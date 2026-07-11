České finále ovládla Nosková! Ve Wimbledonu udolala Muchovou a slaví první grandslamový titul

DNES, 16:00
Aktuality 381
WIMBLEDON - Linda Nosková (21) ovládla Wimbledon a je grandslamovou šampionkou! V historicky prvním českém finále na turnajích velké čtyřky přehrála Karolínu Muchovou (29) po obrovské bitvě, ve které předvedla i velký kolaps ve druhé sadě, kdy zahodila pět mečbolů i obrovský náskok. Vsetínská rodačka nakonec zvítězila 6:2, 5:7, 6:3 a získala největší titul v kariéře. Nejslavnější tenisový turnaj světa má tak již šestou českou šampionku.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Linda Nosková vyhrála Wimbledon (@ REUTERS)

Muchová – Nosková 2:6, 7:5, 3:6

Nosková už v úvodním gamu použila skvělé zkrácení hry z forhendu a pomáhala si především skvělým servisem, který jí fungoval v průběhu celého turnaje. Muchová při svém podání vytáhla skvělý vítězný forhend k lajně a v začátku zápasu snadno srovnala. Česká dvojka předvedla další famózní game na servisu, pomohla si i esem a pokračovala v sebevědomém vstupu do zápasu. Hned v další hře se dostala k premiérovým brejkbolům. Olomoucká rodačka první šanci supeřky smazala nechytatelným servisem. Druhou šanci už ale Nosková využila, trefila skvělý return a bod ukončila vítězným bekhendem po lajně.

Světová dvanáctka byla blízko snadného potvrzení brejku. Situaci si ale zkomplikovala a vedení 40:15 jí nestačilo. Opět si ale pomohla skvělým servisem a po dlouhé výměně, ve které byla od začátku agresivní a zakončila ji výborným zkrácením, odskočila do vedení 4:1. Muchová po čisté hře snížila, ale na returnu stále nenašla potřebný rytmus. Mladší z češek začala sedmý game esem z druhého podání a i přes dvojchybu pokračovala ve skvělé jízdě.

Nosková hrála agresivně a nedávala nervózní Muchové šanci najít rytmus. Držela ji pod tlakem i na příjmu a za stavu 5:2 si vypracovala tři setboly v řadě. Zkušenější z českých tenistek si však s komplikacemi poradila a srovnala na shodu. V tu chvíli však přišel vítězný return. Na ten její soupeřka odpověděla esem. Pátý setbol už jednadvacetiletá Češka proměnila po skvělém lobu a získala první set.

Na začátku druhé sady si obě Češky snadno pohlídaly svá podání. Ve třetí hře se Muchová dostala k premiérovým brejkbolům. Nosková však obě šance zlikvidovala. Olomoucká rodačka začala být agresivnější než v prvním dějství a vytvořila si další šanci, při té ale udělala nevynucenou chybu. Toho mladší z hráček využila a po boji si podání udržela. Muchová začala čtvrtý game esem a rychle srovnala. Za stavu 2:2 Nosková zahrála dva vítězné bekhendy po lajně, excelovala na síti a agresivním čopovaným úderem ukončila famózní hru.

Vsetínská rodačka pokračovala ve skvělém agresivním výkou a dominovala především svým přesným bekhendem, z kterého v začátku šestého gamu poslala parádní prohoz. Skvěle také returnovala a připsala si klíčový brejk. Následně předvedla další rychlý game a po esu zvýšila na 5:2. Hned v dalším vyrovnaném gamu se Nosková dostala k mečbolu. Při něm však poslala bekhend do sítě. Druhou možnost získala po forhendové chybě Muchové ale ani tentokrát neuspěla. Třetí mečbol smazala Muchová vítězným forhendovým kraťasem a nejdelší game zápasu pokračoval. Podání si po bitvě udržela a zůstala v zápase.

Nosková tak za stavu 5:3 šla podávat na vítězství v českém derby a zároveň na zisk prvního grandslamového titulu ve Wimbledonu. Začala vítězným forhendovým drive volejem, pomohla si přímým bodem a rychle získala úvodní dva důležité body. To jí ale nestačilo. Muchová srovnala a za stavu 30:30 trefila vítězný forhend, kterým si vypracovala brejkbol. Ten jednadvacetiletá Češka smazala. Po skvělém returnu a vítězném bekhendu si Muchová vybojovala další šanci. I tentokrát ale uspěla tenistka na podání a po chvíli se dostala k premiérovému mečbolu na servisu. Ani celkově čtvrtou možnost ale nedokázala využít, když spáchala dvojchybu. Zkušenější z finalistek přidala další famózní bekhend. Nosková ale odpověděla esem, které přidala i při dalších třech brejkbolech soupeřky. Udělala však další dvojchybu a sedmý brejkbol už Muchová využila a vzala si zpět ztracené podání.

Na returnu ale Nosková opět excelovala. Trefila dva parádní forhendové returny po lajně a dostala se do vedení 30:15. Po chvíli se dostala po chybě Muchové už k pátému mečbolu. Olomoucká rodačka ho odvážně odvrátila vítězným forhendem a drama pokračovalo. Muchová se zvedla, bojovala a po odvrácených mečbolech převzala otěže zápasu. Nejen že srovnala na 5:5, ale také přidala další brejk, dostala se do vedení a blízko vítězství ve druhém setu. Ve dvanáctém gamu potvrdila aktuální převahu na kurtu a dokonala zázračný obrat druhé sady.

I úvod rozhodující sady byl velmi vyrovnaný. Nosková hned v první hře musela likvidovat brejkboly. Ten premiérový smazala dělovým forhendem a podání si nakonec udržela. V dalí hře se dostala k brejkbolu, který i se štěstím využila a dostala se opět do vedení o brejk. Následně se dostala ke gamebolu na 3:0, ten ale nevyužila. Muchová po vítězném bekhendovém prohozu získala brejkbol. Ten mladší z Češek ale odvrátila, pomohla si opět servisem a po forhendové chybě soupeřky zvýšila na rozdíl tří her.

Čtvrtý game nabídl několik skvělých úderů. Muchová v něm udržela servis a snížila. Nosková začala svou hru na podání devátým esem. V následující fantastické výměně předvedla Muchová úder mezi nohami, ale její česká soupeřka bod zakončila vítězným forhendem. Přidala skvělý zákrok na síti a po chvíli upravila skóre na 4:1. Olomoucká rodačka po vítězném forhendu snížila na rozdíl dvou gamů.

Na servisu byla Nosková ale opět suverénní a po čisté hře se velmi přiblížila na zisk prvního grandslamového titulu. Stejně snadno si své podání udržela i Muchová a přesunula tlak opět na svou krajanku, která měla už druhou šanci zápas dopodávat. Tentokrát ji s přehledem využila, dramatické české finále ukončila a získala premiérový grandslamový titul.

Nosková tak zakončila životní turnaj a stala se šestou českou královnou Wimbledonu. Napodobila především svůj idol a dvojnásobnou šampionku Petru Kvitovou, Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou, které v All-England Clubu triumfovaly v posledních 15 letech. Zároveň potvrdila úžasnou formu na travnatých kurtech, když na nich letos vyhrála 11 duelů. Kralovala také na přípravné pětistovce v Berlíně.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

381
Přidat komentář
Pavlis
11.07.2026 20:21
Pěkný zápas. Linda hrála jako Petra, než se to ve druhém setu zkomplikovalo. O jeden míček protahovat zápas na tři sety, přičemž i ten poslední set měl zprvu shodnej průběh, ale ke zdramatizování už nedošlo. Petra si v hledišti pobrečela. Dá se předpokládat, že fandila vítězce. Teď si můžu přehrávat konec přehlídky s trofejí. Doporučuji Kanár+ na Skylink Live TV jsou všechny dosavadní epizody. Gratulace Karolíně Muchové, nebylo to od ní úplně marný. Viděno jen finále, letošek vůbec netuším, kdo co vyhrál, krom Wimbledonu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.07.2026 20:16
Vítězky od juniorské po legendy!
Obrovská gratulace všem!
Neuvěřitelný úspěch, který jistě nemá obdoby nebo kdysi mimo open éru.

Díky zápletce i krásné a kvalitní finále*"těžkých vah"

Ještě jednou respekt vítězné Lindě i poražené Mušce!
Pořádně si to holky užijte!smile
Reagovat
EdinaElwes
11.07.2026 20:18
Reagovat
PTP
11.07.2026 20:10
Ta Petra je už zase v jináči?
Reagovat
EdinaElwes
11.07.2026 20:16
Taky jsem si říkala. Ale nejspíš ne. Prostě jen změna těla, jak už to u nás žen bývá.
Reagovat
mendrit
11.07.2026 20:18
Když chce hrát s Martinou za rok, tak asi o dalším ještě neví
Reagovat
bardunek666
11.07.2026 20:08
Když Linda ve druhém nevyužila ty MB, tak jsem nepochyboval, že jí přeji víc. Takto smolně prohrát zápas by asi zpracovávala dlouho.
Lindě tedy obrovská gratulace, šla si pro to víc. Doufám, že je to teprve jeden z mnoha.
Muška....no, je to pro ni asi velmi těžké, snad nějaká šance ještě bude a když ne, tak třeba nějaký jiný titul, má na to.

Holky díky, jste úžasné a ty dva týdny byly parádní.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 20:17
Reagovat
Otmar
11.07.2026 20:08
Bylo to vcelku přehledné...do stavu 5:2 ve druhém byla Linda nehratelná. Potom ji něco ulétlo, Muška začalo hrát svůj tenis, na který jsme čekali a zamotala to. Ale jen na chvíli, třetí začal až za stavu 3:0 a Linda byla zpátky v lajně. Výsledek je spravedlivý, Lindě náruč kvítí, poděkování a přání všeho dobrého.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 20:17
smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.07.2026 20:19
Reagovat
HAJ
11.07.2026 20:07
Tak, pro mně toto byl opravdu tenisový zážitek, který jsem nečekal. To, jak se Kája dokázala zvednout z toho hlubokého dna bylo famózní a stejně tak, jak Linda ustála tu deku po prohraném 2. setu. Byl to od Lindy a Káji skvělý tenis prokládaný kreativitou z obou stran. Si myslím, že i diváci se nakonec bavili, když hrozil po hodině konec.
Linda s Kájou si ale včas uvědomily, že ty vstupenky asi nebyly levné, tak to natáhly.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 20:14
smile jo, jo vstupenky drahé, tak to Linda natáhla smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.07.2026 20:20
Reagovat
com
11.07.2026 20:04
Sportovec roku je myslim jasnej smile Stejne jako Kvitovic a Vondrouška..

Chudák Krejča
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 20:06
V době olympijského roku těžko, Markéta a Petra 2011 měli štěstí v neolympijský rok
Reagovat
Serpens
11.07.2026 20:07
Všechna čest Metoději Jílkovi, ale tohle se srovnávat nedá.
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 20:21
Pokud nevryhrála SR Krejčíková s titulem z RG, ani s Wimbledonem, tak by to bylo nespravedlivé, aby ho vyhrála Nosková. Jílek si to zaslouží víc.
Reagovat
Serpens
11.07.2026 20:09
A Petra v roce 2014 to přebila
Reagovat
SpacialRecognition
11.07.2026 20:04
Swiatek def. Muchova 6-2 5-7 6-4
Noskova def. Muchova 6-2 5-7 6-3

Téměř stejným skore.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 20:11
Taky jsem na to koukal. Zkrátka Muška nemá na finále GS hlavu smile na začátku je nervní a vzepře se a uklidní až ve 2. setu, když nemá co ztratit. A ve 3. setu, když má psychickou výhodu opět nervově vykape
Reagovat
baba
11.07.2026 20:03
Tohle finále bylo sice famózní, ale strašně smutný. Té Mušky je mi fakticky moc líto, ale Linda si to zase za svoji hru více zasloužila. Muško, nezoufej, ještě se snad nějakého finále dočkáš !!!! Ale musíš být od počátku více aktivnější, tady ti to prostě vždy ujelo ...Linda měla větší koule.
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 20:02
A 1569 Kc za vitezstvi v survivoru taky neboli
Reagovat
Dobry-den
11.07.2026 20:01
Wow, to finále mělo všechno! Náběh na výprask, nervy, kolaps, skvělé výměny, ale i šílené chyby, které k tomu však patří. smile

Obrovská gratulace Lindě, máma by byla moc pyšná. smile
Asi to dopadlo dobře, prohrát z pěti mečbolů ve finále, to bych Lindě nepřál.
Ve třetím setu ale zvládla reparát a na druhý pokus zápas dopodávala.

Mušce gratulace k povedenému turnaji. Bohužel, nervy ji ovládly, začít hrát za stavu 2:6 2:5 je pozdě, a tak musí čekat dál. Ale pokud jí hlava nedovolí ve finále GS normálně hrát, tak to bude mít fakt těžké se toho vytouženého GS titulu dočkat.

Gratulace oběma hráčkám také k posunu na žebříčková maxima, pozice v top 8 jim zajistí, že na velkých turnajích nenarazí na hráčku top 4 dřív než ve čtvrtfinále.
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.07.2026 20:01
Před zápasem jsem fandil Mušce, ale od chvíle, co se Linda dostala k matchballům, jsem doufal, že už to dotáhne. A kloubok dolů za to, jak se zvedla po tom kolapsu ve druhém setu.
Reagovat
Random33
11.07.2026 19:59
Muska me nacala, ale jak to zakoncila Linda?? Ta to dorazila. Krasna rec. A ja kdyz si vzpomenu, jak ji tu skoro pulka tenisportalu nadavala, 2 mesice po ztrate maminky?? Jak ji tu obvinovali z toho, ze ji nebavi tenis atd?? Strasny!
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 20:03
Přesně!
Reagovat
PTP
11.07.2026 19:58
Může si na ten talíř postavit sloníka z Berlína.
Reagovat
NovacekTP
11.07.2026 19:55
Muchova je stejně jednička
Reagovat
easymoneysniper
11.07.2026 19:54
Příští rok znovu
Reagovat
PTP
11.07.2026 19:54
Na USO bude odveta ve finále?
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 19:55
Reagovat
farr
11.07.2026 20:06
Tam je to nejlepší povrch pro Káju si myslim. Že tam by zápas mohl vypadat trochu jinak. Ten Lindy servis na trávě je naprosto fantastický. Ta jeho účinnost je až neskutečná. Nejlepší travařka posledních dvou let kdo jiný by si více asi zasloužil vyhrát. Dnes byla lepší klobouk dolů ale před Kájou, jak zabojovala a Lindě to nedala zadarmo. Opravdu velký bojovník, no potřebuje do finále dostat někoho jako Jabeur, kdo se jí tam trochu sesype. Takovejhle Válec jako Linda prostě při vší snaze asi nemá šanci uhrát. Linda ji prostě přetlačila. Z jasného a celkem nudného finále udělala jedno z nejlepších za poslední roky ta kvalita wau reklama na český tenis. Trochu smůla dostat na FO v té době dominantní antukářku a na Wimblu dominantní travařku. Kája je extrémně univerzální, ale možná právě proto jí někdy kousek chybí v kruciálním zápase Např. 1. servis SF a F nebyl žádný zázrak a Linda si dokázala skvěle poradit i s 1. velmi často. Ale kolem a kolem Super zážitek. Díky holky
Reagovat
Serpens
11.07.2026 19:53
Skvělá řeč obě
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 19:55
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.07.2026 19:47
Krásné, že používají Czech republic místo vypercané Czechie
Reagovat
PTP
11.07.2026 19:46
A takové to byly kamarádky
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 19:46
I'll start with Linda, my ex-friend

Miluju Musku
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 19:47

Vtipný) Ale cloumá to s ní. Chudák.
Reagovat
easymoneysniper
11.07.2026 19:46
Linda my ex friend. Takže titulku zítřejšího Blesku máme
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 19:45
Bože, Ta Kate je strašidelně hubená. Ať je zdravá...
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 19:44
Obrovská gratulace oběma. Skvělý zápas. Linda má slzičky v očích. Super zážitek!
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:47
smile
Reagovat
Pe3k_
11.07.2026 19:44
Gratulace Lindě, zasloužená výhra. Finále bylo díky konci druhého setu celkem dobré smile
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 19:43
Linda byla v zápase , s vyjímkou těch pěti gemu, přeci jenom lepší a titul si zaslouží. Mušky je mi moc líto, zklamání musí být veliké.
Nu což, je to krutý tenis, obě vyhrát nemůžou. Snad ještě Muška bude mít příležitost.
Reagovat
Blondie
11.07.2026 19:43
Nádherné finále, úžasné představení, holky na sebe mohou být pyšné.
Reklama na český tenis :D
A gratulace Lindě, kéž si Kája M. (M., Come, M.!) urve USO!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.07.2026 19:46
Reagovat
vojta912
11.07.2026 19:41
Jsem rad ze jsem u toho mohl prostřednictvím veřejnoprávního media byt.
Děkuji ČT
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.07.2026 19:42
Ty budeš stopro jeden z těch, co oslavovali zrušení poplatků.
Reagovat
Blondie
11.07.2026 19:43
Tak jasně :D
Reagovat
MilasTHFC
11.07.2026 19:42
Muzes bejt rad, ze se nesnazili preplatit Primu. Mozna poprvy udelali neco spravne.
Reagovat
vojta912
11.07.2026 19:48
Uz vidim jak by si každé veřejnoprávní médium v civilizovaném světě tohle nechalo ujít.
Jen tady a to jen proto, aby mohli ze sebe udělat utlačované chudáčky co už teď nemají penízky.
Akorat ze vubec
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 19:56
Chcipni uz!!!
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 19:58
Jsi neuvěřitelný zoufalec.
Reagovat
LiJ
11.07.2026 20:10
Vojti, vždyť je to fuk
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 19:55
Reagovat
Blondie
11.07.2026 19:43
Reagovat
kolapse
11.07.2026 19:41
SUPERFINÁLE !!! bohužel vyhrát mohla jen jedna...GRATULACE LINDO
Reagovat
annah
11.07.2026 19:41
Gratulace Lindě a díky Mušce, že to tak krásně zdramatizovala. Byl to famózní obrat! A klobouk dolů před Lindou, že ji ten obrat nezdolal!
Reagovat
pantera1
11.07.2026 19:40
Lindo gratulka, byla jsi skvělá a zaslouženě vítězíš .Mušky je mi líto mohla to vyhrát i ona po té fantastické otočce, škoda. Ale jinak parádní zápas smile
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:44
smile
Reagovat
pantera1
11.07.2026 19:48
Holky se nakonec postaraly o napínavý finálový boj, na to jak to vypadalo jednoznačně se to krásně obrátilo a bylo to drama jak se patří smile pláču s Kájou je to doják.
Reagovat
annah
11.07.2026 19:50
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:51
Ano - nejdřív detektivka a teď doják. Pláče Muška a slzičky na krajíčku má i Linda.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 19:53
Řve půl Wimbledonu . Je to velmi dojemný .
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:55
Navrátilová taky smile prostě tenisová telenovela smile
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 20:17
Ty závěrečné řeci obou, ty měly grády. Lindě, i přes tu obr euforii musí být moc líto, že se toho jejího úspěchu maminka nedožila.
Obě holky jsem si hezky obrečel, jak se sluší a patří a finále jsem si moc užil. Vyhrála ta lepší a byla dnes opravdu Linda.
Ale kdo vyhrál úplně nejvíc je český ženský tenis.
Lindě velká gratulace a karolínš jedno velké virtuální utěšující objetí.
Krásné to bylo, holky, díky moc za skvělý zážitek!
Reagovat
com
11.07.2026 19:40
smilesmile

a US Open vyhraje uz konecne Karolina P.
Reagovat
EdinaElwes
11.07.2026 19:41
Reagovat
LiJ
11.07.2026 19:41
Kája jako Kája.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:43
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 20:19
No byla tam už 2x v semi, tak na potřetí by to mohlo už vyjít. Uvidíme.
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 19:39
Holky, paráda. Předvedly jste světu, jak se hraje u nás tenis!!!
Reagovat
EdinaElwes
11.07.2026 19:41
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:43
smile
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 19:39
Jeste ze tak. Prohra by byla pro Lindu devastující. Mela vyhrát ve dvou setech.
Reagovat
LiJ
11.07.2026 19:42
To by nebylo světové.
Reagovat
Petruco
11.07.2026 19:38
Parádní finále, které po zásluze vyhrála Linda (což jsem předpokládal). Oslava českého tenisu. Mělo to grády.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:41
Ano super finále s detektivní zápletkou smile Já jsem spokojený smile
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 19:38
Gratuluju oběma, skvělé finále, díky oběma
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:40
smile
Reagovat
PTP
11.07.2026 19:38
Normálně taky slzím
Reagovat
pantera1
11.07.2026 19:45
Já s Kajou
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:38
Uffff parádní drama!!!!! smile LINDA smile měla výborný nástup do zápasu, byla soustředěná ve svojí introvertní bublině a chladnokrevně si šla za svým cílem - výborně podávala a hrála si svůj bum, bum tenis. Jenže na konci 2. setu to na Lindu dolehlo - přeci jen první GS finále a hned v chrámu + se také vše i blbě sešlo. Ve 3. setu se však Linda uklidnila a chladnokrevně si došla pro talíř - takže velká gratulace k 1 GS titulu. smile
Muška po nervózním začátku, kdy v zápase nebyla se na konci 2. setu chytla, odvracela mečboly, statečně vzdorovala a udělala ze zápasu drama a pěknou podívanou, ale vyhrát mohla jen jedna.
V globálu pěkný zápas s detektivní zápletkou, který se divákům musel líbit - holt česká tenisová škola se ukázala v plné kráse. smile Holky děkujeme smile
Reagovat
LiJ
11.07.2026 19:43
Díky smile
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 19:37
A je to !
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:38
A je to! Sláva vítězce a čest poražené smile
Reagovat
easymoneysniper
11.07.2026 19:37
Respekt ale
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 19:36
Nadhera Linda vitez!
A skvela Muska druha!
Reagovat
Nereknu
11.07.2026 19:32
Linda začíná zase pomalinku vyhazovat, to může být ještě zajímavý :-D
Reagovat
easymoneysniper
11.07.2026 19:32
Ten stín tam to je fakt hrůza. To jako nemohli začít dřív?
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 19:31
Karolína je na tom už kriticky. Jednou se jí to podařilo stáhnout, ale podruhé? Hmm, nevím, nevím, ale uvidíme, ještě není konec.
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 19:39
Tak ne, podruhé to nevyšlo.
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.07.2026 19:30
Ve druhém setu taky vedla 5:2 po čisté hře.
Reagovat
com
11.07.2026 19:29
ještě gemík smilesmilesmile
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 19:26
Nevim co rikaji komentatori v ruznych prenosech ale v tom na kterej koukam rikali, ze se Linda po prohranem druhem setu sla obcerstvit dovnitr a kdyz prochazela kolem poharu, tak se u nej zastavila a dlouze se na nej divala
Reagovat
PTP
11.07.2026 19:30
Na pohár?
Reagovat
com
11.07.2026 19:32
jahodovy pohary uz došly.. Kvitovic za to může
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 19:32
Talir teda
Reagovat
PTP
11.07.2026 19:24
Leze leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze.
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 19:21
Třetí set splňuje kvality finále.
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 19:25
Aspoň jeden .
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 19:30
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 19:39
Ksichty si nechej na doma, ty "expertko" !
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:28
smile
Reagovat
EllNino
11.07.2026 19:21
Dlouho jsem neviděl hezčí finále Wimbledonu
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:29
smile
Reagovat
MilasTHFC
11.07.2026 19:29
To si toho moc nevidel evidentne.
Reagovat
EllNino
11.07.2026 19:30
Hele ba jo, jsem tu na portále tak od roku 2009 :))

A těch hezkých finále Wimby za tu dobu tolik nebylo :)
Reagovat
lars
11.07.2026 19:39
A jaky zensky finale Wimblu byly lepsi nez toto od 2010 ??
Reagovat
MilasTHFC
11.07.2026 19:44
Barty - Pliskova treba, co si vzpomenu z voleje.
Reagovat
EllNino
11.07.2026 19:50
To bylo hodně sterilní, ale taky šlo, ale kvalitou nepředčilo, i když to je subjektivní
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:21
Ufffff to je zápas - holt česká tenisová škola v plné kráse smile
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 19:23

Skvělý tenis. Možná dobře, že se to takhle zdramatizovalo. Přece jen to působí o dost líp než 6:2 6:3 jak to dlouho vypadalo. A kredit Lindě za to, jak se teď sebrala a hraje zase skvěle.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:27
Jo, jo klobouk dolů před Lindou, že se dokázala zvednout - opticky je od začátku lepší, razance úderů, výborný servis.......Muška udělala zápas, že defacto povstala z popela. smile
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 19:29
Reagovat
Kuba4Win
11.07.2026 19:15
Škoda Muško
Reagovat
PTP
11.07.2026 19:14
Chcete někdo taky zhubnout?
Reagovat
Kuba4Win
11.07.2026 19:15
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 19:16
Koukam na anglickej prenos, cestinu bych u toho nesnesl, takze mam americky reklamy ... financni investice na stari
Reagovat
hanz
11.07.2026 19:14
Má někdo lístky na Prág?
Reagovat
bardunek666
11.07.2026 19:15
Ano
Reagovat
hanz
11.07.2026 19:16
Už na finále?
Reagovat
bardunek666
11.07.2026 20:16
I na semi :)
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 19:09
Chtel jsem moc aby to byl nadhernej zapas, aby lidi ve svete rikali jak je to skvelej zapas ... (i v porovnani s 6:0 6:0 vloni) ... a je to skvelej zapas!!!!!!!!
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 19:28
Reagovat
com
11.07.2026 19:08
jooooo smilesmilesmile
Reagovat
com
11.07.2026 19:13
3:0 smilesmilesmile
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 19:04
I když je mi Lindy líto jak to nedopodavala tak jsem vlastně rád že to stalo a vidíme skvělý 3 seťák a celý tenisový svět sleduje jak bojují dvě holky z malé země uprostřed Evropy!
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 19:06
Na slova o malé zemi jsem alergickej. Jsme středně velká země.
Reagovat
paprikovygulas.
11.07.2026 19:11
Žiješ na malej planéte v prvom rade
Reagovat
LiJ
11.07.2026 19:11
S velkými sportovci
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:17
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 19:26
Nejsme malá země .
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 19:28
Ty jsi ovšem dle komentářů velice malý člověk.
Reagovat
Nereknu
11.07.2026 19:02
Ta Zrzka v Lindy boxu, to bude maminka hádám - ta je dobře odpálená :D.
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 19:03
Nene, maminka už s námi není...
Reagovat
Nereknu
11.07.2026 19:03
ou, apologies :(
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 19:03
Maminka asi těžko, ta zemřela.
Reagovat
Serpens
11.07.2026 19:03
Linda už maminku nemá
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 19:04
Reagovat
PTP
11.07.2026 19:10
To je Mikinečka.
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 19:02
Na druhou stranu, teď to dostalo parádní grády a hraje se opravdu super tenis
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 19:03
smile
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 19:01
Pokud dneska Linda prohraje, tak ta z toho bude v takové řiti, že se z toho dokonce sezony nevzpamatuje.
Reagovat
EllNino
11.07.2026 19:01
Ty sis neco nasel i dnes koukam :)
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 19:03
Tak z této dvojice fandím Linde a hlavně víme, jak ji dokázala zničit prohraná Praha, co by s ní udělal Wimbledon.
Reagovat
LiJ
11.07.2026 19:13
Z Tebe se určo podělá.
Reagovat
ccarloss
11.07.2026 18:59
Uff, to je drama. Chudák Linda. Tohle pro ni nevidím dobře. Ale zaskáje ten titul přeju. Já myslel, že si u toho odpočinu, ale mám nervy za obě.
Reagovat
Petruco
11.07.2026 18:58
She is a KILLER! Jiná slova mne u Lindy ani nemohla do jejího prvního (neproměněného) matchballu napadnout! Proti Lindě by dnes do té doby (!) neměla šanci žádná tenistka. Naštěstí se to celé zamotalo a jdeme do třetího setu. Bravo holky, ať vyhraje lepší z vás. Ať žije skvělé wimbledonské finále!
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 18:56
Parádní finále. Jdeme do třetího setu. Jaký asi bude?
Reagovat
dadaft
11.07.2026 18:56
teď už je vlastně jedno jak to dopadne, poražená to bude mít těžké, ale zápas je to famózní a lidi byli v euforii ..................
Reagovat
NovacekTP
11.07.2026 19:03
není, Muchova musí vyhrat
Reagovat
com
11.07.2026 19:04
nerozumis tomu
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 19:27
Nemusí .
Reagovat
annah
11.07.2026 19:04
Reagovat
NovacekTP
11.07.2026 18:56
Sven Groeneveld HLADOVEJ PO TITULU jako můj jezevčík walda dratak asi to vyjde
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 18:59
smile
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 18:56
Pojd Lindo!!!!
Reagovat
NovacekTP
11.07.2026 18:57
Kaja vyhraje
Reagovat
Ondřej.Jirásek
11.07.2026 18:54
Nejdřív obrovské zklamání a teď fantastické finále. Asi jsem trochu víc přál od začátku Mušce, protože je starší a šancí bude mít méně než Linda. Teď jsem na vážkách, protože porážka Lindy v tomhle zápase by ji mohla na hodně dlouho negativně poznamenat.
Reagovat
farr
11.07.2026 18:56
Cítím to stejně...
Reagovat
vojta912
11.07.2026 18:57
Tonda Kinský rozdýchal větší blamáž.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 18:57
Jo, jo také mám obavu, že případná porážka může Lindu srazit psychicky dolů - holt na konci zápasu to na ní dolehlo
Reagovat
subaru
11.07.2026 18:54
Tatínka Lindy to klepne asi.
Reagovat
zfloyd
11.07.2026 18:53
Reagovat
PTP
11.07.2026 18:53
Měly by jít na záchod obě a tam si to vyřídit beze svědků.
Reagovat
vojta912
11.07.2026 18:53
Lets go Muška Lets go
Reagovat
easymoneysniper
11.07.2026 18:53
teď nebo nikdy Kájo, máš ji na talíři
Reagovat
com
11.07.2026 18:52
Reagovat
hanz
11.07.2026 18:52
Comčo, to je drámo...
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 18:50
Jeste ze tyto dve nastupuji ve finále proti sobě, hrát tam jiná soupeřka, tak ma jistý talíř ona.
Reagovat
paprikovygulas.
11.07.2026 18:52
No kamo jedno je isté, ty tanier nebudeš mat
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 18:53
Reagovat
gugu
11.07.2026 18:53
drzet hubu aspon dneska?
Reagovat
com
11.07.2026 18:57
a zitra si dame chleba s guláškem
Reagovat
paprikovygulas.
11.07.2026 19:02
Mnaaaam
Reagovat
LiJ
11.07.2026 19:04
Nic ti nevychází, blbe.
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 18:50
Pro Lindu neskutečně kruté. Snad se ještě zdvedne..
Reagovat
Serpens
11.07.2026 18:54
Bohužel, dostala se do takového rozpoložení, že ji nestačil ani skvělý servis. Snad se zvedne, stačí jeden povedený game na podání.
Reagovat
farr
11.07.2026 18:55
2-5 7-5 Lindy mě je teda trochu líto. Pokud 3. set nezvládne aby ji to nepoznamenalo na delší dobu tohle zahodila neskutečně Já jsem víc fandil Muchové zkraje, ale jak špatně hrála vlastně celý zápas a když ji soupeřka 5 krát nechá odvrátit MB. Tak jsem rozpolcenej teda. Linda a její děsivé finálové okamžiky zase na scéně. Věřím že nebýt tam Češka tak to Kája nedá tohleto odvrátit. No dejte to oběma radši tohle je fakt krutý...
Reagovat
LiJ
11.07.2026 19:05
Jakože Ukrajina hraje nejlépe
Reagovat
farr
11.07.2026 19:16
coze jaka Ukrajina? Já myslím obecně že by to prostě nebýt tam Linda, možná by už bylo dávno po zápase. Jakože se extra hecla a je to myšleno pozitivně. Proč sem tahat něco o čem vůbec nebyla řeč.
Reagovat
Newcombe
11.07.2026 18:49
to je síla.. Makej Mucho!
Reagovat
easymoneysniper
11.07.2026 18:49
Linda nám zlehečkovatěla
Reagovat
Saulnier
11.07.2026 18:49
Skvelé, skvelé, skvelé
Uterák hovoril za všetko
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 18:48
Jak málo v tom tenisu stačí aby se věci otočili
Reagovat
Marduch
11.07.2026 18:50
No malo...Muchova ted hraje proste vyborne.
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 18:54
Jasně zlepšila to o tom žádná nebo možná spíš začala hrát tím způsobem že už nemá co ztratit a to někdy pomůže
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.07.2026 18:48
Mentální titán Nosková se sesypal jak domeček z karet.
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 18:54


Mentální titán asi nedorostl do wimbledonského finále.
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 18:48
Muška si zajistila minimálně TB. Je tu vytoužené drámo.
Reagovat
Pe3k_
11.07.2026 18:48
Reagovat
Serpens
11.07.2026 18:48
Tohle může skončit pro Lindu hodně bolestivě. Přece jen se rozsypala. Muchová má rázem vše ve svých rukou.
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 18:49
Zatím jenom druhý set.
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 18:46
Uz se zdálo, ze mame noveho mentálního giganta. Hm, tak nic. Linda je stejne nervově nestabilní, jako Karolína.
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 18:54
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 18:45
Chápu, že jsou obě nervózní...ale až tak ?
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 18:47
Linda zdá se už poslala hlavu domů.
Reagovat
Blondie
11.07.2026 18:49
Vždyť nedělají žádné STUPIDNÍ chyby, prostě se rvou a obě riskují. Je to BÁJEČNÉ finále!
Reagovat
dadaft
11.07.2026 18:50
Reagovat
EdinaElwes
11.07.2026 18:53
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 18:56
Jedna jak druhá dělají stupidní chyby a za mě je úroveň finále velmi nízká.
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 18:49
Spíš Linda, Karolína začala hrát uvolněně už neměla co ztratit
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 18:50
Reagovat
annah
11.07.2026 18:45
Je to detektivka... 5:5.
Reagovat
dadaft
11.07.2026 18:38
tak to je síla
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 18:42
Diváci v hledišti se evidentně baví. Konečně vidí drama.
Reagovat
dadaft
11.07.2026 18:45
parádní finále
Reagovat
Ajeto
11.07.2026 18:56
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 18:38
Doufam moc ze bude treti set, v nem tie break a ten vyhraje Linda.
Reagovat
EdinaElwes
11.07.2026 18:48
Reagovat
aligo
11.07.2026 18:37
Kolik MB odvráceno?
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 18:44
5
Reagovat
Serpens
11.07.2026 18:37
Tak se Linda přece jen zasekla. Ve výměnách teď je takhle malinká. Jak tohle dopadne?
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 18:37
Teď to na Lindu dolehlo a může být ještě drama.
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 18:38
Dolehlo částečně. Ty esa byly na jednu stranu neuvěřitelný..
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 18:46
jo, jo Linda měla i trošku smůly, ale Muška se zvedla.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 18:36
Je to tam Kájo jedem tohle nemůžeš zahodit, mám nervy na dranc .
Reagovat
annah
11.07.2026 18:37
Konečně zápletka. Kája má šanci srovnat.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 18:45
Nevěřila jsem tomuto scénáři, uvidíme jestli bude třetí set .
Reagovat
PTP
11.07.2026 18:51
Linda to málem nenápadně vyhrála, ale Muška jí na to přišla
Reagovat
pantera1
11.07.2026 18:52
Sigma Olomouc začíná zabírat. Máme treti
Reagovat
pantera1
11.07.2026 18:53
set a uvidíme, která se s tím popisuje líp. Linda se přece jen trochu sesypala.
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 18:53
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 18:55
Bude, ale také jsem to již považoval za hotové.
Doufám, že to bude pořádné drama, i diváci jsou spokojení.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 19:00
Karol konečně povolila řetězy a začla ukazovat co umí .
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 18:38
Cože? Nervy na dranc? Vždyť dneska je to přece pro Čechy a Moraváky bez nervů!
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 18:36
5:4 - zápletka je tady.
Reagovat
com
11.07.2026 18:33
uz me to neba.. At uz to vyhraje smile
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 18:33
Uz se leští talíř, neboj.
Reagovat
hanz
11.07.2026 18:36
Nebo si někdo něco jinýho...
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 18:32
Flegmatická Nosková už zahodila asi 6 MB.
Reagovat
Serpens
11.07.2026 18:25
Asi úplně nechci, aby Linda tohle nakonec prohrála. To by ji zničilo.
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 18:26
To myslím opravdu nehrozí.
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 18:37
No. Pořád si nemyslím, že to hrozí, ale už bych byl jako fanoušek Noskové trošku nervózní:)
Reagovat
paprikovygulas.
11.07.2026 18:37
Že zničilo
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 18:24
No vida, 5:3.
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 18:19
Tak Muško, předveď nám ještě aspoň nějaký čop nebo kraťas...
Reagovat
vojta912
11.07.2026 18:25
Muška neodpadá, Muška neodpadá
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 18:17
Pojd Kajo jeste, zkus to dotahnout do tretiho setu!
Reagovat
pantera1
11.07.2026 18:19
Dnes bohužel ne, je to dost rychlý. Zasloužilo by si to delší stopáž, ale nejde to
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 18:15
Linda bude vládnout ženskému tenisu tak 10 let, klidná, kvalitní servis, ta vyhraje i další GS
Reagovat
Serpens
11.07.2026 18:20
Bude jako Petra, nahoru, dolů.
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 18:13
Ovšem záživné finále to tedy fakt není, o moc jsme se oproti loňsku neposunuli. Loni 6:0 6:0, letos 6:2 6:3?
Reagovat
LiJ
11.07.2026 18:20
Reagovat
George_Renel
11.07.2026 18:12
Nosková dnes v módu nehratelná Kvitová.
Reagovat
lars
11.07.2026 18:13
Muska vic chybuje
Reagovat
MilasTHFC
11.07.2026 18:11
Lindu dostala nejvic dolu Cirstea. Dneska je to od zacatku naprosto demolice.
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 18:09
Tak hotovo, Linda naprosto skvělá a zasloužený titul obrovská gratulace
Reagovat
hanz
11.07.2026 18:12
Souhlas, Muchová šance měla, ale klasicky to nezvládla.... jako v mnoha jiných zápasech... škoda, jedna bude smutnit... ale jinak fajn turnaj... hlavně pro ty, kdo si na začátku vsadili tohle obsazení finále... ty už musí být v balíku
Reagovat
Marduch
11.07.2026 18:09
Ma nekdo funkcni stream?
Reagovat
com
11.07.2026 18:11
Reagovat
pantera1
11.07.2026 18:12
Co prima?
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 18:12
Zkus Primu, ale spěchej.
Reagovat
paprikovygulas.
11.07.2026 18:12
Tento vždy ide
Reagovat
paprikovygulas.
11.07.2026 18:13
https://partner.nonamejose.sx/9280800b/76481d00/3cdc9daf
Reagovat
Marduch
11.07.2026 18:19
Vyborne, diky
Reagovat
chlebavevaju
11.07.2026 18:07
Linda jede podle svého vzoru Quitovic. První GS v 21 letech. Muchová bude muset polknout druhou porážku ve finále.
Reagovat
jir6
11.07.2026 18:06
Linda hraje tak dobře, že je to, obávám se, pro Karolínu asi nehratelné, ačkoliv se v posledních minutách zlepšila.
Reagovat
Blondie
11.07.2026 18:06
Muška muškuje, ale Linda je neuvěřitelná!
Reagovat
Serpens
11.07.2026 18:05
Neskutečný gem od Lindy. Hodně rozbíjí názor, že je pouze ranařka. Je dost šikovná.
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 18:12
A ohromně se zlepšila v pohybu.
Reagovat
Serpens
11.07.2026 18:01
Už se nám to vyrovnává. Linda zatím drží.
Reagovat
hanz
11.07.2026 17:59
Muchovic zahazuje šance a to jí bude mrzet...
Reagovat
pantera1
11.07.2026 17:58
Kájo zaber pošli to do třetího setu prosím.
Reagovat
Saulnier
11.07.2026 17:59
Reagovat
annah
11.07.2026 18:00
Zatím je to spíš na jednu branku.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 18:10
Muška je dnes marná bohužel. A Linda je při chutí, takže to podle toho vypadá. Je blíž vítězství a hraje opravdu skvěle .
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 17:58
Tak zápletka se zatím nekoná.
Reagovat
milik254
11.07.2026 17:50
Nevíte co je to za kluky u Lindy v boxu?
Reagovat
com
11.07.2026 17:44
záběr na chichotající se Kvitovic
Reagovat
gugu
11.07.2026 17:45
chichotej se s ni
Reagovat
vojta912
11.07.2026 17:45
Asi mají dobrý bufík
Reagovat
hanz
11.07.2026 17:47
Tvého miláčka...
Reagovat
Blondie
11.07.2026 18:07
S legandami, Come, prostě v dobré společnosti :D
Vypadala skvěle!
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:43
smile LINDA smile zatím předvádí tenis z jiné galaxie a zaslouženě bere set. smile
Reagovat
Dave6969
11.07.2026 17:44
Souhlasím líbí se mi jaký je flegmatik
Reagovat
LiJ
11.07.2026 17:54
Kája jako Kája ve dvou gs finále ...
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 17:43
Tak ted pojd, Musko, Lada Raptor Kletecka svoji sazku na Musku cashnul, takze uz muzes vyhrat
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 17:42
To byl rychlý set, Linda neskutečně pevná v hlavě, žádná nervozita nic, k tomu skvělý první servis, jsem zvědavý zda to vydrží i ve druhém setu a jestli teď nepřijde ta nervozita že je set od největšího úspěchu kariéry
Reagovat
Dave6969
11.07.2026 17:41
Kolik že miliónu dostane?sto?
Reagovat
vojta912
11.07.2026 17:43
A bude to danit aspoň v Česku, nebo Faltýnka kámoš Černošek zařídil Monako?
Reagovat
anton77
11.07.2026 17:50
Bude to danit překvapivě v Anglii
Reagovat
Marduch
11.07.2026 17:54
Kolik ti je a jak dlouho sledujes tenis?
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 17:41
Linda klobouček takhle hraje GS šampiónka..
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:44
smile
Reagovat
com
11.07.2026 17:41
Muchova 2 prohrany GS finale.. Ale nebudem se smat, protoze to se muze stat kazdymu smile
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 17:52
Všechno se ještě může otočit.
Reagovat
lars
11.07.2026 18:00
A kdo by mohl otocit 1. prohrane finale Musky?
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 18:04
To první už nikdo, ale to dnešní ano, stačí jí vyhrát dva sety...
Reagovat
vojta912
11.07.2026 17:39
Kdyby neměla Linda tu šaškárnu v nose, člověk by jí snad i fandil, ale takhle?

Lets go Muška Lets go
Reagovat
Dave6969
11.07.2026 17:42
Objektivně si za tím Linda jde vic
Reagovat
Orgasmator
11.07.2026 17:58
Se svým ???? si může dělat co chce, zvlášť když se jmenuje Nosková
Reagovat
LiJ
11.07.2026 18:08
Tomu nerozumíš
Reagovat
Serpens
11.07.2026 17:36
Zatím se plní moje předtucha. Lindin klid má navrch a je jak buldozer. Ovšem sesypat se pořád může.
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 17:24
Linda zatím monstrózní výkon. Brutální servis a odzadu velmi jistá. Obavy, že na ni finále dolehne, se zřejmě ukázaly liché..
Reagovat
hanz
11.07.2026 17:27
Spíš mi Muchová přijde taková zaražená od prvního míčku...
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 17:42
Nenachází prostor pro svoji variabilní hru...
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 17:43
Muška je zabržděná, ale ona jí Linda toho moc nedovolí.
Jestli Karolína opravdu nezabere, vezme to rychlej konec.
Reagovat
jackiec
11.07.2026 17:43
Asi má zařazené prdy
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:31
Reagovat
Pe3k_
11.07.2026 17:34
Ty údery do protipohybu jsou pro Mušku smrtící.
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 17:24
Holky, jste obe hrozne sikovny, doufam ze to budou tri sety! Ale Lindina chladnokrevnost, to je z jine galaxie.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:33
Linda je Štírka - takže "chladnokrevná" introvertka
Reagovat
Dave6969
11.07.2026 17:37
Což je dobře
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:45
smile
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 17:22
Linda začala pěkně, je vidět že je to opravdu flegmatik a vůbec si nepřipouští že je to finále
Reagovat
bardunek666
11.07.2026 17:24
Jojo, jako buldok. Ledový klid
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:26
Linda výborně podává, je agresivní a hlavně vůbec není nervózní - zatím je to na jednu branku.
Reagovat
farr
11.07.2026 17:27
Pokud bude takhle Linda hrát na servisu většinu zápasu, Kája vlastně nemá šanci no. Faktor že by Linda mohla být aspoň z kraje zápasu nervózní z prvního GS finále padá pod stůl. Tohle je válec...
Reagovat
com
11.07.2026 17:21
brejk smilesmilesmile
Reagovat
hanz
11.07.2026 17:22
Ty fandíš Nosíkovi?
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:30
Comík má novou favoritku. smile S Plíškovou si na GS moc radosti neužil zatímco s Lindou bude slavit vícekrát.
Reagovat
hanz
11.07.2026 17:33
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:27
4:1 smile smile
Reagovat
zfloyd
11.07.2026 17:14
dneska nebudu nic komentovat jen se s obdivem dívat , kdo vyhraje není pro mě důležité , tak de holky snažte a předveďte světu český tenis
Reagovat
com
11.07.2026 17:17
ale už komentuješ
Reagovat
PTP
11.07.2026 17:13
Můj tip : Linda si to nenápadně uhraje jako v semi s Martičkou.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:12
Linda vyhrála los a vzala si servis - takže Muška bude muset dotahovat.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 17:07
Holky moc vám to sluší . Úplně mi to trhá srdce, když vím že jedna prohraje. Ale je to prostě událost a dnes se dívá spoustu lidí, kteří tenisu normálně neholdují, určitě bude velká sledovanost .
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 17:12
Také mám srdce vedví. Škoda, že tenis nezná remízu. Dneska bych jí bral.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 17:19
Jj, dnes by to bodlo. No jsem z toho celá rozjitřelá . Servírují, jak z partesu.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 17:27
Linda salámuje a Karoli je nervózní. Snad to z ní spadne a rozjede se.
Reagovat
Jabadu
11.07.2026 16:59
To oblečko Karolíny od Adidasu je fakt super.
Reagovat
Pe3k_
11.07.2026 16:58
Navrátilová a Kvitová, Legendy dnes v červeném.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 16:58
Jj pěkně pospolu
Reagovat
pantera1
11.07.2026 17:02
A vévodkyně sedí vedle Martiny
Reagovat
PTP
11.07.2026 17:04
Jako Kate, jo?
Reagovat
jir6
11.07.2026 17:05
Jojo
Reagovat
hanz
11.07.2026 17:05
I Kejt Zemanů, jo?
Reagovat
pantera1
11.07.2026 17:08
Ano v červeném po levé straně z našeho pohledu.
Reagovat
Dobry-den
11.07.2026 16:56
Tak můj poslední tip turnaje: Muška 7:5 6:4.

Ale hlavně, ať je to hezký zápas. A hodně štěstí oběma hráčkám.
Reagovat
com
11.07.2026 16:53
Nechapu proc tam Satraova povida o tom jak to je s dnem volna mezi SF a Finale GS, kdyz snad nikdy na GS neprelezla druhy kolo
Reagovat
hanz
11.07.2026 16:54
Teda, ty sprosťáku... pamatuju si, jak vyndala Kerbřici v době svý největší slávy...
Reagovat
Serpens
11.07.2026 16:54
Nebyla Denisa jednou v osmifinále?
Reagovat
ccarloss
11.07.2026 17:47
byla na AO
Reagovat
com
11.07.2026 17:51
tak to pardón
Reagovat
hanz
11.07.2026 16:50
No, je tam i mentální kouč Plíškovic...
Reagovat
pantera1
11.07.2026 16:49
Karolína hraje i na kytaru .
Reagovat
Kuba4Win
11.07.2026 16:45
Tak zatím jsme se na Primě dozvěděli že Muchová i Nosková byli členky hokejového týmu Přerov
Reagovat
Kuba4Win
11.07.2026 16:46
Byly*
Reagovat
hanz
11.07.2026 16:48
Vida... novinka...
Reagovat
com
11.07.2026 16:50
a taky že Karolína Plíšková byla světovou jedničkou smile To je potřeba opakovat
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 16:54
Dívám se na Eurosport
Reagovat
hanz
11.07.2026 16:55
Kdo tam dneska je? Ten zaklínač Čokajdy?
Reagovat
vojta912
11.07.2026 16:56

Pobavils
Reagovat
Dalton
11.07.2026 16:45
Kazdy rozumny fanousek ceskeho tenisu si musi samozrejme prat, aby dnes vyhrala Muchova a ziskala tak svuj GS, jako odmenu za celou svou karieru.
Reagovat
vojta912
11.07.2026 16:51
Hlavne za křivdu kdy nebyla neprávem vyslána na OH do Tokia a místo ní tam byla Makyna, co finále odevzdala švýcarské čobolce
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 17:04
Bez uz do prdele prosim te!
Reagovat
Orgasmator
11.07.2026 18:04
Tenis se ale nehraje za zásluhy... Každý míček si musí uhrát...
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 18:05
smile
Reagovat
Pe3k_
11.07.2026 16:44
smile Muška smile
Reagovat
RFanousek
11.07.2026 16:43
Ať vyhraje ta lepší. Rozhodně zajímavé, že obě už na turnaji čelily mečbolu.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 16:45
smile smile smile
Reagovat
jih
11.07.2026 16:45
Ale jen jedna z nich ho odvrátila.
Reagovat
vojta912
11.07.2026 16:32
Snad tady bude dobrá online reportáž. Přepnu až po skončení MS orientačního běhu z Janova, které běží na ČT Sport.
Reagovat
hanz
11.07.2026 16:34
Tam jsou i naše?
Reagovat
vojta912
11.07.2026 16:37
Jojo cca 14 dni zpátky uz tam byl myslim Budka a delal rozhovor. Předpokládám, ze tam je do dnešních dni. No jak píšu jinde CK ČT a pak neni na přenosy no
Reagovat
hanz
11.07.2026 16:28
Jen aby tam nešupli ,,uzdravenou,, Sirdu...
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 16:26
Promin, Musko ...
Pojd, Lindo ...
Reagovat
vojta912
11.07.2026 16:25
Tak jdu pomalu naladit veřejnoprávní médium, protože je jasné, že tuto historickou událost vysílat budou.
OH wait
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 16:34
Nechceš toho už nechat?
Reagovat
Serpens
11.07.2026 16:34
Posedlost za každou cenu přitahovat pozornost? Už to tady pane psychopat vyvěšujete minimálně počtvrté. Trapné až za hrob. A to nemluvím o tom, když se probírala Markéta, tak jste pro jistotu desetkrát za den musel zdůraznit, že je blbá jak tágo. Jenže to jste nejspíš akorát vy. Přestaňte laskavě tady všem kazit tenhle slavnostní den.
Reagovat
vojta912
11.07.2026 16:42
Proč bych nezdůrazňoval chybějící mozkovou kapacitu u Makyny a hochštaplerství ČT, když je oboje pravdivé?
Reagovat
Serpens
11.07.2026 16:45
Protože na to tady není nikdo zvědavý, kapisci? A jak to tak zatím pozoruju, tak i přes všechny ty události má Markéta pořád po čepicí víc než nějaký provokatér vojta912. Zalez a přestaň otravovat.
Reagovat
vojta912
11.07.2026 16:47
Hejty od tebe vidím prvně a to poté, co jsem fakticky okomentoval (ne)fungování ČT.
Takze se uklidni úderníku
Reagovat
Serpens
11.07.2026 16:51
Čtyřikrát pod čtyřmi různými články, tři z nich absolutně s tím nesouvisející. Takže žádná snaha tady nějak normálně přispět, ale jen to tady zamořovat septikem.
Reagovat
vojta912
11.07.2026 16:54
Vzdyt to rikam. Udernik co chodi beztak na Letnou protestovat za ČT neni tváří tvář faktu a realitě schopen přenést přes srdce ukázku jejich hochštaplerství a toho, že jsou naprosto k ničemu
Reagovat
Serpens
11.07.2026 16:59
Raději bych se vyhnul poukazování na to, co nebo kdo je vlastně k ničemu
Reagovat
PTP
11.07.2026 16:59
Von je blbej, ale zásadovej.
Reagovat
mendrit
11.07.2026 16:38
iPrima online od 16:30
Reagovat
vojta912
11.07.2026 16:23
Lets go Muška Lets go
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 16:05
Kovačková a Zajíčková vyhráli debla mezi juniory
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 16:25
Reagovat
PTP
11.07.2026 16:26
To se může?
Reagovat
com
11.07.2026 16:02
smilesmilesmile
Reagovat
hanz
11.07.2026 16:11
Připraven?
Reagovat
com
11.07.2026 16:36
smilesmile
Reagovat
hanz
11.07.2026 16:37
Ty chlastáš?
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 16:22
smile smile Linda smile smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele