy v zápase nebyla se na konci 2. setu chytla, odvracela mečboly, statečně vzdorovala a udělala ze zápasu drama a pěknou podívanou, ale vyhrát mohla jen jedna.
V globálu pěkný zápas s detektivní zápletkou, který se divákům musel líbit - holt česká tenisová škola se ukázala v plné kráse. Holky děkujeme
A skvela Muska druha!
A těch hezkých finále Wimby za tu dobu tolik nebylo :)
Skvělý tenis. Možná dobře, že se to takhle zdramatizovalo. Přece jen to působí o dost líp než 6:2 6:3 jak to dlouho vypadalo. A kredit Lindě za to, jak se teď sebrala a hraje zase skvěle.
Uterák hovoril za všetko
Mentální titán asi nedorostl do wimbledonského finále.
Doufám, že to bude pořádné drama, i diváci jsou spokojení.
Vypadala skvěle!
Lets go Muška Lets go
Jestli Karolína opravdu nezabere, vezme to rychlej konec.
Ale hlavně, ať je to hezký zápas. A hodně štěstí oběma hráčkám.
Pobavils
Pojd, Lindo ...
OH wait
Takze se uklidni úderníku